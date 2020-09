Ramanausko-Vanago paminklo atidengimu besidžiaugianti dukra: tai ne vien tėvelio kapas, bet ir simbolis kitiems

Kitą mėnesį, praėjus dvejiems metams po iškilmingų laidotuvių, bus atidengtas Adolfo Ramanausko-Vanago kapavietę papuošiantis paminklas. Skulptūrinės-architektūrinės idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų viešąjį pirkimą laimėjo autorių grupės – Algirdo Kuzmos ir UAB „Arches“ pateiktas pasiūlymas.

Tęsia tėvo pradėtą darbą

Skulptorius Algirdas Kuzma sako jaučiantis didelę atsakomybę ir pasididžiavimą kurti paminklą partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Įkvėpimo sėmėsi iš savo tėvo – jis prieš daugiau nei du dešimtmečius buvo nulipdęs Ramanausko-Vanago biustą.

„Atsiremta labai stipriai į Stanislovo Kuzmos visą schemą – toks ir buvo tikslas. Tačiau labai daug detalių ir mažųjų detalių, kur pakeitimai daryti, tai labai didelę įtaką padarė Giedriaus Paulausko paroda, miško brolių rūbų visos studijos. Tiek medžiagos susisteminta per tiek laiko ir nebeblaško žmonių į kurią čia pusę eiti“, – pasakoja A. Kuzma.

Skulptorius sako, kad atkurtos partizanų uniformos leido atrasti naujų elementų, galinčių skulptūrai suteikti tekstūros, erdvės pojūčio ir autentiškumo. Didelį dėmesį skulptorius skyrė sagoms, apykaklei, kepurei ir partizanų simbolikai.

„Ką tos sagos daro iš tikrųjų, jos gi suriša visa rūbą, sutempia. Sagų kryptis – jos yra pasisukusios šonu. Tai leidžia jausti visą mechaniką – ką sagos daro rūbe, o tada jau turi ką veikti formoje, kai perteiki tuos dalykus. Čia minimalūs subtilumai, bet labai smagu, kai juos atrandi“, – teigia skulptorius.

Algirdas Kuzma taip pat formuoja paminklines plokštes, kurios padengs A. Ramanausko-Vanago kapavietę. Maketas jau buvo išbandytas Antakalnio kapinėse, todėl beliko atlikti nedidelius pataisymus. Netrukus skulptorius ruošiasi iškalti užrašus ant paminklo ir šitaip simboliškai pabaigti paminklą.

Paminklo laukia A. Ramanausko-Vanago dukra

Kaune, ties Kalniečių ir Kampo gatvių sankryža, prieš aštuonerius metus pastatytas paminklinis akmuo partizanų vadui atminti, prie jo įrengtas stiebas ir iškelta valstybės vėliava. Būtent čia 1956 m. Adolfą Ramanauską-Vanagą bei jo žmoną Birutę Mažeikaitę-Ramanauskienę areštavo KGB. Partizanų vado dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė sako, kad ilgus metus tai buvo vieta, kur galėdavo atėjusi prisiminti tėtį. Nuo pat pradžių paminklo kūrimą stebėjusiai Skokauskienei labiausiai įstrigo įvykis šalia liejyklos, kai buvo iš bronzos nulietas, paminklą Antakalnyje papuošiantis, biustas.

Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė / BNS nuotr.

„Visai pašalinė moteris ėjo pro šalį. Ji sustojo, sako: „Gal aš galiu pažiūrėti?“. Lynojo truputį, ji sustojo. Sakau: „Jūs pažįstat tą žmogų?“ „Taigi Vanagas“ sako. Tada pajaučiau, kad ir praeidamas žmogus pažino jį ir sakė gerus, labai gerus žodžius: „Kaip galiu nepažinti? Taigi visa Lietuva žino“, – pasakoja A. Ramanauskaitė-Skokauskienė.

A.Ramanauskaitė–Skokauskienė nuo pat pradžių įsitraukė į paminklo kūrimą. Pateikė pasiūlymų ir pastabų skulptoriui A. Kuzmai. Sako labai laukianti paminklo atidengimo, nes tai – ne tik jai svarbi akimirka, bet ir visai Lietuvai.

„Artėjant to paminklo pašventinimo datai, aš tiesiog įsivaizduoju, kad tai bus ne vien tik man kaip asmenybei, tėvelio turėti kapą, pašventintą vietą su antkapiniu paminklu, bet ir tiems žmonėms, kurie galbūt neturi savo, bet jiems jis buvo kaip simbolis“, – tikina ji.

Kurti paminklą panoro daug menininkų

Komisija, sudaryta iš kultūros, meno, kitų sričių atsakingų institucijų atstovų, įvertino 14 pateiktų projektų ir išrinko nugalėtoją atsižvelgusi į paminklo idėjinių ir plastinių sprendinių meninę kokybę, meninės idėjos autentiškumą, išraiškos priemonių ir reikšmių tikslingumą. Atsižvelgta ir į kontekstą – paminklo ir antkapio ansamblio dermę su Lietuvos valstybės vadovų laidojimo vietoje esančia kapaviete. 5 pasiūlymai nebuvo vertinti dėl to, kad neatitiko kriterijų.

„Svarbiausia buvo artimųjų nuomonė. Buvo kriterijai iškelti, kad būtų pati idėja pasipriešinimo atspindėta ir kartu, be abejo, kaip asmenybė būtų įamžinta. Kiek suprantame, patenkinti ir artimieji, bet kartu be abejo bus įamžintas būtent to meto Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo simbolis“, – pabrėžia Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Paminklas bus atidengtas spalio 6 d. – praėjus dvejiems metams po to, kai iškilmingai Antakalnio kapinėse palaidotas Adolfas Ramanauskas-Vanagas.