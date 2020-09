Gelbėtojas ar kolaborantas? Dėl Vėtros asmenybės istorikė mato tarptautinį tyrimą, bet mano – lentelės neturėtų būti

Holokausto metu Lietuva neteko apie 200 tūkstančių savo piliečių žydų. Jų gyvenimas baigėsi netoli namų iškastose duobėse Paneriuose ar koncentracijos stovyklose. Ar per beveik aštuonis dešimtmečius suvokėme Holokausto tragediją ir savo indėlį joje?

Atsakymų „Dienos temoje“ ieškosime su studijos svečiais – Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Verbickiene ir Vilniaus žydų bendruomenės pirmininku Simonu Gurevičiumi.

– Pone Gurevičiau, lygiai 77 metai nuo Vilniaus geto sunaikinimo ir šiandien minima Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Kas ši data yra jums ir kaip piliečiui, ir kaip žydui?

S. Gurevičius: Man visų pirma tai yra mūsų šeimos tragedijos diena, kadangi mūsų šeima per Holokaustą neteko didžiosios dalies giminaičių: mano senelio, dėdės, tetos, net ir brolių, sesės. Lygiai taip pat ir močiutės žuvo Holokausto metu. Asmeniškai tai yra mūsų šeimos tragedija. Kaip piliečiui – aš džiaugiuosi, kad šita diena minima taip plačiai Lietuvoje. Ir aš tikiuosi, kad tai tampa jau ne tik žydų tragedijos diena, o visos Lietuvos gedulo diena.

– Ponia Verbickienė, kas Lietuvos istorijoje yra rugsėjo 23-ioji?

J. Verbickienė: Rugsėjo 23-ioji yra tik viena simbolinė data, kai 1943 metais buvo likviduotas Vilniaus getas. Tai yra ieškant Holokausto prisiminimo datos būtent šita buvo pasirinkta ir kas tam tikra prasme džiugu, kalbant apie Lietuvos, kaip valstybės, santykį su Holokaustu, kad ši diena buvo įteisinta 1990 metais, tai yra visiškai pačioje nepriklausomybės pradžioje kaip tam tikras signalas, kad mes turėtume prisiminti, kad turėtume atsisakyti to šleifo, to šitos datos užtrynimo ar net Holokausto pamiršimo, kuris buvo organizuotas sovietmečiu.

Holokausto minėjimas Paneriuose / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ir dabar kasmet tokia tradicija tęsiama, kad „Gyvųjų maršas“ organizuojamas į Panerius.

J. Verbickienė: Taip, kasmet egzistuoja bent kelios tradicijos, tai yra ta data tapusi oficialaus minėjimo valstybiniu lygiu. Šiandien ir Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas lankėsi Paneriuose, atiduodamas pagarbą nužudytiems žmonėms. Kas metai vyksta oficialiu valstybiniu lygiu, bet tuo pat metu atsiranda nepalyginti daugiau iniciatyvų ne tiktai sostinėje, Paneriuose, bet ir kitose Lietuvos vietose, kai lankomos žydų žudymo vietos, skaitomos paskaitos, turimos diskusijos. Šiandien, tarkim, pačiai teko iš ryto dalyvauti mokiniams skirtoje iniciatyvoje – buvo skaitomi Romo Skeiverio eilėraščiai, parašyti Vilniaus gete.

– Pone Gurevičiau, jūsų šeimos vieta irgi Paneriuose. Kapavietė, turiu omeny.

S. Gurevičius: Beje, mano šeima yra iš Plungės. Mano šeimos nariai yra palaidoti Plungės rajono Kaušėnų miške. Bet kadangi aš jau esu vilnietis, tai mes nuvažiuojame į Plungę, bet bent jau 3 kartus per metus yra Holokaustui paminėti skirtos dienos Lietuvos kalendoriuje ar žydiškame kalendoriuje, tai bent jau 3 kartus per metus mes visada prisimename savo šeimos narius, kurių netekome per Holokaustą.

Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas Simonas Gurevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Dabar – šiek tiek apie politines aktualijas. Turbūt prisimenate, metų pradžioje Seime buvo kilusi idėja priimti rezoliuciją ir ta rezoliucija siūlyta pripažinti, kad Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta Holokauste nedalyvavo, nes tuo metu buvo okupuota. Vėliau nuo šio pasiūlymo atsitraukta, išsižadėta, jis taip ir nebuvo užregistruotas, tačiau sulaukė tarptautinio atgarsio ir kritikos. Ką, jūsų nuomone, reiškia toks praslydęs pasiūlymas?

S. Gurevičius: Mano nuomone, tai būtų buvusi didžiulė klaida. Tai būtų buvę 10 žingsnių atgal, kuriuos Lietuva praėjo nuo nepriklausomybės atkūrimo. Mes, iškart atkūrę nepriklausomybę, įprasminome Holokausto aukų atminimo dieną, mes bandėme nukelti žinias apie Holokaustą, apie žydų gyvenimą Lietuvoje į moksleivių suolą. Politikai savo kalbose vartoja visai kitokią retoriką negu prieš 30 metų ir staiga atsiranda pareiškimas, kad Lietuva niekaip nedalyvavo Holokauste. Kaipgi tie virš 10 000 žmonių, kurie aktyviai kolaboravo su naciais ir žudė, žudė žydus?

Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Verbickienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Profesore, kaip jūs tą formuluotę supratote ir kaip vertinote?

J. Verbickienė: Formuluotė man irgi būtų labai artima kone Holokausto neigimui. Ar mes negalėtume kalbėti apie tai, kad tie įvykiai neįvyko, nors tai yra labai aiškus atspindys, kas vyksta kai kuriose Rytų ir Vidurio Europos šalyse. Tai yra savotiškas kartotinis ir aš labai džiaugiuosi, kad neužteko politinės valios sustabdyti tą procesą ir to dokumento priėmimą tokios ankstyvos projektinės stadijos. Tai būtų tikrai pražūtis, tai, ką sakė Simonas, kad mes būtume užbraukę tą didžiulį darbą, kurį daro mokslininkai, kurį daro politikai, kurį daro visuomenės veikėjai, aiškindami, kalbėdami ir siūlydami visuomenei vienokius ar kitokius supratimo variantus, atminimo tam tikrą kultūrą ir santykio su Holokaustu kultūrą.

– Ant nosies Seimo rinkimai. Kai stebite partijų debatus, ar girdite kai kurių partijų programose ar debatuose tam tikrų antisemitizmo, nacionalizmo apraiškų? Ar yra to, kas keltų nerimą?

J. Verbickienė: Yra tokių dalykų, kurie kelia nerimą. Tikrai nuosekliai žiūriu debatus, nors sprendimus esu seniai priėmusi. Labiausiai glumina tai, kad nacionalizmo stiprėjimas, kuris yra pridengiamas patriotizmu, kuris pridengiamas kai kuriais gerovės Lietuvai siekiais, visiškai nepagalvojau, kad tai atvestų į visuomenės sukiršinimą, į toleranciją tiems dalykams, kuriems dabar tolerancijos kartelė labai smarkiai nuleista.

Holokausto minėjimas Paneriuose / D. Umbraso/LRT nuotr.

Yra tų įtampų ir aš tikiuosi, kad pavyks jų išvengti, net jeigu tie žmonės, kurie šiandien kalba apie kai kurių žmogaus teisių pamynimo dalykus, tam tikrų visuomenės grupių atskirtį, lygiai taip pat tokias deklaruoja nacionalistines pažiūras, net jeigu bus išrinkti į Seimą, vis tiktai keis savo požiūrį ir svarstys, kas geriau Lietuvos visuomenei, kas kelia Lietuvos tarptautinį prestižą ir kas daro Lietuvos visuomenę sveikesnę.

– Pone Gurevičiau, jūsų koks požiūris?

S. Gurevičius: Mano nuomone, Lietuva jau seniai pasirinkusi vakarietišką kelią, deklaruoja europines, bendražmogiškas vertybes. Manau, labai aišku, kad Lietuvoje ne tik politiniame, bet ir visuomeniniame žemėlapyje neturėtų būti vietos antisemitizmui. Tikrai pastebime, kad yra atskirų antisemitinių išsireiškimų. Pritarčiau profesorei Jurgitai – bandoma prisidengti nacionalizmu, vaidinant didžiuosius patriotus. Bet tikiuosi, kad žmonės, Lietuvos visuomenė tikrai sugebės atskirti tuos, kurie kiršina visuomenę, o ne siekia, kad visuomenė pakiltų į kitą lygį.

Dėl Holokausto – aš manau. kad visuomenė puikiai pribrendusi suprasti, kas įvyko, pripažinti, kas įvyko. Manau, mūsų miestai ir miesteliai galėtų pasipuošti žydus gelbėjusių žmonių paminklais, jų vardais pavadintoms mokyklomis. Galėtų iš mūsų miestelių pagaliau išnykti krauju susitepusių žmonių paminklai, jiems skirtos atminimo lentelės. Taip pat tikiuosi, kad bus įvardyti visi. Įvardyti vardais tie, kas žudė, prisidėjo prie žudymo, ir tie, kas buvo nužudyti. Tegul lieka skaičiai, bet tegul jie nebūna nuogi skaičiai: 600 žydų, 1 500 žydų...

– Būtų įvardytos pavardes, kas už jų. Profesore, dar gali taip atsitikti Lietuvoje, nes praėjo jau daug metų?

J. Verbickienė: Taip atsitinka. Kasmet atsitinka, ir mes turime labai gerų pavyzdžių. Tikrai ne viename Lietuvos mieste – ypač pastaruoju metu – yra pastatyta keletas memorialų. Visiškai nuostabu, kad Biržuose yra memorialas, kuriame labai aiškiai surašytos visų žuvusiųjų pavardės. Analogiškų dalykų yra Kėdainiuose. Pakankamai daug dedama pastangų į tuos dalykus. Pavardės tikrai yra reklamos, galima jas rekonstruoti, na, niekas nesiimtų sakyti, kad tikrai yra visi, bet yra daug geriau žinoti bent dalį tų pavardžių, kurias mes šiandien galime įvardyti. Šiandien žymia dalimi kalbama apie tikrus žmones, apie tikras šeimas, apie žmones, jie turi savo gyvenimus, savo likimus. Dėl to žinojimas jų vardų, o nepasakymas skaičių, mano galva, yra kertinis dalykas, tai yra empatijos parodymas ir tai yra daug paprasčiau suprasti, kai mes kalbame vardais ir pavardėmis, o ne skaičiais net ir šiandienos mūsų visuomenei.

Memorial plaque for Jonas Noreika-General Vėtra / E. Genys / LRT

– Pone Gurevičiau, patikslinkite, jei ne taip supratau. Supratau, kad jūs minite ir tuos, kurie šaudė, kurie prisidėjo prie Holokausto, ir tų paviešinimą, ar ne?

S. Gurevičius: Aš manau, kad tai didelė trūkstama dalis ir Lietuvoje. Jeigu mes kalbame apie Holokausto supratimą, apie tą tikrą suvokimą, kas įvyko, manau, reikėtų įvardyti ir nusikaltėlius. Tai svarbu ne tik įvardijant juos ir pasmerkiant jų blogus poelgius, bet svarbu ir išaiškinant, kas gi Lietuvoje iš tikrųjų buvo didvyriai, o kas jais nebuvo. Dažnai jais vaizduojami žmonės, kurie prisidėjo prie žydų žudymo. Kartais kartu su jais dalyvavę žmonės, visiškai niekuo nekalti, yra ištepami tuo pačiu šešėliu. Dėl to labai svarbu, kad ne politikai, o būtent profesionalūs tarptautiniai ir Lietuvos istorikai įvardytų, kas yra kas. Galų gale, jeigu ne galutinį tašką, tai bet bent jau kažkokį tašką padėtų įvardydami, kas kolaboravo su naciais, ką reiškia kolaboruoti su naciais, kad tai būtų visuomenės pasmerkta ir kad mes galėtume judėti į kitą laikotarpį, kuriame nebūtų vietos ne tik antisemitizmui, bet ir jokios kitos formos ksenofobijai.

– Palietėte labai jautrų klausimą dėl atminimo lentelių, dėl istorinės atminties debatų. Štai buvo pakeistas Kazio Škirpos alėjos pavadinimas, taip pat buvo nuimta lentelė Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai, vėliau ji buvo grąžinta. Kaip galima paaiškinti tokius procesus?

J. Verbickienė: Aš manau, kad tai kompleksinių sprendimų reikalaujantis dalykas. Iš tikrųjų trūksta tyrimų, mes neturime kompleksinio požiūrio į daugelio žmonių apskritai veikimą. Aš nenoriu kalbėti apie kolaboravimą ar nekolaboravimą, bet veikimą ir aktyvumą, tuos veiksmus, kurie padaryti Holokausto metu, priešinantis sovietinei okupacijai. Pagrindinis dalykas yra tyrimų momentas. Ir tas, kas šiandien kiršina visuomenę, tai yra ne aiškios pozicijos nebuvimas, aiškių faktų padėjimo ant stalo nebuvimas, o dažniau ištraukimas pavienių dalykų, kai vieni sako: taip, Noreika dalyvavo žydų žudyme, ir ieško faktų ta kryptimi, o kiti, sako: ne, jis nedalyvavo, ir irgi ieško vienokių ar kitokių faktų ta kryptimi.

– Kad jis buvo gelbėtojas.

J. Verbickienė: Taip, ir pateikia, kad jis buvo gelbėtojas. Kol mes neturėsime profesionalaus kompleksinio tyrimo, kuris neatstovautų jokiai pusei, kur neturėtų išankstinės nuostatos, ką nori įrodyti, ir nesiektų iš anksto numatomo rezultato, tol tas nesusipratimas ir bus. O dėl Noreikos lentelės – aš manau, kad jos vis tiek neturėtų būti. Ir tai iš esmės, iš principo yra laiko klausimas.

– Dėkui. Tai buvo Vilniaus universiteto profesorė Jurgita Verbickienė ir Vilniaus žydų bendruomenės pirmininkas Simonas Gurevičius.