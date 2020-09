Kvietkauskas: taškas derybose dėl Lukiškių aikštės dar nepadėtas

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas sako, kad Vyriausybės ir Vilniaus savivaldybės derybose dėl Lukiškių aikštės taškas dar nepadėtas ir galutinio atsakymo, ar savivaldybė sutinka keisti panaudos sutartį, laukiama iki pirmadienio.

M. Kvietkauskas BNS teigė antradienį susitikime su meru Remigijumi Šimašiumi aptaręs „principines pozicijas“, kad Seimo priimto Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo nuostatos būtų įtrauktos į sutarties pakeitimus bei išklausęs savivaldybės siūlymus.

„Iki kito pirmadienio mes tikimės turėti rezultatą mūsų pokalbių su savivaldybe, ar tai atves prie sutarimo, ar ne. Darbo grupė suformulavo siūlymus – jei sutarimo nepasiekiama, kitas kelias yra įstatymo pataisos. Vyksta derinimas, yra klausimai ir vienokie, ir kitokie iš abiejų pusių. Kol kas taškas nepadėtas, žiūrime, kaip pavyks susitarti“, – sakė M. Kvietkauskas.

Be kita ko, savivaldybė prašo atsakyti, ar pakeitimai neužkirs kelio įrengti Kultūros ministerijos atranką laimėjusį „Laisvės kalvos“ memorialą aikštėje.

„Tai yra viena iš temų, apie kurią kalbame, bet konkrečių sprendimų kol kas dar nėra, vyksta procesas“, – sakė jis.

M. Kvietkausko vadovaujama darbo grupė siūlo savivaldybei keisti prieš penkerius metus sudarytą panaudos sutartį, į ją įtraukiant papildomų saugiklių iš Seimo priimto įstatymo dėl aikštės reprezentacinės ir memorialinės funkcijos, numatant, kad jos akcentas turi būti Vyčio monumentas. Be to, siūloma numatyti, kad nesilaikant minėto įstatymo, panaudos sutartis būtų nutraukiama.

Jei susitarti nepavyks, ministras žadėjo teikti Seimui Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo pataisas dėl aikštės valdytojo keitimo. Tačiau Seimo valdantieji, nelaukdami Vyriausybės ir savivaldybės derybų pabaigos, antradienį registravo šio įstatymo pakeitimus, numatant, kad Lukiškių aikštė būtų perduoda Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui.

R. Šimašius pavadino šį veiksmą „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio priešrinkiminiais žaidimais.

Vilnius Mayor Remigijus Šimašius. The former KGB building is seen in the background. / D. Umbrasas/LRT