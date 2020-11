LRT trumpai. Lietuvoje įvedamas visuotinis karantinas – ką svarbu žinoti?

Lietuvoje oficialiai įsigalioja antrasis visuotinis karantinas. Jis tęsis tris savaites nuo šeštadienio 00 val. 00 min. iki lapkričio 29 dienos 24 val. 00 min. Portalas LRT.lt primena, ką reikia žinoti šalyje galiojant karantinui.

„Vyriausybės suburta medikų darbo grupė pateikė savo siūlymus, jiems visiems pritarėme. <...> Deja, norėjosi, kad tokių priemonių būtų galima išvengti, bet klausome pirmiausia medikų, specialistų darbo grupės siūlymų ir kitos alternatyvos neturime“, – apie karantino paskelbimą anksčiau kalbėjo premjeras Saulius Skvernelis.

Portalas LRT.lt primena, kokie ribojimai galios šalyje karantino metu:

Kaukių dėvėjimas ir higienos reikalavimai: ir toliau rekomenduojama laikytis higienos reikalavimų – dezinfekuoti ar plauti rankas, laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo. Visose viešose vietose žmonėms, vyresniems nei 6 metai, privaloma dėvėti apsaugines veido priemones – kaukes, respiratorius, skydelius ir pan. Priemonės privalo pilnai dengti nosį ir burną.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Reikalavimas dėvėti apsaugines veido priemones netaikomas atviroje erdvėje sportuojantiems asmenims, aukšto meistriškumo sporto varžybose dalyvaujantiems sportininkams, neįgalumą turintiems asmenims bei tiems, kurie negali dėvėti tokių priemonių dėl savo sveikatos būklės.

Nedėvėti kaukių ir panašių priemonių galima ir tuomet, kai teikiama paslauga, kuri negalėtų būti suteikiama, jei klientas kaukę dėvėtų.

Kaukių dėvėjimas taip pat nėra privalomos ir už miestų, miestelių ar kitų gyvenamųjų vietų ribų, jeigu aplink 20 metrų atstumu nėra kitų žmonių, išskyrus šeimos narius.

Susibūrimai: įsigaliojus karantinui, rekomenduojama susilaikyti nuo kontaktų su kitų šeimų nariais. Privačiai susitikti gali ne daugiau kaip dvi šeimos ar namų ūkiai, kurių bendras narių skaičius yra ne didesnis nei 10.

Viešose erdvėse galima būti ne didesnėmis nei 5 žmonių grupėmis, išskyrus šeimos narius. Privalu laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo, vengti tiesioginio fizinio kontakto.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vestuvės ir laidotuvės gali vykti, tačiau jose gali dalyvauti ne daugiau nei 10 artimiausių žmonių.

Viešojo maitinimo įstaigos: veikti draudžiama, išskyrus kai maistas tiekiamas išsinešti. Taip pat draudžiama veikti barams, naktiniams klubams, lošimo namams ir salonams. Veikti gali maitinimo įstaigos, kurios veikia įmonių patalpose ir maitina įmonės darbuotojus arba yra reabilitacijos įstaigose.

Parduotuvės, prekybos centrai, turgavietės: veikla nėra draudžiama, tačiau parduotuvės turi užtikrinti, kad vienam jose besilankančiam klientui tenka ne mažesnis nei 10 kv. m. plotas. Tokios pačios sąlygos galioja ir paslaugų teikimo vietose, išskyrus tas, kurios teikia apgyvendinimo paslaugas.

Verslas; karantinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Renginiai: karantino metu draudžiami visi tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, kiti susibūrimai. Šis draudimas nebus taikomas be žiūrovų vykstančioms aukšto meistriškumo varžyboms.

Ugdymas, švietimas: ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas gali būti vykdomi įprastine tvarka, tačiau privaloma užtikrinti, kad būtų laikomasi srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų priemonių. Ar vesti darželinukus į darželius sprendžia tėvai.

Vyresnių mokinių ugdymas vykdomas arba nuotoliniu, arba mišriu būdu, kai dalis vaikų mokosi klasėje, o dalis namuose. Neformalus vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas visiškai. Tokios pačios sąlygos taikomos ir neformaliam suaugusiųjų švietimui.

Nuotoliniu būdu mokslus tęsia tiek aukštųjų mokyklų, tiek profesinių centrų studentai.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Medicinos paslaugos, pacientų lankymas: draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus įstaigos vadovo ar kito jo įgalioto asmens leidimu terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių lankymą.

Gydymo įstaigose bus privaloma užtikrinti pacientų bei lankytojų srautų valdymą.

Sprendimą dėl paslaugų teikimo pacientui priims ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę. Kontaktiniu būdu ir toliau bus teikiamos odontologijos bei nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugos.

Nenuotoliniu būdu toliau taip pat bus teikiamos vaikų ir suaugusiųjų skiepijimo, įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugos.

Valstybės ir savivaldybių institucijos: valstybės ir savivaldybių institucijose darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Paslaugas teikti kontaktiniu būdu galima tik jei nėra kitos išeities. Tokia pačia tvarka rekomenduojama dirbti ir privačiam sektoriui.

Judėjimas: draudžiama kirsti sieną arba taikomi vykimo ribojimai per Lietuvos pasienio punktus. Be to, į Lietuvą draudžiama atvykti užsieniečiams, išskyrus iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, Andoros, Monako, San Marino ir Vatikano piliečiams.

Taip pat išimtis taikoma tiems užsienio valstybių piliečiams, kurie ar jų šeimos nariai turi teisę gyventi Lietuvoje, kuriems išduota Lietuvos nacionalinė viza, kurie atvyksta studijų tikslais, kurie atvyksta į artimųjų laidotuves ir kai kuriems kitiems asmenims.

Karantinas Raseiniuose / BNS nuotr.

Užsieniečiams Lietuvos teritoriją leista kirsti tranzitu, jeigu jie grįžta į savo gyvenamąją valstybę ir esant kai kurioms kitoms aplinkybėms.

Rekomenduojama riboti judėjimą – namus rekomenduojama palikti tik vykstant į darbą, prekybos vietą, išvykstant dėl sveikatos ar kitų paslaugų.