Naujausi COVID-19 užsikrėtusiųjų maršrutai: dalyvavo „ArtVilnius“ parodoje, lankėsi populiariose kavinėse bei baruose

Skelbiama informacija apie COVID-19 užsikrėtusių asmenų lankytas vietas. Tai yra atvejų epidemiologinės diagnostikos metu surinkta informacija, kurią susirgę žmonės pateikė NVSC specialistams.

Vilniaus apskritis

Atvejis Vilniuje

2020-10-04 lankėsi parduotuvėje „IKI“ Šeškinėje.

Atvejis Vilniuje

„IKI“ Jovaras (Stanevičiaus g.23), dažnai ten lankosi.

Atvejis Vilniuje

2020-10-03 d., „ArtVilnius“ paroda 3-4 val. buvo, nuo 14.30 iki 18 val. Vaikščiojo po salę, stebėjo paveikslus, „Litexpo“ paroda, su kauke, daugkartinė, skalbta prieš renginį. Su niekuo nebendravo.

10-03 d. 19. 00 val. „Vynoteka“, Geležinio Vilko g. su AAP

Tarpautinė šiuolaikinio meno mugė ArtVilnius 2020 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Atvejis Vilniuje

Važinėja 3G, 6G arba 27 nuo Šeškinės pol. Iki žaliojo, persėda i 6g ir iki Tremtinių stotelės.

6G. kartais išlipa vasaros st. ir važiuoja iki Jankos kupalo.

Atvejis Vilniuje

2020-10-06 d. parduotuvė „Maxima“ Pavilnonių g. 18-19 val.

Atvejis Vilniuje

2020-10-06 Migracijos departamentas 10.15 val. 15 min, su kauke, buvo stiklas.

Migracijos departamentas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atvejis Vilniuje

2020-10-03 nuo 9 val. iki 13 val. buvo Halės turgavietėje.

2020-10-06 apie 10-11 val. buvo „Maximoje“, Tuskulėnų g. 2020-10-08 iš ryto buvo „RIMI“ ir „Gintarinėje vaistinėje“ Užupio g. Iki parduotuvių ir vaistinės važiavo 34 autobusu.

Atvejis Vilniuje

2020-10-02 nuo 18 val. iki 22 val. buvo bare „Piano Piano“ (prie Užupio), dideli atstumai, mažai žmonių;

2020-10-02 nuo 22 val. iki 23-24 val. buvo bare „Dirigentas“ (Vilniaus g.), dideli atstumai, mažai žmonių;

2020-10-02 nuo 23-24 val. iki 2020-10-03 2 val. buvo bare „Sanatorija“, maži atstumai, visi be AAP, daug žmonių.

Atvejis Vilniuje

2020-09-28 lankėsi kavinėje „Selfish Bistro“.

Atvejis Vilniuje

2020-10-02 lankėsi „VYCHY“ parke

Atvejis Vilniuje

2020-10-04 apie 15 val. Topo centras;

2020-10-04 apie 15/16 val. pietavo „Manami“ restorane Oze;

2020-10-04 apie 12 val. Lankėsi „Bonobo“ (Savanorių pr.);

2020-10-07 apie 19 val. „IKI“ (Sėlių g. 54 g.).

Iki parduotuvė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Atvejis Vilniuje

2020-10-07 13:00 val. lankėsi „Norfa“ parduotuvėje, Parodų. g .1, ten įrengta pertvara - su kauke.

2020-10-08 19:30 val. lankėsi PC „Panorama“ „Benu vaistinėje“, kur personalą skiria pertvaros.

Atvejis Vilniuje

2020-10-05 ir 10.07 „Maxima“, Taikos g., apie 30 min.

2020-10-07 apie 18 val. „Moki Veži“ apie 10-15 min.

2020-10-08 „UAB Matytas“, Slucko g., Vilniuje, valgyklėlėje ėmė maisto išsinešimui apie 10 min, dėvėjo kaukę.

Moki Veži / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Atvejis Vilniuje

2020-10-03 Gedimino pr. „Drama burger“, buvo ten 19-21 val.

2020-10-08 lankėsi kavinėje „Wings kafe“ Dariaus ir Girėno g., apie 30 min. be kaukių valgė

Atvejis Vilniuje

2020-10-05 12-14 val. pietavo „Užupio picerija“.

Panevėžio apskritis

Atvejis Panevėžyje

2020-09-26 18 val. atskrido iš Olandijos aviakompanijos „Wizzair“ lėktuvu: Eindchovenas - Vilnius, 8026 reisu, 17F vieta. Į Panevėžį parvyko mikroautobusu.

Wizzair / E. Genio/LRT nuotr.

Atvejis Panevėžyje

2020-10-01~16 val. lankėsi p. c. „Depo“, Klaipėdos g.145, Panevėžys.

2020-10-01 ~19.50 val. lankėsi p. c. „RYO“, Vakarinė g.61, Panevėžys.

2020-10-06 ~10 val. lankėsi p. c. „Maxima“ , Ukmergės g.23