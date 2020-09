Partijų debatai: ar reikia didinti finansavimą krašto apsaugai ir kaip turime elgtis Baltarusijos atžvilgiu?

Ar reikėtų didinti finansavimą krašto gynybai? Ar turėtume remti Baltarusijos opoziciją? Kaip turi būti priimami sprendimai Europos Sąjungoje (ES)? Į šiuos ir kitus klausimus antradienį vykusiuose debatuose atsakinėjo rinkimuose dalyvaujančių partijų atstovai.

Seimo rinkimams skirtą laidą LRT rengia savo iniciatyva. LRT TELEVIZIJA į debatų laidas dalyvius kviečia atsitiktine tvarka – burtų keliu. Burtai lėmė, kad antradienio laidoje susirėmė Nacionalinis susivienijimas, Liberalų sąjūdis, Lietuvos žaliųjų partija ir Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP).

Antradienio debatų temos: nacionalinis saugumas ir teisingumas.

Finansavimo gynybai didinimui prieštaraujančių nebuvo

Debatų pradžioje partijų atstovai išgirdo klausimą apie Lietuvos įsipareigojimą per artimiausią dešimtemtį skirti 2,5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) krašto gynybai.

Nacionalinio susivienijimo vadovas Vytautas Radžvilas teigė, kad sumanymas didinti finansavimą krašto apsaugai yra sveikintinas, tačiau kartu, anot politiko, juo priešinama visuomenė.

„Mąstanti visuomenės dalis supranta, kad šalies saugumas priklauso nuo dviejų dalykų – išmintingos ir toliaregiškos šalies užsienio ir saugumo politikos ir nuolatinės šalies visuomenės konsolidacijos, valstybės stiprinimo, kuris leistų atremti bet kokią agresiją“, – dėstė V. Radžvilas.

Jis pabrėžė manantis, kad nuolat didinant finansavimą krašto apsaugai, nedovanotinai apleidžiamos kitos svarbios šalies sritys ir dėl to, anot V. Radžvilo, Lietuvoje klesti socialinė atskirtis. Be to, V. Radžvilo manymu, dar viena šalies problema – nenuosekli užsienio politika.

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad liberalai žada laikytis įsipareigojimo ir toliau didinti finansavimą krašto apsaugai.

„Apmaudu ir reikia konstatuoti, kad ši Vyriausybė nepadarė nieko, kad šis finansavimas būtų tvariai ir nuosekliai didinamas“, – kritikavo V. Čmilytė-Nielsen.

Lietuva žaliųjų partijos lyderis Remigijus Lapinskas tikino, kad žalieji ketina laikytis 2 proc. nuo BVP skyrimo krašto apsaugai siekio. Jo kolega Mečys Laurinkus pabrėžė, jog pinigų krašto gynybai gali prireikti ir daugiau.

„Reikia įvertinti aplinkybes, kad Baltarusijoje gali atsirasti Rusijos karinės bazės ir apskritai gali susikomplikuoti mūsų santykiai su kaimynine valstybe, kurioje įsigalėja Rusija. Manau, šiuo atžvilgiu reikės peržiūrėti karinį biudžetą“, – komentavo M. Laurinkus.

Rinkimų debatai / D. Umbraso/LRT nuotr.

LSDDP sąrašo vedlys Linas Linkevičius teigė, kad „socialdarbiečiai“ rėmė ir rems įsipareigojimą didinti finanavimą krašto apsaugai.

„Gaila, kad kai kurios partijos iškrenta iš šio konteksto kai kada. Reikia tai pripažinti. Aišku, absoliuti dauguma dėl to sutaria“, – teigė L. Linkevičius.

Susiginčijo dėl veiksmų Baltarusijos atžvilgiu

V. Radžvilas, replikuodamas, pažymėjo, kad Lietuva turėtų keisti požiūrį į Rusiją, labiau jį priderindama prie Vakarų Europos valstybių pozicijų.

„Reikia rasti atramos taškus. Kai ką kitaip reikėjo daryti Baltarusijoje. Baltarusijoje mes padėjome Rusijai vykdyti hibridinio karo operaciją, kurios tikslas yra pastatyti poną A. Lukašenką į vietą“, – teigė Nacionalinio susivienijimo lyderis ir pridūrė manantis, kad dabartinė Baltarusijos opozicija nėra nešališka ir laisva.

L. Linkevičius teigė nesutinkantis su V. Radžvilu. Anot jo, Baltarusijos opozicija tiesiog nori laisvų rinkimų šalyje.

„Mes tam pritariame ir Europa tam pritaria“, – teigė jis.

Rinkimų debatai / D. Umbraso/LRT nuotr.

V. Radžvilas savo ruožtu atkirto, kad Baltarusijos opozicijoje reikėjo ieškoti Lietuvai naudingų žmonių, turinčių „tvirtą stuburą santykiuose su Rusija“.

„S. Cichanouskaja tikrai neatitinka šių kriterijų“, – teigė V. Radžvilas.

Jam iš dalies pritarė Liberalų sąjūdžio atstovas Raimundas Lopata, kuris tikino, kad Lietuva megzti glaudesnius santykius su Baltarusijos opozicija turėjo jau gerokai anksčiau.

„Iš tikrųjų mes nesubūrėme proeuropietiškos koalicijos“, – tikino jis.

Perspėjo apie pavojų būti užgožtiems ES

Partijų atstovai, kalbėdami apie ES valstybių priimamus sprendimus dėl sankcijų kitoms šalims, neslėpė manantys, kad šiame kontekste labai daug įtakos turi didžiosios Europos šalys.

Lietuvos žaliųjų partijos vadovas R. Lapinskas aiškino, kad Lietuva šiuo atveju didžiosioms ES valstybėms turi nuolat priminti apie savo istorines patirtis, apie kylančias geopolitines grėsmes.

„Mūsų Lietuvos diplomatija, įtakos centrai, kurie turi galimybę bendrauti su Europos Sąjungos pareigūnais ir įtakos grupėmis, turi pastoviai dirbti tam, kad aiškintų mūsų specifinę, unikalią patirtį“, – komentavo jis.

Rinkimų debatai / D. Umbraso/LRT nuotr.

LSDDP atstovas L. Linkevičius teigė, kad reikia atsargiai vertinti kvalifikuotos daugumos sprendimų priėmimo būdą ES, mat čia slypi ir sąjungos stiprybė, ir pavojus būti užgožtiems didesnių valstybių.

„Jeigu mažuma bus prispausta tokiais subtiliais klausimais, kaip saugumas ir gynyba, dauguma kažką lieps daryti, tai tikėtis nuoširdaus vykdymo būtų sudėtinga“, – aiškino politikas.

Liberalų sąjūdžio lyderė V. Čmilytė-Nielsen teigė, kad Lietuva ir toliau turėtų laikytis Rusijos izoliacijos principo, kol nebus atkurtas Krymo, Ukrainos teritorinis vientisumas.

„Nuo to mes trauktis niekaip negalime. Kita vertus, ir Europos Sąjungos viduje mes turime burti koalicijas, mums reikia ieškoti sąjungininkų“, – dėstė liberalė.

Nacionalinio susivienimo pirmininkas V. Radžvilas teigė manantis, kad ES remtis kvalifikuota dauguma ir tokiu būdu priiminėti sprendimus yra pavojinga Lietuvai. Jam pritarė partijos kolega Vytautas Sinica.

„Kvalifikuotos daugumos principas reiškia, kad bus šalių, kurios iš viso negalės perduoti nacionalinio intereso ir demokratiškai suformuluotos pozicijos į europinį lygmenį“, – aiškino V. Sinica.

Rinkimų debatai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Baksnojo pirštais į teisėkūros ydas

Debatuose antradienį partijų atstovų taip pat klausta, kokių sprendimų reikėtų imtis, kad Lietuvoje įstatymai būtų priimami, atsižvelgus į visuomenės interesus, pasikonsultavus su visuomene.

V. Čmilytė-Nielsen tikino, kad šios Seimo kadencijos metu parlamente priimta itin daug įstatymų pataisų, neretai, anot jos, buvo matoma ir proginių įstatyminių iniciatvų, kai Seimo nariai reaguodavo į rezonansinį įvykį ir registruodavo teisės aktų pakeitimus.

„Šito turėtų būti kuo mažiau. Kitas dalykas – reikia konstatuoti, kad mūsų ministerijos yra nusilpusios, jų teisės departamentai nėra tokie stiprūs kaip būdavo seniau ir dažnu atveju atnešami įstatymų projektai, kurie neatlaiko kritikos, kuriems Seimo Teisės departamentas turi ne vieną dešimtį pastabų. Reikėtų kalbėti apie sisteminę krizę“, – aiškino Liberalų sąjūdžio pirmininkė.

Nacionalinio susivienijimo vadovas V. Radžvilas akcentavo, kad Lietuva turi labai daug „neteisinės valstybės“ bruožų.

„Reikalingos labai radikalios reformos“, – teigė jis.

V. Radžilo kolega Algimantas Rusteika pridūrė, kad teisėjų, prokurorų etikos komisijų nariai turėtų būti skiriami visuomenės.

Rinkimų debatai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Apylinkių teismų teisėjai turi būti renkami, valstybės kontrolierius turėtų būti renkamas, apylinkių prokuratūrų prokurorai turi būti renkami, turi būti priimtas įstatymas dėl senaties netaikymo korupciniams nusikaltimams“, – siūlė jis.

„Socialdarbiečių“ atstovas L. Linkevičius akcentavo manantis, kad teisėkūrai trūksta kokybės, ekspertinio vertinimo. Jo kolega Juozas Bernatonis pažymėjo, jog ši problema yra sprendžiama. Anot jo, šiuo metu Seime po Konstitucinio Teismo nutarimų skubos ir ypatingos skubos įstatymų priėmimo atvejų gerokai sumažėjo.

„Svarstymas (įstatymų pataisų – LRT.lt) vyksta pakankamai nuodugniai, ilgai tiek komitetuose, tiek ir klausymuose“, – dėstė jis.

Pasak J. Bernatonio, didesnė problema tame, kad įstatymai „kuriami žulikams“.

„Jie (įstatymai – LRT.lt) apsunkinami draudimais visokiais, kad normalus žmogus nelabai gali juos suprasti ir juos vykdyti. Paprastai Vakarų pasaulyje įstatymas konstruojamas taip, kad jis būtų naudingas visuomenei ir sureguliuotų santykius, o jau žulikus gaudo atitinkamai tarnybos“, – tvirtino politikas.

Rinkimų debatai / D. Umbraso/LRT nuotr.

R. Lapinskas kritikavo dabartinę valdžią, pabrėždamas, kad politinė kultūra šios kadencijos Seime buvo „žemiausiame lygmenyje per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį“. Jo kolega Vytautas Nekrošius akcentavo, kad įstatymų leidyboje šiuo metu vyrauja socialistinis lenktyniavimas, kurio metu svarbiausia priimti kuo daugiau įstatymų, pamirštant jų kokybę.

„Ne taip viskas turi būti. Puikiai žinote, kad joks įstatymas gyvenimo nepakeitė. Jei galima nereguliuoti, tai ir nereikia reguliuoti. Jeigu žmonės gali ir be reguliavimo puikiai tvarkytis, tai tegul ir tvarkosi“, – kalbėjo V. Nekrošius.

Nacionalinio susivienijimo atstovas V. Sinica, kalbėdamas apie teisėkūrą, pažymėjo matantis valdžios baimę, kad į šiuos procesus įsilies visuomenė, rinkėjai.

„Niekada niekas niekaip nebandė skatinti visuomenės dalyvauti teisėkūros procesuose“, – atkreipė dėmesį jis.

Anot V. Sinicos, šią situaciją reikia keisti ir įgalinti visuomenę dalyvauti įstatymų keitimo procese.

Ar veikia civilinis turto konfiskavimo mechanizmas?

Antradienio debatuose partijų atstovai diskutavo ir apie Civilinio turto konfiskavimo įstatymą, kurio tikslas – atgrasyti asmenis nuo turto įsigijimo nusikalstamų veikų būdu.

Rinkimų debatai / D. Umbraso/LRT nuotr.

V. Čmilytė-Nielsen tikino, kad šio įstatymo idėja buvo gera, bet pačiu teisiniu dokumentu ji buvo sugadinta.

„Ta forma, kokia jis (įstatymas – LRT.lt) priimtas... Iš esmės nebelieka nekaltumo prezumpcijos ir gali būti susidorota su bet kuriuo, kam yra mestas kaltinimas, nebūtinai net įrodant kaltumo“, – komentavo liberalų atstovė.

LSDDP atstovas L. Linkevičius teigė pritariantis V. Čmilytei-Nielsen, pabrėždamas, kad civilinio turto konfisakavimo idėja minėtu įstatymu buvo iškreipta. Tiesa, L. Linkevičiaus kolega J. Bernatonis turėjo kitą nuomonę.

„Lyginant su pirminiu projektu, Seime tas projektas buvo pataisytas. Jis bent jau negalioja atgal kaip buvo numatyta, kad praktiškai galiotų atgal, ir tie įrodinėjimai būtų dar sudėtingesni. Tai nėra labai demokratiška priemonė, taikoma ypatingais atvejais. Lietuvoje ji priimta dėl tos politinės korupcijos, kuri pas mus yra. Tai yra kovos su korupcija priemonė“, – aiškino J. Bernatonis.

V. Radžvilas teigė pritariantis Civilinio turto konfiskavimo įstatymui. Anot jo, reikėtų eiti dar toliau.

Rinkimų debatai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Reikia išvalyti teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijas, nes šiuo metu Lietuvoje vykdomas selektyvus teisingumas“, – dėstė jis.

Lietuvos žaliųjų partijos lyderis R. Lapinskas akcentavo, kad, visų pirma, būtina šalyje įvesti visuotinį turto deklaravimą. Tuo metu žaliųjų atstovas V. Nekrošius pažymėjo, kad Civilinio turto konfiskavimo įstatymas, nors yra priimtas, yra „miręs“.

„Seime jis buvo pagerintas. Galiu pasakyti: 15 būdų, kaip padaryti taip, kad niekas niekada šio įstatymo nepritaikytų. Tai yra proginis įstatymas“, – kritikavo V. Nekrošius.

Liberalų sąjūdžio atstovas Eugenijus Gentvilas replikavo, kad Civilinio turto konfiskavimo įstatymas, kaip ir Lobizmo įstatymas, niekuo sąžiningiems Lietuvos piliečiams nebus naudingas.