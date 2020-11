Sovietai grėsmę įžvelgė net kapinėse – vienas susibūrimas vos nesibaigė tragiškai

1955–1957 m. senosiose Kauno kapinėse vyko demonstracijos prieš sovietinę valdžią. Tai įvardijamos kaip pirmosios tokio pobūdžio akcijos. Istorikas Kastytis Antanaitis LRT.lt plačiau papasakojo apie tai: anot jo, nors tokioms demonstracijoms nebuvo iš anksto ruošiamasi, tačiau Vėlinių data – lapkričio 2 d. – nebuvo atsitiktinė.

Teisiškai tokios akcijos nebuvo draudžiamos, tačiau tam tikrų pasekmių dalyviai sulaukė. Nors vėliau senosios Kauno kapinės buvo sunaikintos, sovietai ir toliau mėgino trukdyti lietuviams minėti Vėlines.

1955 m.: kai jautėsi laisvėjimas

Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA) virtualioje parodoje nurodyta, kad 1955 m. Vėlinių minėjimas (lapkričio 2 d.) Kaune buvo pirmoji atvira politinio protesto ir pasipriešinimo sovietų valdžiai akcija.

„Tą dieną per 100 jaunuolių, susirinkę Senosiose Karmelitų kapinėse, prie paminklo „Žuvome už Tėvynę“, skirto Lietuvos Nepriklausomybės kovose žuvusiems Lietuvos kariams, dainavo tautines giesmės“, – rašoma LYA puslapyje.

Paminklas „Žuvusiems už Tėvynę“ / V. Šukštos / LRT nuotr.

Per Vėlines laikinojoje sostinėje žmonės susiburdavo dar du metus. Kaip portalui LRT.lt teigė Vytauto Didžiojo universiteto lektorius, istorijos mokslų daktaras K. Antanaitis, 1956 m. demonstracija buvo brutaliausia, o 1957 m. – didžiausia. Tačiau, kodėl tokios akcijos vyko būtent per Vėlines ir tais metais? Istoriko teigimu, tai buvo labiau stichinė akcija, nebuvo išankstinio susitarimo.

„Tiesiog buvo įprasta per Vėlines ir tarpukariu ten lankytis, uždegti žvakes. Tai čia neišeina sakyti, kad buvo organizuota pasipriešinimo akcija – čia greičiau įprastas veiksmas, kurį sovietai ėmė vaikyti, drausti. Tai peraugo į susidūrimus, kurie galiausiai 1957 m. išaugo į rimtą demonstraciją“, – aiškino K. Antanaitis.

Pasak jo, 1955 m. jau buvo miręs Stalinas, jautėsi šioks toks liberalumas, tačiau dar nebuvo pasmerktas Stalino kultas. Tuo metu labai suklestėjo jaunimo organizacijos, kurios buvo mažos, jas greitai išaiškindavo, bet jų būta dešimtys, šimtai.

1956 m.: kai nedaug trūko iki kraujo praliejimo

Senosiose Kauno kapinėse buvo palaidoti nepriklausomybės kovų kareiviai, įrengtas Dariaus ir Girėno mauzoliejus, paminklas žuvusiems už laisvę. Būtent prie jų lapkričio 2 d. burdavosi žmonės.

„Vėlines tikrai nėra kokia atsitiktinė data: per jas yra vieta – kapinės – kur visi susirenka. Nebe bažnyčia, nes ten nepasidemonstruosi, ne tam skirta ji“, – komentavo K. Antanaitis. Jis pridūrė, kad kitose šalyse, ko gero, būtų kitaip, tačiau Lietuvoje Vėlinės – Mirusiųjų atminimo diena – yra svarbi data ir jos reikšmė aukšta.

„Ir dar vienas dalykas: maža ko einu į kapines, ko čia gali drausti? O jau kai pradeda iš tiesų stumdyti, vaikyti, gesinti žvakes, tai lietuvių akimis, ypač tikinčiųjų, tai kapinės, visgi, yra šventa žemė, negalima ten išdirbinėti, santykius aiškintis, keiktis. Šventvagystė tiesiog išeina“, – pasakojo K. Antanaitis.

VDU lektorius, istorijos mokslų daktaras Kastytis Antanaitis / Laidos stop kadras

Kaip rašoma LYA virtualioje parodoje, 1956 m. rudenį sovietų valdžia iš anksto pradėjo rengtis Vėlinėms, išvakarėse buvo sustiprintos saugumo pajėgos. Kaune buvo apribotas žmonių priėjimas prie paminklo „Žuvome už Tėvynę“.

Vis dėlto lapkričio 2 d. Senosiose Karmelitų kapinėse Kaune susirinko daugiau kaip 10 tūkstančių. K. Antanaičio teigimu, juos įkvėpė tais pačiais metais vykusi Vengrijos revoliucija, buvo tam tikra destalinizacijos pradžia. Tais metais net paminklas žuvusiems buvo apkaltas lentomis. Tačiau istorikas teigė, kad ši akcija buvo brutaliausia.

„Demonstrantai susirinko prie paminklo ir Kauno garnizono įgulos vadas atsiuntė kareivius, Šie apsupo žmones, suguldė ir sušaudyti jau kone ruošėsi arba į kitus demonstrantus pradėti šaudyti. Paskambino į Vilnių, į CK, ir laimei, kad neatsiliepė toks veikėjas Vladas Niunka. Jis budintis buvo ir CK vardu įsakė, kad neduoda leidimo. Jeigu pradės šaudyti, čia garnizono vado bus įsakymas. Na, tai to užteko, kad kraujo nepralietų“, – pasakojo K. Antanaitis.

Ramybės parkas Kaune – vieta, kurioje anksčiau buvo Kauno senosios kapinės / V. Šukštos / LRT nuotr.

Tų pačių metų lapkričio 2 d., remiantis LYA, keli tūkstančiai žmonių susirinko ir į Vilniuje esančias Rasų kapines.

1957 m.: kai susistumdymai peraugo į „vyro prieš vyro“ kovą

LYA rašoma, kad 1957 m. vėl imtąsi papildomų priemonių Vėlinėms: sustiprintos milicijos ir saugumo pajėgos, iš saugumo, vidaus reikalų organų darbuotojų, partinio ir sovietinio aktyvo sudarytos operatyvinės grupės, suvaržytas kapinių lankymas.

Istorijos mokslų daktaras K. Antanaitis minėjo, kad tais metais KGB jau ėmėsi profilaktinio veikimo: vaikė žmones iš kapinių, spardė gėles, gesino žvakes. Prasidėjo stumdymai, peštynės, kurios greitai peraugo į tai, kad malšintojai ėmė gaudyti silpnesnius ir tempti į KGB pastatą (dabar šiame Vytauto prospekte esančiame pastate veikia Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas).

Ramybės parkas Kaune – vieta, kurioje anksčiau buvo Kauno senosios kapinės / V. Šukštos / LRT nuotr.

„Pamatė, kad suiminėjo, prasidėjo eisena KGB pastato link, kurioje šaukė, kad paleistų suimtus. Prasidėjo ir šūkiai, pavyzdžiui, „Gediminai prisikelk, Vytautai prisikelk“, „Laisvę Lietuvai“. Trispalvę iš šalikų ir, atrodo, skarelių iškėlė. Buvo mestos milicijos mokyklos, KGB ir kariuomenės pajėgos. Ten prasidėjo muštynės, kaip sakant, rimtos – vyras prieš vyrą“, – dėstė K. Antanaitis.

Jis pasidalino, kad šioje demonstracijoje dalyvavo ir jo tėtis.

„Gavo nuo pajėgų į nugarą iš storų vielų, lyg ir rimbais. Su tokiais daužė demonstrantus. Kaip pasakojo tėvas, tai bėgo į kapines. O ten buvo sudužusių antkapių, aptrupėjusių, buvo daug betono gabalų. Tai prisirinkus tų jų, tada jie jau KGB žmones apmėtė, iš kapinių išvijo. Nepagavo jo“, – prisiminė istorikas.

Nebuvo dėl ko teisti, bet buvo už ką sugadinti karjerą

Kas laukė suimtųjų ir kitų dalyvių? K. Antanaitis minėjo, kad 1957 m. buvo sulaikyti 105 asmenys. Jei norėtų juos nusiųsti į teismą – nebuvo dėl ko apkaltinti. Kodėl? Įstatymas nedraudė demonstracijų.

„Sovietinėje Stalino Konstitucijoje buvo prirašyta visokių nesąmonių, kurių jie patys nė velnio nesilaikė, bet buvo parašyta, kad turi teisę į žodžio laisvę, į demonstracijų laisvę. Skirtingai nuo dabartinių įstatymų – tai kokias nori, kada nori, be išankstinio derinimo nueina ir demonstruoja. Tai už ką teistų? Už antikomunistinę propagandą, jos platinimą galėjo prikibti, bet už kalbėjimą prieš komunizmą – nebuvo kaip. Tai visi tie susidorojimai buvo neteisiniai“, – paaiškino K. Antanaitis.

Ramybės parkas Kaune – vieta, kurioje anksčiau buvo Kauno senosios kapinės / V. Šukštos / LRT nuotr.

Jo teigimu, tokie akcijų dalyviai būdavo suimami, primušami, apie juos paskųsdavo darbovietėms, mokslo įstaigoms: esą tai yra antisovietinis žmogus, priversdavo išmesti jį iš darbo, universiteto, o jei tai buvo komjaunuolis – pašalinti iš komjaunimo.

„Sugadinti karjerą žmogui, kažką tokio padaryti galėjo. Ypač studentus lietė, nes buvo labai lengva iš aukštųjų mokyklų išmesti. Ir niekam ten labai nepasiskųsi. Bet taip, kad sugaudytų, bylą surengtų – jau nebuvo kaip“, – pridūrė K. Antanaitis.

Vėliau buvo imta gaudyti tuos, kurie neturėjo teisės gyventi Kaune, bet dažniausiai tai buvo grįžę tremtiniai ar neturintys registracijos.

„Tas jaunimas, kurį pagavo, dažnai nieko bendro su partizanais neturėjo, niekaip nuo sovietų nenukentėjo: jie mokėsi, nemaža dalis komjaunuolių buvo. Tie žmonės, kurie turėjo būti ištikimiausi, net nesiruošė tokiais pasirodyti“, – komentavo istorikas.

LYA skelbiama, kad dėl Vėlinių minėjimo 1955–1957 m. Lietuvos komunistų partijos vadovybė nurodė organizuoti demonstrantų pasmerkimą ir baudžiamąjį persekiojimą, pareikalavo iš saugumo organų išplėsti kovą su antisovietiniu pogrindžiu ir tautiškumo raiška.

Parkas vietoje kapų ir mėginimai kliudyti minėti Vėlines

Visgi 1959 m. senosios Kauno kapinės buvo sunaikintos, jų vietoje dabar yra Ramybės parkas. Jame stovi ir paminklas žuvusiems už laisvę, ir atminimai kariams. K. Antanaitis sakė, kad net nebuvo slepiama, jog dėl demonstracijų buvo naikinamos kapinės.

Ramybės parkas Kaune – vieta, kurioje anksčiau buvo Kauno senosios kapinės / V. Šukštos / LRT nuotr.

„Tiesa, formuluotė buvo baisi. Galėjo sugalvoti, kad gal čia miesto centras, kad gal mirusieji vandenį teršia. Ne. Darbo žmonių prašymu kreipėsi vykdomojo komiteto darbininkai, kad uždarytų tas kapines. Tai ir uždarė, likvidavo“, – teigė istorijos mokslų daktaras.

Jis papasakojo, kad kapinių naikinimas buvo chaotiškas: kas galėjo, tie iškasė savo artimųjų palaikus, perlaidojo kitur. Tačiau neaišku, kiek išvežė, jei tą darė, žuvusių už Nepriklausomybę ar Pirmojo pasaulinio karo karių palaikus. Ten pat liko ir tų žmonių kapai, kurių giminių neliko: vieni žuvo, kiti buvo ištremti ar emigravo.

Niekaip nesurado, ką čia daryti ir susirenka žmonės į kapines, nesvarbu ar darbo dieną, ar per išeiginę. Vis tiek lietuvių pilna bus.

„Niekas tuo nesirūpino. Tai toks parkas gavosi labai savotiškas. Nepasakysi, kad linksmas. Naikinimą jau tyliai pradėjo anksčiau: reikšmingesnius paminklus nugriaunant. Bet vėliau tai darė ilgai, nuobodžiai, be didelio triukšmo“, – kalbėjo K. Antanaitis.

Paskiau ir nebebuvo garsesnių susibūrimo per Vėlines. Anot istoriko, didesniu galvos skausmu sovietams buvo Vasario 16-toji: prasidėjo užrašai, atsišaukimai, trispalvės. Tačiau nepaisant to, buvo trukdoma lietuviams minėti Vėlines. Pavyzdžiui, tą dieną nekursuodavo viešasis transportas, kad nebūtų galima nusigauti į kapines arba neparduodavo žvakių.

„Iš vaikystės pamenu, kad buvo košmaras nuvažiuoti per Vėlines ir grįžti. Amžinai kažkokie nuotykiai: tai kelias užtvertas, tai elektra išjungta, kad nebūtų apšvietimo. Na, per Vėlines su žvakutėmis pasišvieti. Labai priklausė nuo vietos partijos vadovo, kaip jiems ten pasirodydavo. Tai jie niekaip nesurado, ką čia daryti ir susirenka žmonės į kapines, nesvarbu ar darbo dieną, ar per išeiginę. Vis tiek lietuvių pilna bus“, – prisiminė K. Antanaitis.

LYA nurodoma, kad ir vėlesniais sovietinės okupacijos metais buvo minimos Vėlinės. Jų metu buvo reiškiami patriotiniai jausmai ir pagarba žuvusiems už Lietuvos laisvę. Buvo švenčiamos ir kitos uždraustos valstybinės ir religinės šventės, įvairiais būdais rodyta ištikimybė tautos tradicijoms ir demonstruotos antisovietinės nuostatos.