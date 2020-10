Prof. Laiškonis: kad reikia griežtinti mūsų ribojimus, rodo visa Vakarų Europos praktika

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesorius, gydytojas infektologas Alvydas Laiškonis sako, kad sergamumo koronavirusu dinamika Lietuvoje ir Europoje rodo, kad griežtesni viešojo gyvenimo apribojimai sunkiai išvengiami. Dabartinė situacija nėra nevaldoma, tačiau negebant atsekti didelės dalies užsikrėtusiųjų kontaktų virusas plis.

„Pastebėta, kad sergamumo kreivė kyla į jaunų žmonių tarpą, taigi tie ribojimai, mano manymu, yra savailaikiai – pasirinktinai, tokiose vietose, kur tuos ribojimus galima pritaikyti. Kad reikia griežtinti mūsų visus ribojimus, rodo visa Vakarų Europos praktika. Auga užsikrėtusiųjų skaičius, tuo pačiu stengiamasi griežtesnes apribojimo priemones įvesti, tiek dėl kaukių, tiek dėl atitinkamų susibūrimų, renginių sumažinimo“, – LRT RADIJUI penktadienį sakė A. Laiškonis.

Riba, kuomet griežtesnės ligos prevencijos priemonės yra neišvengiamos, priklauso nuo kelių aplinkybių, sakė infektologas.

„Priklausys nuo to, kokiomis ligos formomis sirgs gyventojai, nuo to, kiek gydymo įstaigose yra paruoštų intensyvios terapijos lovų, kiek jų yra užpildytų. Šiuo metu jos užildytos maždaug 30-40 proc., o jeigu turime apie 70-80 proc. užpildymą sunkiais ligoniais, be abejo, tai jau yra grėsminga situacija, tada jau reikėtų imtis labai griežtų priemonių“, – kalbėjo A. Laiškonis.

Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jis priminė, jog „perdegus“ gydymo įstaigoms, nukentės ir kitomis ligomis sergantys pacientai. Šiuo metu tokios grėsmės dar nėra, sakė pašnekovas.

„Šiuo metu dar kol kas nėra, bet, mano galva, tai yra tik savaičių klausimas“, – sakė A. Laiškonis.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Rolanda Lingienė, LRT TELEVIZIJAI kalbėdama apie galimus griežtinimus, teigė, kad tai visų pirma priklauso nuo šalies gyventojų.

„Jei mes nesisolidarizuosime visi, visko gali būti. Mes pasimokėme iš pirmosios bangos, buvusio karantino, kurį reikėjo įvesti, nes reikėjo laimėti laiko. <...> Matyti, kad bet kokius ribojimus reikia vykdyti tikslingai, tik ten, kur yra problemos, o ne iš esmės uždaryti verslą“, – sakė ji.

Pasak R. Lingienės, Vilniuje, kur per dieną buvo užregistruoti 98 užsikrėtimai, situacija dar „jokiu būdu nėra blogiausia“, tačiau signalai kelia nerimą. Vilniuje, anot jos, yra tam tikra specifika, padedanti virusui plisti – daug jaunų žmonių, kurie gyvena aktyvų socialinį gyvenimą, daug bendrauja, yra didelis tankumas.

R. Lingienės teigimu, reikia stebėti situaciją, kur reikia daryti intervenciją, idant nutrauktume plitimo grandinę, visiško karantino nereikia.

„Orientuojamės į tikslingesnes, minkštesnes priemones“, – sako NVSC atstovė.