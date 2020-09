Juodoji buhalterija ir pabėgimas į Maskvą – pilką praeities šleifą turinti Darbo partija tikisi grįžti

Ir į kairę, ir į dešinę – panašu, kad Darbo partija potencialių partnerių gali rasti abiejose politinio spektro pusėse. Tik ar patys to nori, partijos lyderis kol kas nekalba ir tvirtina, kad pagrindinis tikslas dabar – laimėjus rinkimus formuoti Vyriausybę.

Iki rinkimų liko mažiau nei mėnuo. Jau aišku, kad pats Darbo partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas rinkimuose nedalyvaus, o vesti sąrašą patikėta buvusiam ministrui Vigilijui Juknai. Tiesa, nors pats į rinkimus neina, V. Uspaskichas partijai atstovauja visuose debatuose ir taikosi į premjero postą.

Pastarieji Seimo rinkimai Darbo partijai nebuvo itin sėkmingi – neperkopusi 5 proc. kartelės, ji Seime teturėjo du vienmandatėse apygardose rinktus partijos atstovus. Tiesa, per ketverius kadencijos metus jai pavyko padidinti partijos atstovų Seime skaičių iki penkių, nes kai kurie parlamentarai iš savo partijų perbėgo pas „darbiečius“.

Viduryje kadencijos prie partijos vairo grįžus Viktorui Uspaskichui, jos reitingai pradėjo kilti aukštyn ir naujausios apklausos „darbiečius“ iškėlė į ketvirtą vietą – ją lenkia konservatoriai, „valstiečiai“ ir socialdemokratai. Visgi ambicijų nei pati partija, nei jos lyderis neslepia.

„Yra toks dalykas – V. Uspaskicho fenomenas. 2008 metais, kai jo nebuvo, partija peržengė vos 5 proc., o 2012 metais ėjo pergalingai, jie surinko daugiau balsų daugiamandatėje už socialdemokratus, tada 2016-ais „valstiečiai“ persiviliojo jų rinkėjus. Jei liberalų elektoratas skils, Darbo partija gali užimti ketvirtą vietą“, – portalui LRT.lt kalbėjo Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas.

Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė komentavo, kad V. Uspaskichas neslepia didelių savo ambicijų ir deda dideles pastangas, kad partijai pasisektų: „Tai toks ir reitingų sėkmės receptas. Kadangi rinkėjas Lietuvoje dažniausiai apsisprendžia likus kelioms savaitėms iki rinkimų, tai situacija reitinguose dar gali pasikeisti. Bet tai priklausys tik nuo kitų partijų – kiek jos spės pasitempti.“

Pats V. Uspaskichas, paklaustas, ar jau svarstė, kas galėtų tapti Darbo partijos partneriais po rinkimų, nedaugžodžiavo ir teigė, kad vienintelis partijos tikslas – laimėti į rinkimus.

„Finišo tiesioji, mūsų uždavinys nr. 1 – laimėti rinkimus. Kitų variantų mes net nesvarstome. Kitų variantų jokių variantų nesvarstome, tikslas yra laimėti ir formuoti Vyriausybę“, – portalui LRT.lt sakė V. Uspaskichas.

Į koaliciją – su bet kuo?

Abu portalo LRT.lt kalbinti politologai sutiko, kad labiausiai dėl rinkėjų Darbo partija pešis su kitomis centro-kairės ir kairės politinės linijos partijos. Kitaip tariant, jie sieks persivilioti rinkėjus iš „valstiečių“, socialdemokratų ar „socialdarbiečių“.

„Žvelgiant į jų rinkiminę programą bei pristatymą, tai yra aišku, kad į dešiniųjų – TS-LKD, Liberalų sąjūdžio bei Nacionalinio susivienijimo rinkėjus jie tikrai nepretenduoja“, – komentavo G. Burbulytė.

Jai antrino ir V. Dumbliauskas, sakydamas, kad dešiniojo elektorato atstovai yra labai stabilūs ir tikrai neperbėgs į kairiųjų partijų pusę. Tuo metu tie, kurie renkasi kairiąsias partijas, gali ir palakstyti.

Manyčiau, kad šitos trys partijos – socialdemokratai, „valstiečiai“ ir „darbiečiai“ – tikrai gali sudaryti koaliciją. Jie yra to paties elektorato atstovai.

„2016 metų rinkimai parodė, kad dešiniosios jėgos ne tik neprarado savo rinkėjų, bet ir padidino jų skaičių daugiamandatėje apygardoje. <...> Dabar „valstiečiai“ atiduos dalį savo rinkėjų, jų susigrąžins „darbiečiai“ir, manau, socialdemokratai, nes elektoratas tas pats“, – kalbėjo V. Dumbliauskas.

Visgi, anot MRU politologo, nepriklausomai nuo to, kuri partija po rinkimų taps nugalėtoja, be Darbo partijos formuoti koaliciją gali būti sudėtinga. V. Dumbliauskas neabejojo, kad jei rinkimus laimėtų kitos kairiosios jėgos, pavyzdžiui, socialdemokratai ar „valstiečiai“, V. Uspaskicho bendražygiai tikrai būtų valdančiojoje daugumoje.

Be to, politologas mano, kad net ir koaliciją sudarinėtų dešiniosios partijos, ten vis tiek atsirastų vietos Darbo partijai. V. Dumbliauskas kalbėjo, kad jei rinkimus laimėtų konservatoriai, jie neturėtų didelio koalicijos partnerių pasirinkimo, o Darbo partija, jei gautų postų, sutiktų būti ir dešiniosios pakraipos koalicijoje.

„Šia prasme Darbo partija yra ideologiškai jokia, tai tik V. Uspaskicho projektas, ir jei gautų postus, manau, sutiktų eiti į koaliciją. Tai būtų vertybinis skausmas tik konservatoriams, o ne Darbo partijai, nes ji nėra vertybinė, jų vertybė – valdžia“, – kalbėjo MRU politologas.

Jis pridūrė, kad tai iš esmės reiškia, jog kad ir kaip susiklostytų rinkimai, Darbo partijai paišosi ateities valdžioje vaizdas.

Tuo metu G. Burbulytė sutiko, kad „darbiečiai“ gali būti svarbūs formuojant kairiąją daugumą, tačiau dėl centro ar dešiniosios koalicijos nebuvo tokia garantuota: „Tikrai nemanau, kad Darbo partija bus ta, kuri formuotų valdančiąją daugumą, tačiau ji tikrai galėtų būti ta, kurios balsų prireiks, jei bus formuojama kairioji dauguma.

Dėl centro yra šiek tiek sudėtingiau, nes dalies apie centrą besisukančių partijų programiniai teiginiai yra gana prieštaringi, todėl lemtų jau jų pačių ambicijos. O jų mūsų kandidatai tikrai turi.“

Taikosi į premjero kėdę

Darbo partijai vadovaujantis V. Uspaskichas niekada neslėpė ambicijų tapti ministru pirmininku. Dar 2019-ųjų kovą, kuomet siekė tapti Vilniaus miesto meru, jis kalbėjo, kad Darbo partija vėl turės frakciją Seime, o jis pats kandidatuos į premjerus.

Prasidedant parlamento rinkimų kampanijai, „darbiečiai“ išrinko V. Uspaskichą savo kandidatu į premjerus, nors Seimo rinkimuose jis ir nedalyvauja. Visgi politologas V. Dumbliauskas sakė nemanantis, kad Darbo partija po rinkimų turės tokią tvirtą poziciją, kad galėtų reikalauti Vyriausybės vadovo pareigų.

„Darbo partija, jei pateks į valdančiąją daugumą, ministro pirmininko posto negaus, nes tikrai nebus daugiausia mandatų turinti koalicijos partnerė. Yra tokia lietuviška tradicija, kad daugiausia mandatų turinti partija ima premjero postą, o mažiau turinti Seimo pirmininko“, – sakė V. Dumbliauskas, pridurdamas, kad tokią tradiciją po pergalės rinkimuose sugriovė „valstiečiai“.

Be to, MRU politologas kritikavo V. Uspaskicho pasirinktą strategiją save visur pozicionuoti kaip partijos vedlį rinkimuose, bet iš tikro juose nedalyvauti. V. Dumbliauskas teigė, kad tai yra politiniai žaidimai, nes sėkmės rinkimuose atveju V. Uspaskichas taptų premjeru, bet nesėkmės atveju – liktų Europos Parlamento nariu.

„Tai yra rinkimų triukai“, – sakė V. Dumbliauskas.

Tuo metu Klaipėdos universiteto politologė G. Burbulytė portalui LRT.lt komentavo, kad nors V. Uspaskichas nemeluoja ir neapsimeta, kad nori būti Seimo nariu, neaišku, kiek tokia informacija pasiekia rinkėjus.

„Kas domisi rinkimais – tuos tikrai pasiekia, kas nesidomi – tai jų, aišku, nepasiekia. Ir čia jau yra mūsų rinkėjo politinio išprusimo, politinio raštingumo problema. Juk sąrašai nėra paslaptis ir dabar galima pažiūrėti, pasidomėti. Tai jei rinkėjas nesidomi, ką „perka“, tai ką galima pasakyti apie tokį rinkėją?“, – kalbėjo G. Burbulytė.

Partijos istorijoje – teismų šešėlis

Nors dabar Darbo partija siekia sugrįžti į politikos olimpą, dar neseniai ji išgyveno juodus laikus. 2006-aisiais buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neskaidraus partijos buhalterijos tvarkymo ir neilgai trukus įtarimų sulaukė ir pati partija, kaip juridinis asmuo, ir jos viršūnėlės. Bylos duomenimis, 2004–2006 metais į oficialią Darbo partijos buhalterinę apskaitą neįrašyta beveik 7,4 mln. eurų pajamų ir 4,26 mln. eurų išlaidų.

Į teisiamųjų suolą vadinamojoje „juodosios buhalterijos“ byloje sėdo tuometis partijos atsakingasis sekretorius Vytautas Gapšys, centrinės būstinės vadovo pavaduotoja Vitalija Vonžutaitė, partijos iždininkė Marina Liutkevičienė ir, galiausiai, partijos įkūrėjas ir pirmininkas V. Uspaskichas.

Tiesa, V. Uspaskichas bandė slėptis nuo Lietuvos teisėsaugos. Nors 2006 metų liepą jam buvo nurodyta atvykti į Generalinę prokuratūrą, bet jis nepasirodė, o teismas tą pačią dieną nurodė jį suimti. Buvo paskelbta jo tarptautinė paieška ir kiek vėliau 2006-aisiais jis buvo sulaikytas Maskvoje. Po metų, 2007-aisiais, jis buvo suimtas Vilniaus oro uoste, o teismas jam skyrė namų areštą.

Dalis kaltinamųjų buvo ir Seimo nariai, todėl į parlamentą buvo ne kartą kreiptasi dėl jų teisinio imuniteto panaikinimo. 2008-aisiais Seimo buvo prašoma panaikinti tuomečių parlamentarų V. Gapšio ir V. Uspaskicho neliečiamybę ir parlamentas nutarė tokį prašymą tenkinti.

Antrą kartą dėl V. Gapšio, V. Uspaskicho ir tuomet jau taip pat Seimo nare buvusios V. Vonžutaitės teisinės neliečiamybės panaikinimo buvo kreiptasi 2012 metais. Ir tuomet Seimas imunitetą panaikino.

2013-aisiais Vilniaus apygardos teismas Darbo partijos lyderius pripažino kaltais. V. Uspaskichui skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė, V. Vonžutaitei – trejų metų, V. Gapšiui – daugiau kaip 35 tūkst. litų bauda. Tai buvo pirmas kartas, kai teisėsaugai pavyko nubausti V. Uspaskichą.

Teismo sprendimo sulaukę „darbiečiai“ jį skundė apeliaciniam teismui. Apeliacinis teismas Darbo partijos viršūnėles nuo laisvės atėmimo bausmės išgelbėjo, tačiau jie buvo įpareigoti sumokėti pinigines baudas, siekusias kelis tūkstančius eurų. Tačiau 2016 metų gruodį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paskelbė, kad V. Uspaskichas, V. Gapšys ir Marina Liutkevičienė pagrįstai nuteisti už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Tačiau tai nebuvo vienintelis Darbo partijos susidūrimas su teismais. Partija, kaip juridinis asmuo, ir V. Gapšys iki šiol yra kaltinamieji vadinamojoje „MG Baltic“ byloje. Tiek partija, tiek V. Gapšys byloje kaltinami kyšininkavimu ir prekyba poveikiu.

Prieš pat rinkimus – 1,8 mln. eurų į partijos sąskaitą

Šių metų liepą Vyriausioji rinkimų komisija nutarė, kad į Darbo partijos sąskaitą dar iki Seimo rinkimų turėtų būti pervesta 1,8 mln. eurų. Tai yra seniau (2007 ir 2008 m.) partijai skirta valstybės dotacija, ją nurodyta pervesti, atsižvelgiant į „darbiečiams“ palankius teismų sprendimus. Dėl neišmokėtų dotacijų „darbiečiai“ kelerius metus ginčijosi teismuose.

Darbo partijos pirmininkas V. Uspaskichas tikino, kad biudžeto asignavimai partijai taps pagrindiniu „darbiečių“ rinkimų finansavimo šaltiniu.

„Taip, pagelbėjo (biudžeto dotacija – LRT.lt), bet jie turėjo dotaciją išmokėti prieš dvejus metus, tai yra prieš savivaldybių, Europos Parlamento rinkimus. [...] Visi pinigai bus skirti rinkimams, partijos išlaikymui, struktūros išlaikymui“, – anksčiau LRT.lt kalbėjo „darbiečių“ pirmininkas.

Visgi toks sprendimas sulaukė kritikos. Kai kurie politikai kritikavo, kad toks sprendimas yra keistas ir paradoksalus, be to, kyla klausimas, kodėl suskubta dotaciją išmokėti iki Seimo rinkimų. Pasigirdo svarstymų, kad tai gali būti valdančiųjų dovana partijai, be kurios po rinkimų gali būti sunkiai įsivaizduojamas koalicijos sudarymas.

„Labai juokinga, kai partija, bėgdama nuo teisinės atsakomybės ir tapdama kitu juridiniu asmeniu, yra apdovanojama pinigais, kurie buvo skirti ne šitam juridiniam dariniui, o visai kitam. Tai yra teisinis paradoksas. Bet, panašu, kad tokios spragos yra mūsų teisinėje sistemoje. Tos Darbo partijos, kuriai galbūt ir priklausė ta dotacija, jau nėra, jie ją perregistravo vengdami teisinio persekiojimo“, – ELTAI yra sakęs LSDP lyderis Gintautas Paluckas.

Tiesa, ir patiems valdantiesiems dėl to kilo klausimų. Naujienų agentūra ELTA pranešė, kad „valstietė“ Agnė Širinskienė sakė, jog yra keista, kad Sauliaus Skvernelio vadovaujama Vyriausybė „atsiskaityti“ su „darbiečiais“ pasirinko būtent tokį laiką.

„Situacija tikrai atrodo dviprasmiška, regionuose tikrai susilaukiame klausimų, kodėl grąžinimas buvo įvykdytas būtent prieš rinkimus“, – kalbėjo A. Širinskienė.

Reaguodamas politinių konkurentų kalbas apie tai, kad Darbo partijai sukurtos išskirtinės galimybės artėjančiuose parlamento rinkimuose, V. Uspaskichas akcentuoja žalą, kurią dėl valstybės institucijų sprendimų įteisinant teismo nutarimus jau patyrė jo vedama partija.

„Išskirtinai vėlai mums pervedė pinigus, juos turėjo pervesti dar prieš savivaldos ir Europos Parlamento rinkimus“, – ELTAI teigė kaltinimų korupcija susilaukusios partijos pirmininkas, kartu keldamas klausimą, ar Lietuva vis dar yra teisinė valstybė.