Moterys pyksta, kad gimdyti tenka dėvint veido kaukes, specialistai perspėja apie pavojų

Gimdyvės, kurios vaikų susilaukia per pandemiją, piktinasi, kad per gimdymą negali nusiimti veido kaukių. Moteris gali būti be jos, jeigu iki gimdymo būna sulaukusi neigiamo COVID-19 testo rezultato. Tačiau patys pripažįsta, kad dalis moterų, atvykusių gimdyti, savo testo rezultato nesulaukia, todėl tenka gimdyti dėvint kaukę.

Ją gydytojai laiko būtina, kad būtų užtikrintas vaiko, motinos ir personalo saugumas bei numato išimtis, kada kaukę galima nusiimti. Savo ruožtu kai kurios mamos dalinasi priešinga patirtimi.

Klaipėdietė Lina birželį susilaukė antrosios atžalos, tačiau gimdymą atsimena, kaip itin sudėtingą – jis truko šešias valandas, per kurias teturėjo vienintelę kaukę, o jos gydytojai nusiimti neleido.

Kaip visoms gimdyvėms, Linai buvo atliktas COVID-19 testas, jei jo rezultatas būtų buvęs neigiamas, ji būtų galėjusi gimdyti be kaukės. Tačiau gimdydama atsakymo dar nežinojo.

„Labai karšta diena buvo, prakaitas bėgo ir stovint, ne tik gydytojai, ir man, o dar vaiką stumti, patys suprantate kokia situacija, rankomis įsikibus prakaituoju, noriu pasileisti, automatiškai nusiimti kaukę, nes šlapia, prakaituota, lenga į gerklę, kimba prie veido, tiesiog beprotiška taip, ir oro trūksta“, – pasakoja Lina.

Spalį turinti gimdyti Ingrida išgirdusi šią ir panašias kitų moterų istorijas kreipėsi į akušerių ir ginekologų draugiją, kuri paaiškino, kad kaukės per gimdymą vis dėlto būtinos.

„Tikrai visi žino, koks svarbus kvėpavimas gimdymo metu, aš pati esu gydytoja odontologė, mūsų pacientams tikrai nereikia dėvėti kaukių, mūsų darbe didžiulė rizika užsikrėsti, nes dirbame arti burnos, sklinda aerozolis, tačiau užsidedame apsaugas ir dirbame, nematau reikalo, kodėl reikėtų gimdyves kantinti tokiu sudėtingu metu“, – teigia būsima gimdyvė Ingrida Ėringienė.

„Fizinis tai tiesiogiai trugdo patenkinti savo fiziologinio oro poreikį ir trukdo reguliuoti kūną panaudojant orą kaip resursą įtaimpai įveikti, atsipalaiduoti, bet yra ir santykio klausimas – tai personalo ir gimdyvės, požiūrio dėvėti kaukę ar ne, leisti įkėpti ar ne, tai demonstruoja santykio klausimą, kuris man neskamba apie lygiavertiškumą, pagarbą“, – sako studijos „Natūrali motinystė“ psichologė Eglė Laukinaitė-Vaičiurgienė.

„Kvėpavimas pats iš savęs, būtent antru gimdymo periodu – išvarymo arba stūmimo – yra labai svarbus, mes to mokomės ir mokymose, todėl akušerė kvėpuoja kartu, būdama su apsaugos priemonėmis ir kalbėdama su paciente, tikiu, kad tokių skaudžių istorijų yra vienetai, bet dauguma stacionarų laikosi rekomendacijų ir žiūri į kiekvieną situaciją individualiai“, – nurodo Akušerių sąjungos atstovė Ieva Girdvainienė.

Pasak Kauno klinikų gimdymo skyriaus vadovo, dabar visos gimdyvės privalo atlikti COVID-19 testą. Jeigu jo rezultatas neigiamas, gimdyti leidžiama be kaukės. Jeigu rezultatas teigiamas, jo gauti iki gimdymo nespėjama arba gimdyvė jaučia koronavirusui būdingus simptomus, gimdyti reikia su kauke.

„Nemaža dalis atvejų, mes pagimdome neturėdami COVID-19 tyrimo atsakymo, tokiais atvejais kviečiame dėvėti kaukę pačios moteris, jo artimo, jos naujagimio, mūsų prsonalo saugumui. (...) Šitoj vietoj mes žiūrime kaip tai moteriai, jei tai ar gretutinė liga, ar tikrai neįmanoma būti su kauke, išimtiniais atvejais tą taikome, tačiau vėlgi mes suprantame, apgailestaujame, kad taip yra, kad moterims tenka gimdyti pandemijos laikotarpiu. Tačiau turbūt būtų daug skaudžiau jeigu mes turėtumėme užsikrėtimą gimdymo metu nėščiosios, dar skaudžiau būtų jeigu turėtume užsikrėtimą naujagymio, ar personalo, iš gydymo iškristų, iš pagalbos, tai šitoj vietoj tarp dviejų blogybių turime rinktis mažiausią“, – sako Kauno klinikų Gimdymo skyriaus vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas

Pasak profesoriaus, Lietuvoje sumažėjus COVID-19 užsikrėtimų, gimdymuose leista dalyvauti moterų artimiesiems, jie privalo dėvėti kaukes. Galimybių jų atsisakyti gimdyvėms gydytojas šiuo metu nemato. Lieka galioti iki šiol buvusios išimtys, kada kaukę galima nusiimti, pavyzdžiui, jei gimdant tektų kvėpuoti nuskausminamosiomis dujomis ar turint gretutinių patologijų.