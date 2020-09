Svarbi institucija be nuolatinio vadovo dirba beveik metus, bet apie naują direktorių – jokios žinios

Jau tuoj bus metai, kai Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) neturi nuolatinio vadovo. Laikinoji už valstybės lėšų panaudojimo priežiūrą atsakingos įstaigos vadovė kalbėjo, kad nesant nuolatinio vadovo įstaiga susiduria su problemomis, tačiau už vadovo paskyrimą atsakingos institucijos nuo sausio kartoja, kad su kandidatais yra kalbamasi.

Apie tai, kad antrą kadenciją tarnybai vadovavusi Diana Vilytė nutarė palikti pareigas, portalas LRT.lt pranešė prieš metus – 2019-ųjų rugsėjį. Oficialiai D. Vilytės darbas VPT baigėsi spalį ir nuo tada tarnybai vadovauja laikinoji vadovė, direktoriaus pavaduotoja Jovita Petkuvienė.

Dar metų pradžioje, sausį, portalas LRT.lt domėjosi naujo galimo VPT vadovo ar vadovės paieškomis. Tuomet apie tai paklaustas premjero atstovas Tomas Beržinskas atsakė lakoniškai: „Premjeras susitiko su keliais potencialiais kandidatais ir ketina artimiausiu metu priimti sprendimą, kandidatūra bus pateikta prezidentui.“ Panašiai premjeras kalbėjo ir gegužės mėnesį.

Saulius Skvernelis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Visgi, nors teikti kandidatūrą yra premjero darbas, apie tai jau šių metų rugsėjį paklaustas T. Beržinskas atsakė komentarų šia tema neturintis. O prezidento, kuris turi tvirtinti kandidatūrą, atstovas tada nurodė, jog šalies vadovo tikslas – kad visos tarnybos turėtų nuolatinius vadovus.

Portalo LRT.lt žiniomis, prezidentūra ir premjeras nesutaria dėl to, koks kandidatas turėtų tapti tarnybos vadovu. Be to, kaip sužinojo LRT.lt, apie tai, ar sutiktų tapti nuolatine tarnybos vadove, buvo klausiama laikinai vadovės pareigas einančios J. Petkuvienės, tačiau ji tokio pasiūlymo atsisakė. Tą vėliau patvirtino ir pati J. Petkuvienė.

Be to, iki Seimo rinkimų likus kiek daugiau nei mėnesiui pasigirdo svarstymų, kad premjeras gali visai neteikti VPT vadovo kandidatūros ir šį darbą palikti gal jau kitam ministrui pirmininkui.

Laikinoji vadovė tapti nuolatine nenori

VPT jau beveik metus dirba be nuolatinės vadovės ir, kaip portalui LRT.lt sakė laikinai vadovaujanti J. Petkuvienė, susiduria su iššūkiais. Anot jos, labai svarbu, kad tarnyba galiausiai turėtų nuolatinį vadovą, nes kai jo nėra, sunku pritraukti darbuotojų.

„Žinoma, kad skirtumas bet kokiu atveju yra. Įstaigoje turi būti tam tikras pastovumas, turi būti nuolatinis vadovas. Sunkumai, kuriuos išskirčiau, kai nėra vadovo, tai yra personalo paieška“, – kalbėjo J. Petkuvienė.

Manęs buvo pasiteirauta, ar aš sutikčiau, bet aš pasakiau, kad nesutikčiau.

Pasak jos, tai, kad nėra nuolatinio vadovo, dažnai tampa kliūtimi pritraukiant darbuotojus, nes žmonės nenoriai darbinasi įstaigose, kurios neturi nuolatinių vadovų, kai neaišku, nei kada, nei kokie jie bus.

„Dar D. Vilytei dirbant buvo puikiai sustyguotas įstaigos darbas, stengiamės išlaikyti tęstinumą, vertybinį stuburą išsaugoti tokį, koks tonas buvo užduotas. Šitoje srityje stengiamės išlaikyti tą pačią siužetinę liniją visos institucijos veiklos – ir tikslų siekimo, ir užduočių, kurias vykdome. Bet su tais kasdieniais sunkumais susidūrus matosi, kad tai, jog nėra vadovo, bet kokiu atveju jaučiama“, – kalbėjo J. Petkuvienė.

Jovita Petkuvienė / BNS nuotr.

Laikinoji VPT vadovė patvirtino LRT.lt gautą informaciją, kad su ja buvo kalbėta apie galimybę tapti nuolatine tarnybos vadove, bet ji tokios galimybės atsisakė: „Manęs buvo pasiteirauta, ar aš sutikčiau, bet aš pasakiau, kad nesutikčiau.“

A. Bilotaitė: yra nusikalstama, kad neturime vadovo

Parlamentinės Antikorupcijos komisijos narė, konservatorė Agnė Bilotaitė teigė, kad nėra priimtina, jog VPT iki šiol neturi nuolatinio vadovo. Anot politikės, viešieji pirkimai yra itin svarbi valstybei sritis, todėl stipri ir nepriklausoma VPT kontrolė yra itin reikalinga.

„Žinant, kad 5 mlrd. eurų prasisuka viešuosiuose pirkimuose, o, kaip sako ekspertai, labai didelė dalis – apie 1 mlrd. eurų – yra nelabai skaidriai panaudojama, tai, manau, aišku, kad yra ypač svarbu, kad turėtų būti stiprus nuolatinis vadovas.

Vadovas yra reikalingas. Yra nusikalstama, kad neturime patvirtinto vadovo.

O kad šiandien neturime [nuolatinio] vadovo, matyt, susiję su tuo, kad yra kažkokie dalykai, susiję su noru turėti sau patogų ar kontroliuojamą vadovą“, – teigė A. Bilotaitė.

Parlamentarės teigimu, kritika laikinosios vadovės J. Petkuvienės pusėn pasipylė tuomet, kai ji kritiškai pasisakė apie viešuosius pirkimus, susijusius su COVID-19 pandemijos suvaldymu.

„Ji pateikė savo įžvalgas, siūlymus ir įspėjimus ir buvo už tai viešai sukritikuota, kad trukdo dirbti. Matyt, yra didžiulis noras turėti žmones šitoje tarnyboje, kurie nematytų, galbūt užsimerktų ar darytų kažkokius politinius užsakymus. Tai yra labai blogai“, – komentavo Seimo narė ir pridūrė, kad J. Petkuvienę ji vertina kaip profesionalų, bet ne itin patogų valdžiai žmogų.

Politikė kalbėjo mananti, kad nesutampa prezidentūros ir Vyriausybės interesai, todėl nuolatinis vadovas šioje kadencijoje gali būti ir nepatvirtintas. Seimas šioje situacijoje, kaip sakė A. Bilotaitė, svertų neturi ir viskas, ką gali daryti, tai pateikti klausimus, vykdyti parlamentinę kontrolę.

„Ši institucija atlieka labai svarbų darbą, prižiūri, kaip naudojami mūsų viešieji pinigai, kaip vyksta pirkimai. Vadovas yra reikalingas. Yra nusikalstama, kad neturime patvirtinto vadovo“, – sakė A. Bilotaitė.

Agnė Bilotaitė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Pati J. Petkuvienė, paklausta, ar VPT patiria politinį ar kitokį spaudimą, sakė, kad ne viena valstybės institucija susiduria su siekiu daryti įtaką, tačiau buvusios vadovės įdirbis lėmė, kad institucija yra laikoma nepriklausoma.

„Į galimybę dirbti nepriklausomai yra atsižvelgiama. Manau, kad ir ankstesnis įdirbis duoda savo, kad niekas nebando mums tiesiogiai daryti politinės ar kitokios įtakos. Visos įstaigos susiduria su noru, kad būtų priimtas vienoks ar kitoks sprendimas, bet tai niekada neturėjo lemiamos įtakos mūsų priimamiems sprendimams“, – komentavo J. Petkuvienė.

Širinskienė bedė pirštu į prezidentūrą

Valdančiųjų „valstiečių“ atstovė Agnė Širinskienė portalui LRT.lt teigė, kad kandidatai prezidentui buvo teikti, tačiau nė vienas jų neįtiko, todėl nebuvo patvirtinti. Be to, politikė kalbėjo mananti, kad šioje kadencijoje to, greičiausiai, ir nepavyks padaryti.

„Matyt, prezidento komandai sunku pasirinkti kandidatus arba pritarti teikiamiems, nes kitų atvejų yra daugiau, ne tik VPT. <...> Premjeras teikė daug kandidatūrų, tačiau jos netiko prezidentui. Nepavyksta rasti sutarimo“, – teigė A. Širinskienė.

Agnė Širinskienė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Politikė kalbėjo, kad tai gali būti politinės patirties stoka. Ji priminė, kad kai Seimas nepritarė prezidento Valdo Adamkaus teikiamai teisėjos kandidatūrai, jo komanda užkulisiuose daug dirbo, tarėsi, o to stinga dabar.

„Dabar dialogo nėra. Įsivaizduoju, kad kaip su Seimu nėra dialogo ir patarėjai, matyt, stokodami politinės patirties, nesišneka, tai, greičiausiai, taip ir su Vyriausybe tarimosi nėra. Ta tendencija nėra labai gera, nes puikiai suprantame, kad ar VPT, ar Aukščiausiasis Teismas, ar kokia kita institucija kai yra be vadovo metus, tai darbo organizavimas nėra lengvas, nes laikinųjų vadovų motyvacija nebūna didelė, nes jie žino, kad yra laikinieji“, – kalbėjo „valstietė“ ir pridūrė, kad Vyriausybė gali nebeturėti motyvacijos dar iki Seimo rinkimų teikti naujo VPT vadovo kandidatūros.

Prezidentūra: svarstomi keli kandidatai

Kaip portalui LRT.lt teigė prezidento Gitano Nausėdos atstovas spaudai Antanas Bubnelis, šalies vadovo nuomone, visos šalies institucijos privalo turėti savo vadovus, taip užtikrinamas sklandus jų darbas ir įgyvendinami reikiami pokyčiai.

Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„VPT vadovui keliami aukšti reikalavimai, susiję su viešųjų pirkimų sistemos svarba bei sistemos pokyčiais, kurie numatyti Prezidento siūlomose VP įstatymo pataisose. Šiuo metu yra svarstomi keli kandidatai eiti šias pareigas“, – nurodė A. Bubnelis.

Be to, kaip teigė prezidento atstovas, G. Nausėdos vertinimu, laikinoji tarnybos vadovė gerai susitvarko su savo pareigomis, tad užtrukęs atrankos procesas VPT darbui didesnės įtakos neturi.

Antanas Bubnelis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kiek anksčiau šalies vadovas yra nurodęs, kad rasti geriausią kandidatą vadovauti VPT trukdo ir siūlomas uždarbis. Kaip skelbiama VPT internetiniame puslapyje, 2019-ųjų trečią ketvirtį VPT direktorės atlyginimas siekė 3823 eurus neatskaičius mokesčių. Į šią sumą įskaičiuota pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokos.