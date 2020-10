COVID-19 atvejų daugėja, bet Veryga ramina: apie nacionalinį karantiną diskusijų nėra

Šalyje didėjant kasdien nustatomų COVID-19 atvejų skaičiui, vis garsiau skamba klausimai dėl pakartotinio karantino šalies mastu. Ministras sako, kad šiuo metu kalbama tik apie lokalius karantinus, o ir LRT.lt kalbinti ekspertai teigia, kad karantinas nėra ta priemonė, kuri būtų būtina šiuo metu.

Vien per penkias šios savaitės dienas pranešta apie daugiau nei 900 naujų COVID-19 atvejų Lietuvoje. Penktadienį Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informavo apie didžiausią kol kas nustatytą koronavirusinės infekcijos atvejų skaičių – per parą susirgimas patvirtintas 281 žmogui.

Gerokai mažesnių skaičių reikėjo, kad kovo mėnesį šalyje būtų įvestas karantinas. Tuomet užteko, kad COVID-19 būtų patvirtintas aštuoniems gyventojams. Visgi dabar Vyriausybės atstovai apie karantiną kalba atsargiai, o viešojoje erdvėje spėjama, kad tai gali būti susiję su rinkimais, kurių antrasis turas įvyks už savaitės.

Visgi portalo LRT.lt kalbinti ekspertai taip pat laikosi nuomonės, kad kalbėti apie visuotinį karantiną šiuo metu nereikia.

Veryga ramina: diskusijų nėra

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga penktadienį kalbėjo, kad galima svarstyti apie lokalius karantinus, kaip buvo pasielgta Raseinių atveju. Anot jo, kitose savivaldybėse tam tikros priemonės taikomos ir be karantino. Ministro teigimu, ne tik karantinas sprendžia situaciją, o ir kitos taikomos priemonės.

Jis patikino, kad kol kas nėra diskutuojama apie tai, kad karantinas vėl galėtų būti įvestas šalies mastu. Be to, A. Veryga tikino, kad jokios taikomos priemonės nėra priklausomos nuo to, kad ant nosies – antrasis rinkimų turas.

Aurelijus Veryga / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Dėl nacionalinio karantino kol kas nebuvo diskusijos nei COVID-19 valdymo komitete, nei Vyriausybėje. Kol kas priemonės taikomos tik rajonas, regionams ir viename jų karantinas yra paskelbtas“, – komentavo A. Veryga.

Geriau kalbėti apie prevenciją

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) vadovas Saulius Čaplinskas pabrėžė, kad šiuo metu kalbėti apie karantiną nereikia, o geriau žmonėms priminti saugojimosi nuo COVID-19 taisykles.

„Tai, kad visuomenei brukama tokia mintis ir pirmiausia galvojama apie karantiną ir ribojimo priemones, yra neteisinga. Reikėtų žiūrėti ir kalbėti apie tai, kur virusas plinta, kodėl plinta ir ką galima padaryti, o ne iš karto matyti vien tik ribojimo priemones“, – komentavo S. Čaplinskas.

Bet šita prevencinė priemonė karantinas turi labai daug šalutinių, neigiamų poveikių – ekonomikai, socialiniam gyvenimui, psichikos sveikatai ir, galų gale, sveikatos priežiūros paslaugoms.

Pasak ULAC vadovo, kovo mėnesį, kuomet buvo paskelbtas karantinas, virusas buvo naujas, menkai pažįstamas, nebuvo aišku, kaip jis plinta, kokios gali būti jo pasekmės, kiek žmonės gali būti jam atsparūs, nebuvo gydymo, kalbų apie vakciną.

„Užtat buvo ir priimtas sprendimas dėl tokios labai grubios, bet efektyvios prevencinės priemonės pristabdyti viruso plitimą. Bet šita prevencinė priemonė karantinas turi labai daug šalutinių, neigiamų poveikių – ekonomikai, socialiniam gyvenimui, psichikos sveikatai ir, galų gale, sveikatos priežiūros paslaugoms.

Todėl karantinas buvo reikalingas trumpam laikui, kad perorientuotume sveikatos sistemą, kad ji pasiruoštų ir kad pasiruoštų visuomenė gyvenimui naujose sąlygose“, – teigė ULAC vadovas.

Saulius Čaplinskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

S. Čaplinskas teigė, kad šiuo metu verčiau būtų kalbėti apie tai, ką daryti, kad žmonės gautų reikalingą medicininę pagalbą ir kad kuo mažiau užsikrėstų, t.y. priminti, kad reikia laikytis distancijos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo bei testuotis.

„Karantinas reikalingas tik kaip tam tikras apribojimas tam tikrų veiklų tam tikroje teritorijoje tam tikram laikui, o ne galvojant apie tokį totalinį, kaip buvo“, – komentavo S. Čaplinskas.

Politologas: Vyriausybė turės išlaukti sukandusi dantis

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politologas Bernaras Ivanovas portalui LRT.lt kalbėjo, kad matyti, jog šiuo metu Lietuvos valdžia seka europines praktikas, tad ir sprendimus dėl galimų ribojimų priima atsižvelgdama į kitų valstybių patirtis.

„Yra daug kas išmokta Europoje. Žinoma, yra apribojimų įvairių, toje pačioje Prancūzijoje, kur kai kuriuose miestuose įvesta komendato valanda. Bet visuotinio karantino ten niekas neskelbia. Tiesiog yra išmoktos pamokos, išmoko geriau gydyti, pasirūpinta, pasiruošta dėl tų pačių lovų“, – kalbėjo B. Ivanovas.

Stabdis dabar yra bendras kontekstas, nes visuotinio karantino Europoje dabar niekas neskelbia.

Paklaustas, ar tai, kad dėl kylančio susirgimų COVID-19 skaičiaus neįvedami griežtesni ribojimai, susiję su rinkimų laikotarpiu ir politikų baime, kad tai pakenks jų rezultatams, B. Ivanovas sakė, kad jei kol kas rinkimus pralaiminti valdžia dabar įvestų karantiną ir taip pakenktų rinkimams, primintų autoritarines valstybes.

Covid-19 testing (associative image) / E. Blaževič/LRT

„Reikės, vis dėlto, valdžią perduoti, reikės dirbti naujai Vyriausybei ir ji jau turės spręsti, o ne A. Veryga ar Saulius Skvernelis, spręs jau ne jų suformuotas COVID-19 komitetas, o naujos valdžios suformuotas. Tai bus, aišku, vėliau. Stabdis dabar yra bendras kontekstas, nes visuotinio karantino Europoje dabar niekas neskelbia“, – sakė B. Ivanovas.

Anot jo, jei šalyje būtų įvestas karantinas ir dėl to tektų nukelti antrąjį rinkimų turą, tai Lietuva susidurtų ne tik su pandemijos keliamais iššūkiais, bet ir su didžiule politine krize: „Nemanau, kad mūsų valdžia yra tiek linkusi į autoritarizmą, kad imtųsi to. Ji, sukandusi dantis, išlauks iki antrojo turo, o jau po to žiūrės, ką daryti. <...> Jie dabar negali, nes politinis procesas reikalauja tam tikrų procedūrų ir veiksmų, kurie turi įvykti.“