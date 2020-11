Muitininkai sulaikė durpėse paslėptą beveik 2 mln. eurų vertės cigarečių kontrabandą

Į Medininkų kelio postą iš Baltarusijos atvykusiame vilkike Muitinės departamento pareigūnai aptiko 1,87 mln. eurų vertą cigarečių kontrabandą.

Pasak departamento, pirmadienį, apie septintą ryto, į kelio postą įvažiavusio vilkiko „Volvo“ vairuotojas nurodė į Čekiją vežantis durpių krovinį.

Krovinio maršrutas pareigūnams sukėlė įtarimų, tad nuspręsta puspriekabę patikrinti. Netrukus paaiškėjo, kad durpių buvo tik du padėklai vilkiko gale, o likusią krovinio dalį sudarė kontrabandiniai rūkalai.

Iš viso vilkike aptikta 1,1 tūkst. dėžių baltarusiškų cigarečių „NZ Gold“, „Minsk Superslims“ ir „Queen Menthol“. Bendra sulaikyto krovinio su privalomais sumokėti mokesčiais – 1,87 mln. eurų.

Cigaretės / Pixabay nuotr.

Vilkiką vairavęs baltarusis buvo sulaikytas dviem paroms, antradienį Vilniaus apylinkės teismas jį leido suimti trims mėnesiams.

Dėl kontrabandos Muitinės kriminalinėje tarnyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiais metais muitininkai sulaikė rekordinį kontrabandinių cigarečių kiekį. Spalį departamentas pranešė, kad per pirmuosius devynis metų mėnesius jau sulaikyta dvigubai daugiau rūkalų nei pernai per visus metus – per 13 mln. pakelių.