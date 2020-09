Neįgaliai kandidatei debatai – nepasiekiami, VRK atsakomybės neprisiima

Nors įstatymais visiems rinkimuose dalyvaujantiems kandidatams privalo būti užtikrinamos vienodos teisės, panašu, tai negalioja tiems rinkimų dalyviams, kurie yra neįgalūs. Debatuose dalyvauti norėjusi Laisvės partijos kandidatė to padaryti negalėjo, nes yra neįgali.

Antradienį Žirmūnų vienmandatėje apygardoje vyko Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) organizuoti kandidatų į Seimą debatai. Ir nors dalyvauti debatuose kviečiami visi kandidatūras šioje apygardoje iškėlė kandidatai, to padaryti kai kuriems nepavyko.

Laisvės partijos kandidatė Žirmūnų apygardoje Monika Ošmianskienė debatuose nedalyvavo. Tiesa, ne dėl to, kad nenorėjo dalyvauti. M. Ošmianskienė yra neįgali, o pastatas, kuriame vyko debatai, niekaip nepritaikytas negalią turintiems žmonėms.

„VRK užsakinėja debatus, kad visi turėtų vienodas galimybes pasireikšti. Tačiau šie debatai vykdomi pastate, kur patekimas žmonėms, judantiems vežimėlio pagalba, yra neįmanomas. Ten yra daug laiptų, po to viduje – vėl laiptai.

Be to, jie neturi tualeto, prieinamo žmonėms su negalia, o filmavimas laidos, kaip sakė kai kurie kandidatai, gali trukti ir keturias valandas. Realiai nėra sudarytos galimybės vienodomis teisėmis dalyvauti“, – portalui LRT.lt sakė M. Ošmianskienė.

Anot kandidatės, filmavimo darbus atlikę žmonės ieškojo būdų padėti jai patekti į patalpas, siūlėsi ją užnešti laiptais į viršų.

„Bet tai tikrai nėra sprendimas ir lygių galimybių sudarymas. Lietuva yra ratifikavusi žmonių su negalia teisių konvenciją prieš 10 metų ir tikrai privalo, yra įsipareigojusi užtikrinti savarankiškumą ir prieinamą aplinką visiems“, – kalbėjo M. Ošmianskienė.

Keisti patalpas ar kitaip padėti kandidatei dalyvauti debatuose siūloma nebuvo. Pati M. Ošmianskienė sakė kvietusi kitus Žirmūnų apygardoje kandidatuojančius žmones boikutuoti debatus, taip išreiškiant paramą žmonėms su negalia, tačiau nė vienas jų prie jos neprisijungė, o dar ir apkaltino M. Ošmianskienė siekiant daryti šou.

„Kitų debatų, kitų patalpų nesiūlė, nors ir sakiau, kad VRK turėtų ieškoti kitos studijos. VRK skambinau vakar vakare, jie sakė, kad užneš, kad jie taip daro, bet sakiau, kad tai nėra lygių galimybių sudarymas ir tai pažeidžia mano konstitucines ir politines teises. Tada jie sakė, kad perskambins, bet neperskambino. Šiandien ryte, prieš debatus, vėl skambinausi, bet iš pradžių numeris buvo užimtas, o paskui niekas nekėlė ragelio“, – kalbėjo kandidatė.

L. Matjošaitytė: atsakingas paslaugos tiekėjas

VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė portalui LRT.lt komentavo, kad komisija viešųjų pirkimų būdu pirko paslaugas – debatų organizavimą ir filmavimą – ir paslaugos tiekėjai privalėjo užtikrinti, kad visi kandidatai turėtų galimybę debatuose sudalyvauti.

„Reikėtų klausti, kodėl taip atsitiko, dėl kokių priežasčių, nes kandidatų gali būti įvairiausių ir visiems turi būti sudarytos galimybės patekti į patalpas ir diskutuoti“, – sakė L. Matjošaitytė. Pokalbio metu ji negalėjo patikslinti, ar pirkdama paslaugas VRK nurodė, jog patalpos turi būti pritaikytos ir negalią turintiems žmonėms.

Laura Matjošaitytė / E. Genio/LRT nuotr.

Visgi, kaip sakė L. Matjošaitytė, jei VRK perka debatų organizavimo paslaugas, visi kandidatai turi turėti vienodas galimybes patekti į debatus: „Debatai, kuriuose dalyvauja negalią turintys asmenys, vyksta ne pirmą kartą Lietuvos istorijoje, visuomenėje turime žmonių, turinčių negalią ir tikrai turi būti visiems suteiktos galimybės patekti į patalpas.“

Kol kas neaišku, ar bus rengiami nauji debatai vietoje tų, kuriuose kandidatė negalėjo dalyvauti. L. Matjošaitytė teigė, kad tai priklausys nuo to, kiek debatų laidų buvo nufilmuota. Anot jos, situaciją turėti įvertinti paslaugos tiekėjai ir ieškoti sprendimų. Be to, VRK pirmininkė teigė, kad dar turės būti vertinama, ar kandidatei buvo siūloma pagalba.