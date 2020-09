Balsavimas pandemijos metu: VRK pirmininkė žada daugybę apsaugos priemonių, bet temperatūros nematuos

Vienas dalykas, kurio tikrai nepaveikia virusas, yra statistinio kandidato paveikslas prieš rinkimus. Seimo narį rinksime iš dviejų vyrų ir vienos moters. Bendrai pasirinkimas balsavimo teisę turintiems piliečiams bus didesnis.

Oficialiai patvirtintų kandidatų į parlamentą yra bent 300 daugiau nei prieš ketverius metus, tačiau ar tai paskatins rinkėjų entuziazmą? Šiandien, likus lygiai mėnesiui iki rinkimų dienos, sunku numatyti. Tiksliai neaišku, kaip nuotaikas paveiks oras ar įvestos papildomos saugumo priemonės. Apie tai –Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“.

– Privalomos kaukės, metro atstumas, po kiekvieno rašiklio panaudojimo, jeigu jis nėra atsineštas savas, dezinfekuojama. Išankstinis balsavimas dėl to prailgintas viena diena. Gal yra minčių ir pačią rinkimų dieną daryti ilgesnę?

– Patikslinsiu – iš tiesų tų priemonių yra labai daug ir galbūt, jeigu pasikeis situacija, mes ir daugiau priemonių turėsime. Vakar Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą dėl išankstinio balsavimo dienų savivaldybėse skaičiaus ir tas dienų skaičius nuo dviejų didėja iki keturių. Bus balsavimas savivaldybių pastatuose nuo 7 valandos ryto pirmadienį iki 20 valandos vakaro ketvirtadienį. Keturios dienos plius dvi dienos, kitaip tariant, prie dabartinio reguliavimo ir valanda anksčiau prasideda balsavimas. Ir tas balsavimas susilygina su rinkimų diena.

Kalbant apie tai, ar rinkimų dieną dar reikėtų prailginti balsavimą, turbūt laiko yra tikrai pakankamai nuo 7 valandos ryto iki 20 valandos. Buvo minčių ir pasvarstymų, kad galbūt reikėtų pratęsti iki 22 valandos, tačiau nesuprantame, kad rinkimų komisijų nariams teks papildomai dirbti dviem valandomis ilgiau ir gerokai vėliau sulauksime rinkimų rezultatų. O dirbant komisijų nariams tokį laiką tikrai didelis nuovargis ir klaidų gali įsivelti. Žinoma, kad bus taikoma daugybė priemonių, galbūt reikės ir pertraukėlių ar patalpų vėdinimo, dažnai liečiamų paviršių dezinfekcijos, ir rinkėjų įvairių klausimų ir t. t. Įtampos nemažai, tad manome, kad laikas iki 20 valandos tikrai bus pakankamas.

Laura Matjošaitytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ar nebuvo svarstyta stiprinti pajėgas, nes jūs ir pati minite daugybę papildomų dalykų, kuriuos teks atlikti komisijos nariams? Įvertinus tai, kad ir plotas turės būti didesnis, ir srautus reikės perskirstyti taip, kad rinkėjai nesusitiktų ir įeitų pro vienas duris, išeitų pro kitas, galbūt reikės papildomų rankų? Ar svarstoma pasitelkti jas?

– Kalbant apie komisijos narius, tikrai turėtų užtekti esamų komisijos narių, bet tikimės, kad rinkimus stebės daugybė stebėtojų. Norėtume atkreipti dėmesį, kad rinkimų komisijoms bus reikalingi savanoriai, tai yra asmenys, kurie padėtų nukreipti rinkėjus, padėtų jiems išlaikyti saugų atstumą, galbūt neįgaliesiems padėtų tam tikrais atvejais ir taip toliau. Tad savanoriai pagal mūsų specialią tvarką rinkimų organizavimo COVID-19 metu yra tikrai labai pageidautini. Ar tai būtų iš viešojo sektoriaus, ar iš privačiojo sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų, galbūt šauliai ir galėtų atsiliepti. Tai būtų tikrai labai svarbi pagalba ir tikimės, kad tų žmonių dėka mums pavyktų sukontroliuoti rinkėjų srautus, išvengti maišymosi, nes ne visose patalpose įmanoma organizuoti rinkimų procesą taip, kad būtų einama pro vienas duris, išeinama pro kitas. Jeigu patalpose yra tik vienos durys, tai antrų durų dėl rinkimų tikrai nesuorganizuosime, bet galbūt kitomis priemonėmis ir pasitelkus pilietiškai nusiteikusius žmones... Tikrai galima tuos klausimus labai lengvai spręsti.

Balsavimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar temperatūra bus matuojama, ar vėlgi bus apeliuojama į kiekvieno pilietiškumą ir sąmoningumą?

– Iš pradžių manėme, kad tikrai reikėtų matuoti temperatūrą, ir vertinome užsienio valstybių patirtis. Konkrečiai – Pietų Korėjos patirtį, kai pačios pandemijos metu balandžio 15 dieną organizuotuose rinkimuose buvo tikrinama temperatūra. Įvertinus pajėgumus ir galimybes buvo pasirinktas tas variantas, kad netikrinsime atvykstančiųjų temperatūros. Tačiau kviečiame tuos rinkėjus, kurie jaustų tam tikrus simptomus, tikrai nedalyvauti rinkimuose arba balsuoti namuose, naudoti daugiau atitinkamų asmens apsaugos priemonių, kad nekiltų rizika ir visiems kitiems atvykusiems asmenims.

Balsavimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Birželio pabaigoje priimti Seimo pataisymai leistų užsienyje esantiems rinkėjams balsuoti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto puslapyje. Kitaip tariant, elektroniniu būdu. Bet panašu, kad tai ir liks tiktai teorija. Kokios priežastys neleido sutelkti visų jėgų, visų įmanomų finansų ir padaryti taip, kad šita sistema veiktų?

– Labai teisingai pastebėjote, kad paskutinę pavasario sesijos dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Seimo rinkimų įstatymo pataisas, kurios įjungė žalią šviesą internetiniam balsavimui. VRK pradėjo paruošiamuosius darbus ir tie darbai bus tęsiami. Kas žino, galbūt kitiems rinkimams mes tikrai turėsime sėkmingą sistemą, kuri bus ne tiktai sukurta, ištestuota, audituota, visuomenė tinkamai supažindinta, bet faktas yra tas, kad per kelis mėnesius tokio sudėtingumo produktą, kuris nekeltų absoliučiai jokių abejonių, nekompromituotų rinkimų ir pačios sistemos, komisija tikrai nėra pajėgi sukurti net ir su didžiausiais finansiniais ir žmogiškaisiais resursais. Tiesiog tie dalykai yra labai imlūs laikui, be to, turime daugybę užsienio valstybių patirčių, kur tokie sudėtingi sprendimai įgyvendinami ne per tokį laiką. O sukurti bet ką ir vėliau kompromituoti rinkimus tikrai nėra mūsų tikslas. Mūsų tikslas – sklandus, skaidrus rinkimų organizavimas.

Elektroninis balsavimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Tie sklandūs, skaidrūs rinkimai užsienyje esantiems lietuviams dažnai yra šventė ir jie mielai atvyksta į konsulatus, į ambasadas balsuoti. Užsienio reikalų ministerija užsimena, kad kai kur tokios galimybės gali ir nebūti. Kol kas šalys nėra įvardijamos, bet kalbama, kad gali tekti balsuoti paštu. Žinoma, ir taip užsienio lietuviai, didesnė dalis jų balsuoja paštu, bet ką rodo jūsų pokalbiai su diplomatinėmis atstovybėmis? Ar iš tiesų neįmanoma padaryti tos laukiamos šventės tiems, kurie nori atvykti?

– Iš tiesų tos dienos, kada vyksta balsavimas užsienio diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, vietos bendruomenėms ir jų nariams tampa šventėmis. Jie labai mielai rinkimų dienomis apsilanko atstovybėse, balsuoja. Šiais metais mes turime URM teikimą dalyje atstovybių – išvis yra 51 – organizuoti balsavimą paštu, atsisakant gyvo balsavimo. Kaip teisingai buvo pastebėta, man pačiai teko bendrauti su didžiosios dalies atstovybių, kur balsuoja daugiausia mūsų piliečių, ambasadoriais ar konsulais ir neretai jų pozicija yra tokia, kad tikrai yra galimybė organizuoti tuos rinkimus. Jie norėtų organizuoti tuos rinkimus. Galiausiai įvairios konsulinės paslaugos yra teikiamos, tai galbūt nereikėtų rinkėjams riboti tų galimybių.

Taip, mes šiandien sakome, kad dėl COVID-19 rizikos saugiau balsuoti paštu, tačiau jeigu yra tokių rinkėjų, kurie norėtų balsuoti gyvai, padarykime šventę. Esamos apsaugos priemonės leidžia užtikrinti saugų balsavimo procesą, juo labiau kad balsavimas nesitęsia valandų valandas, kiekvienas rinkėjas, užėjęs į atstovybę, gali praleisti labai nedaug laiko. Tai kodėl gi ne?

– Dar viena iš nūdienos aktualijų ir problemų, kurias tenka spręsti VRK, yra reklama socialiniuose tinkluose. Politinė reklama, kurios feisbukas, vienas mėgstamiausių socialinių tinklų, niekaip neapibrėžia, neuždraudžia agitacijos tuo laikotarpiu, kai ji pradedama drausti pas mus, jis neatskleidžia reklamos įkainių, apimčių. Kokį sprendimą mato VRK?

– Su feisbuku turime neišspręstų klausimų, nors visuomenės informavimo priemonėms, veikiančioms Lietuvoje, galioja įstatymai. Jos deklaruoja savo įkainius prieš kampaniją, yra taikomi griežti reikalavimai, jeigu nori tuos įkainius pakeisti. Vėliau teikiamos įvairios ataskaitos.

Iš socialinio tinklo platformos mes neturime nei pirminės, nei galutinės informacijos. Ir jeigu patys kandidatai, politinės partijos, kampanijos dalyviai bendrai savo ataskaitose tą informaciją nurodo, jeigu per kitas informavimo priemones yra perkama reklama feisbuke arba rinkėjai informuoja ir mes sužinome tą informaciją iš savo stebėsenos, tai mes galime per kryžminį patikrinimą padaryti kažkokį įvertinimą. Tačiau lieka ta pilkoji zona ir mums iš tiesų sudėtinga įvertinti, kiek yra politinės reklamos, kurios nematėme socialiniame tinkle.

Kiek bandome bendrauti su socialinio tinklo „Facebook“ atstovais, kad ir kur jie būtų, kad ir kokie jie būtų, visada sakoma, kad taip, yra socialinio tinklo biblioteka, galima tą reklamą matyti, stebėti, tačiau įžvelgiame nesureguliuotų zonų. Kaip tik ir Internetinės žiniasklaidos asociacija atkreipė į tai VRK dėmesį. Komisijai yra pateikta siūlymų, artimiausiomis dienomis planuojama spręsti ir žiūrėti, ką galime šiandien be teisinio reguliavimo pakeitimo, kokius sprendimus galime priimti. Tie siūlymai yra tikrai racionalūs, kad kiekvienos politinės kampanijos dalyvis nepriklausomai, ar tai būtų partija, ar kandidatas, reklamą socialiniame tinkle pirktų iš labai konkrečios politinės kampanijos sąskaitos, o ne iš kažkokios kitos sąskaitos. Taip būtų susekamumas.

Čia mes tikrai turime problemų, sakyti, kad išspręsime tuos klausimus šiems rinkimams, tikrai negalime ir čia turbūt ne tik Lietuvos problema. Tai yra visos Europos problema ir socialinio tinklo platforma garsiai sako, kad bendradarbiauja su rinkimų organizatoriais, teikia informaciją, mes savo pavyzdžiu rodome, kad bendradarbiavimo išteklių stokojama.

Balsavimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Feisbukas nėra vienintelė socialinė platforma, kurioje reiškiasi politikai. Populiarėja „Instagram“, „TikTok“, tas pats „Tinder“, netgi yra buvę pavyzdžių, kai tik suaugusiesiems skirtose svetainėse reklamuojamasi. Ar apskritai VRK įžiūri perspektyvą, kaip susekti šituos srautus? Nes kliautis tiktai feisbuko ar politikų geranoriškumu, matyt, būtų pernelyg naivu.

– Be jokios abejonės, pernelyg naivu. Kitas dalykas – mes ir patys negalėtume visų priemonių sužiūrėti 100 proc. Be tinkamo, kokybiško teisinio reglamentavimo neišsiversime. Yra užsienio valstybių – Prancūzija kaip geras pavyzdys, – kur jau sukurtas tam tikras teisinis reglamentavimas įvairioms socialinėms platformoms. Mums reikėtų pasekti tais geraisiais pavyzdžiais, pakeisti esamą teisinį reglamentavimą, nesiremti vien tiktai rinkimų komisijų ar būtent VRK rekomendacijomis ir eiti į gilesnį teisinį reglamentavimą, išspręsti tuos klausimus plačiau. Šiandien įstatymai vos keliais straipsniais reglamentuoja politinės reklamos sklaidą.