Lėšų už studentams būtiną dokumentą keliai – tik ketvirtadalis pasiekė jų atstovybes

Kaip naudojami studentų sumokėti pinigai? Tokį klausimą kelia studentų judėjimas „Šauksmas“, mat tik ketvirtadalis už studentų pažymėjimus surinktų lėšų tenka studentų atstovybėms. Be to, dalis lėšų skiriama veikloms, nesusijusioms su pažymėjimo gamyba.

Nors už Lietuvos studento pažymėjimą (LSP) moka patys studentai, tik maža dalis praėjusiais metais surinktų lėšų nukrito į studentų atstovybių rankas. Didžioji dalis lėšų atiteko Lietuvos studentų sąjungai (LSS), o ji jas panaudojo LSP administravimo kaštams padengti ir darbuotojų, kurie su LSP gaminimu nesusiję, algoms mokėti.

Perduoti LSP administravimą vietinėms studentų atstovybėms neleidžia įstatymai, tačiau, kaip sakė LRT.lt pašnekovas, jei taip būtų padaryta, studentų atstovybėms liktų daugiau lėšų, tai sustiprintų jų savivaldą.

Sugrįžta ketvirtadalis sumos

Studentų judėjimo „Šauksmas“ narys Daumantas Skinkys pats analizavo šalies LSS ir atskirų šalies aukštųjų mokyklų finansų panaudojimą. Savo tyrime jis atkreipė dėmesį į tai, kad dalis už LSP gaunamų lėšų panaudojama su pažymėjimų gaminimu nesusijusioms veikloms ir į studentų atstovybių rankas grįžta tik mažoji dalis surenkamų pinigų.

„LSS, kaip organizacija, vykdo labai svarbią funkciją, jai pagal Mokslo ir studijų įstatymą iškeltas tikslas centralizuotai administruoti mokestį už LSP rinkimą. LSP mokestį vadinu socialinio kontrakto mokesčiu, nes tai mokestis, kurį moka visi be išimties studentai Lietuvoje. LSP kortelė yra būtina priemonė, kad studentas galėtų naudotis visa studijų infrastruktūra – bendrabučiais, bibliotekomis ir t. t.“, – portalui LRT.lt kalbėjo D. Skinkys.

Studentai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jo surinkti duomenys parodė, kad praėjusiais metais 25 tūkst. pirmakursių Lietuvoje įsigijo LSP ir LSS už tai gavo beveik 340 tūkst. eurų. Kaip pasakojo politinę ekonomiją studijuojantis D. Skinkys, šią sumą LSS išleidžia trimis būdais.

Didžioji dalis gautų lėšų yra skiriama LSP administravimui, gamybai, taip pat LSS biuro darbuotojų algoms. Ši suma, kaip portalui LRT.lt nurodė D. Skinkys, siekia 150 tūkst. eurų. Kitaip tariant, beveik pusę gautų pajamų.

Apie 100 tūkst. eurų, pasak D. Skinkio, LSS išleidžia asmenų, kurie nėra susiję su LSP administravimu, darbo užmokesčiui mokėti.

„Tai yra tiesiog vidinėms išlaikymo reikmėms. Tai yra, turbūt, skandalingiausios išlaidos, nes studentai privalomai moka LSP mokestį, bet jie neturi jokių galimybių kontroliuoti to, kad LSS išmoka sau algas“, – pasakojo studentų judėjimo „Šauksmas“ narys.

Galiausiai, kaip rodo D. Skinkio surinkti duomenys, 2019-aisiais iš visos už LSP surinktos sumos studentų atstovybėms grįžo apie 90 tūkst. eurų.

„25 tūkst. studentų sumoka LSS 340 tūkst. eurų, bet į studentų atstovybes sugrįžta tik ketvirtadalis tos sumos. Didžioji dalis surinktų lėšų lieka LSS, o daugiau nei ketvirtadalis jos panaudojama su LSP nesusijusio darbo užmokesčio reikmėms“, – portalui LRT.lt kalbėjo D. Skinkys.

Studentai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pačios atstovybės gaminti negali

Studentas teigė, kad dabar galiojanti LSP administravimo ir už jį surinkto mokesčio paskirstymo sistema yra biurokratiškai labai neefektyvi ir tai, anot jo, yra didelė sisteminė problema.

„Kadangi politiškai mūsų studentų atstovybės ir studentų sąjungos yra labai uždaros, iš esmės studentai negali kontroliuoti, kaip leidžiami jų pinigai. Tai yra labai blogai“, – teigė pašnekovas.

Anot jo, galima būtų kalbėti apie decentralizuotą studento pažymėjimo gamybos sistemą, kokia yra būdinga Vakarų universitetams. Kaip sakė D. Skinkys, reikėtų užtikrinti, kad LSP nebūtų klastojamas, būtų skaidriai vykdomas jo administravimas ir tuomet daugiau pinigų liktų pačioms studentų atstovybėms: „Taip būtų geriau susiejami saitai tarp studentų ir universitetų, geriau būtų plėtojamos studentų savivaldos.“

Visgi dabar įstatymai numato centralizuotą sistemą, o tai, pasak D. Skinkio, yra palanku LSS, nes taip garantuojamas pajamų šaltinis, o Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) centralizuotą sistemą yra lengviau kontroliuoti.

Kai startavo vienodas nacionalinis LSP, jis buvo ir iki šiol yra ISO standartus atitinkanti kortelė su magnetine laikmena bei holograma. Tai reiškia, jog LSP yra saugusis dokumentas, griežtai reglamentuojamas teisės aktų.

LSS paklaustas, ar būtų galima decentralizuoti LSP gamybos administravimą, jos vadovas Eigirdas Sarkanas teigė, kad, norint tai padaryti, pirmiausia reikėtų keisti Mokslo ir studijų įstatymą, nes būtent jame reglamentuojama, kad LSP gamybos administravimas yra LSS atsakomybė.

„Iki 1998 metų, kol nebuvo pereita prie bendros LSP gamybos bei administravimo, egzistavo įvairūs net 35 rūšių studentų pažymėjimai, nors tuo metu veikė tik 15 aukštųjų mokyklų. Kai startavo vienodas nacionalinis LSP, jis buvo ir iki šiol yra ISO standartus atitinkanti kortelė su magnetine laikmena bei holograma. Tai reiškia, jog LSP yra saugusis dokumentas, griežtai reglamentuojamas teisės aktų“, – nurodė LSS vadovas.

E. Sarkanas / LSA nuotr.

Kaina – nuo 6 iki 20 eurų

LSP yra tai, be ko aukštojoje mokykloje studijuojantis žmogus gali sunkiai išsiversti. Tą nurodo ir pati studentų sąjunga, ji savo internetiniame puslapyje rašo, jog tai yra vienintelis dokumentas, įrodantis studento statusą.

„Jis suteikia teisę naudotis aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, naudojamas laikant egzaminus, sužinant pažymius bei jungiantis prie aukštosios mokyklos vidinės informacinės sistemos“, – rašoma LSS interneto svetainėje.

Be to, LSP studentams suteikia įvairias nuolaidas, svarbiausia iš jų – nuolaida viešajam transportui. Pavyzdžiui, Vilniuje mėnesį galiojantis viešojo transporto bilietas be nuolaidos kainuoja 29 eurus, o štai studentui LSP suteikia galimybę šį bilietą įsigyti už kiek mažiau nei 6 eurus.

Šunys ir studentai / AP nuotr.

LSP kaina, kurią turi mokėti studentai, svyruoja nuo 6 iki 20 eurų. Mažiausią kainą moka laipsnio nesuteikiančių studijų ar dalinių studijų studentai. Į bakalauro studijas įstojusieji už pažymėjimą moka 16 eurų, o magistro programų studentams jis kainuoja 8 eurus.

Didžiausią sumą – 20 eurų – moka vientisųjų studijų ar rezidentūros studentai.

Už pažymėjimus – 339 tūkst. eurų

Kaip portalui LRT.lt komentavo LSS pirmininkas E. Sarkanas, tai, kiek LSP kainuos studentui, remiantis Švietimo įstatymu, lemia sutartis tarp LSS bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. LSS skaičiuoja, kad vieno pažymėjimo gaminimo savikaina siekia apie 10 eurų, į kainą įskaičiuojamos ir tokios išlaidos, kaip išmokos studentų savivaldoms už tarpininkavimą, susijusį su LSP administravimu.

„Tačiau dalis LSP yra gaminami nuostolingai, tą nuostolį kompensuojant brangesniais LSP, skirtais pirmos pakopos ar vientisųjų studijų studentams. Svarbu, kad LSP yra gaminamas visam studijų laikotarpiui. Tai reiškia, jog studentas pasigamina LSP vos tik įstojęs į aukštąją mokyklą ir gali juo naudotis trejus, ketverius ar penkerius metus, priklausomai nuo studijų trukmės“, – komentavo E. Sarkanas.

VDU studentų šventė / BNS nuotr.

Be to, LSS vadovas sakė, kad apskaičiavus studentui tenkančias nuolaidas matyti, jog LSP atsiperka jau po trijų mėnesių.

Bendra suma, kurią LSS nurodė gavusi už studento pažymėjimus praėjusiais metais, siekė 339 592 eurus. Pasak E. Sarkano, didžioji lėšų dalis skirta padengti LSP gamybos ir administravimo kaštams, darbuotojų užmokesčiui ir t. t. Dalis lėšų skirta studentų savivaldoms, kurios tarpininkauja administruojant LSP.

Paklaustas, kaip nusprendžiama, kokia surinktų lėšų dalis atitenka studentų atstovybėms, E. Sarkanas nurodė, kad LSP išmokų dydžiai studentų savivaldoms yra kintami ir priklauso nuo to, kiek studentų konkrečioje aukštojoje mokykloje įstojo ir kiek iš tų įstojusiųjų studentų pasigamino LSP einamaisiais metais.

Šiuo atveju kuo procentiškai didesnė dalis įstojusiųjų studentų pasigamino LSP, tuo procentiškai didesnė gautų LSP pajamų dalis mokama studentų savivaldai.

Kalbant apie likusių LSP lėšų panaudojimą atlyginimams ar kitoms veikloms, tai kiekvienų metų pradžioje Lietuvos studentų sąjungos valdyba svarsto bei tvirtina būsimų metų LSS biudžetą, jis yra sudaromas ne tik iš LSP, tačiau kartu ir iš projektinių bei kitų lėšų. Lėšų skyrimas konkrečioms išlaidoms yra tvirtinamas atsižvelgiant į poreikį, siekiant užtikrinti kokybišką ir sklandžią organizacijos veiklą, atstovaujant studentams nacionaliniu mastu“, – teigė LSS prezidentas.

VU studentų eisena / J.Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kam gali panaudoti lėšas – nenurodoma

Kaip portalui LRT.lt komentavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) atstovai, apibrėžto reikšmių sąrašo, kam LSS gali naudoti už LSP gautas lėšas, nėra. Tiesa, nurodoma, kad gautų lėšų panaudojimas negali prieštarauti teisės aktams.

„Kaip rodo ataskaitos, didžioji už LSP gautų lėšų dalis naudojama LSP gamybos ir administravimo išlaidoms, dalis lėšų skiriama studentų savivaldoms, tarpininkaujančioms administruojant LSP“, – nurodo ministerija.

ŠMSM nurodė skundų dėl to, kaip panaudojamos už LSP gaunamos lėšos, negavusi. Tiesa, studentų savivaldos organizacijos, taip pat ir LSS, nėra pavaldžios nei ministerijai, nei aukštosioms mokykloms ar kitoms institucijoms.

„Tiek atskirų aukštųjų mokyklų studentų atstovybės, tiek ir Lietuvos studentų sąjunga yra atskiros juridinį statusą turinčios nevyriausybinės organizacijos. <...> Jų veiklos specifiką reglamentuoja Mokslo ir studijų įstatymas, Asociacijų įstatymas, aukštųjų mokyklų statutai, kiti įstatymai, reglamentuojantys juridinių asmenų veiklą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija / E. Genio/LRT nuotr.

Mokslo ir studijų įstatyme yra numatyta studentų savivaldų pareiga atsiskaityti aukštajai mokyklai už organizacijai skirtas lėšas. Taip pat šios organizacijos privalo viešai skelbti savo veiklos ir finansines ataskaitas“, – teigiama ŠMSM atstovų rašte pateiktame atsakyme.

Ar gali būti nemokamas LSP?

Paklaustas, ar dokumentas, reikalingas visiems studentams, gali tapti nemokamas, E. Sarkanas sakė, kad tokios galimybės nėra. Pasak jo, kažkam vis tiek teks padengti administravimo kaštus, tad kyla klausimas, kieno sąskaita tai būtų daroma.

„Todėl mes kalbame apie tai, kad aukštoji mokykla galėtų padengti studentų pirmojo LSP gamybos išlaidas. Ir gerąjį pavyzdį turime – šiais metais Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė pasirūpino ir VDU nusprendė iš registracijos mokesčio gautomis lėšomis padengti visų šiais metais įstojusių studentų LSP gamybos išlaidas“, – teigė LSS prezidentas.

To paties paklausėme ŠMSM, jos atstovai nurodė, kad galimybė palengvinti finansinę LSP įsigijimo naštą studentams galėtų būti svarstoma: „Jau yra aukštųjų mokyklų glaudaus bendradarbiavimo su studentų atstovybėmis pavyzdžių, tarkim, Vytauto Didžiojo universitetas šiųmetinių pirmakursių LSP gamybos išlaidas padengė iš registracijos mokesčio.“