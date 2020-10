Raseinių rajono meras – apie dešimtis naujų COVID-19 atvejų Blinstrubiškiuose, karantino pasekmes ir galimybę jį pratęsti

Raseinių rajone jau savaitę vyksta lokalus karantinas. Pastarosiomis dienomis naujų koronaviruso atvejų buvo užfiksuota vis mažiau, tačiau penktadienį 35 atvejai nustatyti vien Blinstrubiškių socialinės globos namų gyventojams. Raseinių rajono meras Andrius Bautronis LRT.lt teigė, kad jie buvo įspėti, jog reikia tikėtis naujų atvejų. Meras taip pat pakomentavo apie karantino situaciją rajone.

– Penktadienį Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) paskelbė, kad Blinstrubiškių socialinės globos namuose nustatyti 35 koronaviruso atvejai. Visi susirgusieji – įstaigos gyventojai. Kaip tai galėjo nutikti?

– Visų pirma reikia įvertinti tai, kad nauji atvejai nustatyti tiems žmonėms, kurie turėjo vienokį ar kitokį sąlytį su sergančiaisiais. Mums epidemiologai buvo aiškiai įvardinę, kad tikrai po dviejų savaičių darant tyrimus atsiras naujų atvejų. Tai buvo laukta informacija, ji ir pasitvirtino. Žmonės gyvena labai tankiai, kontaktai buvo neišvengiami. Kitas variantas – buvo labai daug besimptomių atvejų, jie turėjo didelę įtaką ligos plitimui po Blinstrubiškių globos namus.

– Kiek susirgusiųjų gyventojų teko hospitalizuoti?

– Tai nebuvo didelis skaičius, manau, kad buvo iki 5 asmenų, kuriems prireikė gydymo įstaigos pagalbos.

Andrius Bautronis / Youtube stop kadras

– Kokia yra personalo situacija Blinstrubiškių socialinės globos namuose? Mačiau, kad ieškoma gydytojų, slaugytojų, jų padėjėjų. Ar daug norinčiųjų sulaukėte?

– Tikrai nedaug sulaukėme kandidatūrų ir puikiai suprantame, kodėl. Todėl, kad pastaruoju metu daug židinių atsiranda visoje Lietuvoje, specialistų reikia visoje šalyje. Mes laukiame skambučių, vieno kito atvykstančio, bet pagalba nėra masinė, tai nėra dešimtys ar šimtai žmonių.

– Ar užtenka dabar personalo Blinstrubiškiuose?

– Šiandien vyko pasitarimas ir globos namų direktoriaus pavaduotojas patikino, kad šiuo metu jie išsiverčia su esamais resursais ir prisijungusiais savanoriais. Bet reiktų žmonių, papildomos rankos nesutrukdytų.

– Penktadienį sueina savaitė nuo tada, kai Raseinių rajone yra įvestas karantinas, jis truks dar savaitę. Kokias išvadas padarėte per šį laiką?

– Iš paties žodžio „karantinas“ mes jokių išvadų negalime daryti ir neturime jokios galimybės, nes ne karantinas čia viską sutvarkė, o tai, kad priimti veiksmai dar prieš karantiną.

Įvertinkime tai – dvi savaites gyvenome praktiškai karantino sąlygomis. Esama situacija, manau, labiausiai atspindi visuomenėje ligos paplitimą, tai iš vakar dienos 226 ėminių mes turime 19 teigiamų, iš jų tik 3 yra nauji atvejai. 16 yra pakartotinai atvažiavę pasitikrinti jau susirgę žmonės ir vis dar rodo teigiamą rezultatą. Ir turime tik tris naujus atvejus – tai rodo, kad mūsų rajone situacija slūgsta.

Koronaviruso mobilus patikros punktas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Anksčiau minėjote, kad Raseiniuose veikiančiame mobiliajame tyrimų punkte per parą galima atlikti apie 240 tyrimų. Pastaruoju metu būtent 230–240 gyventojų ir atvyksta išsitirti. Ar užtenka pajėgumų, neplanuojama atverti antro punkto?

– Apie antrą punktą buvo galvojama dar prieš savaitę, bet, pavyzdžiui, mes šiandien turime užpildytą punktą, bet rytoj turime daugiau nei 100 laisvų vietų. Tai reiškia, kad antras punktas būtų neefektyvus ir tikrai nėra tokio poreikio.

– Prieš kurį laiką tiek jūs, tiek Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla nematėte būtinumo įvesti karantino, vis dėlto po kelių dienų buvo persigalvota. Ar nemanote, kad reikėjo anksčiau karantinuotis, kad sumažėtų naujų atvejų?

– Kiek gali sumažėti atvejų, jeigu mobilus punktas veikė žymiai anksčiau, negu paskelbtas karantinas? Pats žodis „karantinas“ įjungia tam tikrus teisinius dalykus: dėl finansavimo, dėl pagalbos teikimo, bet ne patį procesą. Visa tai vyko dvi savaitės iki karantino paskelbimo.

Raseiniai / BNS nuotr.

– Gal teko bendrauti su rajono verslininkais, kaip juos ši karantino savaitė paveikė?

– Įvertinkime tai, kad šis karantinas neriboja jokios verslo laisvės. Nei uždaromos įmonės, nei apribojamos paslaugos. Vyriausybės nutarime yra įvardina, kad kavinių, naktinių klubų darbo laikas yra iki 24 val. Pas mus kavinės, kiek pamenu, dirba iki 22 val. Tai karantino sąlygos net nedaro įtakos jų darbui.

– Bet teko žiniasklaidoje skaityti, kad mažiau žmonių lankosi, apsiperka, o dėl to verslas gauna mažiau pajamų. Ar pasijautė jiems tai?

– Jei, tarkime, žmonės buvo suplanavę asmeninę šventę ir, įvertinę riziką, ją atšaukė, tai žmonės nepirko gėlių, galbūt nesidarė makiažų, manikiūro, pedikiūro, tai ir pasidarė tokia situacija. Bet tai yra šalutinis poveikis dėl pačių žmonių, nes atskirų reikalavimų verslui tikrai nėra.

– Karantinas Raseinių rajone dar galios savaitę. Ar planuojama jį pratęsti?

– Dabar galime pasakyti, kad yra 50:50 situacija. Ar pratęsti, ar ne, mes kitos savaitės pradžioje imsimės veiksmų, kalbėsimės su Sveikatos apsaugos ministerija, su NVSC.

– Dėl kokių priežasčių būtų svarstoma pratęsti arba kaip tik užbaigti karantiną?

– Visa tai nurodys mūsų skaičiai, situacijos analizė, tų pačių teigiamų tyrimų skaičius. Tai, manau, bus didžiausias rodiklis, rodantis karantino būtinybę.

Laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Per praėjusią savaitę Raseinių rajone buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai dėl to, kad žmonės nepaisė saviizoliacijos, o keli gyventojai gavo baudas, nes nedėvėjo apsaugos priemonių viešose vietose. Gal žinote, kiek per šią savaitę užfiksuota pažeidimų?

– Dar nežinau, neturiu tokių duomenų. Saviizoliacijoje esančių žmonių tikrinimai vyksta tikrai intensyviai, tačiau kiek yra pažeidimų, šiuo metu negaliu pasakyti.

– NVSC pranešimai pastarosiomis dienomis rodo, kad Raseinių rajone naujų koronaviruso židinių nefiksuojama, nauji atvejai susiję su jau esamais. Tačiau vienas didžiausių židinių, be Blinstrubiškių socialinės globos namų, yra būtent Raseinių rajono savivaldybė. Kaip virusas ten galėjo išplisti, jeigu buvo dirbama nuotoliniu būdu nuo rugsėjo antros pusės?

– Kai atsirado pirmasis atvejis, iškart buvo imamasi veiksmų. Penktadienį, rugsėjo 18 d., buvo sužinota apie atvejį, savaitgalį savivaldybė buvo dezinfekuota, pirmadienį, rugsėjo 21 d., niekas į darbą nėjo, nes NVSC nustatinėjo kontaktus. Antradienį žmonės atėjo individualiai į savo kabinetus, pasiėmė darbo priemones ir ėmė dirbti nuotoliniu būdu. Tai vienas variantas – kontaktas arba išplitimas buvo gerokai iki rugsėjo 21 d. Kitas variantas – savivaldybės darbuotojas nebūtinai galėjo užsikrėsti darbe, labai daug atvejų yra, kai užsikrečia visuomenėje.

– Prieš 3 savaites pats pranešėte, kad susirgote koronavirusu. Kokia dabar jūsų sveikata, kokie yra pakartotinių tyrimų rezultatai?

– Mano sveikata, sakyčiau, yra puiki, viskas gerai, jaučiuosi pasveikęs, nejaučiu simptomų. Bet darytas testas dar rodo teigiamą atsakymą, vadinasi, virusas dar kažkiek funkcionuoja.

Andrius Bautronis / Youtube stop kadras

Blinstrubiškiuose medikams siūlomos tūkstantinės algos

Raseinių rajono savivaldybė savo puslapyje yra paskelbusi skelbimą: Blinstrubiškių socialinės globos namams ieškomi gydytojai, slaugytojai bei jų padėjėjai. Medikams priskaičiuoto darbo užmokesčio suma yra kiek daugiau nei 4 tūkst. eurų, slaugytojams – 2288 eurai, o jų padėjėjams – 1956 eurai. Kaip LRT.lt teigė Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, ieškoma apie 20 žmonių, o nurodyta alga yra neatskaičius mokesčių. Tiesa, toks atlyginimas būtų laikinas.

„Paskui, jeigu viskas stosis į savo vietas, tai tokioms algoms lėšų neturėsime. Žinote, kiti žmonės ateina. Vienas savaitę padirba, jis už tą savaitę gauna atlyginimą. Kas kiek gali, vieni ilgesnį laiką dirba, o kas tik kelias dienas. Tai įvairiai išeina. Neturime mes tokio didžiulio antplūdžio ir esant tokiam atlyginimui“, – teigė E. Jonyla.

Jis nenurodė, kiek žmonių kreipėsi dėl darbo, tačiau pabrėžė, kad nėra antplūdžio, be to, pasak jo, sugrįžta ir pačių Blinstrubiškių socialinės globos namų personalas – kas iš saviizoliacijos, o kas pasveiko.