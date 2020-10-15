LRT eteryje – vienmandačių apygardų debatai: kviečiame stebėti

LRT KLASIKA ir LRT.lt portalas artėjant antrajam Seimo rinkimų turui transliuoja vienmandačių apygardų kandidatų debatus.
Sekmadienį įvykus pirmajam Seimo rinkimų turui, paaiškėjo, kurie kandidatai dėl vietos parlamente kovos antrajame ture. LRT eteryje – 68 apygardų, kuriose kandidatai nebuvo išrinkti pirmajame ture, debatai.
TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA:
KETVIRTADIENĮ TRANSLIUOJAMI DEBATAI:
9 val. – Šilainių rinkimų apygarda nr. 14
9 val. 30 min. – Deltuvos rinkimų apygarda nr. 61
11 val. – Žirmūnų rinkimų apygarda nr. 4
12 val. – Raudondvario rinkimų apygarda nr. 65
12 val. 30 min. – Žiemgalos vakarinė rinkimų apygarda nr. 46
13 val. 30 min. – Petrašiūnų-Gričiupio rinkimų apygarda nr. 17
14 val. – Šilutės rinkimų apygarda nr. 32
15 val. – Justiniškių-Viršuliškių rinkimų apygarda nr. 7
15 val. 30 min. – Nalšios šiaurinė rinkimų apygarda nr. 52
16 val. 30 min. – Žiemgalos rytinė rinkimų apygarda nr. 47
17 val. – Savanorių rinkimų apygarda nr. 16