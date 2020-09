Baigtas populiacijos tyrimas: to nežinodami koronavirusu persirgo ne daugiau 3 proc. lietuvių

Ketvirtadienį buvo atliktas paskutinis testas COVID-19 seroepidemiologiniame tyrime, kurio metu siekta išsiaiškinti, kokia Lietuvos gyventojų dalis galėjo persirgti koronavirusu to nežinodami. Preliminarios išvados rodo, kad Lietuvoje tokių gyventojų neturėtų būti daugiau kaip 3 procentai.

Iš viso šiame tyrime sutiko dalyvauti 3087 asmenys, tai – apytikriai dvigubai mažiau negu planavo mokslininkai. Ketinta ištirti bent 6,5 tūkst. gyventojų, kvietimai dalyvauti tyrime išsiųsti 13 tūkst. atsitiktine tvarka atrinktų žmonių. Penktadienio rytą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Mindaugas Stankūnas LRT RADIJUI sakė, kad kokybiškos analizės atlikti tai nesutrukdys.

„Sulaukėme mažiau žmonių, tą, matyt, nulėmė keletas veiksnių. (...) Duomenų analizę tikrai pavyks kokybiškai atlikti, bet būtų daugiau dalyvių, būtume galėję daryti tikslesnius skaičiavimus. Bet esminių trūkumų neturėtų būti“, – patikino M. Stankūnas.

Testuoti buvo šešių savivaldybių gyventojai – iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų bei Ukmergės, Tauragės ir Zarasų rajono. Nė vienoje iš jų persirgimas neviršijo 3 proc. Pasak M. Stankūno, nors ir surinkta mažiau mėginių negu planuota, tyrimas reprezentatyvus ir tai leidžia daryti apibendrintas išvadas šalies mastu.

„Galiu atskleisti, kad tikrai 3 procentų nė viename iš tų rajonų neviršijome, tai reiškia, kad galime pasakyti, jog Lietuvoje tikrai mažiau kaip 3 procentai populiacijos (persirgo), o kiek tiksliai tas procentas galėjo būti, tai dar (reikia) truputėlį laiko, kad tiesiog patikrintume tuos skaičius“, – sakė LSMU profesorius.

COVID-19 testavimas / Edvard Blaževič/LRT nuotr.

Pašnekovas pridūrė, kad aktyvumu dalyvaujant tyrime savivaldybių gyventojai skyrėsi.

„Aktyviausi buvo Ukmergės rajone, jis tikrai išsiskyrė. Antroje vietoje – Tauragės rajonas, ypatingai tyrimo pradžioje buvo labai aktyvus. (...) Mažiausio aktyvumo vietovė buvo Klaipėda“, – sakė M. Stankūnas.

Detalesnes išvadas mokslininkai žada pristatyti visuomenei atlikę baigiamuosius vertinimus. Tyrimo rezultatai bus prieinami viešai.

M. Stankūno teigimu, šis mokslininkų tyrimas pasižymėjo išskirtine sparta.

„Turint mintyje, kaip greitai tai buvo padaryta, tai tikrai yra nerealu. Turiu 20-ies metų patirtį panašiuose tyrimuose, ir vienokius, ir kitokius esame darę, tai aš tikrai neatsimenu tokio tyrimo, kuris būtų per mėnesį įgyvendintas, per mėnesį pasiruošta – tai realiai per du mėnesius nuo idėjos suformulavimo, sprendimo daryti iki rezultatų paskelbimo“, – LRT RADIJUI komentavo LSMU profesorius.