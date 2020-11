200 skambučių į karštąją liniją, bet dėl koronaviruso išsitirti nepavyko – ministras žada permainas

Beveik 200. Tiek kartų klaipėdietė Eglė skambino į karštąją COVID-19 liniją ir negavo jokio atsakymo. Valdžia žada situaciją spręsti ir kreipiasi pagalbos į kariuomenę. Tuo metu premjeras Saulius Skvernelis sako, kad neretai žmonės numeriu 1808 skambina ne dėl tyrimų.

Eglė praėjusią savaitę pradėjo jausti galimus COVID-19 simptomus. Ilgai nedelsusi ji nutarė skambinti trumpuoju numeriu 1808, į vadinamąją „karštąją“ koronaviruso liniją, ir užsiregistruoti tyrimui.

„Antradienį skambinau apie 70 kartų, nes pirmadienį pajaučiau simptomus. Neišėjo prisiskambinti, nes ten visada sako, kad nėra laisvų konsultantų ir numeta ragelį. Kitą dieną aš skambinau 122 kartus ir neprisiskambinau“, – pasakojo Eglė.

Po poros šimtų skambučių jai galiausiai pavyko prisiskambinti į karštąją liniją, tačiau jie galėjo jai pasiūlyti tyrimą tik keturių-penkių dienų.

„Mano partneris irgi pajuto simptomus, tai mes skambinome šeštadienį. Tada jau pavyko prisiskambinti, bet jį užregistravo tik po penkių dienų, trečiadienį“, – kalbėjo pašnekovė.

1808 Karštoji Covid Linija / E. Blaževič/LRT nuotr.

Galiausiai ji nutarė paskambinti savo šeimos gydytojai ir paprašė, kad ją užregistruotų į karščiavimo kliniką. Tačiau į karščiavimo kliniką yra registruojama, kaip sakė Eglė, jei žmogus karščiuoja kelias dienas.

„Jei pajauti simptomus, iš karto niekas į karščiavimo kliniką neregistruoja. Bet man pasisekė ir mane užregistravo į karščiavimo kliniką ir su manimi tos pačios dienos vakare susisiekė. Jau kitą rytą man karščiavimo klinikoje atliko tyrimą“, – pasakojo Eglė.

Apie tai, kad numeriu 1808 teko skambinti keliasdešimt kartų, skelbė ir Seimo narys Paulius Saudargas. Parlamentarui buvo nustatytas COVID-19, tačiau tam, kad galėtų išsitirti, jis į karštąją liniją skambino 77 kartus.

TS-LKD kandidatai balsavo iš anksto, Paulius Saudargas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Po 43 nesėkmingo karto ėmiausi privačių klinikų. „Vilniuje – po savaitės“... Atsisveikinau. Pagalvojęs vėl skambinu. „Ok, ne Vilniuje, bet kur Lietuvoje, atvažiuosiu“. Po pauzės: „Bet kur Lietuvoje – po savaitės“. Po savaitės! Registruojuosi.

Išgyvenu gerb. A. Tapino aprašytųjų simptomų naktį. Pasikartoju kaulų laužymą ir „žvalų“ rytą. Skambinu 1808 toliau. 77-tą kartą atsiliepia gyva operatorė. Visada sakiau, kad 7 – mano laimingas skaičius. Susakau padėtį – užregistruoja ketvirtadieniui“, – dalijosi P. Saudargas.

Premjeras: yra daugybė perteklinių skambučių

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis trečiadienį teigė, kad buvo svarstoma, kokių sprendimų imtis dėl itin didelio karštosios linijos ir mobiliųjų punktų apkrovimo. Premjeras kalbėjo, kad antradienį Vyriausybei buvo pristatyta, kokių skambučių sulaukiama numeriu 1808.

„Tai yra daugybė perteklinių skambučių. Nepaisant to, yra du sprendimai, tai yra pasitelkti šalies kariuomenę pagalbai, tiek ir skirti lėšas reikalingas papildomų pareigybių įvedimui, kad galėtų ta paslauga būti greitesnė, nereikėtų ilgai laukti, kol prisiskambins“, – komentavo S. Skvernelis.

Saulius Skvernelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kalbėdamas apie mobilius patikros punktus jis teigė, kad anksčiau jų buvo 10 visoje šalyje, tačiau dabar šis skaičius yra išaugęs beveik trigubai.

„Pagal poreikius, pagal situaciją atskiruose šalies regionuose tie mobilūs patikros punktai bus papildomai steigiami. Niekas nekalba ir niekada nekalbėjo, kad šitų punktų veikla būtų uždaryta ar pasibaigtų“, – teigė ministras pirmininkas.

Bus galima registracija internetu

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga socialiniame tinkle paskelbė, kad nuolat ieškoma sprendimų, kaip sumažinti karštosios linijos apkrovas ir palengvinti ten dirbančių žmonių darbą. Pasak jo, tai itin svarbu, nes skambinančiųjų numeriu 1808 skaičius nuolat auga.

Darbo dienomis, ministro teigimu, sulaukiama apie 12-13 tūkst. skambučių, o savaitgaliais ir nedarbo dienomis – apie 4-6 tūkst.

„Taigi profilaktiniams tyrimams dėl COVID-19 keturių didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų – gydymo įstaigų bei socialinės globos įstaigų darbuotojai jau gali užsiregistruoti ir internetu. Elektroninės registracijos formą galima rasti tinklapyje 1808.lt.

Aurelijus Veryga / E. Blaževič/LRT nuotr.

Be to, artimiausiu metu, kitą savaitę, planuojama dar išplėsti tyrimų galimybes. Numatoma, kad poliklinikos, savo teritorijoje įsteigusios specialius patikros punktus, galėtų gauti apmokėjimą už atliekamus tyrimus iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Na, o į poliklinikose įsteigtus punktus būtų galima registruotis per jį įsteigusią gydymo įstaigą“, – nurodė ministras.

Jis priminė, kad numeriu 1808 į mobilius punktus registruojami žmonės, jei jaučiamas bent vienas simptomas, būdingas koronavirusui: kūno temperatūra siekia 37,3 laipsnius ir daugiau, kamuoja gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas. Papildomi mažiau specifiški simptomai gali būti galvos ir raumenų skausmas, šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas, viduriavimas.

Karštosios linijos darbo laikas – nuo 8 iki 20 val. kasdien.