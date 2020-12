Per pandemiją – policijos darbas nuotoliniu būdu: per kelis mėnesius telefonu ištyrė per 70 tūkst. pranešimų

LRT TELEVIZIJOS laida „Laba diena, Lietuva“, LRT.lt 2020.12.01 19:30

Policijos darbas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pandemija į nuotolinį darbą pasiunčia ne tik daugelį mūsų, bet ir policijos pareigūnus – jie žemiausios kategorijos pranešimus tiria telefonu. Skaičiuojama, kad nuo pirmojo karantino, kai buvo pradėta taikyti ši praktika, telefonu išaiškinta per 70 tūkstančių gyventojų nusiskundimų. Policijos atstovas Rimvydas Eidietis pažymi, kad per pirmąjį karantiną policija nuotoliniu būdu pradėjo tirti būtent neskubius įvykius. „Užtenka paskambinti telefonu, užregistruoti administracinį nusižengimą ar kitokią veiką“, – sako Pranešimų centro vadovas. Greta minėtų 70 tūkst. nuotoliu išaiškintų pranešimų, buvo apie 15 tūkst. įvykių, kur policijai reikėjo siųsti pajėgas į įvykio vietą ir spręsti konfliktus, teigia R. Eidietis. Policijos atstovas pabrėžia, kad pagrindinis pasikeitusio darbo privalumas – galima nukreipti pajėgas ten, kur reikia operatyviai reaguoti. Taip taupomi ir resursai. Plačiau – pokalbio įraše.