Prezidento patarėjas: konsultacijos dėl ministrų vyko, kai kurios aptartos pavardės sąraše neatsidūrė

Prezidento patarėjas Simonas Krėpšta sako, jog Ingridos Šimonytės pateiktas kandidatų į ministrų kabinetą sąrašas buvo preliminariai aptartas bei užsimena, kad kai kurios pavardės, minėtos konsultacijose, trečiadienį pateiktame sąraše neatsidūrė.

„Konsultacijos ir pokalbiai, be abejo, prasidėjo ne vakar, jau anksčiau. Vieni kandidatai buvo įvardijami tiek viešai, tiek pokalbiuose anksčiau, kiti vėliau. Tos konsultacijos, be abejo, buvo. Dėl dalies pavardžių, dėl kurių konsultacijos vyko, būtent jos neatsirado vakar sąraše, bet procesas, be abejo, toliau tęsis“, – LRT RADIJUI sakė prezidentūros Ekonominės ir socialinės grupės vadovas S. Krėpšta.

Gitanas Nausėda / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak jo, jau vakar prezidentas turėjo susitikimą su profesinėmis sąjungomis ir verslo organizacijomis, jų ir „socialinių partnerių“ balsas bus svarbus priimant galutinį sprendimą dėl kanidatų tinkamumą, pridūrė patarėjas.

Ingirda Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Galutinį verdiktą prezidentas pasakys atlikęs visą eilę veiksmų. Kaip jau ir minėjau, bus tikrai išsamūs susitikimai su kandidatais, bus kalbama su socialiniais partneriais, profsąjungomis, verslu. (...) Vadovausimės argumentais, o emocijos bus šone, todėl turbūt ir neverta kalbėti apie emocinius pirmuosius įspūdžius“, – kalbėjo S. Krėpšta.

Simonas Krėpšta / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vėliau patarėjas patikslino, kad „tam tikros konsultacijos vyko dėl visų kandidatų, tik jos buvo skirtingos apimties“.

Į detalesnius aptarimus dėl konkrečių asmenų S. Krėpšta nesileido.

„Bus labai svarbu (...) pamatyti, kokį bagažą jis yra sukaupęs būtent sveikatos apsaugos srityje“, – apie vadovauti Sveikatos apsaugos ministerijai siūlomą buvusį Valstybės kontrolės vadovą Arūną Dulkį sakė S. Krėpšta.

Arūnas Dulkys / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kartu su prezidentu užsienio politiką potencialiai vykdysiantis užsienio reikalų ministras taip bus išsamiau įvertintas po susitikimo su į postą pretenduojančiu Gabrieliumi Landsbergiu.

„Turbūt kartosiuosi kaip užstrigęs mechanizmas, bet savo verdiktą pasakysime susitikę su gerbiamu Landsbergiu ir detaliai pakalbėję su kandidatu apie jo užsienio politikos gaires“, – kalbėjo Gitano Nausėdos patarėjos.