Mažeikiai bando gintis nuo COVID-19: griežtesnė kontrolė prekybos vietose, skubiai prašoma papildomos medicinos įrangos

Situacija dėl COVID-19 plitimo Mažeikiuose kelia nerimą. Kasdien pastebimai augant naujų atvejų skaičiui imamasi jau ir iki šiol galiojusių priemonių griežtinimo – nuo antradienio visi 5–12 klasių mokiniai ugdomi nuotoliniu būdu, griežtinama lankytojų srautų kontrolė prekybos vietose, o dėl Mažeikių ligoninės pasirengimo COVID-19 sergančiuosius kreipiamasi į Sveikatos apsaugos ministeriją.

Perėjo į nuotolinį ugdymą

Mažeikiuose vis augant naujų COVID-19 atvejų skaičiui bandoma dar labiau griežtinti iki šiol buvusius karantino ribojimus.

„Sužinoję, kokia yra situacija po savaitgalio, vakar sušaukėme Ekstremalių situacijų komisijos posėdį ir priėmėme eilę sprendimų“, – teigė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas Saulius Šiurys.

Komisija nusprendė, kad nuo šio antradienio iki lapkričio 27 d. 5–12 klasių mokiniai bus ugdomi nuotoliniu būdu.

Kadangi, pasak S. Šiurio, nuotolinis 5–12 klasių moksleivių ugdymas yra tik rekomendacija ir bendruomenėms dėl to leidžiama apsispręsti savarankiškai, buvo klasių, kurios dar buvo mokomos kontaktiniu būdu, tačiau nuo šio antradienio nuotolinis ugdymas įsigalioja visiems minėtų klasių mokiniams Mažeikių rajono savivaldybėje.

Pradinių klasių mokiniai ir darželinukai ir toliau bus ugdomi kontaktiniu būdu, išskyrus atvejus kai grupėje ar klasėje nustačius COVID-19 nuotolini mokymas būtų įvestas atskiru sprendimu.

181 cases of Covid-19 diagnosed in September are members of school communities / J. Stacevičius/LRT