Panevėžyje į rinkimų vietą neįgalieji patekti negali – siūloma balsą atiduoti lauke

Daliai neįgaliųjų nesudarytos galimybės balsuoti iš anksto. Nors pagal įstatymą rinkimų apylinkės turėtų būti pritaikytos negalią turintiems žmonėms, visur to įgyvendinti nepavyko. Panevėžyje į rinkimų vietą neįgalieji patekti negali, nes neįrengta specialių užvažiavimo takų, jiems siūloma balsuoti lauke.

Iki vienos Panevėžio rinkimų apygardos veda septyni statūs laipteliai, o neįgaliesiems skirto tako nėra. Panevėžietis Jonas Dumša sako, kad į išankstinio balsavimo vietą ne tik jis, bet ir daugiau žmonių negalės pakliūti.

„Sakykim, mane kas nors norėtų užnešti – irgi čia problematiška, laiptai pakankamai statūs. Be to, nėra turėklų, senoliams, sunkiai vaikštantiems, problema užlipti. Silpnaregiams nėra juostų, žymėjimo laiptų, kas yra būtina“, – pastebi panevėžietis.

Labiausiai vyrą stebina tai, kad šis Panevėžio rajono savivaldybės pastatas turi įėjimą pritaikytą neįgaliesiems, tačiau balsavimui paskirtas tas, kuris nepritaikytas. O vyrui, atvykusiam balsuoti, pasiūlyta dokumentus pildyti lauke.

„O jeigu aš, pavyzdžiui, pats noriu nuvažiuoti ir įmesti į urną. Tai, pavyzdžiui, kiekvienam nešios? O kur mano orumas?“ – klausia rinkėjas.

Balsavimas Panevėžyje / Stop kadras

Rinkimų apygardos pirmininkė sako, kad šis įėjimas pasirinktas siekiant apsaugoti savivaldybės darbuotojus nuo kontakto su rinkėjais. O turintiems negalią sudaryta galimybė balsuoti lauke.

„Mes nusileidžiame, klausiame, ar žmogus nori balsuoti, klausiame, kokia apylinkė, atspausdiname lakštą ir turime galimybę jam išnešti į lauką, ir žmogus gali pareikšti savo valią“, – sako rinkimų komisijos pirmininkė Lorita Mykolaitienė.

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė sako, kad per šiuos rinkimus pritaikyta beveik 90 proc. rinkimų apylinkių. Be to, renkantis patalpas savivaldybės turėjo į komisiją įtraukti ir neįgaliųjų atstovų.

„Jie turėjo visi kartu apžiūrėti, ar tos patalpos yra pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims, ar tos patalpos nėra pritaikytos. Tikiu, kad didžioji dauguma iš to 90 proc. skaičiaus atitinka realybę, bet ar tos visos patalpos, apie kurias mes turime informacijos, mes pamatysime rinkimų dieną“, – sako Laura Matjošaitytė.

Laura Matjošaitytė / E. Genio / LRT nuotr.

Judėjimo negalią turintiems asmenims pritaikyti visas rinkimų apylinkes įpareigoja pernai įsigalioję rinkimų įstatymo pakeitimai. Juose nurodoma, jog balsavimo patalpas neįgaliųjų poreikiams privalo pritaikyti savivaldybių administracijos, o jei tokios galimybės nėra, išnuomoti jau pritaikytas.