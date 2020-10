Orūs namai senjorams plečiasi: senoliai sutinka išnuomoti savo būstą, o patys išsikraustyti į labiau pritaikytus namus

Prieš dvejus metus veikti pradėjęs socialinis projektas „Orūs namai“ pakito, lyginant su pradiniu sumanymu, tačiau tikslas liko toks pat – sukurti sąlygas senjorams gyventi saugiai, bendruomeniškai, taupiai ir patogiai. Išbandytas Vilniuje, projektas plečiasi ir po kelių metų, tikimasi, atvers dar vieną būstą senjorams Alytaus rajone. Tuo tarpu Vilniaus universiteto sociologė pastebi, kad senėjančioje, aukštų emigracijos rodiklių Lietuvos visuomenėje panašios paramos formų pagyvenusiems asmenims reikės tik daugiau.

„Orių namų“ idėja gimė prieš penkerius metus, kurį laiką buvo svarstyta, tikrinta, aptarinėta jos sumanytojos Marijos Bunkaitės. Realybėje ji galiausiai išbandyta 2018 metais Vilniuje, Karoliniškių mikrorajone.

„Idėja tokia, kad jeigu senjoras, pavyzdžiui, Vilniuje turi būstą, kuris galbūt jam yra per didelis, gal ten labai vieniša gyventi, sunku užlipti į ketvirtą aukštą, nes lifto nėra, gal reikia remonto, o lėšų nėra – būna daug priežasčių, kodėl žmogui gali tapti nekomfortiška savo namuose gyventi.

Ir mes pasiūlėme galimybę atsikraustyti pas mus į „Orių namų“ butą, o savo butą išnuomotų arba pats, arba mes padėtume išnuomoti, ir taip uždirbtų, kad jam nieko papildomai nekainuotų gyventi „Oriuose namuose“. Toks kaip ir apsikeitimas butais – senjoro būstas lieka jo nuosavybe, į tai niekas nesikėsina, tiesiog tuo laikotarpiu, kol jis neatlygintinai gyvena „Oriuose namuose“, šie nuomoja jo būstą uždirbti pajamas, kad jis galėtų neatlygintinai čia gyventi“, – LRT RADIJO laidai „10-12“ pasakojo M. Bunkaitė

Marija Bunkaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sostinėje prieš dvejus metus ji su bendraminčiais įsigijo 150 m patalpas, įrengė keturis butus. „Ne keturių kambarių butą, o keturis butus, – pažymi M. Bunkaitė. – Autonomiškus, su savo virtuvėmis, tualetais, svetainėmis ir miegamaisiais. Tiesiog tie butukai dar turi bendrą erdvę, kur galima visiems sueiti pabendrauti. Arba pas vieną, kitą kaimyną“.

Tais pačiais metais įsikėlė ir pirmieji gyventojai, tačiau M. Bunkaitė pasakoja, kad nors susidomėjusių netrūko, pasiryžusių išbandyti visiškai naują paslaugą buvo nedaug. „Paaiškėjo, kad didysis poreikis senjorų yra tiesiog išsinuomoti būstą“, – sakė projekto autorė. Mat išsinuomoti nebejaunam žmogui patogų, prieinamos kainos būstą, turint ilgalaikes garantijas, jog po kelių mėnesių ar metų jo savininko planai nepasikeis, senjorams nelengva.

„Orių namų“ senjorams butai 2018 m., prieš įsikeliant pirmiesiems gyventojams / Gerda Baltrūnaitė/InterioShot nuotr.

M. Bunkaitė prisimena istoriją, kai jau sutarus su viena moterimi, ši apsigalvojo, kai jos būstas jau buvo atnaujintas nuomai. Tiesa, ir tai ji vadina sėkmės istorija, tik kiek kitokia, negu planuota.

„Suremontavome, paruošėme jos būstą nuomai ir, aišku, ją pasikvietėme pažiūrėti. Ji atsisėdo, pasakė: „Aš gyvenime taip gražiai negyvenau, noriu atgal“. Ji padengė tas minimalias remonto išlaidas, kadangi daugiausia remontavome savanoriška jėga, tai nebuvo brangu, ir grįžo atgal. Aš ją iki šiol sutinku, ji padėkoja: „Ačiū, kad padėjote, kai man tada buvo blogai“, – laidai „10-12“ pasakojo M. Bunkaitė.

Tad „Orių namų“ paslaugos principas pakito, nors ir pradinei M. Bunkaitė mato perspektyvą.

„Neišsižadame pirminės būsto apsikeitimo idėjos, bet akivaizdu, kad tam dar reikia pribręsti. O jeigu šiuo metu mes galime spręsti kitą problemą – tiesiog būsto nuomos, tai valio, to reikia, darom“, – sakė pašnekovė.

Per dvejus metus „Orūs namai“ Vilniuje iš viso turėjo 9 gyventojus, iš jų 4 čia tebegyvena šiuo metu. Vienu atveju po bandomojo mėnesio buvo nuspręsta nepratęsti sutarties su gyventoju – gyvenimo tokioje bendruomenėje modelis netiko.

Pasak M. Bunkaitės, per šį laikotarpį teko išgirsti ir ne vieną slegiančią istoriją, atvedusią senjorus į būsto paieškas.

„Tada man baisu pasidaro, kad visų jų negalime sutalpinti. Ir ką daryti, kaip atsakyti žmogui, kuris sako, kad sūnus išmetė jį į gatvę? „Mano bute gyveno, yra narkomanas, psichologiškai ir fiziškai smurtaudavo, galiausiai neištvėriau, pasakiau, ką galvoju, o jis ne pats išėjo, bet mane išmetė – ir ką man daryti?“, – nupasakojo pašnekovė.

Savarankiškiems, tačiau būsto netekusiems ar išlaikyti neišgalintiems senoliams valstybė retai gali ženkliai pagelbėti. Artimieji, kaip rodo patirtis, taip pat ne visada ištiesia pagalbos ranką, kartais jų tiesiog nėra.

„Žmonės tiesiog atsiduria gatvėje ir valstybė ką gali pasiūlyti, tai nakvynės namus. Normaliam, inteligentiškam žmogui, kuris dėl vienokių ar kitokių priežasčių, kartais nuo jo nepriklausančių, kartais dėl žioplumą, prarado būstą. Ir ką jam daryti, jeigu jo giminės, artimieji nepriima? Jis gali laukti penkmečio eilėje socialiniam būstui, o ką daryti čia ir dabar? Nuomotis būstą yra vienintelis variantas, nes į senelių namus nepriima, nes jis dar yra savarankiškas ir gali savimi pasirūpinti, arba tai yra labai brangu. Bet rinkoje nuomotis yra nesaugu, brangu“, – kalbėjo „Orių namų“ įgyvendintoja.

„Orių namų“ būsto vieta Karoliniškėse / Giedrės Čiužaitės/LRT nuotr.

Ne vienerius metus demografai, sociologai ir ekonomistai kalba apie senėjančios visuomenės kelsimus iššūkius. Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja, sociologijos mokslų daktarė Jūratė Charenkova antrina, kad jie neperlenkti.

„Lietuvos visuomenė yra viena iš sparčiausiai senstančių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, tuo pačiu yra dideli emigracijos srautai, ir tokiame kontekste, kai silpnėja neformalios pagalbos tinklas, įsivaizdavimas ir viltis, kad senatvėje tėvai gyvens su vaikais, bus globojami, dėl pačių įvairiausių priežasčių neišsipildo. Dėl to labai svarbos ir sveikintinos tokios alternatyvos formaliai globai įstaigose. Tokios iniciatyvos, kai vyresni žmonės gali gyventi bendruomenėje, namuose, padėti vienas kitam ir rūpintis, tuo pačiu išsaugant savarankiškumą, būsto problemas sprendžiant, tikrai sveikintinos ir lauktinos“, – LRT RADIJUI sakė J. Charenkova.

Pasak jos, būtų geriausia, jeigu nevyriausybinis sektorius su viešuoju veiktų ranka rankon vienas kitą pastiprindamas.

„Geriausia būtų ieškoti sąveikos. Valstybė vienareikšmiškai galėtų ir turėtų palaikyti tokias iniciatyvas ir jų plėtra, tuo pačiu valstybė iš savo pusės kaip ir stengiasi formalų tinklą plėtoti, daryti globos įstaigas kaip įmanoma arčiau namų“, – sakė VU mokslininkė.

Plėsis ir į regioną

„Orūs namai“, tikimasi, mažiausiai po dviejų metų atsiras Alytaus rajone, Krokialaukyje. Ėmusis šios veiklos Vilniuje, tapo akivaizdu, kad būsto poreikis senoliams yra didelis, tad nuspręsta plėstis.

Metus ieškota patalpų Vilniuje ir Kaune, tačiau už prieinamą kainą ir tiek vietove, tiek infrastruktūra tinkamų senoliams, rasti nepavyko. Tuomet žvilgsnis nukreiptas į regionus, patalpos Alytaus rajone pasirodė tinkamos, tačiau darbų čia dar laukia daug, sako M. Bunkaitė.

Marija Bunkaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Jis yra miestelyje, šalia – ambulatorija, už dviejų pastatų ir seniūnija, šalia dvi parduotuvės, bažnyčia. (...) Kiekviename miestelyje yra toks tipinis pastatas, kur antrame aukšte seniūnija, pirmame – paštas“, – kalbėjo pašnekovė.

M. Bunkaitė džiaugiasi, kad pavyko susitarti dėl palankios namo kainos, tačiau kainuoja ne tik nekilnojamas turtas, tačiau ir jo įrengimas, todėl tikimasi pagalbos aukomis. Paremti projektą norima suma galima Aukok.lt platformoje.

„Pasirašėme sutartį nusiderėję nemažai. Pradinė suma buvo 19,900 tūkst., mes susitarėme – ačiū fantastiškam savininkui – už 13 tūkst., su mokėjimo atidėjimu iki naujų metų“, – sakė M. Bunkaitė.

„Orių namų“ senjorams butai 2018 m., prieš įsikeliant pirmiesiems gyventojams / Gerda Baltrūnaitė/InterioShot nuotr.

„Orių namų“ idėją ir plėtrą sveikina ir Maltos ordino Senjorų programų vadovė Gražina Semėnienė. Pasak jos, iniciatyva atliepia aktualias problemas.

„Matome senjorus, kurie gyvena ryškiai per dideliuose jiems būstuose, ypač gyvenant po vieną. (…) Pasiguodžia žmonės, kad sunku išlaikyti, per daug priežiūros reikalauja tas būstas. Didmiesčiuose galbūt šiek tiek mažiau, bet regionuose, mažuose miesteliuose tikrai tos močiutės kartais tampa kaip įkaitės savo per dideliame būste“, – LRT RADIJUI sakė G. Semėnienė.

„Ką daro Marija ir „Orūs namai“ yra labai sunkus darbas“, sako pašnekovė, kuri taip pat mano, kad prigijęs Vilniuje, projektas sulauks paklausos ir regione.

„Kad jų reikia – vienareikšmiškai taip, tokių namų labai reikia. Ypač tokių, kuriuose žmogus turėtų savo asmeninę, pakankamą jam erdvę ir čia pat, jeigu reikia pagalbos, būtų kiti žmonės, kurie galėtų suteikti ją. Kur galėtum būti vienas, o jeigu nori, ir ne vienas“, – sakė Maltos ordino atstovė.

Visas pokalbis – LRT RADIJO laidos „10-12“ įraše.