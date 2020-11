Šiauliai perkels benamius į naujus nakvynės namus

Šiauliuose planuojant įkurti karinį miestelį, jo teritorijoje esančius nakvynės namus iki kitų metų vasaros planuojama perkelti į nebenaudojamą mokyklos pastatą Tiesos gatvėje.

Šiaulių meras Artūras Visockas sako, jog naujieji nakvynės namai bus europinio lygio, motyvuojantys žmones kabintis į gyvenimą. Į juos bus perkelti laikinai ilgiau gyvenantieji nakvynės namuose, o ne norintieji čia praleisti naktį ar kelias.

„Į Šiaulius ateina didžiulė investicija, apie 50 mln. eurų, ji skirta karinio miestelio statybai, sutartį ką tik pasirašėme. Toje teritorijoje, kur įsikurs karinis miestelis, dabar yra nakvynės namai, juos savivaldybė įsipareigojo perkelti į kitą vietą“, – BNS sakė A. Visockas.

Artūras Visockas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Savivaldybė praėjusią savaitę pasirašė beveik 2 mln. eurų vertės sutartį su bendrove „Daistatus“ dėl pieš kelis dešimtmečius pastatyto mokyklos pastato remonto.

„Pastatas bus europinio lygmens, bus motyvuojantis kabintis į gyvenimą, aukšto lygio, kaip reglamentuoja įstatymai, su visa pagarba tiems žmonėms, kad tik galėtų išsikapstyti, patikėti ir vėl atsistoti ant kojų“, – kalbėjo meras.

Šiaulių socialinių paslaugų centro direktorės Vidos Šalnienės teigimu, dabartiniuose nakvynės namuose gali būti apgyvendinta iki 120 žmonių, dar 40 gali nakvoti iki trijų parų.

„Laikinojo apgyvendinimo, kur dabar talpiname 120, yra paliktos kelios vietos, jei grįžta bet kuriuo paros metu ar iš įkalinimo įstaigų, o šiaip yra užpildyta. Dėl laikinojo apnakvyndinimo kol kas ateina mažiau, kol nešalti orai. Kiekvieną naktį būna apie 15-20 žmonių“, – BNS sakė V. Šalnienė.

Šiaulių mero teigimu, į patalpas Tiesos gatvėje bus perkelti tik žmonės, laikinai gyvenantys nakvynės namuose, o tie, kurie ateina tik pernakvoti, naudosis patalpomis Kauno gatvėje, kurias savivaldybei perdavė „Lietuvos geležinkeliai“. Anot mero, šių patalpų remonto kaina siekė apie 200 tūkst. eurų.

„Benamius nuspręsta perkelti arčiau centrinės miesto dalies, kad jie galėtų ateiti ir nesušalti, nes dabartinė vieta yra toli, jie nedrįsta ir autobusais važiuoti. Be to, jie vienaip ar kitaip visada būna ar tai geležinkelio stoty, ar autobusu stoty, dėl to jų vietą įrengėme netoli nuo centro, kad jie galėtų būti švaresni, apsiprausę, nueitų į tualetą, ir naktimis žmonių mieste nebeliks“, – sakė meras.

Šiauliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

A. Visocko teigimu, benamiai į naujas patalpas turėtų persikelti iki kovo pabaigos, tačiau tikėtina, kad darbai gali užtrukti ilgiau.

„Pagal sutartį su kariuomene teritoriją turėtume atlaisvinti iki kovo 31 dienos, tai iki tos dienos turėtume perkelti gyventojus, bet, ko gero, prašysime kelių mėnesių pratęsimo, nes pernelyg sudėtinga“, – sakė miesto meras.

Žiniasklaida pernai skelbė, jog gyventojai ne kartą skundėsi ir ginčijo savivaldybės planus perkelti nakvynės namus. Šalia būsimųjų namų yra mokykla, aplink gyvenamieji namai.

Šiauliuose bus įkurtas Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas. Naujus karinius miestelius taip pat planuojama statyti Šilalės ir Vilniaus rajonuose. Valstybė tam skirs apie 164 mln. eurų.