Vadino Brazauskas trispalvę skuduru ar ne? Oželytė sako girdėjusi, kiti – kad įrodymų nėra

„Tai užfiksuota visų atmintyse“, – portalui LRT.lt sako signatarė Nijolė Oželytė apie tai, kad istorikas mitu pavadino Algirdo Brazausko ištartus žodžius, kuriais jis Lietuvos vėliavą lygino su skuduru.

LRT RADIJO laidoje „Studija 50“ kalbėjęs Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas Saulius Grybkauskas kalbėjo abejojantis garsiai minimu istorijos epizodu – fraze apie Lietuvos nacionalinę trispalvę, priskiriamą A. Brazauskui.

„Kol kabės šitas skuduras, aš nekalbėsiu“, – taip apie vėliavą 1988-aisiais, manoma, A.Brazauskas pasakė Sąjūdžio mitinge Katedros aikštėje, išlydint delegatus į XIX-ąją sąjunginę partinę konferenciją.

Algirdas Brazauskas / „Istorijos detektyvų“ stopkadras

„Aš nežinau, abejoju, kad jis taip pasakė, man atrodo, kad tai yra sugalvotas mitas“, – radijo laidoje sakė S. Grybkauskas. Istorikas kalbėjo manantis, kad tokia frazė nuskambėjo, tačiau buvo ištarta ne A. Brazausko.

„Kiek aš žinau, ten stovėjo žmonės, kurie buvo labai konservatyviai nusiteikę, (...) juos reikėjo įkalbėti, kad suteiktų pobūdį tam mitingui, jie turėjo dalyvauti. Staigus trispalvės pasirodymas juos labai suerzino, ne Brazauską. Ir, kiek žinau, jis pradėjo su jais derybas, bet netikiu, kad pats taip pasakė“, – kalbėjo S. Grybkauskas.

Taip pat skaitykite Istorikas apie Brazauskui priskiriamą trispalvės palyginimą su skuduru: nemanau, kad jis iš tikrųjų tai pasakė

N. Oželytė: tai užfiksuota visų atmintyse

Visgi Kovo 11-osios akto signatarė N. Oželytė tikina, kad būtent iš A. Brazausko lūpų pasigirdo frazė, palyginusi trispalve su skuduru. Kaip portalui LRT.lt pasakojo N. Oželytė, tokius žodžius A. Brazauskas tikrai ištarė, o nusčiuvę žmonės vėliavas iš tikro nuleido.

„Man atrodo, netgi įrašai yra. Prieš važiuojant į Maskvą liaudiems deputatams, taip tada dar vadintiems, buvo surengtas didžiulis mitingas Katedros aikštėje. Dar nebuvo nepriklausomybė paskelbta, bet jau žmonės vaikščiojo su trispalvėmis gatvėse.

Visi iš eilės lipo į tribūną lyderiai ir sakė kalbas, ką žada Maskvoje pasakyti. Žmonės stovėjo su iškeltomis trispalvėmis. Atėjo eilė kalbėti Brazauskui ir jis buitiškai pasakė, kad kol bus iškelti šitie skudurai ar kol nenuleisite šitų skudurų (nekalbėsiu – LRT.lt). Neatsimenu tikslios frazės, bet žodis „skuduras“ tikrai buvo paminėtas“, – pasakojo N. Oželytė.

Nijolė Oželytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip sakė signatarė, išgirdę tokią frazę žmonės trispalves nuleido, ir tuomet A. Brazauskas pasakė savo kalbą.

Ji pabrėžė, kad mitinge, kuriame buvo ištarta tokia frazė, dalyvavo šimtai žmonių, girdėjusių nuskambant šiuos žodžius. Tad, kaip teigė N. Oželytė, reikia netingėti tiesiog pakalbinti vyresnius žmones, dalyvavusius mitinge ir galinčius paliudyti, jog A. Brazauskas ištarė šią frazę.

„Tai nėra nuomonė. Ta citata praskriejo visur, nes žmonės buvo nustebę. Bet pats fakto moralumas, kai žmogus pasako „nuleisk skudurą“ ir žmonės dar nuleidžia... Tai užfiksuota visų atmintyse. Tai nėra kažkoks šešėlis, tai nevyko 14-ame amžiuje“, – komentavo N. Oželytė.

Istorikas: iš kažkur atsiradęs gandas

Portalas LRT.lt apie frazę, kurioje trispalvė prilyginama skudurui, paklausė ir profesoriaus Vytauto Landsbergio, ir signataro Justo Vinco Paleckio. Abu jie negalėjo paliudyti, kad A. Brazauskas ištarė šiuos žodžius.

Istorikas S. Grybkauskas portalui LRT.lt dar kartą sakė manantis, kad tai yra mitas, nes kiek jam teko kalbėti su žmonėmis, dalyvavusiais mitinge, niekas nepatvirtino girdėję A. Brazausko ištariant tokią frazę.

Saulius Grybkauskas / „Istorijos detektyvų“ stopkadrai

„Nesakau, kad taip tikrai negalėjo būti, sakau, kad tai greičiausiai yra mitas. Remiuosi kitų paliudijimais, akademiko Poželos, su juo dariau interviu. Kalbėjau ir su Virginijumi Savukynu, kuris irgi yra daręs interviu, ir sakė, kad greičiausiai ne taip buvo, kad greičiausiai tai išsigalvojimas.

Taip pat skaitykite Birželio 24 d. mitingas: partinius veikėjus išgąsdino minia ir tautinės vėliavos

Aš nemačiau šaltinio ir niekas negali pateikti – to nėra publikuota, nėra atsiminimuose kažkur parašyta. Man neteko skaityti tokių dalykų“, – teigė istorikas ir pridūrė, kad visada, kai kalbama apie A. Brazauską, yra atsimenama tokia frazė.

Jis sakė neįsivaizduojantis, kas iš signatarų būtų buvę šalia, girdėję šią frazę ir galėtų tai paliudyti.

Apie tai, kad tokios frazės A. Brazauskas neištarė, portalui LRT.lt kalbėjo ir V. Savukynas: „Nėra jokių įrodymų, kad tai buvo pasakyta. Tai vienas dalykas. Antra, kadangi aš domėjausi, dariau filmą apie A. Brazauską, surinkau tai, kad jis, pavyzdžiui, netikėjo, kad Lietuva ekonomiškai be Sovietų Sąjungos gali būti. Tai yra pasakyta, atradau filmuotus įrodymus.

Virginijus Savukynas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tai, kad trispalvę išvadino skuduru, to nėra nei to meto šaltiniuose, užrašuose ar dienoraščiuose. Tie, kurie organizavo tą mitingą, ten buvo, irgi teigė, kad to negalėjo būti. Ir tie, kurie sako, kad taip buvo, neatradau žmogaus, kuris sakytų, kad aš girdėjau savo ausimis. Manau, kad šitas dalykas yra politinių batalijų rezultatas.“