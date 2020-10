Netikėtas Karbauskio pareiškimas prieš atiduodant balsą Kaune: bendra koalicija su korservatoriais – įmanoma

„Valstiečių“ pirmininkas Ramūnas Karbauskis teigia įsivaizduojąs bendrą darbą koalicijoje su konservatoriais. Be to, valdančiųjų lyderis teigia atsiprašąs tų politikų, kurie dėl jo poelgių per pastaruosius ketverius metus galėjo įsižeisti.

„Jei kas nors per tą laikotarpį iš mano pusės buvo nekorektiška ar neteisinga – tai tų žmonių atsiprašau. Politikų taip pat. Bet mes, atrodo, sąžiningai tarnavome žmonėms“, – balsą išankstiniuose rinkimuose į Seimą atėjęs atiduoti Kaune žurnalistams sakė R. Karbauskis.

R. Karbauskis teigė, kad nėra taip, jog jis apskritai atmestų galimybes dirbti su kuria nors iš politinių partijų.

„Tokios tikriausiai dabar nėra. Bet vėlgi, kokie interesai? Partijos, kurdamos koalicijas, pasirašo sutartis ir yra Vyriausybės programos“, – teigė R. Karbauskis.

Ramūnas Karbauskis balsavo Kaune / BNS nuotr.

Anot jo, priklausomai nuo konservatorių pozicijos, bendras „valstiečių“ darbas koalicijoje yra įmanomas ir su šiuo metu gausiausias opozicine jėga.

„Jeigu šnekėsis po rinkimų ir nenorės, kad bet kokia kaina „valstiečiai“ nebūtų valdžioje, kaip buvo 2016-aisiais, tai bus apie ką šnekėti. Aš tikiuosi, kad tarp jų bus tie, kurie yra krikščionys demokratai, o ne liberalai, iš tikrųjų norės koalicijos su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga“, – teigė politikas ir gyrėsi valdančiosios partijos planais dešimčiai metų į priekį.

„Mes turime vieną išskirtinį dalyką per šią kadenciją padarę – mes turime planą dešimčiai metų į priekį. Labai išsamų, ir jis yra mūsų rinkimų programa. Manau, kad tai yra išskirtinis dalykas. Anksčiau jokia kita partija, kuri eidavo į rinkimus, tokio plano neturėjo“, – aiškino „valstietis“.

Seimo rinkimai vyks šį sekmadienį – spalio 11 dieną.