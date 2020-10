Naujausi rezultatai vienmandatėse apygardose: daugiausiai II ture konservatorių atstovų, antri „valstiečiai“

Paskutiniais duomenimis vienmandatėse apygardose II ture daugiausiai atstovų turės konservatoriai, nedaug atsilieka „valstiečiai“. Taip pat jau aišku, kad bent dvejose apygardose rinkėjams į antrąjį turą keliauti neteks – Medininkuose ir Šalčininkų–Vilniaus apygardose Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatai jau užsitikrino vietas Seime.

LRT.lt pateikia išsamius duomenis, kas pateko į antrąjį turą ir jame varžysis jau po spalio 25 dieną, kas atitinkamose apygardose į antrąjį turą pateko 2016 m. Seimo rinkimų metu ir kaip įvairiose apygardose sekėsi partijų lyderiams.

Kaip klostėsi rinkimų rezultatai vienmandatėse apygardose naktį, galite skaityti čia.

Taip pat skaitykite Vienmandačių rinkimų rezultatai: kur reikės eiti pakartotinai ir iš ko rinktis

1. Senamiesčio–Žvėryno

TS-LKD kandidatas Mykolas Majauskas – 28,93 proc. balsų.

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen – 27,98 proc. balsų.

2016 m. rinkimų metu į antrąjį turą taip pat pateko konservatorius M. Majauskas, kuris laimėjo prieš A. Zuoką.

Iš viso šioje apygardoje varžėsi 15 kandidatų.

2. Naujamiesčio–Naujininkų

Per 2016 m. rinkimus į antrąjį turą pateko konservatorius Ž. Pavilionis, kuris antrajame ture laimėjo prieš V. Alekną.

Iš viso Naujamiesčio–Naujininkų apygardoje rungėsi 13 kandidatų.

3. Antakalnio

Per praėjusius rinkimus I. Šimonytė laimėjo jau pirmajame ture, surinkusi 51,54 proc. Antrasis liko J. Požela su 9,88 proc. balsų.

Iš viso čia kandidatavo 14 kandidatų.

4. Žirmūnų

TS-LKD kandidatė Paulė Kuzmickienė – 37,71 proc. balsų.

Laisvės partijos kandidatė Monika Ošmianskienė – 13,05 proc. balsų.

2016 m. rinkimuose į antrąjį turą buvo išrinktos A. Maldeikienė ir konservatorė V. Aleknaitė-Abramikienė, prieš kurią laimėjo A. Maldeikienė.

Iš viso kandidatavo 16 kandidatų.

5. Fabijoniškių

2016-aisiais į antrąjį turą pateko konservatorius V. Kernagis, kuris laimėjo prieš liberalę D. Kuodytę.

Šiemet šioje apygardoje rungėsi 16 kandidatų.

6. Šeškinės–Šnipiškių

2016 m. antrojo turo metu buvo išrinktas „valstietis“ V. Sinkevičius, kuris laimėjo prieš konservatorių A. Ažubalį.

Šioje apygardoje kandidatavo 14 kandidatų.

7. Justiniškių–Viršuliškių

TS-LKD kandidatas Paulius Saudargas – 29,49 proc. balsų.

Laisvės partijos kandidatė Brigita Guobė – 12 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus šioje vienmandatėje taip pat buvo išrinktas P. Saudargas, kuris laimėjo prieš LLRA-KŠS kandidatę Danutą Narbut.

Iš viso čia varžėsi 13 kandidatų.

8. Pilaitės–Karoliniškių – 13

Per praeitus metus pirmąjį turą laimėjo S. Skvernelis ir konservatorius K. Masiulis. S. Skvernelis nugalėjo K. Masiulį antrojo turo metu.

Iš viso šiemet šioje apygardoje kandidatavo 13 kandidatų.

9. Lazdynų

TS-LKD kandidatas Algis Strelčiūnas – 33,26 proc. balsų.

Laisvės partijos atstovė Donalda Meiželytė – 13,59 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus į antrąjį turą pateko A. Strelčiūnas, kuris čia laimėjo prieš A. Armonaitę.

Socialdemokratų atstovas S. Čaplinksas liko trečias su 11,70 proc. balsų, LLRA-KŠS kandidatas J. Kaminski ketvirtas su 8,55 proc. balsų. Lietuvso liaudies partijos atstovė Nendrė Černiauskienė liko priešpaskutinė su 0,72 proc. balsų.

Iš viso čia kandidatavo 15 kandidatų.

10. Naujosios Vilnios

TS-LKD kandidatė Monika Navickienė – 34,10 proc. balsų.

LLRA-KŠS kandidatė Romualda Poševeckaja – 14,24 proc. balsų.

2016 m. rinkimų metu į antrąjį turą taip pat pateko M. Navickienė, kuri laimėjo prieš A. Paleckį.

Trečioje vietoje liko Laisvės partijos kandidatė Evelina Dobrovolska, Vyriausybės kancleris A. Stončaitis surinko 7,52 proc. balsų.

Iš viso šioje apygardoje varžėsi 12 kandidatų.

11. Panerių–Grigiškių

Praėjusių rinkimų metu į antrąjį turą pateko konservatorė A. Gedvilienė, kuri pralaimėjo žaliųjų partijos kandidatui L. Balsiui.

Iš viso čia kandidatavo 13 kandidatų.

12. Verkių

Verkių apygardoje 2016 m. laimėjo D. Kreivys ir G. Steponavičius, kuris pralaimėjo D. Kreiviui.

Iš viso Verkių apygardoje kandidatavo 13 kandidatų.

13. Pašilaičių

TS-LKD kandidatas Vytautas Kernagis – 30,55 proc. balsų.

Laisvės partijos kandidatas Vytautas Mitalas – 21,36 proc. balsų.

Ši apygarda yra nauja, joje iš viso kandidatavo 14 kandidatų.

14. Šilainių

Šilainių apygardoje 2016 m. į antrąjį turą pateko R. Karbauskis, kuris laimėjo prieš R. J. Dagį.

Šilainiuose kandidatavo 12 kandidatų.

15. Kalniečių

TS-LKD atstovas Arvydas Anušauskas – 31,32 proc. balsų.

LVŽS kandidatė Aušros Papirtienės – 17,08 proc. balsų.

Arvydas Anušauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Per praėjusius rinkimus A. Papirtienė taip pat pateko į antrąjį turą, kuriame laimėjo prieš konservatorių A. Kupčinską.

Iš viso šioje apygardoje kandidatavo 11 kandidatų.

16. Savanorių

Šioje buvusioje Dainavos apygardoje per praėjusius rinkimus į antrąjį turą pateko konservatorius J. Pundzius, kuris pralaimėjo „valstiečiui“ L. Stacevičiui.

Iš viso kandidatavo 11 kandidatų.

17. Petrašiūnų–Gričiupio

2016 m. į antrąjį turą buvo patekęs konservatorius K. Starkevičius, kuris pralaimėjo „valstiečiui“ G. Vasiliauskui.

Iš viso čia buvo 11 dalyvių.

18. Panemunės

TS-LKD kandidatė Gintarė Skaistė – 33,03 proc. balsų.

LVŽS kandidatas Aurelijus Veryga – 19,16 proc. balsų.

2016 m. rinkimų metu į antrąjį turą taip pat buvo išrinktas A. Veryga, kuris laimėjo prieš konservatorių T. Langaitį.

„Drąsos kelio“ pirmininkas Jonas Varkala liko septintas su 4,86 proc. balsų.

Iš viso apygardoje rungėsi 11 kandidatų.

19. Aleksoto–Vilijampolės

Praeitų rinkimų metu į antrąjį turą pateko M. Puidokas, kuris laimėjo prieš konservatorę E. Gudišauskienę.

Šioje apygardoje varžėsi 11 kandidatų.

20. Centro–Žaliakalnio

Per 2016 m. rinkimus į antrąjį turą pateko G. Landsbergis, kuris laimėjo prieš „valstietę“ A. Jankuvienę.

Čia rungėsi 15 kandidatų.

21. Marių

LVŽS kandidatė Ligita Girskienė – 23,12 proc. balsų.

TS-LKD kandidatas Kęstutis Navickas – 15,99 proc. balsų.

Šioje apygardoje 2016 m. antrajame ture kovojo „valstietis“ Dainius Kepenis ir liberalas E. Kvederis. D. Kepenis prieš pastarąjį šventė pergalę.

Iš viso rungėsi 13 kandidatų.

22. Pajūrio – 12

23. Danės

TS-LKD kandidatas Arvydas Pocius – 25,99 proc. balsų.

Liberalų sąjūdžio kandidatas Saulius Budinas – 14,14 proc. balsų.

2016 m. rinkimuose į antrąjį turą buvo patekęs N. Puteikis, kuris laimėjo prieš liberalą S. Gentvilą.

Per šiuos rinkimus Centro partijos-tautininkų lyderis N. Puteikis liko ketvirtas su 10,53 proc. balsų.

Iš viso Danės apygardoje rungėsi 10 kandidatų.

24. Baltijos

TS-LKD kandidatas Audrius Petrošius – 21,74 proc. balsų.

LVŽS kandidatas Mindaugas Bastakis – 12,49 proc. balsų.

2016 m. į antrąjį turą pateko konservatorė Agnė Bilotaitė, kuri nusileido „valstiečiui“ Algimantui Kirkučiui.

Iš viso rungėsi 12 kandidatų.

25. Aušros

LVŽS kandidatas Stasys Tumėnas – 21,47 proc. balsų.

TS-LKD kandidatas Martynas Šiurkus – 17,43 proc. balsų.

Stasys Tumėnas / E. Genio / LRT nuotr.

2016 m. į antrąjį turą taip pat pateko S. Tumėnas, kuris laimėjo prieš socialdemokratą E. Žakarį.

Iš viso čia kandidatavo 13 kandidatų.

26. Saulės

Savarankiškai išsikėlęs Domas Griškevičius – 20,01 proc. balsų.

LVŽS kandidatas Valerij Simulik – 18,96 proc. balsų.

2016 m. čia taip pat buvo išrinktas V. Simulik, kuris laimėjo prieš socialdemokratą A. Mockų.

Iš viso šioje apygardoje buvo 10 kandidatų.

27. Panevėžio vakarinė

TS-LKD kandidatė Indiana Grigienė – 19,48 proc. balsų.

LVŽS kandidatė Deividas Labanavičius – 17,99 proc. balsų.

Buvusioje Vakarinėje apygardoje į antrą turą pateko savarankiškas kandidatas P. Urbšys, kuris laimėjo prieš konservatorių A. Anušauską.

Iš viso šioje apygardoje kandidatavo 12 kandidatų.

28. Nevėžio

TS-LKD kandidatas Bronislovas Matelis – 25,83 proc. balsų.

LVŽS kandidatas Kęstutis Lukoševičius – 15,52 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus į antrą turą taip pat išsiveržė B. Matelis, kuris laimėjo prieš konservatorę R. Morkūnaitę-Mikulėnienę.

Iš viso čia rungėsi 13 kandidatų.

29. Marijampolės – 11

30. Alytaus

TS-LKD kandidatas Povilas Labukas – 17,50 proc. balsų.

Savarankiškas kandidatas Vytautas Bakas – 16,83 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus į antrą turą išėjo „valstietis“ Robertas Šarknickas, laimėjęs prieš socialdemokratą Julių Sabatauską.

Iš viso rungėsi 12 kandidatų.

31. Gargždų

Savarankiškas kandidatas Petras Gražulis – 21,36 proc. balsų.

TS-LKD atstovė Rasa Petrauskienė – 20,16 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus į antrąjį turą taip pat papuolė P. Gražulis, kuris galiausiai nusileido „valstiečiui“ B. Markauskui.

Iš viso čia kandidatavo 8 kandidatai.

32. Šilutės

TS-LKD kandidatė Sandra Tamašauskienė – 23,98 proc. balsų.

LSDDP Zigmantas Balčytis – 19,50 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus į antrąjį turą pateko „valstietis“ A. S. Nausėda ir konservatorė S. Tamašauskienė, kuri pralaimėjo.

Čia kandidatavo 8 kandidatai.

33. Aukštaitijos

LVŽS kandidatė Guoda Burokienė – 21,15 proc. balsų.

TS-LKD atstovė Jurga Girdzijauskienė – 19,16 proc. balsų.

Guoda Burokienė / E. Genio/LRT nuotr.

Per praeitus rinkimus čia taip pat į antrą turą pateko G. Burokienė, kuri ir laimėjo prieš konservatorę R. Juknevičienę.

Iš viso čia rungėsi 10 kandidatų.

34. Tauragės

LSDP kandidatas Darius Petrošius – 23,56 proc. balsų.

Liberalų sąjūdžio kandidatas Romuldas Vaitkus – 19,20 proc. balsų.

2016 m. šie kandidatai taip pat pateko į antrąjį turą, laimėjo A. Norkienė.

Iš viso apygardoje kandidatavo 8 kandidatai.

35. Plungės–Rietavo

LRLS atstovas Jonas Varkalys – 27,81 proc. balsų.

TS-LKD kandidatas Jurgis Razma – 24,63 proc. balsų.

Plungės-Rietavo apygardoje kaip ir 2016 m. į antrą turą išėjo J. Varkalys, kuris tuomet rungėsi su konservatoriumi J. Razma ir prieš jį laimėjo.

Iš viso šioje apygardoje varžėsi 9 kandidatai.

36. Mėguvos – 12

37. Kuršo

LVŽS kandidatas Antanas Vinkus – 27, 60 proc. balsų

TS-LKD Juozas Mažeika – 20,17 proc. balsų

Laimutė Matkevičienė ir Antanas Vinkus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

2016 m. į antrą turą taip pat buvo patekęs Antanas Vinkus, kuris rungėsi su konservatoriumi Vaidotu Bacevičiumi ir prieš jį laimėjo.

Iš viso apygardoje rungėsi 10 kandidatų.

38. Mažeikių

LVŽS kandidatė Laima Nagienė – 26,85 proc. balsų.

TS-LKD kandidatė Lina Rimkienė – 14,79 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus į antrąjį turą taip pat buvo išrinkta L. Rimkienė, kuri nusileido partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatui K. Bartkevičiui.

Iš viso apygadoje rungėsi 10 kandidatų.

39. Žemaitijos šiaurinė

LVŽS kandidatas Valius Ąžuolas – 42,29 proc. balsų.

LSDP kandidatas Tomas Martinaitis – 16,49 proc. balsų.

Seime vyksta pirmasis biudžeto svarstymas. Valius Ąžuolas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Trečias liko darbietis Saulius Bucevičius, ketvirtas – konservatorius Emanuelis Zingeris.

2016 m. į antrąjį turą taip pat buvo patekę abu šie kandidatai, tada laimėjo V. Ąžuolas.

Iš viso apygardoje rungėsi 8 kandidatai.

40. Telšių

Darbo partijos kandidatas Valentinas Bukauskas – 26,22 proc. balsų.

Centro partijos-tautininkų kandidatas Algirdas Bacevičius – 15,14 proc. balsų.

Valentinas Bukauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

2016 m. V. Bukauskas taip pat buvo patekęs į antrąjį turą, kuriame rungėsi su „valstiečiu“ K. Martinkumi ir jį nugalėjo.

Iš viso apygardoje rungėsi 10 kandidatų.

41. Kelmės–Šilalės

„Laisvė ir teisingumas“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis – 28,36 proc. balsų.

TS-LKD atstovas Jonas Gudauskas – 23,84 proc. balsų.

Remigijus Žemaitaitis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Darbo partijos sąrašo vedlys Vigilijus Jukna liko šeštas su 5,58 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus šioje buvusioje Kelmės-Šiaulių apygardoje į antrajį turą pateko „valstietis“ J. Rimkus ir socialdemokratė A. Monkauskaitė, kuri jam pralaimėjo.

Iš viso čia varžėsi 12 kandidatų.

42. Raseinių–Kėdainių – 10

43. Kėdainių

Savarankiškai išsikėlęs Darius Kaminskas – 32,67 proc. balsų.

LSPD kandidatas Tomas Bičiūnas – 21,79 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus į antrąjį turą taip pat pateko D. Kaminskas, kuris laimėjo prieš darbietę V. Baltraitienę.

Iš viso šioje apygardoje rungėsi 7 kandidatai.

44. Radviliškio–Tytuvėnų – 10

TS-LKD kandidatas Antanas Čepononis – 30,51 proc. balsų.

LVŽS kandidatas Aurimas Gaidžiūnas – 14,40 proc. balsų.

Antanas Čepononis / LRT nuotr.

Per praėjusius rinkimus į antrą turą taip pat išėjo A. Gaidžiūnas, kuris laimėjo prieš konservatorių V. Juozapaitį.

Iš viso rungėsi 10 kandidatų.

45. Šiaulių krašto – 9

46. Žiemgalos vakarinė

LSDP kandidatas Liudas Jonaitis – 27,40 proc. balsų.

LVŽS kandidatas Arūnas Gumuliauskas – 19,98 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus taip pat pateko A. Gumuliauskas, kuris rungėsi su liberalu V. Gailiumi ir jam pralaimėjo.

Iš viso rungėsi 10 kandidatų.

47. Žiemgalos rytinė

TS-LKD kandidatas Antanas Matulas – 31,21 proc. balsų.

LVŽS kandidatė Neringa Trinskienė – 15,32 proc. balsų.

Antanas Matulas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šioje buvusioje Pasvalio-Pakruojo apygardoje 2016 m. į antrąjį turą taip išėjo A. Matulas, kuris varžėsi su socialdemokratu S. Margiu ir prieš jį laimėjo.

Iš viso rungėsi 11 kandidatų.

48. Sėlos vakarinė

Savarankiškai išsikėlęs Valdemaras Valkiūnas – 17,10 proc. balsų

TS-LKD kandidatas Matas Maldeikis – 14,33 proc. balsų.

Šioje buvusioje Biržų-Kupiškio apygardoje 2016 m. į antrąjį turą pateko socialdemokratas Aleksandras Zeltinis ir „valstietis“ Audrys Šimas, kuris laimėjo antrąjį turą.

Iš viso apygardoje šiemet kandidatavo 10 kandidatų.

49. Deltuvos šiaurinė

LVŽS kandidatas Tomas Tomilinas – 22,47 proc. balsų.

TS-LKD atstovas Sergejus Jovaiša – 20,94 proc. balsų.

Tomas Tomilinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šioje buvusioje Anykščių-Panevėžio apygardoje 2016 m. į antrąjį turą išėjo LVŽS kandidatė Greta Kildišienė, kuri laimėjo prieš konservatorių S. Jovaišą.

Iš viso kandidatavo 8 kandidatai.

50. Sėlos rytinė

LSDP kandidatas Vidmantas Kanopa – 23,14 proc. balsų.

Savarankiškai išsikėlęs Raimundas Martinėlis – 18,50 proc. balsų.

2016 m. į antrąjį turą pateko socialdemokratas V. Saulis ir R. Martinėlis, kuris laimėjo prieš socialdemokratą.

Iš viso čia varžėsi 8 kandidatai.

51. Utenos

TS-LKD atstovas Edmundas Pupinis – 24,46 proc. balsų.

LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas – 19,99 proc. balsų.

2016 m. į antrąjį turą taip pat buvo išrinktas E. Pupinis, kuris ir laimėjo prieš socialdemokratę M. Petrauskienę.

Iš viso čia rungėsi 12 kandidatų.

52. Nalšios šiaurinė

LVŽS kandidatas Algimantas Dumbrava – 40,25 proc. balsų.

Darbo partijos kandidatas Rimvydas Podolskis – 10,82 proc. balsų.

Algimantas Dumbrava / E. Genio/LRT nuotr.

Šioje buvusioje Visagino-Zarasų apygardoje 2016 m. į antrąjį turą taip pat pateko A. Dumbrava, tuo metu kandidatavęs su partija „Tvarka ir teisingumas“, kuris laimėjo prieš darbietę Olgą Podolskienę.

Iš viso šiemet šioje apygardoje kandidatavo 10 kandidatų.

53. Nalšios pietinė

LVŽS kandidatas Gintautas Kindurys – 18,89 proc. balsų.

LSDP kandidatas Šarūnas Birutis – 18,05 proc. balsų.

LLRA-KŠS lyderis Z. Jedinskis liko ketvirtas su 10,57 proc. balsų.

2016 m. į antrą turą taip pat buvo išrinktas G. Kindurys, kuris ir laimėjo prieš Lietuvos laisvės sąjungos kandidatą V. Vaitkevičių.

Iš viso apygardoje rungėsi 11 kandidatų.

54. Molėtų–Širvintų

LSDDP kandidatas Jonas Pinskus – 24,01 proc. balsų.

TS-LKD kandidatas Valentinas Stundys – 18,76 proc. balsų.

Jonas Pinskus / E. Genio/LRT nuotr.

Darbietis P. Čimbaras liko trečias su 15,24 proc. balsų, A. Širinskienė ketvirta su 9,86 proc. balsų.

Per praėjusius metus antrajame ture susikovė P. Čimbaras su V. Stundžiu. Pastarasis patyrė pralaimėjimą.

Iš viso čia kandidatavo 11 kandidatų.

55. Nemenčinės

LLRA-KŠS atstovė, vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė – 37,45 proc. balsų.

TS-LKD atstovas Justas Džiugelis – 20,92 proc. balsų.

Rita Tamašunienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Per praėjusius rinkimus į antrąjį turą pateko R. Tamašunienė, surinkusi 44,14 proc. balsų, ir konservatorius V. Šalaševičius, surinkęs 18,57 proc. balsų.

„Valstiečiai“ šioje apygardoje savo kandidato nekėlė.

Iš viso šioje apygardoje dalyvavo 10 kandidatų.

56. Šalčininkų–Vilniaus

LLRA-KŠS kandidatė Beata Petkevič – 59,00 proc. balsų.

Antroje vietoje liko Darbo partijos kandidatė Alicija Ščerbaitė – 18,40 proc. balsų.

2016 m. šioje apygardoje taip pat laimėjo LLRA-KŠS kandidatas L. Talmontas su 64,43 proc. balsų, palikęs antroje vietoje A. Ščerbaitę su 6,67 proc. balsų.

„Valstiečiai“ šioje apygardoje savo kandidato nekėlė.

Iš viso apygardoje rungėsi 6 kandidatai.

57. Medininkų

LLRA-KŠS kandidatas Česlav Olševski – 52,77 proc. balsų.

Antrasis liko LSDP atstovas Robert Duchnevič su 14,10 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus Č. Olševski taip pat laimėjo pirmajame ture su 57,31 proc. balsų.

„Valstiečiai“ šioje apygardoje savo kandidato nekėlė.

Iš viso rungėsi 7 kandidatai.

58. Trakų–Vievio – 10

59. Kaišiadorių–Elektrėnų

TS-LKD kandidatas Audronius Ažubalis – 16,16 proc. balsų.

Laisvės partijos kandidatė Silva Lengvinienė – 16,48 proc. balsų.

Audronius Ažubalis / BNS nuotr.

2016 m. į antrą turą šioje apygardoje buvo išrinktas M. Adomėnas ir „valstietė“ L. Matkevičienė, kuri laimėjo prieš M. Adomėną.

Iš viso apygardoje rungėsi 13 kandidatų.

60. Jonavos

LSDP kandidatas Eugenijus Sabutis – 33,07 proc. balsų.

LSDDP kandidatas Rimantas Sinkevičius – 17,86 proc. balsų

2016 m. į antrąjį turą taip pat buvo patekęs R. Sinkevičius, kuris jame laimėjo prieš „valstietį“ Gintarą Stašionį. Iš viso šioje apygardoje kandidatavo 8 kandidatai.

61. Deltuvos pietinė

TS-LKD kandidatė Agnė Balčiūnienė – 21,53 proc. balsų.

LVŽS kandidatas Juozas Varžgalys – 18,50 proc. balsų.

Šioje buvusioje Ukmergės apygardoje 2016 m. buvo išrinkti tie patys kandidatai, antrąjį turą laimėjo J. Varžgalys.

Iš viso rungėsi 11 kandidatų.

62. Karšuvos

Liberalų sąjūdžio kandidatas Ričardas Juška – 29,00 proc. balsų.

TS-LKD kandidatas Daivaras Rybakovas – 18,36 proc. balsų.

Ričardas Juška / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Per praėjusius rinkimus šioje buvusioje Jurbarko-Pagėgių apygardoje į antrą turą taip pat pateko tie patys kandidatai, R. Juška laimėjo.

Šioje apygardoje rungėsi 6 kandidatai.

63. Sūduvos pietinė

LVŽS atstovas Kęstutis Mažeika – 25,58 proc. balsų.

TS-LKD atstovas Vaidas Šalaševičius – 17,07 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus į antrąjį turą taip pat buvo išrinktas K. Mažeika, kuris laimėjo prieš socialdemokratą J. Oleką.

Čia rungėsi 9 kandidatai.

64. Sūduvos šiaurinė

TS-LKD kandidatė Irena Haase – 30,24 proc. balsų.

LVŽS kandidatas Giedrius Surplys – 19,29 proc. balsų.

Irena Haase / BNS nuotr.

2016 m. į antrą turą buvo patekęs socialdemokratas Mindaugas Bastys kartu su konservatoriumi Arvydu Vidžiūnu. Į Seimą galiausiai pateko M. Bastys, kuriam dėl priesaikos sulaužymo ir Konstitucijos pažeidimo 2017 m. buvo pradėtas apkaltos procesas, tačiau galiausiai jis nebuvo nušalintas, o pats po parlamentarų balsavimo atsisakė mandato. 2020 m. rinkimų metu jo dukterėčia R. Jakelaitienė liko trečia su 17,26 proc. balsų.

Iš viso apygardoje kandidatavo 8 kandidatai.

65. Raudondvario

Liberalų sąjūdžio kandidatas Viktoras Pranckietis – 26,21 proc. balsų.

LSDP kandidatė Raminta Popovienė – 25,00 proc. balsų.

Viktoras Pranckietis / D. Umbraso/ LRT nuotr.

Iš viso šioje apygardoje rungėsi 9 kandidatai. 2016 m. į antrąjį turą buvo patekę tie patys kandidatai, bet V. Pranckietis kandidatavo su LVŽS ir laimėjo prieš R. Popovienę antrajame ture.

Iš viso apygardoje rungėsi 9 kandidatai.

66. Garliavos

TS-LKD kandidatas Justinas Urbanavičius – 32,46 proc. balsų.

LSDP kandidatas Paulius Visockas – 19,50 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus į antrąjį turą pateko konservatorius Donatas Jankauskas, „valstietis“ Kęstutis Bacvinka, kuris ir laimėjo antrąjį turą.

Iš viso rungėsi 9 kandidatai.

67. Dainavos

LSDDP kandidatas Andrius Palionis – 27,86 proc. balsų.

LSDP kandidatė Jūratė Zailskienė – 15,95 proc. balsų.

Andrius Palionis / BNS nuotr.

Šioje buvusioje Prienų-Birštono apygardoje praėjusių rinkimų metu į antrą turą taip pat pateko A. Palionis, kuris kovojo prieš „valstietį“ Ą. Raškevičių ir laimėjo.

Iš viso rungėsi 9 kandidatai.

68. Vilkaviškio

Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas Algirdas Butkevičius – 30,08 proc. balsų.

LVŽS kandidatas Kęstutis Smirnovas 22,64 proc. balsų.

Algirdas Butkevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kaip ir per praėjusius rinkimus, taip ir per šiuos į antrąjį turą pateko A. Butkevičius, kuris tuo metu kandidatavo su socialdemokratų partija, tačiau per antrąjį turą patyrė smūgį ir nusileido K. Smirnovui.

Vilkaviškio apygardoje rungėsi 7 kandidatai.

69. Dzūkijos

TS-LKD kandidatas Laurynas Kasčiūnas – 19,26 proc. balsų.

Liberalų sąjūdžio kandidatas Juozas Baublys – 18,09 proc. balsų.

Laurynas Kasčiūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pirmą kartą rinkimuose dalyvavusi buvusi prezidentės D. Grybauskaitės vyr. patarėja liko trečia su 11,68 proc. balsų.

Per praėjusius rinkimus čia taip buvo išrinktas L. Kasčiūnas, kuris pralaimėjo „valstiečiui“ P. Valiūnui.

Dzūkijos apygardoje kandidatavo 14 kandidatų.

70. Jotvingių – 11

71. Pasaulio lietuvių – 10

Politinės partijos – 22