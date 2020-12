Landsbergis žada nutraukti paplitusį „įdiplomatinimą“: nebus taip, kad vos pabuvęs patarėju aplenkia 20 metų dirbančius diplomatus

„Galiu duoti aiškų pažadą, kad tokia sistema neturi tęstis, ji turi keistis ir tokių paskyrimų, kol aš būsiu ministras, nebus“, – apie paplitusį diplomatinių postų dalijimą sako paskirtasis užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Dienos tema“ tęsia pažintį su 18-osios Vyriausybės ministrais. Šįkart pokalbyje – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas G. Landsbergis, tapsiantis jauniausiu užsienio reikalų ministru po nepriklausomybės atkūrimo.

– Atrankos procesas kėlė nuostabą daugeliui, tarp jų ir Ingridai Šimonytei, ne tik dėl tempo. Po kiekvieno susitikimo visi kandidatai buvo charakterizuojami, išskyrus jus. Prezidentūra nuo įspūdžio susilaikė ir sakė nuomonę persakysianti tiesiai premjerei I. Šimonytei. Na, sutikite, kai daroma išimtis iš taisyklės, norisi papildomo paaiškinimo, kodėl.

– Aš negaliu jo pateikti. Turbūt lygiai taip pat kaip ir daugelį stebėtojų mane kiek nustebino vertinimo procesas. Man atrodo, jeigu kandidatas netinkamas, užtenka paaiškinti, kad netinkamas, ir atmesti. Jeigu tinkamas, galbūt pasidžiaugti ir tokiu būdu pakloti gerą pamatą bendram būsimam darbui. Žmonės, būna, gana jautriai priima ypač viešą kritiką iš žmogaus, su kuriuo vėliau reikės vienaip ar kitaip darbuotis. Man tos kritikos viešos ir neviešos neteko. Iš I. Šimonytės irgi negirdėjau nieko. Kodėl taip buvo padaryta, man sunku vertinti. Rodos, tiktai kandidatui į Sveikatos apsaugos ministeriją ponui Arūnui Dulkiui taip pat nekliuvo viešos kritikos. Buvo pasakyta, kad vėliau diskutuos su ponia I. Šimonyte apie jo kandidatūrą. Aš vienu metu gal ir buvau sunerimęs, kad, jeigu jau girdėjom, jog nevieša kritika kažkokia yra, galbūt ir man yra. Bet pasirodė, kad gal ir nėra šiuo metu.

– Suprantu, kad jums tapus užsienio reikalų ministru konservatorių frakcijos Seime seniūno pareigų atsisakysite. Ar jau apsispręsta, kad vadovavimą perims dabartinė jūsų pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė?

– Tikrai atsisakysiu. Dėl to, kas galėtų eiti pareigas, matyt, frakcija spręs vėliau. Aš pritarčiau manantiesiems, kad Radvilė yra viena iš galimų kandidatų. Manau, ji matoma kaip tvirta, viena iš vadovybės atstovų partijoje, su aiškia patirtimi, na, ir leidžianti išlaikyti tą pačią darbingą liniją frakcijai. Pirmas procesas – reikia patvirtinti Vyriausybę Seime, Vyriausybės programą ir leisti pradėti dirbti. Tada ir galėsime pakalbėti apie naujus frakcijos vadovus.

– Kada?

– Aš kalbėjau su Seimo pirmininke ir su pirmuoju pavaduotoju Jurgiu Razma. Mano siūlymas – kad tai būtų padaryta dar šią savaitę. Galbūt vienas iš variantų būtų, jeigu randame bendrą sutarimą su komitetais, kurie turi išklausyti kandidatus į ministrus, kad dar ketvirtadienį būtų paskutinis balsavimas, priesaikos ir Vyriausybė gautų įgaliojimus. Šiek tiek kompensuotume bent jau visuomenei prarastą laiką. Matome, iš tikrųjų epideminė situacija prastėja, niekaip nesistabilizuoja, ir lūkestis yra, kad ši Vyriausybė nedelstų su darbo pradžia. Mano siūlymas yra toks, kad Seimas padėtų Vyriausybei nedelsti.

Gabrielius Landsbergis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Dalis politologų abejoja, kad tapus užsienio reikalų ministru jums pavyktų išlaikyti ir partijos kontrolę. Kitaip tariant, palikus viską savieigai tiesiog atsirastų lyderystės problema.

– Aš nesakyčiau, kad savieigai. Man rodos, dažnu atveju priimtina, kad laimėjusios partijos pirmininkas šiokias tokias pareigas eina.

Nuo pat pradžių sakiau, kad būsiu ten, kur matysiu, kad labiausiai reikia. Vienas iš tokių argumentų, jeigu I. Šimonytė matys, kad esu reikalingas jos komandoje, tai tikrai svarstysiu. Dabar taip ir atsitinka. Tačiau vėlgi kiti partijų pirmininkai, būna, tampa premjerais ar ministrais, ar Seimo vadovybėje kokias nors pareigas eina. Matyt, tai nereiškia, kad jie tuo pat metu atsisako pareigų arba mažiau padeda partijai gyvuoti. Tad didelės problemos nematyčiau, tai tikrai suderinama.

– Jeigu aš teisingai skaičiuoju, vasario 12-ąją baigiasi jūsų 4 metų pirmininko kadencija, ar sieksite perrinkimo?

– Mažame rate esu išsakęs tokių pasvarstymų.

Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Pasvarstymų, kad sieksite?

– Taip. Yra kėlimo procedūros, turiu galvoje, yra demokratinės procedūros, šiokie tokie etapai, kuriuos reikia pereiti. Tai nėra tik nuo mano valios priklausantis dalykas. Nedaug liko laukti, manau, viskas susidėlios.

– Per rinkimų kampaniją buvote dingęs iš viešosios erdvės. Ir grįžęs jūs atrodote kitoks – taikesnis, nuosaikesnis, kruopščiau renkate žodžius. Ar teisingas įspūdis, kad buvo padirbėta viešųjų ryšių strategų su jumis?

– Net neatkreipiau dėmesio, kad kas nors būtų su manimi padirbėjęs. Tiesą sakant, ir dingęs nelabai jaučiausi, gal mažai kas manęs ieškojo, neužsukdavo į kabinetą. Nežinau, jums geriau vertinti.

Gabrielius Landsbergis TS-LKD rinkimų štabas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar bus permainų pačioje Užsienio reikalų ministerijoje, kur dabar diplomatiniai postai, sakoma, dalijami ne pagal gebėjimus, o pagal diplomą ir politines simpatijas?

– Iš tikrųjų skaudi problema ministerijoje yra vadinamasis įdiplomatinimas. Man nežinomomis aplinkybėmis, tiesą sakant, nežinau, kuriuo metu, Diplomatinės tarnybos įstatymas buvo pataisytas tokiu būdu, kad šalia prezidento galimybės suteikti vadinamąjį politinį ambasadoriaus rangą buvo suteikta galimybė ir ministrui suteikti bet kurį rangą iki ambasadoriaus. Ankstesnis ministras ir kiti ministrai naudodavo šitą galimybę. Gal pradžioje tai neatrodė kaip didelė žala, tačiau dabar, pakalbėjus su diplomatais, dirbančiais ministerijoje, vis dėlto akivaizdu, kad tai palieka didelių žaizdų. Kai keletą metų padirbęs ministro patarėju žmogus aplenkia 20 metų sistemoje dirbančius diplomatus ir neleidžia net užduoti klausimo, ar jo kompetencijos atitinka tą standartą, kuris keliamas kitiems, kurie tuo keliu eina normalia tvarka. Aš manau, galiu duoti aiškų pažadą, kad tokia sistema neturi tęstis, ji turi keistis ir tokių paskyrimų, kol aš būsiu ministras, nebus ministerijoje. Manau, kad mes tas žaizdas pradėsime gydyti.

– Per kelerius metus buvo suderėta dėl diplomatinės tarnybos pataisų, kurios iš dalies išspręstų šitą klausimą. Jos vasarą iš Seimo buvo grąžintos į Vyriausybę. Ar sieksite grįžti prie tų pataisų?

– Taip, aš kalbėjau su kolegomis ir Užsienio reikalų komitete, kad po patvirtinimo, sakykim, dabar jau taip turbūt reikia sakyti, tas įstatymas grįžtų į ministeriją. Sėsime su naujai besiformuojančiu kabinetu, su diplomatų bendruomene, atidžiai peržiūrėsime tas pataisas, kurios daug kur buvo suderėtos, pasiūlysime savo požiūrį ir tada įstatymą bus galima priimti. Aš esu įsitikinęs, kad viena iš nuostatų tikrai galėtų būti tokia, jog ministro galimybės suteikti rangą, neatsižvelgiant į atestacijos komisijos nuomonę, turėtų būti išimtos iš įstatymų.

Norime, kad Lenkija būtų regiono lyderė, stipri valstybė, prisidedanti ir prie Lietuvos saugumo – tiek ekonominio, tiek gynybinių pajėgumų. Jos išsiskirianti nuomonė su Briuseliu tos pozicijos nestiprina.

– Prezidentas ne kartą yra sakęs ir pakartojęs, kad Europos Sąjungos nuolatinėje atstovybėje vadovu norėtų matyti mažai kam žinomą Europos Komisijoje specialistu dirbantį buvusį savo štabo narį Vygandą Jankūną. Ar teiksite jo kandidatūrą prezidentui?

– Akivaizdu, kad dabar esame keistoje situacijoje, kai trys vienos svarbiausių Lietuvai sostinių – Berlynas, Briuselis ir Vašingtonas –neturi diplomatinių atstovybių vadovų. Akivaizdu, kad tai tikrai degantis klausimas. Briuselis, be abejonės, šiandien yra, ko gero, liepsna, kuri žaižaruoja stipriausiai. Be abejonės, tai bus pirmas dalykas, apie ką kalbėsimės su prezidentu. Norėčiau susipažinti su kandidatu, kuris yra teikiamas, įsitikinti, kokios jo savybės taip įtikino prezidentą. Ieškosime geriausio sprendimo Lietuvai būtent dėl to, kad tai vis dėlto Lietuvos prestižo ir galimybių efektyviai veikti Briuselyje klausimus.

TS-LKD spaudos konferencija, Gabrielius Landsbergis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Lietuvos Konstitucija numato, kad svarbiausius užsienio politikos klausimus sprendžia prezidentas ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką. Per Lenkijos prezidento Andrzejaus Dudos vizitą jūs gana drąsiai ir atvirai pasakėte, kad Lietuva nėra akla dėl to, kas vyksta Lenkijoje. G. Nausėda per pusantrų metų nėra kritikavęs Varšuvos ar išreiškęs abejonių dėl jos vykdomos politikos. Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas buvo priverstas trauktis, nes, pasak Dalios Grybauskaitės, jos vardu vykdė tokią politiką, kokios ji nenorėjo matyti. Kiek jūs esate pasiruošęs derinti savo veiksmus ir retoriką su G. Nausėda?

– Daryti viską, ko reikalauja Lietuvos Konstitucija. Akivaizdu, kad Lietuvos užsienio politika turi būti vieninga. Ji tokia, mano supratimu, buvo visus 30 metų, netgi neišskiriant to institucinio nuomonių derinimo, sugebėdavo rasti kompromisą tarp kairės ir dešinės. Kitaip tariant, vykstant valdžios perdavimui iš socialdemokratų konservatoriams vis tiek atsirasdavo galimybė tęsti tiek geros kaimynystės su Lenkija politiką, tarp Baltijos valstybių stipriau integruotis į Europos Sąjungą, išlaikyti stiprius transatlantinius ryšius. Aš manau, kad tai niekaip neturėtų keistis. Tokį pažadą daviau prezidentui per pirmąjį mūsų pokalbį, išlaikiau jį per vadinamąjį egzaminą. Manau, čia neturėtų būti keliamas klausimas, nes nuo to priklauso Lietuvos saugumas. Dėl Lenkijos – aš daugiau kalbėčiau ne apie kritiką Lenkijai, bet apie tai, kad kai kurie Lenkijos pasirinkimai gali lemti pačios Lenkijos situaciją regione. Mes norime, kad Lenkija būtų regiono lyderė, stipri valstybė, prisidedanti ir prie Lietuvos saugumo – tiek ekonominio, tiek gynybinių pajėgumų. Jos išsiskirianti nuomonė su Briuseliu tos pozicijos nestiprina, mūsų tikslas – kad Lenkija išliktų stipri.

Protestai Lenkijoje / AP nuotr.

– Diplomatijos istorijoje kartais sąjungoms sutvirtinti ar nedraugams įbauginti naudojami gyvūnai. Dar tikriausiai 19 amžiuje Egipto vadovas Mohamedas Ali Paša siuntė į Prancūzijos karaliaus rūmus žirafą, norėdamas užsitikrinti paramą kovojant su graikų sukilimu. Prieš 13 metų Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas į susitikimą su Vokietijos kanclere atsivedė savo Labradoro retriverį, puikiai žinodamas, kad Angela Merkel bijo šunų. Ar dabartiniam jūsų naujam šeimos nariui Bruknei yra numatytas koks diplomatinis vaidmuo?

– Nebent taikytojo, sutarimo ieškotojo. Tai tikrai nėra kovinis gyvūnas.