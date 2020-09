Valdantieji – dviprasmiškoje situacijoje: ar pandemijos herojai gali tapti atpirkimo ožiais?

Koronavirusas „valstiečiams“ padėjo pataisyti savo reputaciją visuomenės akyse, valdančiųjų atstovų populiarumas vėl ėmė didėti, tačiau, kaip LRT.lt teigė politikos ekspertai, neatmestina, kad valdančiųjų „arkliukas“, tai yra kova su virusu, gali atsisukti prieš juos pačius Seimo rinkimuose.

LRT.lt kalbintas Klaipėdos universiteto docentas, politologas Saulius Šiliauskas teigė, kad Lietuvoje pradėjus plisti koronaviusui, valdantieji, paskelbę karantiną, vėliau jį atšaukę ir ėmę taikyti kitas kontrolės priemones, sulaukė palankaus visuomenės įvertinimo. Tiesa, kaip teigia politologas, tai nėra nieko keisto, mat ir kitose šalyse politikai, kovoję su koronavirusu, tapo populiaresni.

Pasak S. Šiliausko, vėl pradėjus augti koronaviruso atvejų skaičiui šalyje, „valstiečiai“, panašu, atsidūrė kitoje situacijoje negu buvo pavasarį.

„Dabar, pagal sergamumo skaičius, artėjame prie balandžio mėnesio sergamumo. Tada valdančiųjų visi klausė, jų klausėsi, nes visuomenė buvo šoke. O dabar, manau, dalis visuomenės liko išsigandę, bet ne visi – dalis žmonių atsipalaidavo, jiems nelabai rūpi, apie ką kalba valdantieji. Neįmanoma ilgai išlaikyti visuomenę įtampoje“, – komentavo politologas.

Karantinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot jo, tikėtina, kad valdantieji bando reaguoti į besikeičiančias visuomenės reakcijas į kovą su koronavirusu ir laviruoti tarp griežtų ir mažiau griežtų sprendimų, tačiau, S. Šiliausko manymu, kol kas jiems taip elgtis nesiseka, atrodo, kad „valstiečiai“ yra pasimetę, nesutaria tarpusavyje.

„Savaitės pradžioje sveikatos apsaugos ministras sako, kad Vyriausybėje sprendimas dėl barų darbo laiko sutrumpinimo beveik yra priimtas, bet vėliau pasiekia žinia, kad tokiam siūlymui nepritarta. Galime spėti, kad šiai iniciatyvai galėjo nepritarti ir pats ministras pirmininkas.

Manau, kad dalis politikų nori vėl atsidurti dėmesio centre, demonstruojant, kad „reaguojame į situaciją“. Bet kiti tarsi bando pasakyti: „priešrinkiminėje situacijoje elgtis taip kategoriškai nereikėtų, nes kažin, ar daug iš to laimėsi“. Tokius pasirinkimus matau ir valdančiųjų gretose“, – svarstė S. Šiliauskas.

Viešųjų ryšių specialistas Mykolas Katkus LRT.lt tvirtino, kad koronaviruso pandemija „valstiečiams“ leido atversti naują puslapį savo politinėje veikloje ir sužibėti rinkėjų akyse dar sykį.

„Jeigu ne koronavirusas, dabar pagrindinis Seimo rinkimų kampanijos aspektas būtų „valstiečių“ istorijos apie tai, ką jie padarė, ko nepadarė. Prisiminkime, turėjome mokytojų streikus, kitas istorijas, kurios „valstiečiams“ nėra malonios. Jeigu mes vertintumėme „valstiečius“ pagal tai, ką jie nuveikė prieš ketverius metus, manau, jie būtų daug prastesnėje situacijoje, jiems reikėtų gintis, aiškintis dėl savo sprendimų“, – atkreipė dėmesį politinės komunikacijos specialistas.

Mykolas Katkus / E. Blaževič/LRT nuotr.

M. Katkus tikino manantis, kad vis dėlto didžioji dalis visuomenės palaiko „valstiečių“ Vyriausybės įvestų apribojimų ir pritaria valdančiųjų iniciatyvoms kovoje su koronavirusu. Tačiau, pasak viešųjų ryšių specialisto, yra ir kita dalis visuomenės, kuri turi kitokią nuomonę. Tad, pasak M. Katkaus, „valstiečiai“ negali būti ramūs dėl savo kovos su koronavirusu palankaus vertinimo.

„Yra dalis visuomenės regionuose ir miestuose, kurie siunta dėl kaukių nešiojimo, kurie siunta dėl visų apribojimų, kurie nelabai tiki konsensusu, kad koronavirusas yra kenksmingas. Tų žmonių dalis galbūt nėra labai didelė, mažesnė negu tų, kurie pritaria valdantiesiems, bet ji tikrai yra gana agresyvi“, – pažymėjo M. Katkus.

Perspėjo apie užslėptą žmonių nuovargį

M. Katkus, tęsdamas mintį, pažymėjo, kad šiuo metu rinkėjų požiūris į „valstiečius“ yra pasikeitęs, bet, anot jo, nebūtinai dalis visuomenės gali nusisukti nuo jų dėl kovoje su koronavirusu taikytų ar taikomų priemonių.

„Natūralu, kad šiuo metu egzistuoja kitos demarkacijos linijos negu tos, kurios buvo nubraižytos anksčiau. Yra dalis žmonių, kurie galbūt nekenčia kaukių, bet mėgsta „valstiečius“ dėl kitų jų veiksmų, yra dalis žmonių, kurie nemėgsta „valstiečių“ dėl to, kaip jie Lietuvai vadovavo ketverius metus, bet jie pritaria LVŽS sprendimams kovoje su koronavirusu“, – kalbėjo viešųjų ryšių specialistas.

Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Anot jo, vienaip ar kitaip koronaviruso pandemija tapo tam tikra „valstiečių“ rinkimų platforma, leido jiems pasirinkti aiškesnę kryptį prieš Seimo rinkimus.

„Valstiečiams“ koronavirusas suteikė tam tikrą apibrėžtumą, kad rinkėjai žinotų, už ką balsuoja. Tokiu būtų jie įgavo įtakos ir buvo perdėliotas politinis žemėlapis. Reikia pasakyti, kad opozicinėms partijoms kol kas nepavyko aiškiai pateikti savo pozicijos dėl koronaviruso, nes pritarti „valstiečiams“ joms yra neprasminga, priešintis jiems tarsi irgi nepsimoka. Opozicijai nepasisekė, nes koronavirusas vis dar reikalauja labai daug mūsų dėmesio ir sunku rasti būdą, kaip įsiterpti į eterį“, – dėstė M. Katkus.

„Koronavirusas davė „valstiečiams“ naują šansą. Ar jie tuo šansu pasinaudos ir ar jis „valstiečiams“ bus naudingas, čia jau yra kitas klausimas“, – reziumavo politinės komunikacijos ekspertas.

Tuo metu politologas S. Šiliauskas kartojo manantis, kad visuomenės požiūris į koronavirusą pasikeitė – žmonės ėmė labiau kvestionuoti kontrolės priemones, pavargo nuo apribojimų, suaktyvėjo ir sąmokslo teorijų kūrėjai. Dėl to, anot pašnekovo, „valstiečių“ kova su virusu gali atsisukti prieš juos pačius.

„Nori ar nenori, bet rinkimų kampanijos veiksnys ryškėja. Visuomenė tampa aktyvesnė, kritiškesnė valdančiųjų atžvilgiu. Dalis visuomenės grupių yra mobilizuotos kitų politinių jėgų. Taigi valdančiųjų sprendimai šiaip ar taip vertinami gerokai kritiškiau.

Karantinas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Taip, pavojus, kad „valstiečiai“ dėl jų taikomų priemonių kovoje su koronavirusu gali nukentėti, tikrai yra. Nepaisant to, kad sveikas protas lyg ir sakytų, kad tam tikros priemonės, kurių dabar dėl saugumo imasi valdantieji, yra reikalingos, bet žmonėse susikaupęs pyktis, nusivylimas dėl karantino, psichologinis nuovargis rinkimuose gali prasiveržti ir turėti neigiamą įtaką valdantiesiems. Be to, visi girdi, kad dar neaišku, kada vakcina nuo koronaviruso pasiektų Lietuvą. Rinkėjai gali jaustis esatys apgulties situacijoje“, – dėstė S. Šiliauskas.

A. Jokubaitis: žmonės gyvena mirties baimėje

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas, filosofas Alvydas Jokubaitis, LRT.lt paklaustas, kokią įtaką kova su koronavirusu gali turėtų „valstiečių“ pasirodymui Seimo rinkimuose, tvirtino, kad, visų pirma, reikėtų pažvelgti į viešąją erdvę, kurioje, anot pašnekovo, alternatyvioms nuomonėms apie virusą, kovos su virusu priemonėms, tarsi neliko vietos.

„Dabar Europoje randasi daugybė judėjimų, kurie kvestionuoja valdžios veiksmus, kovojant su pandemija. Į judėjimus renkasi specialistai, gydytojai, ekspertai. Tokius judėjimus nebūtinai lemia politinė valia. Tai gali būti tiesiog racionalių žmonių valia, kurie tiki turintys teisę taip elgtis, mano, kad net ir ligos atveju „esu laisvas žmogus, o valdžia turi turėti ribas“.

Vis dėlto manau, kad tokie dalykai nėra būdingi lietuvių kultūrai. [...] Lietuvos rinkėjams reikia patiems pamatyti, kad karalius yra nuogas. Net, jeigu jis nebūtų nuogas, o tuo momentu kažkas garsiai apie tai pasakytų, vargu, ar įvyktų pokyčiai“, – svarstė A. Jokubaitis.

Alvydas Jokubaitis / BNS nuotr.

Politologas neslėpė manantis, kad ir žiniasklaida neskuba kvestionuoti valdžios prieš koronavirusą nukreiptų priemonių. Anot A. Jokubaičio, viešojoje erdvėje šiuo metu itin daug kalbama apie tai, kaip pastangos suvaldyti koronavirusą atsilieps ekonomikai, bet beveik neskiriamas dėmesys žmonių psichologinei savijautai.

„Dabar žmonės Lietuvoje gali praregėti. Sergamumo virusu skaičiai yra panašūs kaip buvo pavasarį, o valdžios taikomos priemonės yra kitokios. Tai reiškia, kad problema yra savivoka, o ne pats reiškinys. Klausimų yra daug, bet blogiausia yra tai, kad šiuo metu viešumoje nepavyksta sukurti diskusijos“, – svarstė pašnekovas.

Pasak A. Jokubaičio, kai viešojoje erdvėje nėra nematyti nuomonių apie koronaviruso įvairovės, dalis žmonų toliau gyvena nežinioje ir baimėje.

„Žmonės gyvena mirties baimėje ir šią baimė sukūrė politinės institucijos, valdžios institucijos“, – tikino filosofas.

Saulius Skvernelis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Politologo manymu, tokia situacija yra paranki valdantiesiems, tad, anot pašnekovo, ir toliau bus siekiama, kad jų veiksmų, kovojant su viruso plitimu, niekas nekvestionuotų.

„Kitokia informacija žmonių nepasiekia, o kadangi žmonės, kurie dalyvauja politikoje, kurie susiję su šiuo reikalu, nėra kvaili, tai ir pasistengs, kad ši diskusija būtų suvaryta į smėlį. Šis klausimas valdantiesiems jau yra politinis klausimas, nes rimtos diskusijos apie koronavirusą pradžia, kvestionavimas jiems nėra palankus“, – komentavo A. Jokubaitis.