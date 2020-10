Salamakinas įsitikinęs – socdemai neturėjo bičiuliautis su „valstiečiais“: reikėjo Karbauskį pasiųsti velniop

Socialdemokratas, parlamento senbuvis Algimantas Salamakinas mano, kad Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) fiasko pirmajame Seimo rinkimų ture lėmė socdemų bičiuliavimasis su „valstiečiais“. Politiko įsitikinimu, partija po rinkimų neturėtų eiti į centro kairės koaliciją, jei tokia būtų kuriama, o rinktis darbą opozicijoje.

LSDP po pirmojo Seimo rinkimų turo iškovojo 8 mandatus. Partijos pirmininkas G. Paluckas pranešė, kad antrajame rinkimų ture socdemai priims paramą iš „valstiečių“ ir savo ruožtu rems jų kandidatus.

– Kaip vertinate LSDP pasirodymą pirmajame Seimo rinkimų ture? Prieš rinkimus socdemai apklausose užimdavo 2–3 vietas pagal partijų populiarumą, bet pirmojo turo rezultatai rodo ką kita.

– Dėl partijos – yra, kaip yra. Septintą kadenciją parlamente baigiu ir tokio blogo partijos pasirodymo nepamenu. Reikia tai įvertinti ir kalbėti apie kairiąją, socialdemokratinę idėją. Dabar daug kas ėmė savintis šitą idėją, sako, kad ir „valstiečiai“, ir „darbiečiai“ yra kairieji. Jie sužlugdė visą tą kairiąją darbotvarkę. Niekuomet nemaniau ir nemanysiu, kad „valstiečiai“ ar „darbiečiai“ yra kairiųjų pažiūrų. Ketverius metus „valstiečių“ vykdoma politika atvedė prie to, kad atsirado Laisvės partija. Tai yra absoliutus „valstiečių“ – Ramūno Karbauskio ir Sauliaus Skvernelio – tvarinys. Dalis balsų Laisvės partijai nuėjo. Vėl grįžo Darbo partija. Sakydami, kad Viktoras Uspaskichas yra kairysis, prieš tai turėtume persižegnoti. Šios partijos sužlugdė kairiąją politiką, o tą smūgį gavo socdemai. Dėl to jie ir liko su aštuoniais mandatais.

LSDP taryba / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– O kaip dėl Jūsų pačių veiksmų? Gal patys padarėte kokių klaidų?

– Mano veiksmai? Aš atsisakiau, nors buvau išreitinguotas gana aukštai, kandidatuoti į Europos Parlamentą, nes pasakiau, kad ateina laikas trauktis. Deklaravau, kad ir ši mano kadencija bus pasyvi. Tą ir padariau. Nėjau į vienmandatę, nors man siūlė ir Šiauliuose, ir kitur kandidatuoti. Pasakiau, kad pasyviai traukiuosi į užtarnautą poilsį. Bet matydamas, kad socdemams bus gana sudėtinga, pats buvau 22-oje sąrašo vietoje, be jokių pretenzijų. Aišku, tauta mane pastebėjo – reitingavo į 9-ą vietą. Manau, savo darbą, kad dar labiau nesmuktume, padariau.

– Kalbu apie pačios partijos, socdemų vadovybės veiksmus. Ar partijos strateginiu vadovybės lygmeniu nebuvo padaryta klaidų?

– Be abejonės, buvo klaidų. Jų buvo daroma nuo pat pradžių. Klydome kalbėdami apie kairiąją koncepciją. Mes nepristatėme, nepateikėme savęs kaip tikros kairiosios partijos. Nepasakėme, kad mums ir su V. Uspaskichu, ir su R. Karbauskiu yra ne pakeliui. Jie juk jokie kairieji. R. Karbauskis pradėjo spausti, reikalaudamas prisiekti, kad mes juos remtume antrajame ture. Reikėjo pasiųsti jį velniop. Reikėjo pasiųsti ir V. Uspaskichą velniop. Reikėjo mūsų partijos pirmininkui arba tiems, kurie dalyvavo diskusijose, jiems aiškiai pasakyti, kad nei R. Karbauskis, nei S. Skvernelis nėra kairieji ir mums su jais ne pakeliui. Reikėjo rinkėjams duoti žinią, kad nesame tapatūs su R. Karbauskiu, S. Skverneliu ir V. Uspaskichu. Reikėjo akcentuoti, kad esame socdemai, norime propaguoti socialdemokratines vertybes, o ne linkčioti galva matydami, ką jie dar per šią kadenciją darė, tai yra draudimai, pinigų švaistymas.

Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jei gerai suprantu, manote, kad socdemams tokią poziciją reikėjo užimti nuo pat kadencijos pradžios ir ją išlaikyti iki šiol, ar ne?

– Be abejonės. Nereikia manyti, kad mums dabar pridergė konservatoriai, jie mūsų priešai. Nei jie mums draugai, nei priešai. Konservatoriai turi savo, tai yra dešiniąją politiką, ir tegul ją vykdo, duok Dieve, jiems sveikatos. O mes esame kairieji. Mus bando susieti su konservatoriais, esą mes su jais vieningi. To nėra ir nebus. Mūsų pagrindiniai oponentai buvo „valstiečiai“, „darbiečiai“ ir visi, kurie prisirašė į kairiąją pusę, įskaitant ir Gedimino Kirkilo partiją. Ten buvo mūsų konkurentai ir su jais reikėjo kovoti. Reikėjo parodyti žmonėms, kad ne konservatoriai yra mūsų priešai. Pastarieji yra mūsų oponentai ir jie per amžius tokie bus, nes vykdo dešiniąją politiką, o mes vykdome kairiąją politiką.

Mūsų priešininkai yra „valstiečiai“, kurie nėra sisteminė partija, neaišku, iš kur kilusi. Lyg iš žemdirbių luomo, bent apie tai kalba jų pavadinimas. „Valstietis-žaliasis“ skamba kaip hibridas ir sako, kad jie yra kairieji, bet aš nesutinku. O mes, socdemai, nukrypome į lankas ir pralaimėjome.

– G. Paluckas pranešė, kad socdemai antrajame rinkimų ture rems „valstiečių“ kandidatus į Seimą. Jūsų manymu, nereikėjo priimti tokio sprendimo?

– Dabar, kai ištiko bėda, gali bet kokį velnią sugalvoti. Kiekviena apygarda turi spręsti, ką remti ir ko neremti. Čia visiems bendros nuostatos negali būti. Kiekvienoje vienmandatėje apygardoje partijos nariai turėtų patys nuspręsti, ką rems. Nei mūsų, centro, čia klausysis, nei mums reikia per daug aiškinti, ką daryti.

Gintautas Paluckas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Kokių pokyčių reikia imtis? Ar reikia keisti partijos pirmininką?

– Nesakyčiau, kad lyderį reikia keisti, jis gali dirbti. Aišku, jam reikia pabūti aukščiausio lygmens politikoje, tai yra Seime. G. Paluckas iki šiol dirbo tik savivaldybės lygmeniu. Jam reikia tobulėti, per visus tuos rinkimus jis patobulėjo, įgavo patirties. Nereikėtų iš gatvės imti žmogaus ir statyti į pirmininko vietą. Ne, G. Paluckas vienas nėra kaltas, kalta bendra partijos sistema. Daug kas kalti, kalti visi, įskaitant ir mane. Turime eiti normaliai dirbti į opoziciją ir nesidairyti atgal, negalvoti, kad „valstiečiai“ yra mūsų draugai. Turime propaguoti socialdemokratinę politiką ir, manau, po ketverių metų atsitiesime, nes kitaip mus gali ištikti Lenkijos socialdemokratų likimas.