COVID-19 valdymas Lietuvoje: paaiškino, kuo naudingi greitieji antigenų testai ir kaip mutuoja virusas

Lietuvos epidemiologai sako, kad koronaviruso atvejų skaičiaus augimas Lietuvoje ima lėtėti, yra ženklų, kad situacija pamažu stabilizuojasi, nors išlieka sudėtinga. Susirgimų pikas prognozuojamas po poros savaičių. Sveikatos ekspertai siūlo įsigyti greitųjų COVID-19 antigenų testų, tirti, kaip Lietuvoje virusas mutuoja. Kaip epidemija bus valdoma toliau?

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – Kristina Garuolienė, laikinoji sveikatos apsaugos viceministrė, ir VU mokslo prorektorė profesorė Edita Sužiedėlienė.

– Ponia Sužiedėliene, siūloma įsigyti greitųjų antigenų testų. Kaip pasikeis pandemijos valdymas nuo to, kaip testuosime – greitaisiais antigenų testais ar molekuliniais PGR testais?

E. Sužiedėlienė: Iki šiol Lietuvoje infekcijos atvejai buvo tikrai gausiai testuojami tiksliais, jautriais ir specifiškais molekuliniais testais, vadinamaisiais RT-PGR testais. Jais tyrimų yra atlikta daug. Milijonui gyventojų tenka daugiau nei 400 000 testų. Tačiau vystantis pandemijai, daugėjant infekcijos atvejų testuoti tokiu būdu, vadinamuoju auksiniu standartu, diagnostinėse laboratorijose yra didelis iššūkis, nes tokie testai reikalauja gana ilgo testavimo – vidutiniškai apie tris valandas turi būti su paruošiamu mėginiu testuojama. Taip pat reikalingas kvalifikuotas personalas, nes pats testas nėra ypač paprastas, todėl reikalingi parinkti personalo darbuotojai, taip pat speciali įranga, gana sudėtinga ir brangi, ir reagentai. Dėl to daugėjant atvejų testo ištyrimas per 24 valandas tampa iššūkiu ir laboratorijose jaučiamas užsotinimas, ir mūsų laboratorija nepajėgia testuoti visų atvejų. Rinkoje per pastarąjį pusmetį atsirado naujų testo variantų, vadinamųjų greitųjų antigenų testų. Jie taip pat nustato virusines molekules, gali nustatyti greitai, per 15 minučių. Taip pat jie yra paprasti naudoti. Galima juos naudoti vietoje, nepriklausomose laboratorijose, pavyzdžiui, mobiliuosiuose punktuose.

– Kas nuo to keisis? Ar dėl to mes matysime daugiau atvejų? Ar bus lengviau valdyti pandemiją, bus atvejų šuolis, kas iš to? Kaip tai pakeis pandemijos valdymą?

E. Sužiedėlienė: Greitieji antigenų testai yra jautrūs nustatyti aktyvių infekcijų atvejus. Taigi, sergantiems ar simptomų turintiems asmenims arba asmenims, bendravusiems su užsikrėtusiais asmenimis, tokiais testais galima greičiau patvirtinti teigiamus rezultatus. Jie būtų greičiau izoliuoti arba hospitalizuoti, ir toliau atitinkamai tie atvejai būtų greičiau identifikuojami. Ypač šioms grupėms tokie testai yra pritaikyti kai kuriose šalyse. Slovakija masiškai testavo savo gyventojus greitaisiais antigenų testais. Jie pagreitintų atvejų susekimą.

Edita Sužiedėlienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Slovakija, testavusi visus gyventojus, gavo rezultatą, kad tiktai vienas ar du populiacijos procentai buvo užsikrėtę koronavirusu. Ar apsimoka visą populiaciją testuoti?

E. Sužiedėlienė: Slovakija iš tikrųjų padarė tokį eksperimentą, apie kurį galbūt svarsto kitos šalys arba bent iš dalies svarsto. Tas procentas paplitimo toks, koks jūsų įvardijamas, buvo panašus. Bet vis dėlto jie greitaisiais testais per du savaitgalius, kai masiškai testavo populiaciją, nustatė panašų infekcijos atvejų skaičių, koks buvo nustatytas jautriais molekuliniais testais. Vadinasi, per trumpą laiką jiems pavyko identifikuoti daug infekcijos atvejų. Preliminariais duomenimis, Slovakijos populiacijos masinio testavimo rezultatas per pastarąją savaitę fiksuoja perpus sumažėjusį infekcijos atvejų skaičių. Jo tikrai nereikėtų sieti tik su masiniu testavimu, bet tam tikra dalimi tas testavimas prisidėjo prie to.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ponia Garuoliene, kada galėtų būti pikas, jūsų akimis, ir kaip jis turėtų atrodyti?

K. Garuolienė: Pagal dabartines mokslininkų prognozes, pikas planuojamas po dviejų savaičių. Daugeliu atvejų susirgimų skaičiaus didėjimas ir pikas priklauso ir nuo taikomų priemonių, ir nuo mūsų pačių elgesio. Matome, kad susirgimų skaičius auga lėčiau, tačiau bet kokiu atveju jis nemažėja, tik yra sulėtėjęs augimo greitis. Kaip mes valdysime situaciją, priklauso, aišku, ir nuo mūsų pačių elgesio, nuo taikomų priemonių, nuo testavimo, kontaktų atsekimo ir izoliavimo.

Kristina Garuolienė / BNS nuotr.

– Valdyti yra labai sunku – pasižiūrėkime, kaip, pavyzdžiui, savaitgalį žmonės atrodo prekybos centruose. Apklausos taip pat rodo, kad žmonės netiki kaukių efektyvumu, kad daugeliu atvejų nenorėtų skiepytis, jeigu būtų vakcina. Kaip susitarti su visuomene ir ją įtikinti?

K. Garuolienė: Turbūt kitos priemonės, negu viešinti ir nuolat didinti visų raštingumą, mes neturime. Turime suprasti, kad žmonių sąmoningumas ir atsakingumas ne tik prieš save, bet ir prieš kitus žmones yra išeitis, ir šių priemonių turime siekti.

Pirmoji karantino savaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Profesore, virusas mutuoja. Kiek tas matavimas yra reikšmingas kovojant su pandemija, ar mes pasivysime viruso mutavimą su vakcinomis, su moksliniais tyrimais?

E. Sužiedėlienė: Viruso mutacija yra įprastas viruso elgesys. Viruso plitimo mastas lemia, kad atsiranda tam tikrų naujų mutacijų. Tai yra tipinis elgesys. Prezidentūros ekspertų grupė irgi pabrėžia, kad žvelgiant į tam tikrą gaunamą informaciją viruso pokyčiai galėtų būti susiję svarbių viruso molekulių pokyčiais. Ypač su tomis molekulių dalimis, kurios sąveikauja su žmogaus ląstelių receptoriais, per kurias virusas patenka į žmogaus ląstelės vidų. Reikėtų labai atidžiai stebėti tokias mutacijas. Tokiu būdu virusas bando prisitaikyti prie šeimininko organizmo. Masiškesnis viruso izoliuotų genomų testavimas galėtų padėti sekti ir stebėti situaciją, viruso evoliuciją ir plitimą. Ir atitinkamai, jeigu būtų nustatytos mutacijos, kurios galėtų susilpninti viruso baltymų sąveiką su jau sukurtomis vakcinavimo priemonėmis arba būtų paprasčiau identifikuojamas virusas dėl to, kad pasikeitė jo identifikavimo taikinys. Tą reikėtų sekti, stebėti ir atitinkamai planuoti, kokie gali būti atsitiktiniai diagnostiniai viruso pokyčiai, ir prognozuoti vakcinų efektyvumą.

– Jungtinių Valstijų įmonė „Moderna“ gamina vakciną, kuri 95 proc. turėtų būti efektyvi, prieš tai „Pfizer“ – tai naujos rūšies vakcinos, kurios parašo instrukciją, kaip turėtų veikti vakcina organizme ir kaip kovoti su koronavirusu. Kiek tikėtina, kad būtent šios vakcinos bus efektyvios ir kada, jūsų nuomone, jos galėtų būti perkamos rinkoje ir naudojamos Lietuvoje?

E. Sužiedėlienė: Žinios, kad net kelios kompanijos jau pateikė informaciją, jog vakcinos klinikiniai tyrimai iš tikrųjų vyksta sėkmingai, rodo vakcinos efektyvumą, tikrai nuteikia optimistiškai, juolab kad turime net keletą kompanijų, kurios tą informaciją pateikia. Vakcinos sukūrimas ir tikrinimas nesibaigia vien klinikinių tyrimų faze. Reikia laiko įsitikinti, kad vakcina yra saugi. Galime manyti, kad kitais metais vienokią ar kitokią vakciną rinkoje tikrai turėsime. Juolab Europos Sąjunga yra įsitraukusi į vakcinų pirkimą, yra užsakiusi iš kelių gamintojų kelis šimtus milijonų vakcinų dozių. Vienokią ar kitokią aukštais kriterijais pasižyminčią vakciną iš to, ką kelios kompanijos šiuo metu siūlo, tikrai turėsime Lietuvoje.

Vakcina / AP nuotr.

– Sveikatos ministras sakė, kad po trijų savaičių, kaip buvo žadėta, karantinas nesibaigs, reikia šešių, gal aštuonių savaičių. Ar iš tikrųjų mes savęs neapgaudinėjame tais pratęsiamais terminais? Ir kokios bus Kalėdos?

K. Garuolienė: Sudėtinga vertinti, viskas priklauso ir nuo mūsų pačių elgesio: kaip mes atsakingai žiūrime į šią situaciją, kaip laikomės atstumo, kaip laikomės saugumo priemonių. Tiesiog viskas yra mūsų rankose.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jeigu mes rankose laikysime viską, vis tiek turbūt nei kavinės, nei restoranai per Kalėdas neatsidarys. Kaip jūs manote?

K. Garuolienė: Aš suprantu, kad sudėtinga pakeisti savo elgesį, bet saugaus atstumo laikymasis, teisingas kaukių dėvėjimas, būtent, pabrėžiu, teisingas kaukių dėvėjimas, o ne nešiojimas, yra labai svarbu. Visos priemonės padeda valdyti viruso plitimą. Ir matome, kad atsakingos šalys, tokios kaip Skandinavijos, diegdamos žmonėms atsakingumą pasiekia rezultatą.