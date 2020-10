Nustebinusi SMS žinutė: be registracijos ir eilių Seimo nariai kviečiami atlikti COVID-19 testus

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) nespėja atlikti epidemiologinių tyrimų, karštoji COVID-19 linija taip pat apkrauta darbu. Tačiau penktadienį Seimo nariai sulaukė SMS žinučių, siūlančių pasitikrinti dėl COVID-19 infekcijos, nors tokio poreikio neišreiškė.

„Keisti dalykai vyksta Seime“, – savo feisbuko paskyroje pasidalino Seimo narys Arvydas Nekrošius.

A. Nekrošius ir Bronislovas Matelis socialiniuose pasidalino, kad penktadienį sulaukė kvietimų pasitikrinti, ar neturi COVID-19 infekcijos.

„Šiandien Seimo nariai, posėdžių sekretoriato žmonės ir kiti darbuotojai gavo SMS pranešimus apie paskirtą laiką COVID-19 tyrimui. Tiesiog, be perspėjimo, be paklausimo, neturint jokių simptomų ir be jokių eilių“, – rašo A. Nekrošius.

„(...) matau ir kitą medalio pusę – dėl staigaus viruso šuolio karščiuojantys gyventojai kartais net iš 50 karto negali prisiskambinti karštąja linija, o tyrimas siūlomas tik po savaitės. Savaitgalį nebedirbs kai kurie mobilieji punktai, vadinasi, spūstys bus vėl garantuotos. Ir patekti tyrimui negalės tie, kurie jaučia simptomus. Man tyrimas paskirtas būtent savaitgalį“, – kritikos žeria B. Matelis.

A. Nekrošius nurodė nustebęs sužinojęs, kad tai „savanoriškas“ tyrimas, mat dėl jo jis nesikreipė.

Tiesa, abu politikai nurodė atsisakę atlikti tyrimą, nes nemato būtinumo. Anot jų, tikslingiau šiuos tyrimus būtų atlikti simptomus jaučiantiems ar su sergančiaisiais turėjusiems kontaktą.

COVID-19 mobilus punktas Radviliškyje, koronavirusas / BNS nuotr.

Tačiau B. Matelis nurodė, kad atšaukti tyrimo nepavyko: „(...) prisiskambinti ir pranešti, kad atsisakau šio testo – misija neįmanoma“.