Paskelbtas atnaujintas kairės Neries krantinės darbų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija paskelbė atnaujintą kairės Neries krantinės renovacijos darbų pirmojo etapo konkursą. Pirmą kartą konkursas buvo nutrauktas. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą, kad turi būti keičiami esminiai techninio projekto sprendiniai, dėl kurių būtina koreguoti techninį projektą, rašoma savivaldybės pranešime.

„Atkarpoje tarp Žaliojo ir Baltojo tiltų projekto sprendiniai buvo nepagrįsti, keliantys nepatogumų ties sankryžomis prie Baltojo, Žaliojo, Mindaugo ir Šilo tiltais. P. Vileišio g. nepakankamai įvertintas galimas stichinių liūčių poveikis Neries šlaitams, ypač vietose, kur greta yra pastatų su rūsiais arba pastatuose, kurie yra žemiau gatvės lygio. Be to, pavyko išsaugoti ir keliolika medžių, kuriuos sename projekte buvo numatyta iškirsti. Ištaisius minėtus nepatogus buvo paskelbtas pirmojo etapo rangos darbų pirkimas“, – teigia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis.

Tarptautinis kairės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų statybos darbų pirmojo etapo pirkimas vykdomas atviro konkurso būdu. Pasiūlymų bus laukiama iki lapkričio 24 dienos.

„Bendra numatyta darbų suma kiek daugiau nei 5,5 mln. eurų be PVM. Pirmasis etapas vertinamas maždaug 2 mln. eurų be PVM, o antrasis kiek daugiau nei 3,5 mln. eurų be PVM“, - sako statybų valdymo paslaugas teiksiančios VVK direktorė Rasa Čeponytė.