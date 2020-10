Mistinis BDAR kartais primena absurdą: kodėl santuokas viešina, o informaciją apie viešus asmenis slepia?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) įsigaliojo jau daugiau nei prieš dvejus metus, tačiau dėl jo naudojimo vis dar kyla klausimų. Kol kai kurios institucijos dengiasi reglamentu ir atsisako, pavyzdžiui, teikti informaciją žiniasklaidai apie viešus asmenis, kitos – ir toliau privačių asmenų duomenis laisvai skelbia internete.

Portalui LRT.lt ekspertai kalbėjo, kad BDAR tikslas – saugoti asmens duomenis, o kartu ir teisę į privatų gyvenimą. Visgi pastebima situacijų, kuomet reglamento naudojimas sukelia daugiau klausimų, nei gali pateikti atsakymų.

Pavyzdžiui, kodėl santuokas sudarančių asmenų sąrašas skelbiamas internete, nors patys besituokiantieji to gali ir nenorėti? Arba kodėl valdžios institucija atsisako pateikti informaciją apie viešą asmenį, prisidengdama BDAR, nors tai nėra draudžiama?

O ir skundų dėl BDAR pažeidimų, kaip rodo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenys, kasmet daugėja.

Santuokos – kaip ant delno

Kai kuriuos duomenis, net ir galiojant BDAR, valstybės ir savivaldybių institucijos skelbia. Pavyzdžiui, asmenų, ketinančių įregistruoti santuokas Civilinės metrikacijos skyriuose, sąrašus. Savivaldybės savo internetiniuose puslapiuose skelbia, kokiu metu poros tuoksis, taip pat jaunųjų vardus, pavardes ir gimimo datas.

Portalas LRT.lt su klausimais apie tokių duomenų skelbimą kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę. Vien Vilniuje, iki šių metų spalio 6-osios, susituokė 1954 asmenys, į santuokų apskaitą taip pat įtrauktos 837 bažnytinės santuokos, sudarytos Vilniaus mieste.

Sostinės savivaldybės atstovai portalui LRT.lt nurodė, kad Civilinės metrikacijos skyrius vadovaujasi įstatymais, kurie įpareigoja civilinės metrikacijos įstaigas apie prašymo įregistruoti santuoką pateikimą informuoti ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos.

Vestuvės / Shutterstock nuotr.

Kaip teigė savivaldybės atstovai, asmens duomenų tvarkymas, įskaitant ir skelbimą interneto svetainėje, turi remtis viena iš sąlygų, numatytų BDAR – kai tvarkyti duomenis būtina tam, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė arba kai siekiama atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui.

„Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad viešas norinčiųjų susituokti asmenų duomenų skelbimas atitinka BDAR įtvirtintą teisėto tvarkymo sąlygą, t.y. tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė <...>

Viešo skelbimo apie būsimą santuoką tikslas – sudaryti galimybę suinteresuotiems asmenims pareikšti Civiliniame kodekse nustatytų kliūčių sudaryti santuoką buvimą“, – nurodė savivaldybės atstovai.

Jeigu reguliavimo tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis, paminėta informacija neturėtų būti skelbiama.

Pagal BDAR punktą, kuriuo remiantis skelbiami santuokas sudarančių asmenų sąrašai, duomenų subjektas, paprasčiau tariant – besituokianti pora, neturi teisės nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų skelbiami viešai. Vilniaus miesto savivaldybės atstovai teigė, kad pildydami prašymą dėl santuokos registravimo jaunieji susipažįsta su tokia nuostata, kartais ir pasiteirauja dėl nustatytų reikalavimų.

Savivaldybė nurodė negavusi skundų dėl tokių duomenų skelbimo, tačiau, kaip portalui LRT.lt komentavo bendrovės „Dataistic.io“, teikiančios duomenų apsaugos atitikties paslaugas, vadovas Julius Zaleskis, dėl tokio reguliavimo atitikimo BDAR būtų galima kelti klausimą.

„Jeigu reguliavimo tikslą galima pasiekti kitomis priemonėmis, paminėta informacija neturėtų būti skelbiama“ – nurodė J. Zaleskis.

Julius Zaleskis / BNS nuotr.

Asociacijos prezidento vizitai – paslaptis

Visgi yra situacijų, kuomet prisidengiant duomenų apsauga, duomenys nėra suteikiami, net kai kalbama apie viešus asmenis. Dar vasarą portalas LRT.lt susidūrė su situacija, kuomet Vyriausybės kanceliarija atsisakė suteikti informaciją apie tai, kiek kartų Vyriausybės rūmuose lankėsi Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Valdas Sutkus.

Tuomet buvo pranešta, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl stambaus masto kyšininkavimo, prekybos poveikiu, turto iššvaistymo ir dokumentų klastojimo. Įtarimai buvo pareikšti ir V. Sutkui. Netrukus po to žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad kai kurie Vyriausybės nariai buvo susitikę su LVK prezidentu V. Sutkumi, Vyriausybės kanceliarijos pavedimu. Tiesa, premjeras Saulius Skvernelis tuomet teigė, kad su V. Sutkumi nebendravęs daugiau nei metus.

Pasirodžius tokiai informacijai portalas LRT.lt nutarė išsiaiškinti, kiek kartų V. Sutkus lankėsi Vyriausybės rūmuose ir su kuo bendravo. Tačiau Vyriausybės kanceliarija atsakė tokių duomenų nefiksuojanti, o jei fiksuotų, neva negalėtų jų viešinti be V. Sutkaus sutikimo, nors jis ir atitinka įstatymuose numatytą viešo asmens apibrėžimą. Visgi anksčiau žiniasklaidai duomenys apie kai kurių asmenų apsilankymus Vyriausybėje buvo atskleisti.

Valdas Sutkus paleidžiamas iš teismo salės / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau, kaip teigė Vilniaus universiteto lektorius J. Zaleskis, BDAR nereikalauja žmogaus sutikimo duomenų naudojimui.

„Tai – vienas iš alternatyvių pagrindų duomenų rinkimui. Kitas pagrindas, kuriuo paprastai pasiremiama tokiais atvejais – teisėti žiniasklaidos ir visuomenės interesai, jeigu žmogaus interesas nėra šiuo atveju svarbesnis“, – sakė monografijos „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir asmens duomenų apsaugos teisė“ autorius.

Kitas pagrindas, kuriuo paprastai pasiremiama tokiais atvejais – teisėti žiniasklaidos ir visuomenės interesai, jeigu žmogaus interesas nėra šiuo atveju svarbesnis.

Anot jo, teisę gauti informaciją iš institucijų suteikia ir Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas. Kaip komentavo J. Zaleskis, jeigu žiniasklaida gali rūpestingai ir atsakingai pagrįsti tokio intereso buvimą ir kad žmogaus interesas nėra šiuo atveju svarbesnis – dėl jo statuso, susitikimų pobūdžio ir reikšmės visuomenei – BDAR kliūčių informacijos pateikimui nemato.

Yra vietos piktnaudžiavimui

Kaip portalui LRT.lt komentavo Vilniaus universiteto lektorius J. Zaleskis, BDAR paskirtis yra apsaugoti žmogaus teises, o ypač – teisę į asmens duomenų apsaugą, kuri kilo iš teisės privatų gyvenimą apsaugos. Visgi jis neatmeta, kad yra situacijų, kai BDAR gali būti ir piktnaudžiavimo įrankiu.

„BDAR gina visus nepaisant jų viešumo, bet reikalauja asmens duomenų apsaugą subalansuoti su kitomis vertybėmis ir visuomenės interesais. Pavyzdžiui, BDAR leidžia rinkti informaciją remiantis teisėtu interesu, jeigu duomenis renkanti organizacija gali pagrįsti tokį interesą, o žmogaus interesas nėra svarbesnis“, – komentavo Vilniaus universiteto lektorius J. Zaleskis.

Internetinė parduotuvė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Paklaustas apie tai, ar BDAR taikyme galimi piktnaudžiavimo atvejai, kai, pavyzdžiui, juo prisidengiama nenorint suteikti informacijos žiniasklaidai, J. Zaleskis kalbėjo, kad dėl savo abstrakčių principų, vertinamųjų kriterijų ir formaliai suprantamos duomenų apsaugos, BDAR yra atviras interpretacijai.

„Todėl BDAR gali būti naudojamas kaip įrankis nepateikti informacijos, o kai kuriais atvejais – piktnaudžiauti vieno asmens interesą pastatant aukščiau kitų asmenų, organizacijos ar visuomenės interesų“, – kalbėjo VU lektorius. Pasak jo, siekiant išvengti tokių situacijų, svarbu BDAR taikyti vertybiškai pasveriant naudą, kurią atneša duomenų naudojimas, ir pavojus, kuriuos jis gali nulemti žmogui.

Kaip teigė „Dataistic.io“ vadovas, yra šiek tiek išplaukęs vertybinis BDAR kontekstas. Anot J. Zaleskio, istoriškai duomenų apsaugos reguliavimas atsirado iš teisės į privatų gyvenimą apsaugos. Tačiau šiandien ES duomenų apsauga laikoma jau savarankiška teise.

Todėl BDAR gali būti naudojamas kaip įrankis nepateikti informacijos, o kai kuriais atvejais – piktnaudžiauti vieno asmens interesą pastatant aukščiau kitų asmenų, organizacijos ar visuomenės interesų.

„Nors reguliavime dėl to trūksta aiškumo, jis turėtų apsaugoti asmenis nuo pavojų, ypač tų, kuriuos gali sukelti naujosios technologijos – tokios kaip dirbtinis intelektas ir biotechnologijos. Kita vertus, jeigu bus taikomas pernelyg formaliai, atsietai nuo pavojų žmonėms ir vertybių, duomenų apsaugos reguliavimas gali ne tik sutrikdyti tvarų technologijų vystymąsi, bet ir neprisidėti prie viešo intereso apsaugos“, – teigė VU lektorius J. Zaleskis.

Inspektorė: BDAR negali būti žurnalistų funkcijas ribojančiu instrumentu

Kaip portalui LRT.lt komentavo Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė, bendraujant su žiniasklaidos atstovais ir atsakinėjant į jų paklausimus, išryškėja opi problema – neteisingai interpretuojant reglamentą, nepagrįstai ribojama žurnalistų teisė į informaciją, kai kalbame apie žurnalistinius tyrimus, ypač susijusius su viešaisiais asmenimis.

„Tai ypač būdinga situacijoms, kai žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai) kreipiasi į valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas dėl informacijos (duomenų) suteikimo ir gauna neigiamą atsakymą motyvuojant reglamentu. Priešingai savo prigimčiai, reglamentas tapo valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priedanga, siekiant išvengti žiniasklaidos dėmesio gvildenant viešąjį interesą tenkinančias temas“, – rašoma raštu pateiktuose Žurnalistų etikos inspektorės atsakymuose.

Gražina Ramanauskaitė / BNS nuotr.

Pasak jos, žurnalistams atsisakoma suteikti prašomą informaciją motyvuojant tuo, jog tokia informacija yra apsaugos objektas pagal BDAR ir negali būti teikiama be atskiro duomenų subjekto sutikimo: „Kiekvieną situaciją reikia vertinti individualiai, tačiau asmens duomenų apsauga ir BDAR negali būti naudojami kaip žurnalistų funkcijas, būtinas demokratinėje visuomenėje, atlikti trukdantis instrumentas.“

Kaip nurodė inspektorė, analizuojant ir vertinant žiniasklaidą BDAR laikymosi kontekste galima daryti išvadą, kad žiniasklaida, ypač kalbant apie tradicines jos formas, veikia tinkamai. Daugiau problemų dėl duomenų tvarkymo teisėtumo kyla su netradicinėmis žiniasklaidos formomis, socialiniais tinklais.

Praėję metai Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (ŽEIT) buvo išskirtiniai tuo, kad kad daugiausiai skundų gauta dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo visuomenės informavimo priemonėse.

Kiekvieną situaciją reikia vertinti individualiai, tačiau asmens duomenų apsauga ir BDAR negali būti naudojami kaip žurnalistų funkcijas, būtinas demokratinėje visuomenėje, atlikti trukdantis instrumentas.

„Priešingai nei 2018 metais (ir ankstesniais metais), kuomet asmenys daugiausiai skundėsi dėl savo garbės ir orumo pažeidimų žiniasklaidoje, 2019 metais aktyviausiai siekta teisės į asmens duomenų apsaugą gynybos“, – nurodė ŽEIT.

Dėl galimo asmens duomenų tvarkymo pažeidimo per 2019-uosius ŽEIT gavo 133 skundus. O štai 2018 metais dėl galimo asmens duomenų tvarkymo pažeidimo gauti 69 skundai. Šiais metais tarnyba yra gavusi 318 skundų, iš kurių 98 skundai yra dėl galimų asmens duomenų tvarkymo žurnalistikos tikslais pažeidimų.

Skundų skaičius kasmet auga

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) duomenimis, skundu dėl BDAR pažeidimų skaičius kasmet auga. Pavyzdžiui, prieš trejetą metų – 2017-aisiais – tokių skundų buvo gauta 480. 2018-aisiais jų skaičius išaugo iki 859.

Praėjusiais metais inspekcija iš viso gavo 880 skundų dėl BDAR pažeidimų, o štai šiemet, iki spalio mėn., jau buvo gauta 700 tokių skundų.

Kaip VDAI aiškino portalui LRT.lt, vien ta aplinkybė, kad konkreti informacija yra laikoma asmens duomenimis, savaime nereiškia, kad BDAR draudžia ją teikti: „Asmens duomenys gali būti tvarkomi, įskaitant teikimą, jei laikomasi su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų, įtvirtintų BDAR, ir kai toks asmens duomenų tvarkymas gali būti pagrįstas bent viena teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga.

Tuo atveju, jei nėra nė vienos BDAR nurodytos asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, asmens duomenys negali būti tvarkomi.“

Paklausus, kokias BDAR taikymo problemas mato inspekcija, jos atstovai pirmiausia įvardijo žmogiškąsias klaidas. Anot jų, BDAR taikymo praktikoje ypač svarbūs darbuotojai. Kitaip tariant, gali būti gerai suplanuoti procesai, tačiau tinkamai į šiuos procesus neįtraukus ir neapmokius darbuotojų įvyksta klaidų.

„Pavyzdžiui, per pusantrų metų nuo BDAR taikymo pradžios Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija gavo ir išnagrinėjo 141 pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą viešajame ir privačiajame sektoriuose. Paveiktų fizinių asmenų skaičius sudarė daugiau kaip 163 tūkstančius. Darbuotojo žmogiškoji klaida lėmė daugiau kaip kas antrą asmens duomenų saugumo pažeidimą – 71 iš 141. Taigi, ši situacija parodo, kad BDAR klausimais turi būti dirbama su darbuotojais“, – nurodė VDAI specialistai.

Be to, jų teigimu, kyla problemų dėl vaizdo stebėjimo. Per pirmąjį šių metų pusmetį buvo gauti 517 skundų, kurių 83 buvo dėl vaizdo stebėjimo.

„Išlieka tendencija, kad gaunama daug skundų būtent dėl vaizdo stebėjimo už privačios sferos ribų, t. y. stebima ne savo teritorija, pvz., į vaizdo stebėjimo lauką patenka kaimynai“, – rašoma VDAI raštu pateiktuose atsakymuose.