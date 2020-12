Šimonytė: neprivalau sutikti su prezidento vertinimu ir nesutinku su juo

„Aš neprivalau sutikti su prezidento vertinimu ir aš su juo nesutinku, ir dėl to gerai įvertinu ir toliau ir ponią Dalią Miniataitę, ir Kasparą Adomaitį“, – apie prezidento atmestas ministrų kandidatūras sako paskirtoji ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.

COVID'as – viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl laukiama naujos Vyriausybės darbo pradžios. Skambūs šūkiai – mes geriausiai Europoje susidorojome su pandemija, liko praeityje. Rudeninė banga, kuriai rengtis visą vasarą ragino medikai, nes ji būsią gerokai sudėtingesnė, švystelėjo Lietuvą į pirmaujančių trejetą pagal užsikrėtimų skaičių, mirčių daug – ir dėl COVID-19, ir dėl paslaugų ribojimo, o nueinanti Vyriausybė atrodo visiškai bejėgė, nes kontrolė prarasta ir įspūdis toks, kad niekas nežino, kaip ją susigrąžinti. Tai nuo pat pirmų dienų taps svarbiausiu naujos Vyriausybės ir naujo sveikatos apsaugos ministro darbu.

„Savaitėje“ – interviu su paskirtąja premjere.

– „Labai norėčiau, kad nebūtų tokios situacijos, jog dabar priimtos priemonės yra tyčia nepakankamos, kad naujai Vyriausybei sukurtų kuo nepatogesnes Kalėdas“, taip esate šią savaitę sakiusi LRT „Dienos temoje“. Ar aš teisingai suprantu, kad turite įtarimų, jog dabartinė Vyriausybė sąmoningai daugiau kalba, nei praktiškai stengiasi suvaldyti pandemiją?

– Na, man atrodo, kad, žinote, niekam nemalonu yra priimti sprendimus, kurie smarkiai apriboja žmonių gyvenimą, ir kuomet Vyriausybė jau baigia kadenciją galbūt šiek tiek nusivylusi, kad jos darbo rinkėjai neįvertino taip, kaip pati Vyriausybė savo darbą vertino, tai to noro, taip sakant, proaktyviai reaguoti į situaciją gali būti ir gerokai mažiau, negu diktuotų tiesiog objektyvi realybė ir, sakyčiau, šiuo atveju sveikas protas taip pat. Nes ne pirmą dieną ir turbūt ne šiandien ir ne vakar jau turėjome tų skaičių ir kitų signalų, kad padėtis darosi labai grėsminga, bet buvo labai daug diskusijų, ir man yra tekę girdėti, aš labai nemėgstu gandų, nemėgstu gandų komentuoti, bet man yra tekę girdėti tokio nusiteikimo, kad „ateis nauja Vyriausybė, tegu nauja Vyriausybė ir tvarkosi, kaip žinosi“.

Ir jau tada, kai buvo aišku, kad NVSC nebepajėgus niekaip tvarkytis su naujai nustatomais atvejais, jau tada turėjo būti tas pirmas rimtas skambutis Vyriausybei, kad yra reikalingi apribojimai. Dabar matome, tų apribojimų, kad ir buvo, bet jokio rezultato nėra, priešingai, situacija tiktai blogėja ir akivaizdu, kad tų sprendimų reikia pakankamai griežtų, antraip mes turėsime labai nemalonias Kalėdas.

Karantinas Lietuvoje / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Tai va, jūs ir esate sakiusi, kad jeigu sveikatos specialistų rekomenduotos priemonės bus net labai nepopuliarios, jas vis dėlto skelbsite. Ar tai reiškia, kad jūs esate labai arti to, kad karantinas toks taps, koks buvo pavasarį be jokių išimčių ir Kalėdos negali būti šiuo atveju stabdis?

– Taip, aš manau, kad, jeigu situacija būtų tiek bloga, tai toks sprendimas tikrai turėtų būti svarstomas, kaip ir visi tie sprendimai, kurie leistų stabilizuoti situaciją. Todėl, kad tai, ką mes šiandien matome, tai yra naujas užsikrėtimų skaičius ir kiekvieną dieną vis didesnis, jau netoli 3000, bet mes dar nematome to, kas bus po dviejų savaičių, kada štai visa tai, ką mes dabar žinome ir dabar matome, pasimatys per ligoninių užimtumą, apie reanimacijų užimtumą, per medikų darbo krūvius. Tai manau, kad kuo anksčiau mes susitarsime vis dėlto dar tarpusavyje – nueinanti valdžia ir beateinanti valdžia – dėl to, kad priemones reikia griežtinti, tuo mažiau įtampos mes turėsime kelti prieš pat Kalėdas.

Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

– O ką jūs manote apie nepaprastosios padėties įvedimą, ar tai gali būti tinkama priemonė mūsų situacijoje?

– Matote, nepaprastosios padėties klausimai taip, kaip jie buvo svarstomi pavasarį, jie buvo turbūt labiausiai susiję su kompetencija, t. y., kas turi teisę vienokio ar kitokio pobūdžio apribojimus visuomenei nustatyti, ar tai gali daryti Vyriausybė, ar tai gali daryti tiktai parlamentas? Tai čia neina kalba apie tai, kad reikėtų kariuomenės gatvėje ir panašių dalykų, manau, kad reikėtų kalbėti šiuo metu ne apie formą apribojimo, o, pirmiausia, apie apribojimo turinį, t. y., kokie apribojimai gali geriausiai stabilizuoti ir sumažinti naujų atvejų prieaugį. O kokia forma tai įgyvendinti, tai čia jau yra, mano vertinimu, antraeilis klausimas.

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Na, bene daugiausia turbūt šitoje situacijoje visi tikisi iš Arūno Dulkio – naujojo sveikatos ministro, su kuriuo jūs taip pat, aš taip suprantu, siejate nemažas viltis, jei tai buvo pirmas jūsų pasirinkimas, kaip sakėte. Ar jums teko įtikinėti prezidentą dėl pono A. Dulkio vis dėlto?

– Tikrai pastabų buvo išsakyta daugeliui kandidatų ir turbūt, aš visiškai suprantu, kad pastabų ir man galima būtų išsakyti, tiesiog taip jau atsitiko, kad aš nekandidatuoju į jokio ministro poziciją. Tai aš tą priimu tiesiog kaip prezidento nuomonę. Nuomonė yra, žinoma, svarbi, bet, ką yra sakę ir Konstitucijos tėvai, ir Konstitucinis Teismas savo paaiškinimuose – vis dėlto pirmiausia tai yra premjero atsakomybė formuoti komandą, kuria jis pasitiki. Ir aš tiesiog patikinau prezidentą, kad aš esu pasirengusi prisiimti atsakomybę už visus ir kiekvieną savo kabineto narį, įskaitant taip pat ir Arūną Dulkį.

Arūnas Dulkys / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Bet prezidentas sako, kad jūs pažadėjote, jei Arūnas Dulkys nesusidoros su pandemija, delsiama nebus. Ar jūs tikrai pažadėjote keisti ministrą ilgai nelaukdama, jeigu jam nepavyks?

– Aš tą pažadėjau, tiesą sakant, visų Vyriausybės kabineto narių atžvilgiu, nes, man atrodo, kad tokia situacija, kuri buvo su nueinančiąja Vyriausybe, kada vienas iš ministrų buvo labai tvirtai įsikibęs kėdės ir niekaip nenorėjo tos kėdės apleisti, net tada, kai tai tikrai kėlė visuomenėje pagrįstą pasipiktinimą, ji nėra sveika pačiai Vyriausybei. Vyriausybei tokiu atveju yra labai sunku dirbti, todėl, kad yra mažiau kreipiama dėmesio, į tai kas yra daroma, o daugiau kreipiama dėmesio į štai tokias asmenines istorijas vieno ar kito ministro. Tai čia nėra kažkaip susiję specifiškai su Arūnu Dulkiu, galbūt jo padėtis yra ypatinga tuo, kad Sveikatos apsaugos ministerija apskritai dabar yra tokiame dėmesio centre ir uragano akyje, bet mano principas yra tas, ir mes apie tai kalbėjome formuodami koaliciją, kad jeigu atsitiktų kažkokie didesni ar mažesni skandalai ar kažkokios istorijos, dėl kurių tiesiog matytume, kad vienas ar kitas ministras nebegali toliau sklandžiai dirbti, trukdo Vyriausybės darbui, aš tikrai nesivaikyčiau to ministro įsikabinusi taip, kaip buvo laikomasi ministro J. Narkevičiaus.

– Bet pono Dulkio atveju yra koks nors terminas jūsų pačios keliamas, kada jūs norite matyti rezultatą, ar jis tiesiog turi pradėti dirbti ir jūs kol kas jokių išankstinių sąlygų jam nekeliate?

– Žinoma, kad aš negaliu kelti jokių išankstinių sąlygų todėl, kad aš pati nelabai žinau, į kokią konkrečiai faktinę situaciją mes ateisime kaip Vyriausybė ir kokių sprendimų tuo metu reikės, ir kokių rezultatų pagrįstai galima tikėtis tuos sprendimus priėmus. Tai manau, kad čia bus labai daug tokių kritinių taškų: tiek suvaldyti naujų atvejų plitimą, tiek apsaugoti sveikatos sistemą, tiek ir užtikrinti, kad vakcinos Lietuvą pasiektų sklandžiai ir būtų pasirengta masiniam vakcinavimui taip gerai, kaip tik yra objektyviai įmanoma.

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Na, ir dar šiek tiek apie Vyriausybę. Ar eidama penktadienį į prezidentūrą, jūs žinojote arba bent jau nujautėte, kad būtent susisiekimo ir žemės ūkio ministrų kandidatūros bus atmestos?

– Per visą šitą laiką, kuris buvo skirtas Vyriausybės formavimui, su respublikos prezidentu turėjome progą aptarti vienas ir kitas pavardes ir kai kurios pavardės, kaip aš esu minėjusi, apskritai teikime neatsirado tų diskusijų rezultate, ir kai kurias pavardes aš vis dėlto teikiau, ir man tikrai atrodė, kad tai yra geras pasirinkimas ir dabar tebeatrodo. Bet taip jau yra, kad mes turime susitarti, mes turime turėti vyriausybės sudėtį, patvirtintą prezidento. Prezidentas negali išbraukti atskirų kandidatų, aš negaliu pradėti dirbti neturėdama prezidento parašo, ir vienaip ar kitaip bendrą sprendimą ir bendrą sutarimą šitoje situacijoje reikia rasti. Tai, kadangi abejonių viešoje erdvėje buvo sakoma praktiškai dėl visų kandidatų tai aš, matyt, galėjau eidama tikėtis bet ko, bet galiausiai sutarimas su prezidentu yra toks, koks ir buvo penktadienį įvardytas.

– Žinoma, prezidentas turi teisę reikšti savo nuomonę apie ministrus, bet, pavyzdžiui, konstitucinės teisės žinovai pabrėžia, kad tai turi būti konstituciniai argumentai, o ne galios argumentai. Prašau pasakyti, ar jums pakako tų konstitucinių argumentų, kad jūs būtumėte prezidento įtikinta?

– Na, pasakysiu taip – man atrodo, kad sunku atrasti kažkokį tokį bendrą ir labai aiškų kriterijų sąrašą, pagal kuriuos visi kandidatai būtų vertinami laikantis vienodų standartų, bet aš ir penktadienį sakiau, aš neprivalau sutikti su prezidento vertinimu ir aš su juo nesutinku, ir dėl to gerai įvertinu ir toliau ir ponią Dalią Miniataitę, ir Kasparą Adomaitį, su kuriais tikrai tiek, kiek bendravau, ir kai kuriuos, kaip Dalią Miniataitę, labai seniai pažįstu ir tikrai žinau, kad galėtume neblogai dirbti ir neblogai siekti bendrų rezultatų. Bet aš turbūt negaliu sau leisti rizikuoti, kad diskusijos dėl Vyriausybės užsitęs tiek, jog mes turėtume žvelgti į kažkokią konstitucinę krizę ar kitus dalykus, kurie šiuo metu tiesiog negali vykti.

Dalia Miniataitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Tai aš teisingai suprantu, kad tie argumentai, kad Dalia Miniataitė, tiek pradirbusi Žemės ūkio ministerijoje, buvusi, man regis, viceministrė, kanclerė, žmogus, kuris Lietuvai derantis dėl narystės Europos Sąjungoje buvo žemės ūkio sritį atstovaujantis žmogus, netinka būti ministru, nes neturi vizijos, vis dėlto jūsų neįtikino?

– Aš sakyčiau, kad galbūt kažkoks komunikacinis įvyko nesusipratimas, nes Dalia Miniataitė yra be galo kompetentingas žmogus. Tikrai, kaip jūs teisingai paminėjote, jį turbūt derėjosi dėl Lietuvos narystės ES dar tada, kada nemaža dalis jos kritikų galbūt tiktai ėjo į mokyklą arba studijavo universitete. Bet reikalas yra tas, kad žmogui, kuris yra technokratas, toks specialistas, geras ekspertas, išeiti į politinę veiklą, ypač ministro, yra pakankamai sudėtinga, nes tai yra visai kitoks darbas. Tai aš esu visiškai tikra, kas bebūtų paskirtas naujas žemės ūkio ministru, Dalia Miniataitė bus tas žmogus, kurios kompetencija ministras tikrai galės visada pasiremti.

– Ar šiuo metu jūs jau esate numačiusi, ką vietoj jos teiksite?

– Dabar yra keletas kandidatų ir tikrai kandidatai bus įvardyti pirmadienį.

– Gerai, o ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Skuodis, kaip suprantu, buvo žinomas prezidentui ir palankiai vertinamas. Ar jūs taip pat manote, kad jis geresnis kandidatas už buvusį kandidatą į susisiekimo ministrus Kasparą Adomaitį?

– Marių Skuodį seniai pažįstu, skirtingai nuo Kasparo Adomaičio, kurį aš pažįstu mažiau, mes kartu dirbome Lietuvos banke, šiek tiek jis yra dirbęs vyriausybėje, mes esame prasilenkę tikrai daugybėje bendro darbo ar tokių paralelinių institucijų formatų ir aš tikrai turiu nemažai pagrindo jį asmeniškai vertinti kaip kompetentingą, gerai įsitinklinusį, atsakingą, komunikabilų ir tiesiog padorų žmogų.

Kasparas Adomaitis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Tai pagal jūsų planą, kada kregždutės pakeis gandrus, t. y. kada Vyriausybė galėtų pradėti dirbti?

– Tai priklausys nuo Seimo. Vyriausybės programos projektą ketiname pateikti antradienį ir priklausomai nuo to, kaip Seimas nutars toliau dirbti ir svarstyti ją komitetuose ir frakcijose, kada bus paskirtas programos tvirtinimo posėdis, tai tada galėtų įvykti vėliau pritarus programai ir kabineto priesaika. Tai įvyks arba kitos savaitės antroje pusėje, arba dar kitos savaitės pačioje pradžioje.

–Ką gi, premjere, ačiū Jums labai už šitą pokalbį, linkiu Jums sėkmės.

– Ačiū Jums.