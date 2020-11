Lietuvos įvertinimas komunikacijos strategijoje – sulaukė net dvejų tarptautinių apdovanojimų

Prestižiniuose šalių, miestų ir vietovių rinkodaros ir komunikacijos apdovanojimuose „City, Nation, Place Awards“ du projektai iš Lietuvos buvo pripažinti geriausiais. Vilniaus turizmo reklamos kampanija „Vilnius – nuostabus kur bebūtų“ pripažinta geriausia komunikacijos strategija, o Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės šalies pristatymo strategija 2020–2030 m. pripažinta kaip geriausias projektas duomenų panaudojimo kategorijoje, rašoma pranešime.

Jungtinėje Karalystėje vykstančiuose apdovanojimuose į finalą buvo patekę šeši „Go Vilnius“, „Keliauk Lietuvoje“ ir Lietuvos įvaizdžio grupės projektai. Jie konkuravo su daugiau nei 20 šalių rinkodaros ir komunikacijos projektais – Suomijos, Danijos, Puerto Riko, Slovėnijos, Jamaikos, Saudo Arabijos, Pietų Afrikos, Jungtinės Karalystės, JAV, Kanados ir kt.

Lietuva sulaukė įvertinimo tarptautiniuose apdovanojimuose / Vilniaus miesto sav. nuotr.

Vilniaus turizmo reklamos kampanija „Vilnius – nuostabus, kur bebūtų“ (angl. „Vilnius – amazing wherever you think it is“), apdovanojimuose nurungė 14 į finalą patekusių konkurentų, kurių tarpe – tokie miestai kaip Helsinkis, Mančesteris, Filadelfija, bei tokios šalys kaip Jungtinė Karalystė ir Danija.

Vilniaus miesto savivaldybė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kūrybos agentūros „Bechtle and Milzarajs“ sukurta reklama, kvietusi su šypsena pažiūrėti į Vilniaus „nežinomumo“ problemą ir paskatinti jį atrasti, startavo vasario mėnesį tikslinėse Vilniaus turizmo rinkose – Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijoje. Ji iškart buvo pastebėta tarptautinės kelionių ir reklamos žiniasklaidos – apie ją rašė kelionių portalas „Lonely Planet“, reklamos naujienų portalas „The Drum“ ir kiti.

„Dar vienas prestižinis Vilniaus reklamos kampanijos įvertinimas patvirtina, kad einame teisingu keliu, rinkdamiesi mažiau įprastas komunikacijos priemones, nebijodami humoro ir neprarasdami saviironijos, – sakė „Go Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė. – Džiaugiamės, kad Vilniaus komunikacija toliau išlieka labiausiai dėmesio vertųjų kompanijoje. Tai padeda mums išlaikyti dėmesį miestui turizmo pauzės metu ir, esame tikri, padės lengviau atgaivinti turizmą pandemijai atsitraukus.“

Automobilių eismas naktį / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės projektas „Lietuvos pristatymo užsienyje strategija 2020-2030 m.“ buvo pripažinta geriausiu duomenų panaudojimo (angl. Best use of data) kategorijoje. Finaliniame etape Lietuva varžėsi su Saudo Arabija, Pietų Afrika ir Velsu. Šalies pristatymo strategija buvo įvertinta už sėkmingą suinteresuotų šalių įtraukimą bei išsamų duomenų panaudojimą.

„Pernai Lietuva tarptautiniuose „City, Nation, Place“ apdovanojimuose Lietuva buvo pastebėta ir įvertinta už visuomenės įtraukimą kuriant šalies prekės ženklą. Šiais metais į finalinį etapą skirtingose kategorijose pateko net 6 projektai iš Lietuvos. Ypatingai džiaugiamės šalies pristatymo strategijos tarptautiniu įvertinimu, tai rodo, kad esame teisingame kelyje, kartu su viešojo ir privataus sektoriaus partneriais kurdami vieningą šalies pristatymo sistemą. Įvertinimas – mūsų visų nuoseklaus bendro darbo rezultatas“, – sako Lietuvos įvaizdžio grupės vadovas Marius Gurskas.

Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategijoje išskirtos pagrindinės valstybės sritys, tapsiančios Lietuvos komunikacijos pagrindu ateinantį dešimtmetį. Lietuva, prisistatydama užsienyje, išryškins savo pasiekimus ekonomikos, kultūros, valdymo ir talentų pritraukimo srityse. Išgrynintos ir keturios Lietuvos visuomenės vertybės: laisvė kurti, tobulėjimas, veržlumas ir ryšys su gamta. Valstybei svarbios sritys ir vertybės susietos į bendrą pozicionavimą „Open for Co-creation“ (Atviri kurti kartu), kurį vienijantis principas grindžiamas atvirumu, bendradarbiavimu ir veržlumu.