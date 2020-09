COVID-19 protrūkį stebintis Raseinių meras lokalų karantiną vadina neprasta idėja, bet įvestų tik įvertinęs draudimų griežtumą

Nuo rugsėjo pradžios Raseiniuose patvirtinta 60 koronaviruso atvejų, iš jų pusė susiję su protrūkiu miesto policijos komisariate, o dar 10 susirgimų – su Raseinių ligonine. Nuo šios savaitės Raseinių rajone uždraudžiami vieši renginiai, įstaigų lankymas, o, pasak mero Andriaus Bautronio, jei situacija negerės – teks dar labiau griežtinti sąlygas. O jeigu reiktų įvesti karantiną – sprendimą lemtų, kaip tai paveiktų verslą, paslaugas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vidaus administravimo skyriaus specialistė Justina Petravičienė LRT.lt teigė, kad Raseiniuose fiksuojami trys koronaviruso židiniai. Didžiausias – Raseinių policijos komisariatas. Su juo, įskaitant antrinius ir tretinius atvejus, siejamas 31 susirgimo atvejis. Antrasis židinys – Raseinių ligoninė, su ja iš viso susiję 10 COVID-19 atvejų. Dar 8 atvejai susiję su šeimos švente Raseinių rajone. Anot NVSC atstovės, neaišku, kaip užsikrėtė 3 asmenys.

„Dauguma atvejų yra simptominiai. Mūsų turimais duomenimis, visi asmenys nehospitalizuoti, gydosi namuose. 3 iš jų yra vaikai. Matome aiškų židininį plitimą, kai galime atsekti kontaktus, juos izoliuoti ir užkirsti kelią infekcijai toliau plisti“, – komentavo J. Petravičienė.

Kaip portalui LRT.lt teigė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Gailutė Smagriūnienė, šiuo metu serga 16 iš 66 Raseinių policijos komisariato darbuotojų, iš jų 12 – pareigūnai. 15 darbuotojų yra saviizoliacijoje, kiti dirba nuotoliniu būdu.

„Komisariate nėra nė vieno darbuotojo. Jis periodiškai dezinfekuojamas. Raseinių policijos komisariatui nuolat talkina policijos pareigūnai iš kitų Šiaulių AVPK rajonų, todėl į iškvietimus reaguojama laiku ir problemų kol kas neiškilo“, – nurodė G. Smagriūnienė.

Iš komisariato virusas pateko į ligoninę

Raseinių ligoninės direktorius Vidmantas Merkliopas LRT.lt sakė, kad susirgusieji įstaigoje – medikai, o ne pacientai. Pirmoji užsikrėtusioji susijusi su darbuotoja policijos komisariate: nė viena nejautė koronaviruso simptomų. Tačiau įstaigos vadovas tikina, kad situacija valdoma.

Greitoji medicinos pagalba / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Dauguma darbuotojų, kurie susirgo ar izoliuojasi, yra iš Skubiosios pagalbos skyriaus. Pavieniai yra iš kitų padalinių – Chirurgijos, Konsultacijų poliklinikos. Kol kas skubią ir ribotą planinę pagalbą užtikriname. Tačiau jeigu dar padaugėtų, tai jau kiltų problema“, – aiškino V. Merkliopas. Jis pažymi, kad ne visi medikai užsikrėtė vienas nuo kito: dalis COVID-19 užsikrėtė nuo kitų asmenų, nesusijusių su gydymo įstaiga.

Kilus protrūkiui ligoninėje, V. Merkliopas teigė, kad buvo pakartotinai ištirti visi pacientai – nė vienas neužsikrėtė. Be to, pirmadienį užbaigti medikų personalo tyrimai: visų jų rezultatai yra neigiami. Imtasi ir papildomų priemonių, siekiant prislopinti viruso patekimą iš išorės.

„Mieste atvejų yra nemažai, sergamumas rajone yra gana didelis. Pirmadienį jau buvo sustabdytas pacientų lankymas Slaugos skyriuje, o nuo antradienio ketinama neleisti lankyti pacientų visoje įstaigoje“, – nurodė Raseinių ligoninės direktorius V. Merkliopas.

Mobilusis patikros punktas – nuo trečiadienio

Nuo pirmadienio Raseinių rajone uždrausti visi tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse organizuojami vieši sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kiti renginiai. Kaip buvo skelbiama išplatintame pranešime, taip pat draudžiamas kultūros įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. Be to, draudžiama veikla žmonių su negalia bei pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo dienos centruose.

Raseinių rajono meras Andrius Bautronis LRT.lt teigė, kad savivaldybėje planuojama didinti tyrimus dėl koronaviruso, bus steigiamas mobilus patikros punktas. Jis mano, kad aktyvesnis gyventojų testavimas padėtų suvaldyti situaciją. O jeigu ji negerės – svarstoma įvesti papildomų ribojimų, siekiant stabdyti viruso plitimą.

Raseinių ligoninės direktorius V. Merkliopas teigė, kad planuojama, jog koronaviruso patikros punktas Raseiniuose ims veikti nuo trečiadienio. Jis taip pat pritaria, kad reikia daugiau tirti tiek kontaktą su sergančiaisiais turėjusius žmones, tiek gyventojus, kurie nori savo iniciatyva išsitirti.

Covid-19 patikros punktas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Trečiadienį galbūt vėl rinksis Ekstremaliųjų situacijų komisija ir jeigu dar reikės, imsimės griežtinti tam tikrus reikalavimus, esančius mūsų valioje dėl didesnio ribojimo. Pavyzdžiui, ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu. Sporto, meno mokykloms taip pat gali tekti nutraukti veiklą. Per kelias dienas matysime, jei esamų atvejų nemažės ir situacija prastės, tai imsimės griežtesnių veiksmų“, – sakė A. Bautronis.

Jis pridūrė, kad kol kas švietimo įstaigose protrūkių nėra, vaikų srautai yra valdomi. Kai kur vykdomas mišrus ugdymas: kelias dienas mokiniai mokosi nuotoliniu būdu, kelias – klasėse. A. Bautronis pirmadienį pavakare kalbėjo, kad planuojama dvi savaites švietimo įstaigų vadovams organizuoti nuotolinį arba mišrų mokymą visose ugdymo grandyse.

Lokalus karantinas – neprastas variantas

Paklaustas, kaip pats vertina susidariusią situaciją, Raseinių rajono meras įvardino, kad nutiko grandininė reakcija.

„Nesisaugojimas, kontaktų neribojimas sukėlė tam tikrą situaciją. Pastebime, kad aktyvių visuomenės žmonių dalis buvo pasigavę COVID-19, aktyvus, komunikabilus žmogus greičiausiai padalijo visiems kitiems. Tai dabar turime grandininę reakciją, ją bandome visais įmanomais būdais suvaldyti“, – komentavo A. Bautronis. Jis mano, kad bus reikalaujama gyventojų imtis papildomų savisaugos priemonių, netgi, galimybei esant, neiti iš savo gyvenamųjų patalpų, kad nesusidarytų sąlygos virusui plisti.

Ar galėtų miestas būtų uždarytas, įvestas karantinas jame? Meras teigė, kad sprendimą lemtų įvedimo sąlygos, tačiau laukiama Vyriausybės pozicijos.

„Svarstoma įvesti lokalias karantino zonas. Manau, kad tai būtų neprastas variantas, jeigu rajonui, kuris turi tam tikrą židinį, būtų įvestas karantinas. Tokiu būdu būtų teisinis pagrindas stabdyti tam tikras veiklas, kurios nėra savivaldybės galioje. Dėl karantino Raseiniuose – ar būtume už, ar prieš – priklauso kokiomis sąlygomis jis būtų įvestas: kaip tai paliestų verslą ir kitokias paslaugas“, – atsakė A. Bautronis.

Per parą – 70 atvejų, per tris savaites – 886

Pirmadienį NVSC pranešė, kad per praėjusią parą nustatyta 70 naujų koronaviruso atvejų, iš jų 35 nustatyti židiniuose. Vilniaus apskrityje registruotas 31 atvejis, Šiaulių – 18, Kauno ir Telšių – po septynis, Panevėžio – penki. Dar po vieną atvejį vakar patvirtinta Klaipėdos ir Marijampolės apskrityse.

Spaudos konferencijoje NVSC atstovė Rolanda Lingienė sakė, kad paskutinėmis savaitėmis fiksuojami sparčiai augantys COVID-19 skaičiai verčia sunerimti, nors situacija kontroliuojama.

Pasak R. Lingienės, per rugsėjo 3 savaites registruoti 886 atvejai, nors per visą balandį buvo 880, o kovą – per 550 ligos atvejų.