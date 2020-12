Kaune vestuvių atšokta mažiau, o dažniausias jaunavedžių klausimas 2020-asiais – ar dėl bučinio galima nusiimti kaukę?

Šiemet Kaune kiek mažiau nei 2 tūkst. porų jau sumainė žiedus arba žengs žingsnį to link. Tai beveik penktadaliu mažesnis tuoktuvių skaičius nei pernai. Nors koronavirusas beveik nepakeitė santuokos ceremonijos, daliai jaunavedžių kilo klausimas – ar galima nusiimti kaukę dėl šventinio bučinio? Vidutinis laikinojoje sostinėje besituokusiųjų amžius – nuo 26 iki 40 metų, tačiau tuokėsi ir penkiolikamečių pora, ir 82 metų senjoras.

Kauno civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaineta Munderzbakienė šioje įstaigoje dirba nuo 2016-ųjų kovo. Nors neskaičiuoja, kiek porų iš jos lūpų išgirdo, kad tapo vyru ir žmona, portalui LRT.lt teigė, kad per šį laikotarpį sutuokė ne vieną šimtą įsimylėjėlių. Pašnekovė sakė, kad šiemet Kauno mieste įregistruota 1 757 santuokos, o per gruodį sumainyti žiedus ketina dar 43 poros. Palyginimui: praėjusiais metais vestuves laikinojoje sostinėje atšoko 2 276 poros, užpernai – 2 335.

„Dažniausiai tuokiasi 26–40 metų amžiaus žmonės. Šiemet jauniausia sutuokta pora buvo penkiolikmečių, o vyriausias jaunasis – 82 metų“, – paminėjo V. Munderzbakienė.

Tiek karantinas, tiek koronaviruso pandemija paveikė daugelį gyvenimo sričių, tačiau pašnekovė tikino, kad tai pačios santuokos ceremonijos iš esmės nepakeitė. Tiesa, pakito šventimo, sveikinimo tradicijos, o kai kurie jaunavedžiai itin kūrybiškai pažvelgė į aplinkybes.

„Daugiausia kūryba pasireiškė veido kaukėmis, jų per santuokos ceremonijas teko pamatyti įvairiausių: nuo paprasčiausios medicininės iki puoštos svarovskiais ar išpieštos šypsenomis, kitokiais paveiksliukais. Sumaišties dažnai įnešdavo tai, kaip reikės bučiuotis per kaukę, o gal vis dėlto ją galima nusiimti“, – dėstė V. Munderzbakienė ir su šypsena pridūrė, kad akimirkai jaunieji nusiimdavo kaukes – juk tapo šeima.

Vestuvės per karantiną / AP nuotr.

Palyginti su santuokos ceremonijomis, vykusiomis prieš 2–3 metus, pašnekovės teigimu, jos tampa paprastesnės, vis rečiau pasitaiko jaunavedžių, kuriuos lydi pulkas palydos. Tiesa, gali būti, kad dėl koronaviruso sumažėjo tuoktuvių su užsieniečiais.

„Šiais metais įregistravome apie 60 santuokų, kai vienas iš jaunavedžių – užsienio pilietis. Pernai tokių porų buvo 127, užpernai – 105“, – nurodė Kauno civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Jai įsiminė atvejai, kai jaunieji tuoktis ateina apsirengę tautiniais kostiumais, lininiais drabužiais. Į atmintį įsirėžė ir viena išvažiuojamoji santuokos ceremonija prie Kauno marių. Nors oras tą šeštadienį buvo gražus, amžiną meilę prisiekti turėję jaunieji bei šventės organizatoriai nebuvo pasiruošę vėjo gūsiams.

„Stovėjo staliukas be jokios pavėsinės, suteikiančios užuovėją. Dar neprasidėjus ceremonijai išsiėmiau vėliavėlę, rašiklius, dokumentus. Mėginant juos tvarkingai susidėti ant stalelio, pūstelėjo toks vėjas, kad pakilo visi dokumentai ir lyg popieriniai lėktuvėliai nuskrido vandens link. Laimė, visi reagavome laiku ir puolėme gaudyti dokumentų. Pasisekė, kad spėjome sulaikyti nepasiekusius vandens“, – apie kuriozišką situaciją pasakojo V. Munderzbarkienė.

Yra ir liūdnesnė žinia: šiais metais, pasak pašnekovės, išsituokė beveik 1 000 porų.

Skyrybos / Kelly Sikkema/Unsplash nuotr.

Santuokos dešimtajame dešimtmetyje: su rusišku liudijimu ir pilna sale palydos

O kaip santuokos ceremonijos atrodė kiek anksčiau, vos išaušus nepriklausomybei?

Kęstutis Ignatavičius, kuris 23 metus dirbo Kauno civilinės metrikacijos skyriaus vedėju, teigė sutuokęs per 45 tūkst. porų.

„Turbūt būsiu rekordininkas. Nors mano parašai buvo ant visų santuokų liudijimų“, – sakė pašnekovas.

Kai pradėjo dirbti, nuo 1990-ųjų, per metus sumainyti žiedų į Kauno rotušę ateidavo apie 5 tūkst. porų. Tada ir vestuvės būdavo gausios, jaunųjų palyda, anot K. Ignatavičiaus, vos tilpdavo didžiojoje salėje. Pašnekovas teigė, kad Rotušė buvo populiariausia civilinių santuokų vieta, ir pridūrė manantis, kad tokia ir liks.

Kauno rotušė / BNS nuotr.

Be to, anuomet, pašnekovo teigimu, tuokdavosi daug nepilnamečių – apie šimtą tokių porų per metus ateidavo. Vėliau skaičius mažėjo, o jaunavedžių amžius didėjo.

Buvo ir dar vienas iššūkis tuokiant kauniečius nepriklausomybės pradžioje. „Sakydavau: „Lietuvos Respublikos vardu skelbiu jus vyru ir žmona“, tačiau įteikdavau dokumentą, kuriame rusų kalba įrašyta „santuokos liudijimas“. Mes, metrikatoriai, reikalavome, kad valstybė greičiau įvestų naujus liudijimus, bet tai įvyko negreitai, tik po kiek metų atsirado lietuviški liudijimai“, – prisiminė K. Ignatavičius ir pridūrė, kad tai nebuvo labai malonus faktas.

Nors K. Ignatavičius 7 metus nebedirba metrikacijoje – dabar yra Kauno rotušės ceremonimeistras, – vis dar sulaukia kvietimų vadovauti jubiliejinius santuokų metus mininčių porų šventinėms ceremonijoms.

Kęstutis Ignatavičius / BNS/Scanpix nuotr.

„Būna, kad poros, kurias sutuokiau prieš, pavyzdžiui, 30 metų, švenčia jubiliejų ir ateina. Malonu matyti, jos mane atpažįsta, džiaugiasi“, – pasakojo pašnekovas.

Kelias dešimtys tūkstančių porų sutuokęs K. Ignatavičius minėjo, kad labiausiai įsiminė žymesnių žmonių, sporto ar pramogų pasaulio žvaigždžių šventės.

„Ypač įdomu būdavo, kai kokių nors profesijų žmonės ateidavo su specialia uniforma, pavyzdžiui, kariškiai, ugniagesiai. Ir palydos būdavo įvairios: atsiveda visą ansamblį, jis pasveikina, padainuoja. Arba į Rotušės aikštę atvažiuoja pilnas automobilis pareigūno kolegų“, – prisiminė pašnekovas.

Pasak jo, įsimintinos ir šventės, surengtos jaunųjų pageidaujamose vietose, pavyzdžiui, po atviru dangumi Botanikos sode arba Kauno marių prieplaukoje. Viena ceremonija vyko netgi pačiose mariose – jaunavedžiai žiedus sumainė laive.

„Sutuokiau. Tačiau į santuokos sudarymo aktą reikia įrašyti tikslią vietą, todėl paprašiau, kad nurodytų tikslias koordinates“, – teigė K. Ignatavičius.