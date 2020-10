Rinkimai COVID-19 nualintame Raseinių r.: eilėse laukia po kelias valandas, o darbuotojams trūksta apsaugos priemonių

Lietuvoje nuo koronaviruso mirė dar 5 žmonės, visi priklausė rizikos grupei, užregistruotas 81 naujas užsikrėtimo COVID-19 atvejis. Koronavirusui neslūgstant Raseiniuose, rajone nuo penktadienio gali būti paskelbtas vietinis karantinas, per kurį bus ribojamas gyventojų judėjimas nesant būtinybės. O balsavimui namuose besirengianti Raseinių-Kėdainių apygardos rinkimų komisijos pirmininkė sako, kad trūksta apsaugos priemonių, reikalingų vykstant pas sergančius ir izoliacijoje esančius žmones.

Prie Raseinių-Kėdainių rinkimų apygardos – rinkėjų eilė.

„Laukiame pusę valandos, matyt, reikės, dar pusę – valandą pralauksime. Oras geras, nieko baisaus“, – sako iš anksto balsuoti atvykęs vyras.

„Pustrečios valandos (laukiame eilėje – LRT.lt). Blogai. Blogai (vertiname situaciją – LRT.lt), visai nepasiruošę“, – skundžiasi kitas vyras.

Pasak Raseinių mero Andriaus Bautronio, kantrybės gyventojams gali prireikti ir daugiau – jei Vyriausybė pritars, nuo penktadienio rajone planuojama skelbti dviejų savaičių vietinį karantiną.

„Pats karantinas neapribos judėjimo po Raseinių rajoną, kadangi vis dėl to žmogaus judėjimo laisvės mes varžyti nebegalime. Vyksta rinkimai, tai tas irgi aktualu. Įsijungia kiti mechanizmai – kad be būtinybės nevykti, be priežasties neišvykti, tik su esamu poreikiu – vykti į balsavimą, gydymo įstaigą, prekybos centrą“, – aiškina Raseinių rajono meras.

Penktadienį rajone prasidės ir balsavimas namuose, tačiau nuotaikos rinkimų apygardoje neramios – apsauginių komplektų, kuriuose kelnės, chalatai ir akiniai – čia liko vos keli.

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tokią aprangą vilkintys komisijos nariai turės eiti pas izoliacijoje esančius ar COVID-19 sergančius rinkėjus. Komisijos pirmininkė Nijolė Juknienė sako, jog registracijai dar nesibaigus jų jau apie tris dešimtis, dar bus balsuojama ir Blinstrubiškių socialinės globos namuose, kuriuose serga apie 40 gyventojų. Apygarda esą gavo 43 specialios aprangos komplektus.

„Apylinkių mūsų apygardoje yra 60. Tai jei mes daugintume po du komplektus 60-čiai apylinkių, tai mums reikia šiai dienai 120 komplektų. Ir tokiu atveju, jie nueis pas vieną rinkėją balsuojantį namuose ir sergantį COVID-19. VRK klausė kiek kokių priemonių reikia ir mes pateikėme savo poreikį ir buvome užsiprašę 100 vienetų komplektų, tačiau vakar gavome atsakymą, kad gauname tik 10“, – aiškina Raseinių-Kėdainių rinkimų apygardos pirmininkė.

Išankstinis balsavimas (asociatyvi) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė sako, netrukus bus išdalyta daugiau apsaugos priemonių.

„Šiandien kaip tik kreipiausi į Sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu nuo rytojaus išduoti visoms komisijoms Lietuvoje ir antrajam rinkimų turiniui skirtas asmens apsaugos priemones“, – tikina VRK pirmininkė.

Išankstinis balsavimas (asociatyvi) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šiomis dienomis į apygardą rinkimų apylinkių komisijų pirmininkai užsuka pasiimti ne tik balsalapių, bet ir apsaugos priemonių, dezinfekcinio skysčio.

„Pas mus daug sergančių rajone ir negali žinoti, kas ateis. Aišku mes ruošiamės taip, kad būtų kuo didesni atstumai, kad patalpos būtų vėdinamos, darom viską, bet kaip ten bus – aišku, to nerimo yra“, – nurodo Betygalos rinkimų komisijos pirmininkas Ramūnas Maciukevičius.

„Saviizoliacijoje iš tikrųjų yra. Viduklėje sergamumas yra didelis, tačiau nėra užsiregistravusių, nes gavau daug skambučių, kad žmonės tiesiog klausia, kodėl neįmanoma 1885 prisiskambinti“, – pasakoja Viduklės rinkimų komisijos pirmininkė Regina Morkuvienė.

Išankstinis balsavimas (asociatyvi) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

VRK pirmininkė pripažįsta, kad trumpąja linija prisiskambinti sunku – tokios didelės jos apkrovos esą neplanuotos. Tačiau užsiregistruoti galima ir užpildžius specialią formą arba parašyti elektroninį laišką.

Dabar visoje Lietuvoje užsiregistravę apie 700 saviizoliacijoje esančių rinkėjų.