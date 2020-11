Seimo naujokė Morgana Danielė: priklausomybių gydymo klausimu esame dar gili Rytų Europos šalis

„Jau bandau persivilkti specialisto rūbą į politiko rūbą. Suprantu, kad šioje srityje esu kaip naujas darbuotojas įmonėje, naują profesiją pradedantis žmogus“, – portalui LRT.lt sako išrinktoji Seimo narė Morgana Danielė. Pirmieji darbai Seime, pasakoja M. Danielė, bus susiję su narkotikų politika. Tai darbai, kuriuos reikėjo padaryti jau vakar, priduria ji.

„Tai, ką gali daryti savo ir savo komandos lygmenyje, kaip specialistas, tą ir darai, atiduodi daug laiko ir jėgų, bet tada supranti, kad tolimesni pokyčiai nepajudės, jei nebus priimti politiniai sprendimai. Tada pavargsti laukti sprendimų, todėl atsakomybės bei iniciatyvos imiesi pats“, – sako Seimo narė.

– Vilniaus universitete baigėte anglų filologijos bakalaurą, taip pat turite dviejų sričių – intermedialių studijų ir politikos mokslų – magistrus. Dirbote Respublikiniame priklausomybės ligų centre, tačiau ir iki tol daug dėmesio skyrėte narkotikų politikai. O ką apie jus dar turėtų žinoti žmonės?

– Šis apibūdinimas gana detaliai apibrėžia mano visą veiklą pastarąjį dešimtmetį. Labai daug laiko skyriau mokslams, tikrai daug metų atidaviau akademijai. Nemažai dirbau tarptautinėje srityje, turiu tarptautinės patirties, taip pat Lietuvoje gydymo įstaigoje dirbau su priklausomais žmonėmis. Šie dalykai yra svarbiausi.

Morgana Danielė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ką dar pridurčiau šalia išsilavinimo ir darbo? Dirbau su nevyriausybinių organizacijų veikla – esu nevyriausybinės organizacijos „Jauna banga“ įkūrėja, viena iš steigėjų. Tai taip pat labai svarbi patirtis, nes dirbau su komanda, steigiau organizaciją, ėmiausi iniciatyvos. Man atrodo, kad tai rodo žmogaus aktyvumą ir iniciatyvumą, norą keisti.

– Kaip nusprendėte iš darbo priklausomybės ligų centre, nevyriausybinės veiklos sukti į politiką?

– Tikriausiai panašiai kaip ir dauguma kitų nevyriausybininkų – atiduodi laiką ir jėgas bandydamas spręsti tam tikrus klausimus, mano atveju – narkotikų politikos klausimus, bet dažnai atsimuši į tokią sieną.

Tai, ką gali daryti savo ir savo komandos lygmenyje, kaip specialistas, tą ir darai, atiduodi daug laiko ir jėgų, bet tada supranti, kad tolimesni pokyčiai nepajudės, jei nebus priimti politiniai sprendimai. Tada pavargsti laukti sprendimų, todėl atsakomybės bei iniciatyvos imiesi pats.

Asociatyvinė nuotrauka. Narkotikai / BNS nuotr.

– Dirbote sveikatos apsaugos paslaugų ir narkotikų politikos klausimais Rytų Europos ir Centrinės Azijos regionuose, vykote į Tadžikistaną, Kazachstaną, Sakartvelą. Papasakokite apie šią patirtį.

– Dirbau nevyriausybinėje organizacijoje, o ji veikė visame regione – tiek Rytų Europos, tiek Centrinės Azijos. Mes toms šalims padėdavome advokatauti už priklausomų žmonių gydymo ir žalos mažinimo paslaugas.

Politikoje didelį svorį turi sprendimų priėmėjai, bet nemažą svorį turi ir bendruomenė – šiuo atveju tai yra patys žmonės, vartojantys narkotikus, kuriems mes padėjome susiburti, kuriems teikėme žinias ir ekspertizę, sutelkėme juos advokatauti už savo sveikatą, už gydymą.

Mes beprasmiškai laikome žmones uždarytus, nes pats uždarymas problemos nesprendžia, o jas gilina.

Dirbau su pačiais žmonėmis ir bendruomenėmis, vartojančiomis narkotikus. Lydėdavau juos į įvairius susitikimus su sprendimų priėmėjais, kartu su jais, juos mokydama, advokatavau už pokyčius tose šalyse. Tuo metu tai buvo apdovanojantis darbas, mačiau, kaip vyksta pokyčiai, kaip mūsų patirtis padeda toms šalims.

Morgana Danielė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau Lietuvoje su šiais klausimais buvau nedirbusi arba dirbusi labai mažai. Įsivaizdavau, kad Lietuvoje daugybė tų klausimų, kuriuos aš padedu spręsti kitų šalių žmonėms, jau yra išspręsti. Bet tada pamačiau, kad ne, Lietuvoje situacija yra tokia pat bloga ir kartais net blogesnė. Tai padėjo atsigręžti į savo šalį ir pagalvoti, kad gal dar turiu jėgų ir laiko spręsti šiuos klausimus ir savo šalyje.

– Esate sakiusi, kad narkotikų politika Lietuvoje yra viena menkiausiai suprantamų, pasenusių ir neefektyvių sistemų, žalojanti jaunimo ateitį, o Lietuvos investicijos į baudimą, o ne į prevenciją ir pagalbą, gramzdina ne tik žmonių gyvenimą, bet ir neleidžia imtis taip reikiamo mokslu pagrįsto švietimo ir paslaugų. Ko turėtume imtis ir kas turi keistis? Kokie būtų trys pirmieji pagrindiniai darbai šioje srityje?

– Deja, Lietuvoje mes šiuo klausimu esame tikrai gili Rytų Europa, esame panašesni į savo kaimynus iš Rytų, į tas šalis, kuriose aš dirbau, į Tadžikistaną, Kazachstaną, į Baltarusiją, Rusiją... Deja, neatėjęs tas vakarietiškas požiūris. (...) Atsiranda toks paradoksas, nes esame prie tų šalių, kurios advokatauja už sveikatą ir pagalbą, bet savo įstatymais ir investicijomis šalies viduje dar vis esame labai ryški Rytų Europa.

Pirmiausiai reikia keisti požiūrį, taip pat paradigmą – iš bausmės į sveikatą ir sveikatos stiprinimą, pagalbą žmonėms. Tikrai reikia peržiūrėti įstatymus, kurti sistemą ir tokius įstatymus, kurie sudarytų žmonėms sąlygas gauti pagalbą, reikia naikinti baudžiamąją atsakomybę už mažą psichotropinių medžiagų kiekio turėjimą.

Lukiškių kalėjimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Galima žiūrėti ir plačiau, nes, pavyzdžiui, įkalinimas ir bausmės už tokių medžiagų platinimą, kai tuo nesiekiama pralobti, už atsitiktinį platinimą, yra neadekvačios. Mes turėtume būti suinteresuoti mažinti įkalinimo bausmių kiekį, nes pagal kalėjimuose laikomų žmonių skaičių Europoje ir vėl esame šalia Rytų Europos, Azerbaidžano...

Tai vėl neatitinka Vakarų perspektyvos – mes beprasmiškai laikome žmones uždarytus, nes pats uždarymas problemos nesprendžia, o jas gilina. Gilina ir smurto problemas, ir narkotikų vartojimo problemas, ir priklausomybės liga įsisenėja... (...)

Reikia taip pat didinti investicijas ne į policijos darbą, kai tai susiję su klubų ar barų reidais, įsiveržimais į juos. Tai yra ryškus, parodomasis rytų-europietiškas valstybės lėšų švaistymas. Už tuos pinigus tikrai galima nupirkti įvairių pagalbos priemonių, įsteigti pagalbos punktų ir imtis tas problemas spręsti arba investuoti į prevenciją jaunimui, nes, deja, mes mokslu pagrįstos prevencijos neturime.

Marijampolės pataisos namai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Taigi svarbu nukreipti pinigus – iš persekiojimo į pagalbą. Tai labai svarbu, nes naujų pinigų neprireikia, tiesiog juos pradeda tiekti į kitą pusę, perskirstyti. Tada, jei dar jaučiamas lėšų poreikis ir trūkumas, reikėtų didinti investicijas į žalos mažinimą ir į gydymą, prevenciją.

– Iš tiesų su narkotikų politika dirbote nuosekliai – Jungtinėse Tautose buvote Pilietinės visuomenės tarybos narkotikų klausimais atstovė jaunimui, įkūrėte nevyriausybinę organizaciją „Jauna banga“ Lietuvoje. Esate sakiusi, cituoju: „Myliu savo darbą ir visada sakau, kad gražiausi mano sutikti žmonės, yra narkotikus vartojantys žmonės!“ Kaip kilo susidomėjimas šia tema ir kodėl gražiausi žmonės yra vartojantys narkotikus?

– Esu iš tų politikų ir žmonių, kuriems tikrai rūpi problemos šalyje. Dėl to į politiką atėjau, galima sakyti, neįmanomu keliu, tokiu, koks buvo laikytas neįmanomas, tai yra keldama politiškai nepopuliarius klausimus – kalbėjau apie kalėjimus, bausmių švelninimą, kai visais istoriniais laikais politinio populizmo dalis buvo kaip tik bausmių stiprinimas ir griežtinimas.

Psichikos sveikatos klausimais matau didelę spragą ir ekonominę žalą, kurią mes jau dabar patiriame ir patirsime toliau labai stipriai.

Tai pasirinkau labai sąmoningai, nes mano savaiminis galutinis tikslas nebuvo politika. Mano savaiminis tikslas yra spręsti šiuos klausimus. Buvau nusprendusi, kad jei man pavyks, būsiu atlikusi visus veiksmus teisingai. Ir politikoje aš toliau politiškai nepopuliarius klausimus spręsiu – dėl to ten ir einu.

O kai juos išspręsiu ir padarysiu tai, kas, manau, yra būtina, tada išeisiu dirbti kitų darbų. Manau, kad taip turėtų būti visada, kai politika nėra pats savaiminis tikslas – tikslas turėtų būti idėjos ir tikslai, kuriuos reikia įgyvendinti.

Morgana Danielė / D. Umbraso/LRT nuotr.

O dėl to, kad gražiausi mano sutikti žmonės yra vartojantys narkotikus, tai nežinau, taip yra – tokį faktą konstatuoju, kad žmonės, su kuriais dirbau, bendruomenės, su kuriomis dirbau, pacientai, kuriuos konsultavau... Man niekas kitas gyvenime nebuvo tokie paslaugūs, draugiški, nuoširdūs, atsidavę, malonūs ir tikri žmonės.

Ta stigma, kurią esame įpratę matyti, ji nepasiteisina. Todėl norėčiau, kad daugiau žmonių pamatytų tai, ką aš pamačiau, ir suprastų, kad narkotikų vartojimas savaime nieko nekeičia.

– Užsiminėte apie stigmą. Iš tiesų dar visuomenėje vyrauja stereotipai, kaip turi atrodyti „tipinis narkotikų vartotojas“.

– Visais laikais tai buvo labai stigmatizuota. Pastaraisiais dešimtmečiais vis daugiau gauname mokslinių duomenų, o smegenų tomografija, magnetinis rezonansas leidžia labai daug suvokti, kokie biologiniai, biocheminiai procesai vyksta smegenyse.

Dabar mes suprantame, kad tai yra liga, tai patvirtinta, įtraukta į tarptautinį ligų klasifikatorių. Bet buvo laikai, kai buvo manoma, kad jei žmogui labai griežtai liepsi nebevartoti, tai jis paklausys ir nebevartos. Dabar suprantame, kad taip nėra. (...) Bet, aišku, švietimo reikia.

Liūdesys / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Laisvės partija į derybas atnešė 10 kandidatų pavardžių, kurie galėtų kuruoti tam tikras ministerijas. Kaip aktualiausios įvardijamos Švietimo, Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijos. Kaip galima kandidatė į teisingumo ministrus minima ir jūs. Apskritai tai labai plati sritis – narkotikų politika, teismai, kalėjimai... Imtumėtės atsakomybės?

– Pirmą kartą girdžiu, kad esu minima tarp kandidatų. Manau, kad šiuo atveju esu specialistė, profesionalė, tačiau dar nesu politikė – esu pradedančioji politikė.

Mano nuomone, pats geriausias sprendimas yra tada, kai ministras yra ir specialistas, ir jau turintis politinės patirties. Toks variantas būtų idealiausias. Jei partija tokį variantą suranda, tai tikrai pasisakyčiau, balsuočiau visais įmanomais balais už tokį žmogų. Man dar trūksta politinės patirties – ateityje taip, bet šiuo metu nesvarstyčiau.

– Savo ateitį dabar matote Seime?

– Taip, dabar jau bandau persivilkti specialisto rūbą į politiko rūbą. Suprantu, kad šioje srityje esu kaip naujas darbuotojas įmonėje, naują profesiją pradedantis žmogus. Dar tikrai labai daug ko reikės išmokti.

Nors esu baigusi politikos mokslus, bet teorija ir praktika yra skirtingi dalykai. Tik tiek, kad manau, gana greitai turėčiau apsiprasti su nauja role ir tikrai kadencijos viduryje, manau, turėčiau būti gana stipri.

Naujai išrinktas Seimas renkasi į pirmąjį posėdį / E. Blaževič/LRT nuotr.

– O kokiame komitete save įsivaizduojate?

– Sveikatos reikalų komitete. Narkotikų politika taip pat ir su teisingumu susijusi, bet daugiausiai susijusi su sveikatos sritimi, psichikos sveikatos sritimi. O psichikos sveikata tampa pasauliniu prioritetu, psichikos sveikatos našta auga visame pasaulyje labai sparčiai, o to priežastys įvairios – šiuolaikinė visuomenė ir kaita, greitas tempas yra viena priežasčių.

Aš Lietuvoje psichikos sveikatos klausimais matau didelę spragą ir ekonominę žalą, kurią mes jau dabar patiriame ir patirsime toliau labai stipriai – ir dėl prarandamo žmonių produktyvumo, darbo našumo, netgi ilgalaikio neįgalumo, kai tai susiję su negydomomis psichikos ligomis. Tai taps didele problema Lietuvoje, jei jos nespręsime dabar, dėl to noriu rodyti lyderystę ir skatinti ją kelti tarp prioritetų.

– Iš tiesų, nors dažnai jums priskiriami narkotikų politikos klausimai, esate išskyrusi, kad šalies prioritetas – psichikos sveikata. Tarp kitų svarbiausių sričių išskiriate veiksmingą lytinį švietimą, efektyvias socialines paslaugas, sureguliuotas sekso paslaugas, taip pat baudžiamosios sistemos reformą. Kokie būtų pirmieji darbai, svarbiausios temos pradėjus darbą Seime?

– Pirmieji darbai, aišku, bus susiję su narkotikų politika. Tie, kuriuos reikėjo padaryti vakar. Tai yra ir Baudžiamojo kodekso panaikinimas už mažo psichiką veikiančių medžiagų kiekio turėjimą asmeniniais tikslais. Čia tikrai mano pirmasis žingsnis, o toliau – psichikos sveikata ir, galima net skambiai pasakyti, reformos planavimas, darbas kartu su specialistais, darbas Seimo komitete ir šių klausimų kėlimas. Tai yra antras labai ilgalaikis visos kadencijos prioritetas.

Morgana Danielė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Trečias irgi milžiniškos reikšmės darbas – kalėjimų ir baudžiamosios sistemos pertvarka. Ši sritis taip pat apleista, tikriausiai nuo nepriklausomybės laikų nepertvarkyta, primenanti kaimynus iš Rytų. Tai gėdinga sritis, kurioje ir žmogaus teisės negalioja bei neegzistuoja. Sistema labai ydingai įsišaknijusi ir ilgai nejudinta. (...)

– Norėčiau pasikalbėti apie sekso darbuotojų veiklos sureguliavimą. Ramūnas Karbauskis kelis kartus kartojo, kad jei bus išrinkta Laisvės partija, Lietuvoje bus legalizuota prostitucija. Tačiau programoje apie tai nekalbate?

– Ne, mūsų programoje yra paminėta, kad mes panaikintume administracinę atsakomybę moterims ir vyrams, kurie verčiasi sekso paslaugomis. Savo asmeninėje programoje kalbu apie sureguliuotą sekso paslaugų sritį.

Tai ir vėl susiję su darbu Jungtinėse Tautose, kur nemažai bendravau su sekso darbuotojų organizacijomis ir bendruomenėmis. Taip, kaip dirbau su narkotikus vartojančių žmonių bendruomenėmis, taip bendravau ir kalbėjau su organizacijomis, kurios pasisako už sekso paslaugų sureguliavimą. Labai suprantu jų požiūrį, manau, kad tokių organizacijų turėtų atsirasti ir Lietuvoje.

Morgana Danielė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Yra toks pasakymas „Nothing about us without us“ (nieko apie mus be mūsų – LRT.lt). Jis labai aktualus, kai giname žmonių teises – turi atsirasti balsas tų žmonių, kurie yra šių klausimų centre. Tikiuosi, per šią kadenciją atsiras ta pilietinė visuomenė, kuri pati pradės kelti šiuos klausimus.

Artimiausiu laiku visame pasaulyje, tikiuosi, kad ir Lietuvoje, išgirsime šį balsą, nes jis yra kertinis, kai kalbame apie tokius jautrius klausimus, kaip, pavyzdžiui, sekso paslaugos. Kai jis bus, aš tikrai padėsiu šiems žmonėms atstovauti savo poreikiams.

– Kaip savo pomėgius nurodote psichologiją ir mediciną, sveikatos ir socialinę politiką, taip pat domitės žmogaus ir gyvūnų teisių apsauga. Šios temos aktualios ir laisvalaikiu?

– Gyvūnų teisių apsauga domiuosi tikriausiai nuo pirmos klasės – buvau tas vaikas, kuris visus kačiukus ir šuniukus, visus, kuriuos rasdavo vienišus ir nelaimingus, nešdavo namo. Juokauju, kad kai užaugau prasidėjo reikalai ir su žmonėmis. Nesu abejinga, nepraeinu nei pro kenčiantį žmogų, nei pro gyvūną.

Visada juokauju, kad mano visi draugai ir draugės mano pastangomis jau tikrai yra aprūpinti gyvūnija. Šis klausimas man labai svarbus – nors šioje srityje nedirbau, jis yra iš mano asmeninio gyvenimo. 26 metus esu vegetarė, visą laiką rūpindavausi gyvūnais, savo asmeninėmis pastangomis bandydavau rasti jiems globėjus.

Pati auginu du beglobius gyvūnus, man tikrai rūpi žaliosios temos, gyvūnų teisių apsauga, tik profesionaliai niekada su tuo nedirbau. Bet visada prisidėsiu prie tokių iniciatyvų.

– Sakote, kad turite du gyvūnėlius – papasakokite, ką auginate.

– Esu viską mylintis žmogus – nesu nei kačių, nei šunų žmogus. Turiu vieną šunį ir vieną katę, abu jie skirtingi, abu savaip įdomūs. Bet nekyla su manimi diskusijų, ar kačių ar šunų žmogus esu, nes turiu pilną komplektą. (juokiasi)