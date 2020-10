Buvęs Skvernelio patarėjas apie jo žmonos agitaciją: sunku suprasti, kiek kelios tonos asfalto gali būti lyginamos su reputacija

„Tiesą pasakius, man būtų labai sunku suprasti, kiek kelios tonos asfalto gali būti lyginamos su reputacija“, – sako buvęs premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas, komentuodamas plačiai nuskambėjusį premjero žmonos Silvijos įrašą feisbuke, kuriame agituota balsuoti už Seimo narę, ministrę Ritą Tamašunienę, kaip teigiama, savivaldybei priminusią apie Upės gatvės problemas.

Ministras pirmininkas sako, kad jo žmona, kaip ir kiekvienas pilietis, turi teisę agituoti už jo Vyriausybės narę, nes R. Tamašunienei dėkinga už išasfaltuotą kelio gabaliuką ne kaip ministrei, o kaip Seimo narei.

S. Skvernelė uždaroje feisbuko grupėje antradienį paprašė jos narių balsuoti už R. Tamašunienę, nes ji yra tas žmogus, kuris nuolat primindavo Upės gatvės problemas Vilniaus rajono savivaldybei. S. Skvernelis taip pat sako, kad būtų keista, jeigu jo žmona agituotų už konservatorių ar liberalą. Valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), kurios sąrašo lyderis yra S. Skvernelis, prieš Lenkų rinkimų akcijos (LLRA) kandidatus vienmandatėse apygardose varžovų nekėlė. R. Tamašunienė teigė, kad su S. Skvernelio žmona nebendravo. Premjeras tikino, kad pats nežinojo apie planus išasfaltuoti į jo namus vedantį kelią.

S. Skvernelis dieną pakomentavo žmonos įrašą:

„Jinai dėkoja Seimo narei Ritai Tamašunienei, ministrei, už tą nuolatinį rūpestį gyventojų, sprendžiant jų problemas. Tai labai atsakymas aiškus, „poste“ yra parašytas, feisbuko poste, o aš galiu tiktai nuo savęs pridėti, jeigu jau mes kalbame apie rinkimus. Taip, aš irgi labai gerai vertinu Seimo narės darbą ir Nemenčinės apygardos gyventojus kviečiu balsuoti už Ritą Tamašunienę.“

„Dienos temos“ pokalbyje – Skirmantas Malinauskas, buvęs ministro pirmininko patarėjas, taip pat Aidas Puklevičius, viešųjų ryšių ekspertas.

– Skirmantai, noriu pirmiausia nuo paties pradėti. Iki šiol už lėšų skyrimą gatvei, kurioje gyvena premjeras su šeima, asfaltuoti buvo kritikuojamas, na, kalamas prie kryžiaus susisiekimo ministras ponas Jaroslavas Narkevičius. Tai, ką parašė vakar feisbuke Silvija Skvernelė, tarsi atima iš jo visus nuopelnus už tą keliuko asfaltavimą, dėl ko jūsų nuomonės su premjeru buvo išsiskyrusios. Tai kaip dabar tam ministrui jaustis?

S. Malinauskas: Bet kuriuo atveju susisiekimo ministro prerogatyva yra keliai ir tai akivaizdu. Didesnis klausimas, kokiu būdu vidaus reikalų ministrė galėtų būti atsakinga už tą sritį. Kiek aš suprantu, kalbama būtent apie Seimo narę, į kurią kreipiasi Upės gatvės bendruomenė, bet čia turbūt bendresnis klausimas, kuris matosi žiūrint į LLRA, kad tai yra partija, turinti ar ministrą, ar, sakykime, rajono merą, ar Europos parlamentarą, – iš principo vieni kitiems daro labai didžiulę įtaką.

Jeigu tuo metu eilinė Seimo narė – aš suprantu, kad premjeras kalba apie ponią R. Tamašunienę kaip apie eilinę Seimo narę, – gali nueiti pas rajono merę ir pasakyti, kad, žiūrėkit, reikia vieno ar kito kelio, aišku, tai irgi kelia daug klausimų. Vienintelis dalykas, jeigu ponia R. Tamašunienė tai darė būdama jau ministrė, tada yra teisinis klausimas, nes, be jokios abejonės, S. Skvernelis, būdamas ministras pirmininkas, yra tiesioginis visų ministrų vadovas ir, be jokios abejonės, joks ministras šiuo atveju negali rūpintis savo tiesioginio vadovo gerove. Tai yra VTEK labai aiški praktika. Aš sutikčiau, kad iš to įrašo nėra iki galo aišku, kas turėta galvoje. Galbūt dėkojama už kažkokius senus nuopelnus, ypač jeigu ponia R. Tamašunienė su ponia S. Skvernele nėra bendravusi.

Rita Tamašunienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jeigu mes šnekame, kad galima balsuoti už Seimo narį dėl keliuko, tai mes nusileidžiame, atsiprašant, į tokią parapinę politiką, priartinant prie šitos rinkimų apygardos rinkėjų kalbos, į situaciją „plintusovą“. (A. Puklevičius)

– Na, bet tas kelias nėra išasfaltuotas labai seniai. Noriu paklausti Aido Puklevičiaus: ministras pirmininkas sako, kad už R. Tamašunienę agituojanti žmona tiesiog išsakė pilietinę poziciją ir viskas čia gerai. Ar pačiam irgi atrodo, kad viskas gerai?

A. Puklevičius: Formaliai sakant, prisikabinti nelabai gali, nes yra privačioje grupėje, kur viso labo 75 nariai, ten šeši „postai“, man atrodo, per visą egzistavimo laiką. Tai negaliu sakyti, kad ji siekia nulemti rinkimus visoje rinkimų apygardoje. Čia yra viena. Man liūdnesnis antras aspektas – pasirodo, aukščiausių šalies vadovų šeimose yra visiškai nesuprantama, kaip normaliose valstybėse funkcionuoja demokratija. Seimo nariai renkami į Seimą tam, kad leistų įstatymus, aktualius visai Lietuvai. Keliukų tiesimu kažkokiame rajone užsiima to rajono savivaldybė ir tam ji išrenkama.

Aš suprantu, Seimo narys turi bendrauti su savo apygardos rinkėjais. Jeigu jie turi skundų, problemų, jeigu turi nuoskaudų, jie tuo pasidalija, jis pataria būdus, kaip jas spręsti. Tačiau jo darbas nėra lakstyti po savivaldybes ir aiškinti, kas ką turi daryti. Nes kas tada tokiu atveju leis įstatymus? Tokiais atvejais išeis tokia situacija, kad valstybė prištampuoja krūvą įstatymų projektų, po to Seimo nariai net neapsvarstę juos patvirtina. Aš visiškai suprasčiau, jeigu, pavyzdžiui, premjero žmona būtų paraginusi balsuoti už ponią R. Tamašunienę dėl to, kad jai labai patinka jos, kaip Seimo narės, veikla, kad ji pritaria jos balsavimui už vaiko pinigus, už dar ką nors. Viskas būtų gerai. Jeigu man patinka tai, ką daro nacionaliniu lygmeniu, jos pagrindu išrinktas Seimo narys. Bet jeigu mes šnekame, kad galima balsuoti už Seimo narį dėl keliuko, tai mes nusileidžiame, atsiprašant, į tokią parapinę politiką, priartinant prie šitos rinkimų apygardos rinkėjų kalbos, į situaciją „plintusovą“.

Saulius Skvernelis ir Silvija Skvernelė / E. Genio/LRT nuotr.

– Na, turbūt reikėtų atsiminti ir tai, kokie yra konstituciniai įpareigojimai Seimo nariui, kuris renkamas atstovauti visos tautos reikalams ir rūpintis jais, kaip ir minėjo A. Puklevičius. Kai pamačiau tą įrašą feisbuke, aš nelabai patikėjau žmogumi, kuris man sakė, kad tas įrašas nėra klastotė, nors šiaip neturiu nė menkiausio pagrindo tuo žmogumi netikėti.

Skirmantai, kai mes kalbėjome ryte, dar irgi nebuvome tikri, kad tai nėra klastotė, kol paaiškėjo, kad tai tikras įrašas. Kodėl pačiam galėjo sukelti abejonių tas įrašas?

S. Malinauskas: Vakar vakare iš daug žurnalistų gavau šitą žinutę. Turbūt pirma parašė Liuda Kudinova. Aš tikrai jai parašiau, kad tai klastotė, tada pradėjo aiškintis, paskui atėjo komentarai iš Vyriausybės biuro. Aš galiu atkreipti dėmesį į vieną paprastą dalyką. Man atrodė keista, kad, sakykim, už kelio asfaltavimą dėkojama ministrei, nors, mano galva, kelias yra pati didžiausia ministro pirmininko problema per kadenciją. Tai buvo skandalas, kuris jį lydėjo. Ir, tiesą pasakius, aš labai sunkiai suprantu, už ką dėkoti, nes Lietuvos lenkų rinkimų akcija, net jeigu ponia R. Tamašunienė labai labai gerai dirba arba ponas J. Narkevičius, nepaisant visų skandalų, šiuo atveju sukūrė skandalą, kuris palietė ir premjero komandą, ir patį premjerą asmeniškai. Tiesą pasakius, man būtų labai sunku suprasti, kiek kelios tonos asfalto gali būti lyginamos su reputacija ir kitais dalykais.

Tikint net ir geriausiais norais, aš manau, kad šitas skandalas turėtų būti pamoka kitiems politikams. Aišku, aš ir pats tokių klaidų esu padaręs per kadenciją. Kalbant apie socialinius tinklus, diskutuodamas, rašydamas kartais ne visada pagalvoji. Kartais ir pasakai tiesą to nenorėdamas, galbūt kam nors įžeidžiai ar panašiai. Šiuo atveju aš nežinau konteksto, man sunku kalbėti.

Skirmantas Malinauskas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ar tas įrašas prisideda sprendžiant komunikacinę, vadinkim, krizę apskritai keliuko reikalu?

S. Malinauskas: Aš manau, kad jis labai aiškiai parodo, jog yra kelios politinės tradicijos ir partijos. Pavyzdžiui, kalbant apie LLRA, tai yra politinė jėga, kur žmonės taip ir tvarkosi keliukų reikalus arba bet kokius kitokius reikalus, tai yra, jeigu tu įsivaizduoji, kad, sakykim, turi keletą merų, paskui turi frakciją ir keletą ministrų Seime, tai vieni iš tikrųjų turbūt galvos apie valstybės interesą, kiti galbūt galvos apie savo apygardų interesą, apie savo partijų interesą. Beje, priminčiau, kad ir dabar yra politikų, kurie labai aktyviai savo kampanijoje akcentuoja kelius, tvarkomą infrastruktūrą ir t. t. Mums reikia patiems paklausti, ar iš rinkėjų pusės nėra užsakymų tokiai nebūtinai skaidriai politikai. Bet, be jokios abejonės, šiuo atveju raginti balsuoti už Seimo narį, kuris merą paragino pakloti asfaltą, mano galva, nėra labai apdairu, nes tai visą laiką sukelia daug interpretacijų.

– Na, tokių sąsajų su balsavimais buvo ir prezidento rinkimuose. Ne už kelią, bet už kitokį kelią – už estakadą. Noriu paklausti A. Puklevičiaus: kokį signalą šia žinute gali norėti rinkėjams – turiu omeny LVŽS rėmėjams – siųsti ponia S. Skvernelė ir ponas S. Skvernelis? Atrodo, kad S. Skverneliui jokių neaiškumų tas įrašas nekelia ir jis jam pritaria.

A. Puklevičius: Kai jis buvo parašytas, aš nemanau, kad buvo apskritai kažkokie signalai siunčiami, nes, kaip sakiau, juo pasidalinta privačioje grupėje su labai ribotu dalyvių skaičiumi. Tikrai nemanau, kad su intencija, jog jis plistų, būtų platinamas. Tiesiog parašytas ne laiku ir ne vietoje, tikrai be kažkokių signalų. O po to vėlgi ne signalas, o bandymas suktis iš situacijos. Aišku, paradoksalus dalykas, kad teisindamas sutuoktinės poelgį premjeras sako, jog būtų labai keista, jeigu jo žmona būtų agitavusi už konservatorius arba liberalus. Prisimenant, kad prieš 2016 metų rinkimus jis matavosi ne tiktai „valstiečių“ rinkimų sąrašo drabužius, lygiai taip pat buvo pašnekama apie galimybes kartu su Liberalų sąjūdžio sąrašu, su socdemais. Jeigu tada jie buvo geri, tai nežinau, kas per šiuos metus įvyko radikalaus, kad žmona turėtų būti vejama iš namų dėl to, jog drįso balsuoti už ką nors kitą, o ne jo partiją.

Aidas Puklevičius / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Skirmantai, jeigu šią dieną būtumėte premjero patarėjas, ką patartumėte? Kaip arba ką būtumėte pataręs ryte po šio įrašo daryti premjerui?

S. Malinauskas: Mano patarimas buvo labai aiškus kalbant apie krizę, kai ją buvo galima išspręsti atsisveikinant su susisiekimo ministru ir iš principo bent iš dalies performuojant komandą. Iš tikrųjų ta Vyriausybė, kuri buvo iki LLRA, ir ta Vyriausybė, kuri buvo suformuota po prezidento rinkimų, kai prisijungė LLRA, mano akimis, yra gana skirtingi dariniai. Ir aš su nerimu žiūriu, kaip viskas dėliosis ateityje. Aš puikiai suprantu, kad galima turėti skirtingas pozicijas. Aš suprantu, kad R. Tamašunienė – ji yra ministrė, yra matoma – gali būti populiari ir premjeras gali ją remti, bet vis tiek yra tam tikri principai, kurių reikėtų laikytis. Man atrodo, kad bandyti vilioti rinkėjus taisomais keliais tikrai neverta, ypač Seimo nariams.

Mano patarimas būtų labai paprastas ir ministrei, ir visiems kitiems – atsakyti į klausimus. Ponia R. Tamašunienė, deja, pakomentavo labai skurdžiai per savo atstovę spaudai. Man atrodo, bet kuris politikas – tai nėra pasirinkimo klausimas – yra skolingas visuomenei atsakymus ir tie atsakymai turėtų būti išsamesni.

– Aidai, ar patį tenkina tie atsakymai, kuriuos šiandien gavome ir iš pono S. Skvernelio, ir iš ponios R. Tamašunienės per atstovę?

A. Puklevičius: Visiškai nesvarbu, mane, kaip rinkėją, tenkina ar netenkina, nes aš priklausau tiems, pagal apklausas, 45 procentams, kurie yra pasakę, kad ateis balsuoti ir yra apsisprendę, už ką balsuos. Tai nelabai mano požiūrį tiek vienmandatėje, tiek daugiamandatėje apygardoje pakreiptų. Tačiau jeigu klausiate apie tuos žmones, kurie dar neapsisprendę, kurie svarsto iki paskutinės minutės, jiems, ko gero, būtų įdomu išgirsti, ką šioje situacijoje mano ir ministrė, ir premjeras, ir kiti žmonės, kokia jų pozicija ir dėl keliuko asfaltavimo, ir dėl interesų derinimo, apskritai – kuo užsiima šalyje prezidentas, Vyriausybė, kuo užsiima Seimo nariai, savivaldybės, apskritai, kaip tvarkomasi.

Aš nesakau, kad čia Lietuvos problema, ne. Kiekviena šalis turi po savo tiltą į niekur, kurį nutiesia kažkoks senatorius arba dar kas nors, kad įtiktų savo rinkėjams, iššvaistydamas nacionalinio biudžeto lėšas. Mes nesame unikalūs, bet pradėkim vieną kartą rimtai šnekėti apie tuos dalykus, kad baigtųsi tie visi „pageidavimų koncertai“, svarstant biudžetą, su visokių kermošių stogais, dar kuo nors, tuo pačiu keliuku. Mes visą laiką lipsime ant to paties grėblio ir visąlaik su tais pačiais guzais kaktoje, o po to visąlaik stebėsimės – kodėl šitoje situacijoje niekas nesikeičia? Todėl nesikeičia, kad tingime ir nenorime apie tai šnekėti. Šnekėt daugiau, išsamiai ir į temą, ir iš esmės.