Rudėnaitė: Teisėjų taryba bus aktyvesnė viešojo gyvenimo dalyvė, ieškos dialogo

Teisėjų taryba ir visa teismų sistema turi būti atviresnė ir aktyvesnė viešojo gyvenimo dalyvė, sako penktadienį išrinkta naujoji Tarybos pirmininkė, laikinoji Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vadovė Sigita Rudėnaitė.

„Esame atviri ir priimame tikrovę, kad teismų reitingai, pasitikėjimas teismais, be kita ko, ir vis dar nesibaigiančios tos teisėju korupcijos reputacinės krizės akivaizdoje, nėra toks, koks mes norėtume. Ir mūsų veiklos pagrindinis tikslas, tai be abejo pabandyti atstatyti teismų autoritetą, tačiau teismų autoritetas, mūsų supratimu, gali būti atstatytas tik tada, kai virš jo stovės tikrasis turinys – teismų sistema – efektyvi, atvira, šiuolaikiška ir aktyvi visuomeninio gyvenimo dalyvė“, – per spaudos konferenciją sakė S. Rudėnaitė.

Ji teigė, kad naujosios Teisėjų tarybos nariai apsisprendė ieškoti artimesnio ir lygiateisiškais pagrindais paremto dialogo su kitomis valdžios institucijomis bei tvirtino, kad tik tokiu būdu galima išspręsti teismų sistemą kamuojančias problemas.

„Iš tikrųjų Teisėjų taryba turi tokį nusiteikimą (...) kad deklaruojame, kad eisime į atvirą bendradarbiavimą su kitomis valstybės valdžios šakomis. Iš tikrųjų mes suvokiame ir kviečiame kitus suvokti, kad viena teismų sistema, kiek jai standartų aukštų bekeltume ir kiek kritikos išsakytume, tačiau tiesa yra ta, kad viena teismų sistema yra nepajėgi susidoroti su iššūkiais, kurie jai keliami“, – pabrėžė naujoji Tarybos pirmininkė.

Šiuo metu laikinai LAT vadovaujanti teisėja sakė, kad tiek Teisėjų taryba, tiek visa teismų sistema privalo tapti aktyvesnė visuomeniniame gyvenime, ir proaktyviai komunikuoti, o ne laukti, kol atsitiks kas nors teismus sukritikuos ar atsitiks kas blogo ir tik tuomet pradėti kalbėti. Ji pripažino, kad tokiems pokyčiams reikės ieškoti tiek naujų priemonių, tiek kompetencijų.

Sigita Rudėnaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

S. Rudėnaitė taip pat pabrėžė, kad teisėjų bendruomenė turi skatinti tarpusavio nepakantumą bet kokioms korupcijos apraiškoms, tačiau tuo pačiu ir nepamiršti apginti savo narių, kai to reikalauja situacija.

„Mes turėtume būti labai objektyvūs ir sąžiningi savo pačių atžvilgiu – pripažinti savo klaidas ir pripažinti savo ydas, bet iš kitos pusės kažkur nubrėžti liniją, kur mes imamės ginti tiek savo bendruomenės teisėtą interesą, tiek savo vardą garbingą, reputaciją, tiek pagaliau ir kolegas“, – sakė artimiausius ketverius metus Tarybai vadovausianti teisėja.

„Jei mes matome, kad mūsų kolega yra vertas ne pasmerkimo, o visos teisėjų bendruomenės arba Tarybos paramos ir palaikymo, tai manau, kad tą irgi turėtume daryti, deklaruoti ir paskui nebijoti tiesiog tą savo poziciją viešai ginti ir viešai aiškinti“, – pridėjo ji.

S. Rudėnaitė teigė į ateitį žvelgianti optimistiškai ir sakė tikinti, jog ši Taryba yra nusiteikusi atlikti teismų sistemai reikalingus pokyčius.

„Šiandien mes išsiskirstėme nusiteikę optimistiškai ir aš mačiau žmones, kas reta dabar teismų sistemoje, su degančiom akim, su tikėjimu, kad jei šiandien mes esam nepatenkinti tuo, kur mes esame ir kaip mes esame, tai reikia kažką pradėti daryti, nes sėdėti nuošaly ir sakyti, kad niekas nieko nedaro ir tas nevyksta, ir tas nevyksta, tai matyt yra ne tas būdas, kuris tinka man ir kitiems Tarybos nariams“, – teigė ji.

Praėjusią savaitę išrinkta naujoji 17 narių Teisėjų taryba penktadienį susirinko į pirmąjį posėdį, kuriame išrinko S. Rudėnaitę Tarybos pirmininke, Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Egidiją Tamošiūnienę – jos pavaduotoja, o Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėją Ramūną Gadliauską – Tarybos sekretoriumi.

Tiek S. Rudėnaitė, tie E. Tamošiūnienė į Tarybą išrinktos pirmą kartą, tačiau S. Rudėnaitė nuo pernai rugsėjo dirbo Taryboje, kaip laikinai einanti LAT pirmininkės pareigas.

Šiuo metu tiek visam Aukščiausiajam Teismui, tiek LAT Civilinių bylų skyriui vadovaujanti S. Rudėnaitė teisinį darbą dirbą nuo 1988 metų. Nuo 2008-ųjų ji dirba Aukščiausiojo Teismo teisėja.