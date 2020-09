Svarbiausios ketvirtadienio naujienos: plečiasi židinys Radviliškyje ir istorinis Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių posėdis

BNS pateikia svarbiausių ketvirtadienio naujienų Lietuvoje ir užsienyje apžvalgą.

Koronaviruso situacija:

* Per parą nustatyti 62 nauji koronaviruso atvejai – tai didžiausias per parą patvirtintų atvejų skaičius nuo balandžio 18 dienos. Infekcija plinta Radviliškio ligoninėje – čia serga jau 23 pacientai ir aštuoni darbuotojai. Latvijoje nustatyti aštuoni nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 22, Lenkijoje – 837, Ukrainoje – 3 584, daugiausiai nuo COVID-19 epidemijos pradžios, Rusijoje – per 5,7 tūkst.

* Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) perspėjo dėl nerimą keliančio COVID-19 plitimo Europoje ir paragino šalis netrumpinti izoliacijos laikotarpio.

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Padėtis Baltarusijoje:

* Baltarusijos opozicijos atstovė Sviatlana Cichanouskaja paskelbė, kad rengiamas jėgos struktūrų darbuotojų, prisidėjusių naudojant smurtą prieš protestuotojus, „juodasis sąrašas“. Pasak jos, į sąrašą bus įtraukti žmonės, prisidėję prie kankinimų, neteisėtų areštų ir tyčiojimosi iš sulaikytųjų.

Sviatlana Cichanouskaja švenčia gimtadienį Vilniuje / BNS nuotr.

* Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka panaikino opozicijos Koordinacinės tarybos prezidiumo nario Pavelo Latuškos ir atsistatydinusio ambasadoriaus Slovakijoje Ihario Liaščenios diplomatinius rangus, be to, atleido ambasadorių Latvijoje Vasilį Markovičių.

* Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria išreiškia paramą šalies opozicijai ir reikalauja imtis sankcijų prieš prezidentą Aliaksandrą Lukašenką, jo jėgos struktūras, taip pat rusus, palaikančius Baltarusijos režimą.

* Lietuvos ir Lenkijos vyriausybės pasirašė deklaraciją, kuria pažadėjo paramą „Baltarusijos žmonių siekiams gyventi laisvoje ir demokratinėje šalyje“. Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis pasiūlė Europos Sąjungai sukurti vieno milijardo eurų fondą Baltarusijos ekonomikai stabilizuoti.

Saulius Skvernelis ir Mateuszas Morawieckis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Lenkijos ir Lietuvos vyriausybių posėdis. Vilniuje pirmą kartą įvyko bendras Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių posėdis, jame dalyvavo per 20 abiejų šalių ministrų.

* Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis pareiškė, kad Lietuva nepritaria siūlymams įvesti sankcijas Lenkijai dėl teisingumo sistemos reformos. „Palaikau Lenkiją, pasisakau, kad tai būtų dialogas: girdėtų ir Europos Komisija Lenkijos argumentus, Lenkija – Komisijos argumentus ir būtų rastas sprendimas dialogo būdu“, – tvirtino S. Skvernelis.

* Lietuva pažadėjo svarstyti galimybes įvesti valstybinį gimtosios lenkų kalbos egzaminą ir tiek šio, tiek ir mokyklinio egzamino rezultatus pripažinti stojant į šalies universitetus.

* M. Morawieckis pranešė, kad Lenkija prisidės prie Lietuvos skundo Europos Sąjungos (ES) Teisingumo Teisme prieš vežėjų veiklą griežtinantį Mobilumo paketą. Pasak lenkų premjero, paketo nuostatos yra neteisingos ir protekcionistinės.

Saulius Skvernelis ir Mateuszas Morawieckis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Deklaracija dėl 5G. Lietuva su Jungtinėmis Valstijomis pasirašė bendrą deklaraciją, kuria sutarė stiprinti bendradarbiavimą kuriant penktosios kartos komunikacijos tinklus 5G ir nuodugniai tikrinti techninės bei programinės įrangos tiekėjus.

A. Navalno apnuodijimas. Vokiečių laboratorija ant vandens butelio iš Tomsko viešbučio kambario, kuriame buvo apsistojęs Rusijos opozicionierius Aleksejus Navalnas, aptiko kovinės nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“ pėdsakų. Pasak jo bendražygių, tai įrodo, jog jis buvo apnuodytas dar viešbutyje, o ne oro uoste, kaip manyta anksčiau. Tuo tarpu Rutgerso universiteto Jungtinėse Valstijose profesorius sociologas Sergejus Jerofejevas pranešė, kad grupė mokslininkų pasiūlė A. Navalnui skirti 2021 metų Nobelio taikos premiją.

Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

Koronaviruso vakcina. Turtingų šalių grupė, atstovaujanti 13 proc. pasaulio gyventojų, jau supirko pusę pažadėtų būsimos vakcinos nuo COVID-19 dozių, pranešė labdaros organizacija „Oxfam“, išanalizavusi farmacijos bendrovių ir skiepų gamintojų sutartis dėl penkių pagrindinių potencialių vakcinų. Tiekimo sutartys sudarytos dėl 5,3 mlrd. dozių, kurių 2,7 mlrd. (51 proc.) nupirko tokios šalys ir regionai. Likusios 2,6 mlrd. dozių pažadėtos besivystančioms šalims. „Galimybės gauti gyvybes gelbstinčių skiepų neturėtų priklausyti nuo to, kur gyveni ar kiek pinigų turi“, – sakė Robertas Silvermanas iš „Oxfam“ Amerikos padalinio.

Vizitas Taivane. Nepaisant Kinijos perspėjimų, į Taivaną atvyksta JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas Keithas Krachas, tapsiantis aukščiausio rango Valstybės departamento pareigūnu, apsilankysiančiu šioje saloje per 40 metų. Tai rodo, jog Vašingtonas nusiteikęs nepaisyti Kinijos prieštaravimų bei kampanijos Taivanui izoliuoti, JAV ir Kinijos santykiams pasiekus kelių dešimtmečių žemumas.

JAV sveikatos apsaugos sekretorius susitiko su Taivano prezidente (papildytas) / AP nuotr.

Audros padariniai. Suomijoje per naktį siautusią audrą „Aila“ be elektros liko per 60 tūkst. būstų. Estijoje dėl vėjo be elektros liko per 3,5 tūkst. būstų.

Žydų maldininkai. Daugiau kaip 2 tūkst. žydų chasidų, įskaitant vaikus, įstrigo Baltarusijos ir Ukrainos pasienyje. Ukrainos valdžia apkaltino savo kolegas iš Baltarusijos, kad piligrimams suteikta klaidinga viltis patekti į šalį, nors įvesti griežti kelionių ribojimai dėl koronaviruso. Kasmet žydams švenčiant Naujuosius metus, kurie šiemet minimi rugsėjo 18–20 dienomis, dešimtys tūkstančių chasidų atvyksta į Ukrainos Umanės miestą aplankyti cadiko Nachmano Braclaviečio, chasidizmo braclavietiškos krypties pradininko, kapo. Izraelis paragino maldininkus grįžti namo.