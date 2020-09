Vietos valstybiniame darželyje negavę tėvai rado išeitį – šeimos darželius

Kauno rajone, trūkstant vietų ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, savivaldybė leido kurtis šeimos darželiams. Juos dabar lanko per šimtą vaikų. Rajono vadovai sako, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigų plėtra turi būti gerai apgalvota, todėl naujas vietas kuria moduliniuose, lauko darželiuose, rekonstruoja senus pastatus ir pirmą kartą nuomosis jau pastatytą darželį. Taip per metus rajone sukurta beveik 900 naujų vietų mažyliams.

Vietų visiems neužtenka

Domeikava. Viena iš didžiausių gyvenviečių Kauno rajone. Per metus gyvenamąją vietą čia deklaruoja iki pusės tūkstančio naujakurių. Seniūnė sako, daugiausia tai jaunos šeimos.

Domeikavoje veikia du savivaldybės darželiai, tačiau vietų juose visiems neužtenka.

Kauno rajono savivaldybė čia ir dar šešiose seniūnijose leido kurtis šeimos darželiams, tokiems kaip šis, „Lepečkojis“.

Jo įkūrėjos – buvusios privataus darželio darbuotojos, nusprendusios išbandyti naujovę. Šeimos darželį jos atidarė pirmajame išsinuomoto pastato aukšte. Darželį lanko 20 vaikų, juos prižiūri keturiese.

Darželis, asociatyvi nuotr. / BNS nuotr.

„Visą savaitę vykdome įvairiausias veiklas, dirbame pagal švietimo sistemos patvirtintas programas, pagal „18 žingsnių“, stengiamės vaikučius lavinti visapusiškai – kūrybiškumas, skaičiavimas, kūno kultūra, muzikinis išsilavinimas“, – sako viena iš šeimos darželio įkūrėjų Eglė Čerkauskienė.

„Visos atėjusios iš tos pačios srities, tai be jokių problemų tvarkomės su visais 20 vaikų ir tikrai galėtume ir daugiau turėti“, – priduria kita šeimos darželio įkūrėja Jurgita Urbaitytė.

Vaikų grupėje – daugiausia po 5 vaikus

Savivaldybė šeimos darželio auklėtojas įdarbina ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, apmoka patalpų nuomą, pasirūpina baldais. Vaikų grupėje daugiausia gali būti 5. Už jų maitinimą moka tėveliai – diena atsieina apie penkis eurus, bet neskaičiuojamas mokestis už ugdymą.

Maistas darželyje / BNS nuotr.

„Negavome valstybinio darželio, tai mums buvo tokia kaip ir problema, nes vis tiek reikia dirbti, grįžti į darbus. Ir labai netikėtai mums iškart po karantino pasiūlė šį darželį lankyti. Pasiūlė du šeimos darželius, abu apvažiavome, o šį išsirinkome vien todėl, kad čia yra keturios auklėtojos, patalpos naujai įrengtos, nauji žaidimai, o auklėtojos turi pedagoginį išsilavinimą“, – savo istorija dalijosi mama Agnė Valkavičienė.

Pažėrė kritikos, kad pedagoginis išsilavinimas vaikus prižiūrinčiajam nėra būtinas

Kuriant šeimos darželį, pedagoginis išsilavinimas vaikus prižiūrinčiam asmeniui nėra būtinas – rajono savivaldybė apmoka kursus, kuriuose dėstomi psichologijos, pedagogikos, pirmosios pagalbos pagrindai. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorė Daiva Jakavonytė-Staškuvienė sako, kad Europoje toks šeimos darželių modelis vertinamas teigiamai, tačiau esą su vaikais turėtų dirbti pedagoginį išsilavinimą turintys darbuotojai.

Darželis, asociatyvi nuotr. / BNS nuotr.

„Savivaldybė turėtų pergalvoti, kaip sustiprinti ugdymo turinį ir jo išpildymą, taip pat tai, kas teiks logopedo, socialinio pedagogo, psichologo pagalbą, ar yra šita sistema apgalvota. Nes jeigu grįšime prie Vakarų Europos valstybių, tai Suomijoje net ir 50 kilometrų specialistas važiuoja ir už tai valstybė moka, kad tik visas reikiamas paslaugas kiekvienas vaikas gautų“, – sako VDU Švietimo akademijos profesorė D. Jakavonytė-Staškuvienė.

Savivaldybės valdininkai sako, kad daugelis šeimos darželių įkūrėjų turi pedagoginį išsilavinimą, be to, esą juose numatyta teikti tik priežiūros, o ne ugdymo paslaugą.

„Teikiama tiek metodinė, tiek konsultacinė pagalba. Jeigu reikia ugdymo programą paderinti, kad vaikai galėtų kažką ugdytis, yra teikiama pagalba“, – tikina Kauno rajono savivaldybės atstovas Jonas Petkevičius.

Darželis, asociatyvi nuotr. / BNS nuotr.

„Kurie pradeda lankyti darželį, tokia erdvė ir tokia pirma vieta nuo mamos sijono yra pati geriausia, nes čia auklėtojų yra daugiau, čia gali ir panešioti, gali ir pamyluoti, gali ir pažaisti“, – sako mama Indrė Gridzijauskienė.

Per metus – 875 vietos darželinukams ir 2 mln. lėšų

Šeimos darželius dabar lanko 110 vaikų, įdarbintos 22 juos prižiūrinčios darbuotojos.

Domeikavoje spalį bus atidarytas ir naujas savivaldybės darželis. Jį lankys 160 vaikų – pirmą kartą savivaldybė nuomosis verslininko pastatytą darželį.

„Ilgalaikė nuoma, žinoma, turbūt su galimybe išsipirkti, bet tą darysime labai atsargiai, pamatuotai, nes ikimokyklinis ugdymas turi tokią tendenciją, kad kaimai, miesteliai, tos teritorijos sensta ir tas ikimokyklinio ugdymo poreikis mažėja“, – sako Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Be to, savivaldybė rajone stato modulinius darželius, įkūrė dvi lauko grupes, rekonstruoja senus pastatus ir pritaiko juos kaip darželius. Per šiuos metus sukurtos 875 vietos darželinukams ir 148 naujos darbo vietos. Tai kainavo du milijonus eurų.