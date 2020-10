Balsavimas pirmajame Seimo rinkimų ture baigėsi: po pirmųjų skaičiavimų į priekį veržiasi LVŽS ir TS-LKD

Viskas – apylinkės jau uždarytos ir balsuoti Seimo rinkimų pirmajame ture jau nebegalima. Rinkėjų aktyvumas Seimo rinkimų pirmajame ture siekė 47,16 proc. – trimis procentiniais punktais mažiau nei prieš ketverius metus, paskelbė Vyriausioji rinkimų komisija.

Pasirodė pirmieji rinkimų rezultatai

Pasirodžius pirmiesiems Seimo rinkimų pirmojo turo rezultatams, į priekį veržiasi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Rezultatai suskaičiuoti 34 apylinkėse iš 1989.

Balsavimo rezultatai

„Paskutiniais duomenimis, rinkimų dieną balsavo 35,42 proc. rinkėjų, užsienyje – 66,36 proc., ir bendrai su užsienio balsais tai būtų 35,96 procentų“, – per spaudos konferenciją sekmadienį sakė VRK vadovė Laura Matjošaitytė.

Dar 11,64 proc. rinkėjų balsavo iš anksto, dėl koronaviruso pandemijos išankstinis balsavimas vietoje įprastinių dviejų buvo ištęstas iki keturių dienų.

Aktyviausios Seimo rinkimuose buvo Vilniaus Senamiesčio-Žvėryno (61,53 proc.), Antakalnio (60,6 proc.) bei Verkių (59,88 proc.) apygardos, mažiausiai aktyviai rinkėjai balsavo Zarasus ir Visaginą apimančioje Nalšios šiaurinėje (36,66 proc.) ir uostamiesčio Marių (39,59 proc.) apygardose.

2016 metais Seimo rinkimuose balsavo 50,64 proc. rinkėjų. Iš šio skaičiaus iš anksto savo valią buvo pareiškę 6,65 proc. rinkėjų. Galutiniuose rinkėjų sąrašuose buvo įrašyta 2 mln. 514 tūkst. 657 rinkėjai.

Per 2012-ųjų Seimo rinkimus aktyvumas siekė 52,93 proc., rinkėjų sąrašuose buvo 2 mln. 588 tūkst. 418 rinkėjų. Išankstiniame balsavime tuomet savo valią pareiškė 5,51 proc. rinkėjų.

2008-ųjų rinkimuose bendras aktyvumas siekė 48,59 proc., iš šio skaičiaus išankstiniame balsavime – 3,99 proc., rinkėjų sąrašuose buvo 2 mln. 696 tūkst. 90 rinkėjų.

Policija gavo 70 pranešimų apie galimus pažeidimus, pradėtas vienas tyrimas

Policija pranešė, kad sekmadienį gavo 70 pranešimų apie galimus rinkimų pažeidimus, pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas.

Anot Policijos departamento, daugiausiai pranešimų gauta dėl neleistinos agitacijos, įtartinų asmenų ar automobilių šalia rinkiminių komisijų, viešosios tvarkos pažeidimų, apsaugos priemonių nedėvėjimo, galimo rinkėjų pavežimo, neblaivių asmenų ar komisijos narių, saviizoliacijos pažeidimų.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Nemažai informacijos gauta iš nepriklausomos rinkimų stebėjimo organizacijos „Baltosios pirštinės“.

Kaip skelbta anksčiau, policija tyrimą pradėjo po to, kai Vilniuje agresyvus vyras sudavė rinkimų komisijos nariui į veidą. Incidentas įvyko L. Sapiegos rinkimų apylinkėje.

Anot pareigūnų, sekmadienį apie pusę keturių popiet atvykęs balsuoti rinkėjas, būdamas agresyviai nusiteikęs, nuplėšė nuo komisijos nario veido apsauginę kaukę ir sudavė ranka į veidą, tuo sukeldamas fizinį skausmą.

Pareigūnai pradėjo tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Kol balsuoti dar buvo galima, rinkėjai LRT.lt žurnalistams pasakojo kandidatus rinkę pagal kompetenciją, o kai kurie balsą atidavė tiesiog iš gailesčio.

Tie, kurie nespėjo ar nenorėjo balso rinkimuose atiduoti išankstinio balsavimo metu, sekmadienį plūdo prie visoje Lietuvoje esančių apylinkių balsadėžių. Portalas LRT.lt bendravo su rinkėjais skirtinguose miestuose ir jie papasakojo, kodėl rinkosi vieną ar kitą partiją, ir ko tikisi iš būsimo Seimo.

Buvo balsavusių ir iš gailesčio

Į sostinėje esančią Saulėtekio apygardą balsuoti atvykęs senjoras Stasys portalui LRT.lt pasakojo, kad matė visokių valdžių ir politikų, tad balsuodamas šiuose Seimo rinkimuose vertino kandidatų kompetenciją.

„Man reikia, kad kompetencija būtų, kad nebūtų tų apsišaukėlių. Seime algos yra per mažos, aišku, bet jie ten nežiūri. Įstatymus peržiūrėti reikia turėti politinį, juridinį, administracinį išsilavinimą arba labai didelę gyvenimo patirtį, bet nebūtų sugriuvusiu, o ten eina, kad į biografiją įsirašytų kažkokį paukščiuką“, – pasakojo Stasys.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jis taip pat kalbėjo, kad rinkimų kampanijos metu buvo galima išgirsti labai daug pažadų, tačiau juos, kaip sakė Stasys, politikai turės ir tęsėti: „Aš balsavau už kompetenciją ir tuos, kurie labiau tęsi pažadus.“

Vyriškis neatskleidė, kuriai politinei jėgai atidavė savo balsą, tačiau teigė, kad yra dešiniųjų pažiūrių, tad ir partiją pasirinko pagal tai. Už tų pačių pažiūrių partiją Stasys sakė balsuojantis jau ne pirmus rinkimus.

„Kažką reikia po savęs palikti, negalima būti savanaudžiu. Tai, matote, mano pažiūros yra prie dešinės“, – sakė Stasys.

Toje pačioje apygardoje su šeima balsuoti atvykęs Vytautas paklaustas, kokius lūkesčius kelia naujam Seimui, sakė besitikintis, kad tik nebūtų blogiau: „Lūkesčiai žemi, tikiuosi, kad bent blogiau nebus. Mano balsas yra gailesčio balsas už tuos, kurie yra šalia 5 proc., kad kaip nors [peržengtų].“

Norėjo, kad nebūtų sumažinta pensija

LRT.lt kalbintas Naujojoje Vilnioje Seimo rinkimuose balsavęs Andrius tikino, kad naujajame parlamente norėtų matyti globaliai mąstančius tautos atstovus, kurie išmanytų ir užsienio politiką.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Noriu, kad Seime būtų tie politikai, kurie mąstytų globaliai, kurie būtų išsilavinę, kurie žinotų ne tik apie tai, kas vyksta Lietuvoje, bet ir kas vyksta už jos ribų. Mes gi esame Europos Sąjungoje, turime tiek kaimynų, tiek ryšių. Galima visa tai panaudoti ir padėti savo ekonomikai“, – kalbėjo vyras.

Tuo metu Naujosios Vilnios gyventoja Aldona buvo gerokai konkretesnė. Ji prisitatė esanti neįgaliųjų atstovė, tad, kaip teigė, ir balsavo už tuos, kurie atstovaus neįgaliesiems.

„Svarbiausia, kad neįgalieji nebūtų pamiršti. Tai čia kalbu ir apie švietimą, ir apie bendravimą, ir apie paprastus dalykus, pavyzdžiui, kad žmogus su vežimėliu galėtų visur patekti“, – tvirino rinkėja.

Vyresnio amžiaus rinkėjai Naujojoje Vilnioje LRT.lt tvirtino, kad jiems svarbiausia, kad nauja valdžia nepriimtų sprendimų, dėl kurių sumažėtų jų pajamos.

„Balsavau tikrai ne už tuos, kurie dabar valdžioje. Man svarbiausia, kad valdžia nemažintų pensijos, nes ir iš dabartinės sunku išgyventi“, – aiškino senjoras Pranas.

„Reikia pokyčių. Pensijos labai mažos, tai balsavau už tuos, kurie jas padidins. Vaistai kainuoja labai daug, bet manęs su tais vienkartiniais pinigais nepapirks. Ir dar reikia, kad būtų mažesni mokesčiai“, – LRT.lt kalbėjo kita rinkėja, senjorė Zina.

Klaipėdiečiai vylėsi permainų

Sekmadienį prie balsavimo kabinų rinkosi ir klaipėdiečiai. Gimnazijos rinkimų apylinkei, kuri yra viena didesnių Klaipėdoje, priklausantys gyventojai balsuoti gana aktyviai traukė nuo pat 7 val. ryto – kai kuriomis valandomis Vytauto Didžiojo gimnazijoje formavosi eilės.

Sekmadienį čia kalbinti rinkėjai teigė, jog tikisi permainų.

„Tikiuosi, kad pasikeis kas nors. Norėčiau permainų“, – dabartinės valdančiosios daugumos jėgų pripažino nepalaikęs klaipėdietis Vytautas.

Kai kurie savo balsą atidavusieji sakė, jog viliasi sulaukti didesnio valdžios skaidrumo ir šios kadencijos Seimą kritikavo dėl to, jog dauguma problemų esą spręstos griebiantis draudimų.

„Norėtume permainų. To ir siekiame – visada tobulėti, nesustoti vietoje. Manęs netenkino praėję keleri metai. Rinkausi ne dabartinius valdančiuosius, bet ir ne dabar pačią populiariausią partiją. Man jos požiūris taip pat nepatinka“, – užuominomis kalbėjo jaunajai rinkėjų kartai atstovaujantis Merūnas.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Prie rinkimų apylinkės sutiktas Vaidas pasakojo, jog rinkdamasis už ką balsuos daugiau dėmesio skyrė ne konkrečioms partijoms, o vertino kandidatuojančias asmenybes ir tai, kokioms idėjoms jos atstovauja. Didesnį palankumą vyras pripažino pajutęs kandidatams, atstovaujantiems ne sistemines partines jėgas ir galintiems įnešti naujovių.

„Netenkina iki šiol buvusi kaita: socialdemokratai, konservatoriai, socialdemokratai, kažkur sušmėžavę liberalai, dabar – valstiečiai-žalieji. Tikiuosi permainų, nes yra daug nemažų darinių ir matau, kad lipdosi naujos koalicijos. Tikiuosi sąžiningesnės valdžios“, – dėstė Vaidas.

Kai kurie klaipėdiečiai pripažino, jog išsirinkti, kam atiduoti savo balsą, nebuvo lengva.

„Dar šiandien visaip galvojau. Manau, kad turbūt laimės krikščionys, bet nenoriu, kad ir jie turėtų visišką didelę valdžią. Tikiuosi auksinio vidurio“, – lūkesčiais dalijosi klaipėdietė Marija.

Kalbinti klaipėdiečiai tvirtino, jog balsavimo dieną nekilo nerimo dėl COVID-19 viruso, mat pastebėjo, jog apylinkėse griežtai laikomasi saugumo rekomendacijų.

„Aš negalvoju, kad yra baisu. Visi žmonės stovi pakankamu atstumu, visi dėvi kaukes. Nemanau, kad ateiti balsuoti yra pavojingiau nei nueiti į parduotuvę“, – apibendrino Marija.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Kauniečiams rinkimuose nebuvo lengva apsispręsti

Miško apylinkėje Kaune savo balsą atidavę kauniečiai turi įvairių lūkesčių naujam parlamentui, daugelis sakė, kad buvo sunku išsirinkti, už ką balsuoti.

„Iš naujo Seimo mes visi tikimės gerovės visiems žmonėms ir teisingos valdžios“, – atsakė Daiva.

Ji teigė, kad dvejojo, už kurią partiją balsuoti, tačiau galiausiai priėmė sprendimą. Už šią partiją kaunietė nebalsavo prieš ketverius metus.

„Balsavau tikėdamasi, kad bus tęsiami darbai“, – taip apie savo sprendimą atsakė Daiva.

Pirmą kartą Seimo rinkimuose dalyvavusi Jonė kalbėjo, kad norisi pokyčių, naujovių, laisvių, pavyzdžiui LGBT temomis. Ji mananti, kad šio Seimo kadencijoje priimti kai kurie draudimai yra pernelyg griežti. Jone taip pat pabrėžė švietimo temą.

„Pati mokausi į užsienyje, nes neradau sau tinkamos programos. Daug skyriau dėmesio pokyčiams švietimo sferoje. Kad kažkaip pritrauktų moksleivius, siūlytų daugiau programų, gal pritrauktų studentus iš užsienio, turėti tarptautinę švietimo sistemą“, – aiškino Jone.

Ji minėjo, kad balsavo už partiją, kuri atitiko jos pažiūras.

Palmyra ir Robertas teigė, kad buvo sunku apsispręsti, už ką balsuoti.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Daug argumentų iš įvairių pusių. Nežiūrėjau programų, nes vieną parašo, o po rinkimų formuojant koaliciją yra labai geras atsiprašymas „mes negalime, nes programa“. Aš, asmeniškai, daugiau žiūrėjau į asmenybes. Kai žiūri per sąrašą – visi yra neįkvepiantys. Antra vertus, kaip aš pagalvojau, jeigu taip vadinamos pilkumos daug, svarbu, kad būtų žmonių su savo aiškia, patikrinta pozicija ir jie galėtų formuoti idėjas. Ir tada mėginti tam tikriems klausimams lipdyti koalicijas. Todėl aš rinkausi pagal tai, kuriame sąraše matau tokių asmenybių ir truputį kitokių“, – savo argumentus dėstė Robertas.

„Mano pasirinkimo principas buvo už Lietuvą. Pora partijų atkrito, nes aš abejoju kaip jos būtų už Lietuvą. Jeigu kalbėti apie asmenis, tai man buvo labai svarbu žmogaus padorumas. Jeigu žiūrėti į partijas, labai buvo sunku apsispręsti. Čia daugiau žiūrėjau, pirmiausia, per Lietuvos perspektyvą, po to – per mūsų miesto. Balsavau už partiją, kurios 5 narius buvo išrinkti labai sunku“, – aiškino Palmyra.

Robertas tikisi, kad naujame Seime bus mažiau intrigų, peštynių. Jis taip pat norėtų, kad būtų išlaikytas tas pats balansas užsienio politikoje, o vidaus politikoje būtų daugiau santarvės.

Palmyra norėtų, kad parlamente būtų daugiau protingumo ir kompetencijos, atsižvelgimo į vertybes.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Aš nesakau, kad neturėtų būti ginčų: jie turi būti, turi būti diskusija, kuri būtų kultūringa, nenuklystanti į asmenybes“, – minėjo kaunietė.

O Mantas iš naujo Seimo tikisi pokyčių.

„Norėčiau, kad būtų profesionalūs, geri specialistai. Šviesūs, išsilavinę, mandagūs žmonės. Gerbtų ne tik rinkėjus, bet ir savo oponentus. Visus girdėtų, visus suprastų. Stengtųsi įsiklausyti ir vadovautųsi ekspertų nuomone“, – teigė Mantas.

Jam nebuvo sunku pasirinkti, už ką balsuoti. Tą žinojo jau seniai, o šią partiją rinkdavosi ir ankstesniuose rinkimuose.

Iš apylinkės išėję Simona bei Mindaugas sutartinai paminėjo, kad norėtų mažiau draudimų. Pora taip pat sakė, kad buvo sunku išsirinkti, už ką balsuoti. Abu parlamente tikisi pamatyti naujų, jaunų žmonių. Tiesa, tiek Simona, tiek Mindaugas šiemet balsavo už kitą partiją, o ne už tą, kurią rinkosi praėjusiuose Seimo rinkimuose.

Raseiniškių lūkesčiai: stabilumas, švietimas, sutarimas

Prie Stonų apylinkės Raseiniuose kalbinti gyventojai tikisi, kad be pokyčių Seime bus skiriama dėmesio ir švietimui, ir saugumui, ir geresnių pastangų suvaldant koronavirusą.

Anksčiau mokytoja dirbusi raseiniškė Ona tikisi, kad naujas Seimas skirs dėmesio švietimui.

„Be proto skauda širdį, kada mokytojai šitaip nuvertinami“, – teigė Ona, pridūrusi, kad nebuvo sunku apsispręsti, už ką balsuoti.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

Asta iš Seimo tikisi pokyčių.

„Tvarkos, kad būtų sutarimas tarp valdančiųjų, realių sprendimų“, – minėjo medike dirbanti Asta. Jos teigimu, buvo sunku pasirinkti, už ką balsuoti, tačiau sprendimą nulėmė nuveikti darbai.

O štai raseiniškė Zita iš Seimo nieko nesitiki.

„Prieš kelis metus, kai rinkome, nelabai, kas čia pasikeitė. Kažkiek kilo algos, bet tuo pačiu viskas brango. Gal kažkiek mes į priekį judame, bet vėžlio žingsniu einame“, – komentavo raseiniškė.

Senjorė Ona Irena teigė, kad iš parlamento norėtų stabilumo ir saugumo.

„Labai lengva apsispręsti. Tikiu, kad kandidatas pateisins mūsų norus“, – teigė iš apylinkės išėjusi Ona Irena.

Justina tikisi, kad naujas Seimas geriau tvarkysis, ypač suvaldant koronavirusą.

Balsavimas 2020 metų Seimo rinkimuose / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Kaip yra Raseiniuose – visur Lietuvoje taip gali dar labiau išplisti“, - sakė rinkėja.

Jos vyras Valdemaras norėtų, kad būtų pasikeitimų. Jis minėjo, kad buvo labai sunku apsispręsti, kam skirti savo balsą. Vyras kone paskutinę akimirką persigalvojo dėl kandidato.

Tiek Valdemaras, tiek Justina teigė, kad praėjusiuose Seimo rinkimuose balsavo už kitą partiją.