Rinkimų intriga: ar premjeru gali tapti Veryga?

Panašu, kad virš premjero Sauliaus Skvernelio galvos tvenkiasi tamsūs debesys. „Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis, anksčiau teigęs, kad S. Skvernelis bus partijos kandidatas į premjerus po Seimo rinkimų, dabar nėra toks užtikrintas ir tikina, jog jokių susitarimų su dabartiniu premjeru nėra. Politologas Bernaras Ivanovas įtaria, kad tarp R. Karbauskio ir S. Skvernelio bręsta konfliktas, mat „valstiečių“ vedlys baiminasi išaugusios premjero įtakos.

LRT.lt šaltinių teigimu, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vadovybėje pastaruoju metu suabejota, ar dabartinis premjeras S. Skvernelis turėtų būti pagrindiniu partijos kandidatu į Vyriausybės vadovus. Lietuvos politikos užkulisiuose kalbama, kad „valstiečių“ lyderis R. Karbauskis šiame poste mieliau norėtų matyti sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą.

S. Skvernelio neatsisako, bet pažymi – rankomis nesukirsta

LVŽS lyderis R. Karbauskis, LRT.lt paklaustas, ar svarstoma apie kitus kandidatus į premjerus, tvirtino apie tai su bendražygiais nediskutuojantis. Vis dėlto jis pripažino, kad šiuo metu situacija, palyginti su 2016 m., kai LVŽS ėjo į rinkimus, yra kitokia – pasak R. Karbauskio, šiuo metu LVŽS po rinkimų į įvairias pozicijas galėtų pasiūlyti daugiau kandidatų.

„Šiandien padėtis yra kitokia negu buvo 2016 metais, kada mes turėjome vieną žmogų, kuris galėjo (dirbti – LRT.lt), turėjo darbo Vyriausybėje patirties. Dabar mes turime visą eilę žmonių, kurie dirba Vyriausybėje, Seime, užima įvairias pareigas. [...]

Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dėl to šiandien dienai mums nekyla jokių problemų, jei rinkimai būtų sėkmingi, formuoti Vyriausybę, remiantis tais žmonėmis, kurie turi pakankamai patirties ir gali įvairias pareigas užimti“, – svarstė R. Karbauskis ir pridūrė, kad 2016 m. Vyriausybės formavime iniciatyva buvo duota S. Skverneliui, o šiemet sėkmės rinkimuose atveju ministrų kabineto formavime aktyvesnė žada būti LVŽS.

R. Karbauskis, kalbėdamas apie žmones, kurie galėtų būti siūlomi į ministrų pozicijas, ragino neskubėti. Anot jo, sprendimai sėkmės rinkimuose atveju priklauso ne tik nuo LVŽS.

„Jei rinkimai mums būtų sėkmingi, šie sprendimai priklausytų ir nuo koalicijos, ir nuo prezidento“, – tvirtino LVŽS pirmininkas.

R. Karbauskis, perklaustas, ar su S. Skverneliu yra galutinai sutarta dėl jo kandidatūros į premjero poziciją po šių metų Seimo rinkimų, jei jie bus sėkmingi LVŽS, tvirtino, kad tokio sutarimo nėra.

„Nei 2016 metais buvo (sutarta su S. Skverneliu – LRT.lt), nei dabar yra. Tada buvo logiška taip elgtis, nes tai buvo vienintelis žmogus su tokia patirtimi, kokios reikėjo imtis tos pozicijos, tos veiklos. Galima buvo logiškai suprasti, kad galbūt jis bus favoritas, pasirenkant kandidatą, bet nebuvo susitarimo, nebuvo iš anksto sutarta. Mes pozicionavome, kad tai yra būsimas premjeras, bet taip, kad jis atėjo ir pasakė „būsiu premjeras“, o mes atsakėme „jei laimėsime, būsi premjeras“, nebuvo tokios kalbos“, – aiškino R. Karbauskis.

Aurelijus Veryga / D. Umbraso/LRT nuotr.

LVŽS lyderis, paklaustas, ar į premjero poziciją galėtų būti pasiūlytas A. Veryga, pabrėžė, kad apie tai partijoje nėra diskutuojama.

„Mes neužsiminėjame beprasmiais dalykais, mes nesidaliname valdžios jos negavę, kaip konservatoriai darė 2016 metais“, – rėžė pašnekovas.

Tiesa, R. Karbauskis neslėpė esantis labai patenkintas A. Verygos darbu ir norėtų, kad šis politikas ir po 2020 m. Seimo rinkimų toliau dirbtų Vyriausybėje, tęstų pradėtus darbus.

„Ne viskas padaryta, kas buvo suplanuota. Yra aiškios programos, uždaviniai, tikslai. Bet kokiu atveju, jeigu būtų suteikta šitai daugumai ar Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai teisė, galimybė formuoti daugumą, tikriausiai pats ministras norėtų pabaigti tuos pagrindinius darbus, kurie yra numatyti“, – komentavo R. Karbauskis.

Aiškių atsakymų neturi, ragina laukti rinkimų rezultatų

LRT.lt kalbinta „valstietė“ A. Širinskienė pabrėžė, kad LVŽS šiuo metu nediskutuoja apie kandidatus į postus Vyriausybėje. Ji, antrindama R. Karbauskiui, tvirtino, kad, visų pirma, reikia sulaukti, kuo baigsis Seimo rinkimai ir tik tada svarstyti, kas iš tikrųjų galėtų vadovauti ministrų kabinetui, eiti kitas svarbias pareigas.

Agnė Širinskienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Visas tas įdirbis kalba apie tai, kad tai (S. Skvernelis – LRT.lt) yra žmogus, kuris gali tą poziciją (premjero – LRT.lt) užimti, bet, kaip bus kitoje Vyriausybėje, koks bus frakcijos dydis, neaišku. Juokingai kartais atrodo, kai partijos būna labai užtikrintos, kad būtent tas, o ne kitas žmogus gali užimti konkrečią poziciją. Rinkimai gali būti kitokie, jie gali atnešti juk kitokius rezultatus“, – aiškino A. Širinskienė.

Pasak politikės, diskusijoje apie tai, kas galėtų dirbti Vyriausybėje po Seimo rinkimų, jei šie bus sėkmingi LVŽS, lems galimų kandidatų patirtis, įdirbis.

„Jeigu imti A. Verygos pavyzdį, tai buvimas ministerijoje davė keturių metų stabilumą, kuris tikrai leido padaryti labai daug, pasirengti krizei, jau nekalbu apie sukauptą PSDF, vaistų kompensavimą, [...] lėšų valdymą, sistemos administravimą“, – atkreipė dėmesį A. Širinskienė.

Kita „valstietė“, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė LRT.lt sakė, kad LVŽS gretose negirdėjusi diskusijų apie kitus galimus kandidatus į premjero poziciją po parlamento rinkimų. Ji teigė mananti, kad S. Skvernelio kandidatūra į ministrus pirmininkus yra tarsi savaime suprantama.

„Kai kažkas yra savaime suprantamo, tai galbūt diskusija ir nebūtina. Čia atsakymas į klausimą, kodėl diskusijos galimai nebuvo. Savo ruožtu manau, kad dabar, kai visi po vasaros atostogų sugrįš į plenarinių posėdžių salę [...], tai diskusijų bus daugiau. Bet ar kils ši diskusija, ar jai yra poreikio kilti, abejoju, nes manau, kad iš mūsų frakcijos S. Skvernelis yra tinkamiausia kandidatūra ir kad būtent jis pajėgtų ir toliau vadovauti Vyriausybei, jei rinkėjų valia bus tokia“, – dėstė R. Baškienė.

Rima Baškienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Valstietė“, paklausta, ar A. Veryga galėtų tapti kandidatu į premjerus, tokios galimybės neatmetė, tačiau ji teigė ir toliau palaikanti S. Skvernelį.

„Jeigu S. Skvernelis atsisakytų, tai galbūt. A. Veryga pademonstravo puikius savo vadybinius gebėjimus, bet, manau, jis puikiai pateisina ir dabartinę savo poziciją. Kodėl keisti gerus, įdirbį turinčius žmones į kitas pozicijas?“, – svarstė R. Baškienė.

A. Veryga: klausimai dėl pozicijų – tik po rinkimų

Sveikatos apsaugos ministro A. Verygos atstovė spaudai Lina Bušisnkaitė LRT.lt teigė, kad A. Veryga apie tai, kad galėtų tapti kandidatu į premjeru, nėra su niekuo iš LVŽS atstovų kalbėjęs.

„A. Veryga sako, kad tokių pokalbių nebuvo nei frakcijoje, nei kitoje aplinkoje“, – politiko žodžius perdavė L. Bušinskaitė.

Anot jos, ministras tiesiog dirba savo darbą, kuris jam yra patikėtas ir stengiasi jį atlikti kuo geriau, profesionaliau. A. Verygos atstovės teigimu, jis šiuo metu koncentruojasi į pokyčius sveikatos apsaugos srityje ir tai daro ne dėl „reitingų ar geresnių, palankesnių vertinimų“.

„Taigi apie galimas pozicijas, kurias jis galėtų užimti po Seimo rinkimų, ministras su niekuo nėra aptarinėjęs. Be to, jo nuomone, dar per anksti kalbėti apie tai, kas bus po rinkimų. Tik jiems praėjus ir aiškėjant galimai koalicijai bus galima kelti klausimus, kokias pareigas jis galėtų užimti“, – A. Verygos poziciją perdavė L. Bušinskaitė.

Aurelijus Veryga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

S. Skvernelis: mano darbas padarytas

Premjeras S. Skvernelis trečiadienį spaudos konferencijos metu sakė, kad partijos, kurios įvardija savo kandidatus į premjerus, esą elgiasi nenuoširdžiai, mat, anot jo, rinkėjai spręs, ar jos galėtų kažką deleguoti į ministrus pirmininkus.

Kalbėdamas apie save jis pažymėjo manantis, kad LVŽS turėtų rinktis iš daugiau kandidatų, galinčių vadovauti Vyriausybei.

„Valstiečių ir žaliųjų sąjunga turi tą prioritetą, bet nemanau, kad turėtų būti renkamasi iš vieno kandidato, kalbant apie galimą ministrą pirmininką“, – tikino S. Skvernelis.

S. Skvernelis teigė, kad dar nėra apsisprendęs, ar dar kandidatuotų į premjerus.

„O dėl mano pačio apsisprendimo, tai priklausytų nuo daugybės sąlygų. Pirmiausia – kokia tai būtų koalicija. Antras dalykas – kokia tai būtų programa, turbūt ji nebūtų taip lengvai pasiekiama, kaip 2016 metais, kai buvo tvirta dauguma, stipri vienos politinių partijų pergalė. Kokius matome prioritetus – tai irgi labai svarbu.

Ir trečias – labai sunku buvo ketverius metus dirbti Seime, svyruojant ant mažumos Vyriausybės sąlygų. Mes tikrai padarėme net daugiau tokiomis sąlygomis negu įmanoma, kalbant apie realiai mažumos Vyriausybės veiklą. Jei yra pakankamai tvirta dauguma, kuri gali priimti sprendimus – sisteminius sprendimus, reforminius sprendimus – tai yra vienas pasirinkimas. Jeigu kitokiomis sąlygomis, būtų kitoks pasirinkimas. Bet nereikia apie tai spėlioti“, – dėstė Vyriausybės vadovas.

Saulius Skvernelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

S. Skvernelis teigė, kad šiuo metu viskas priklauso nuo rinkėjų.

„Jie ir nuspręs. Mūsų norai ir galimybės žmonių rankose yra. Manau, kad tiek mano darbas, tiek Vyriausybės darbas, tiek valdančiosios daugumos darbas yra padarytas. Kaip jį vertins žmonės, tai jų apsisprendimas“, – dėstė premjeras.

Politologas: ant R. Karbauskio grybienos užaugo nelabai lojalūs politiniai grybai

LRT.lt kalbintas Vytauto Didžiojo universiteto docentas, politologas B. Ivanovas tvirtino, kad dabartinis R. Karbauskio neužtikrintumas dėl S. Skvernelio kandidatavimo į premjerus gali būti susijęs su užslėpta jo konfrontacija su premjeru dar nuo tada, kai S. Skvernelis buvo pareiškęs, kad LVŽS reikia pokyčių.

„Toks R. Karbauskio kalbėjimas gali signalizuoti jo nervingumą. Jis galbūt praranda tvirtumą savo partijoje, gal jaučia prarandantis tvirtumą, gal jaučia, kad ne viskas yra gerai ir kad pats gali likti periferijoje“, – svarstė B. Ivanovas.

„R. Karbauskis gali norėti S. Skvernelį stumtelti, bet ar pats neatšoks kaip kamuoliukas?“, – kėlė klausimą politologas.

Jo teigimu, neatmetama, kad R. Karbauskiui gali būti neramu dėl to, kad į S. Skvernelio pusę gali pereiti dalis LVŽS frakcijos narių, dalis „valstiečių“ palaikytų dabartinio premjero iniciatyvas, lyderystę.

Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis / E. Genio/LRT nuotr.

„Valstiečių“ Seimo frakcijoje dirbantys žmonės, manau, rinksis veikiau tą vietą, kuri jiems bus patogesnė. Vėjo kryptis gali pasikeisti ir, manau, visiškai realu, kad jie atsidurs S. Skvernelio, o ne R. Karbauskio pusėje. [...]

Akivaizdu, kas S. Skvernelis tikrai nėra marionetė, jo už virvučių nepatampysi. Tas, žinoma, gali tapti erzinančiu veiksniu R. Karbauskiui, nes jis galbūt norėtų kažką pakeisti, kad galios balansas būtų labiau jo pusėje, kad jis galėtų turėti daugiau įtakos“, – kalbėjo B. Ivanovas.

Politologas neslėpė, kad galimas konfliktas tarp R. Karbauskio ir S. Skvernelio galėtų sumažėti arba išnykti, jei „valstiečiai“ šiuo Seimo rinkimuose sulauks didelio rinkėjų palaikymo. Kitu atveju, pasak B. Ivanovo, neatmetama, jog LVŽS vadovas gali užsimanyti kito premjero.

Ar A. Veryga būtų saugus ir tinkamas pasirinkimas R. Karbauskiui? Politologas įsitikinęs, kad „valstiečiai“ nuo pat koronaviruso pandemijos pradžios saugojo S. Skvernelį nuo kritikos, tad pagrindinio kovotojo su virusu duoną teko krimsti A. Verygai. Tačiau, panašu, jog sveikatos apsaugos ministras, anot pašnekovo, susitvarkė su skirta užduotimi, tapo gerokai populiaresnis politikas, negu buvo prieš tai, suartėjo su S. Skverneliu. Pasak B. Ivanovo, šie pokyčiai leidžia abejoti, ar A. Veryga aklai sektų paskui R. Karbauskį.

„Paties A. Verygos įsitvirtinimas valdžioje yra susijęs su S. Skverneliu, nes jis iš esmės yra S. Skvernelio protežė. Prisiminkime, kai pandemijos pradžioje iš darbo atleistas premjero patarėjas, kuris nepakluso A. Verygai, kai buvo ginčijamasi, kas kokius srautus, pirkimus prižiūrės.

Aurelijus Veryga / D. Umbraso/LRT nuotr.

Akivaizdžiai matome, kad ant R. Karbauskio partijos grybienos užaugo jam nelabai lojalūs politiniai grybai, kurie šiuo atveju, sakyčiau, turi savo „planą-chuliganą“, kaip S. Skvernelis, turi savo žaidimą ir nebūtinai tame žaidime atsiras vietos R. Karbauskiui.

Turiu omeny ir A. Verygą, kurio reitingas yra labai ūgtelėjęs, turiu omeny jo ir S. Skvernelio labai ūgtelėjusį administracinį resursą, labai pagerėjusius viešuosius ryšius ir įvaizdį, o R. Karbauskio „antireitingas“ yra labai aukštas, jis ir toliau liko Seimo Kultūros komitete“, – dėstė politologas.