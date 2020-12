Lingienė atkerta Šimonytei dėl NVSC ir kaltina valdžią aplaidumu: ar buvo kariuomenė, kuri laimėtų karą su šakėmis?

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, pagal sergamumą COVID-19 Lietuva jau trečia Europoje – blogiau tik Liuksemburge ir Kroatijoje. Paskirtoji premjerė Ingrida Šimonytė išsakė kritiką Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) dėl nepasiruošimo vasarą, tačiau epidemiologė Rolanda Lingienė atkerta, kad žmonės čia pasiruošę tačiau jau daugelį metų centrui trūksta išteklių.

Per praėjusią parą fiksuota dar 17 mirčių nuo koronaviruso. Trys nuo COVID-19 mirę asmenys nepriklausė rizikos grupei pagal amžių, o du iš jų – ir pagal gretutinius susirgimus. Be to, užsikrėtusiųjų per parą vėl daugiausia – 2450. I. Šimonytė kritikuoja NVSC – esą per vasarą nebuvo pasirengta antrajai bangai. Centras atrėžia – pajėgumų trūksta.

„Ar buvo kokia nors kariuomenė, kuri laimėtų karą su šakėmis? Iš tiesų, tiek, kiek galima, tiek mūsų žmonės yra pasiruošę, bet kad įstaigoje trūksta bet kokių išteklių. Daug kritikos gauname dėl procesų neautomatizavimo, netobulumo, bet tam tiesiog nėra žmogiškųjų išteklių ir tą jaučiame eilę metų. Tai kur gi buvo tie, kurie priėmė sprendimus prieš daugelį metų?“ – tikina R. Lingienė.

Rolanda Lingienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ketvirtadienį įsigaliojo dar griežtesni karantino ribojimai –draudžiama būriuotis daugiau nei dviem žmonėms, išskyrus šeimos narius, nebeleidžiama laikinoji prekyba, siūloma atsisakyti akcijų ir nuolaidų reklamos. Laikinasis premjeras Saulius Skvernelis neatmeta galimybės dar labiau griežtinti ribojimus.

Šiaulių Akropolyje prasidėjo permainos – nebeliko suoliukų. Tai viena iš priemonių, kurių ėmėsi prekybos centras kovodamas su koronavirusu. Šiauliečiai į prekybos centrą sako ateinantys nusipirkti būtiniausių maisto produktų.

Policijos departamentas teigia, kad patikrinimai šalyje vyksta įsiprasta tvarka. Pasak Šiaulių policijos vadovo Marijaus Macio, per lapkritį nustatyti maždaug 25 asmenys, nesilaikę karantino reikalavimų. Darbo daugiausia savaitgalį, ypač prekybos centruose.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Kiek yra tekę atlikti patikrinimų, tai dauguma laikosi, bet mano paminėtas pažeidimų skaičius turbūt iliustruoja, kad mes turime visuomenėje tokių asmenų, kurie nesutinka su teisės aktų reglamentavimu ir mąsto šiek tiek kitaip. Tokiu atveju taikoma administracinė atsakomybė“, – aiškina jis.

Pirmosios vakcinos Lietuvą, kaip ir kitas Europos Sąjungos šalis, pasak laikinojo premjero gali pasiekti dar iki Kalėdų. Pakaktų paskiepyti 70 proc. šalies gyventojų, o visų pirma – medikus. Skiepus priimti jau ruošiamasi – esą perkama speciali įranga, šaldytuvai, logistikos paslaugos. LSMU Neuromokslų instituto mokslų darbuotojas Giedrius Steponaitis sako, jeigu pirkimas strigtųm yra kitų išeičių, gal net pigesnių. Prisidėti galėtų šaldytuvų turintys šalies moksliniai padaliniai.

„Esant šiai ekstremaliai situacijai aš nemanau, kad reikėtų sukurti tokią situaciją, kad neturime kur saugoti vakcinos ir dėl to mes atėdame šios vakcinos importavimą, įsivežimą į Lietuvą arba apskritai vakcinacijos pradžią. Reikia ieškoti kitų sprendimų. Tai galėtų būti kaip planas B“, – tikina jis.

Skiepai skiepijasi, skiepijasi nuo gripo, Skiepai, skiepų vakcina / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak G. Steponaičio, labiausiai sutaupoma būtų investuojant į sausą ledą.

„Pfizer“ atstovė spaudai minėjo, kad pati vakcina greičiausiai bus gabenama konteineriuose su sausu ledu. Tai vėlgi, čia būtų dar pigesnė išeitis, tai tiesiog vakciną laikyti sausame lede, kažkokiuose konteineriuose, kur būtų galima pilti tą sausą ledą, jį papildyti, ypač žinant, kad tikrai sauso ledo savikaina nėra didelė“, – pasakoja jis.

COVID-19 nustatytas ir Seimo nariui, liberalui Romualdui Vaitkui. Apie tai politikas pranešė „Facebook“ paskyroje. Tikina, jokių simptomų nejaučiantis. Dėl protrūkio nuo lapkričio 23 dienos visai Liberalų sąjūdžio frakcijai Seime buvo nurodyta izoliuotis. Ir nors Seime bandyta diegti specialias pertvaras, ketvirtadienį jų posėdžių salėje nėra.