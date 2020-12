Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 2109 nauji koronaviruso atvejai, mirė 28 žmonės

Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 2109 nauji COVID-19 ligos atvejai, dėl koronaviruso mirė 28 žmonės, trečiadienį paskelbė Statistikos departamentas.

Operatyvūs praėjusios paros COVID-19 pandemijos rodikliai

Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 2109



Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 64621



Per praėjusią parą nuo koronaviruso mirusių asmenų skaičius: 28

Bendras mirusių nuo koronaviruso asmenų skaičius: 547



Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: 282



Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 1278



Pasveikusių asmenų skaičius: 25278



Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 38514



Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 10948



Antradienį pranešta, kad Lietuvoje per parą patvirtinti 1187 nauji COVID-19 ligos atvejai, dėl koronaviruso mirė 19 žmonių.

Panevėžio ligoninė; koronavirusas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Išsami COVID-19 pandemijos informacija – oficialiosios statistikos portalo švieslentėje.